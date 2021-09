Elle est récompensée dans sept autres sous-catégories, dont celle de « banque numérique la plus novatrice » pour la troisième année consécutive

TORONTO, le 8 sept. 2021 /CNW/ - Le Groupe Banque TD a été nommé « meilleure banque numérique canadienne pour les consommateurs » par Global Finance dans le cadre des prix World's Best Consumer Digital Banks Awards de 2021, soit leur 22e édition annuelle. Le magazine a aussi décerné la première place à la TD dans sept autres catégories clés :

Banque numérique la plus novatrice

Meilleure application de services bancaires mobiles

Meilleure offre de produits en ligne

Meilleurs services de présentation et de paiement des factures

Meilleure banque pour la sécurité de l'information et la gestion des fraudes

Meilleure banque au chapitre des prêts

Meilleures interfaces de programmation d'applications de services bancaires ouverts

« C'est un honneur d'être récompensés par Global Finance pour notre leadership numérique et nos capacités numériques novatrices inégalées, a déclaré Rizwan Khalfan, chef, Numérique et Paiements, Groupe Banque TD. Nous nous sommes toujours employés à créer une expérience exceptionnelle pour nos clients, et cette reconnaissance témoigne de notre résolution sans faille à offrir aux clients des solutions financières fiables, personnalisées et adaptées à l'ère du numérique. »

La TD compte plus de huit millions d'utilisateurs actifs des services bancaires numériques au Canada, dont plus de six millions sur appareil mobile[i]. D'après Sensor Tower, une société de veille concurrentielle sur l'économie numérique mondiale, « la TD est la plus grande banque mobile du Canada et enregistre le niveau d'engagement le plus élevé de la part de ses utilisateurs »[ii]. Depuis le début de la pandémie, l'engagement des utilisateurs canadiens mobiles de la TD s'est intensifié, avec plus de deux milliards d'ouvertures de session sur appareil mobile[iii].

Dans un monde de plus en plus numérique, la TD ne cesse d'offrir de nouvelles expériences connectées. Elle fait évoluer son expérience numérique en recourant à l'intelligence artificielle pour offrir à ses clients - par l'intermédiaire de son application mobile - de l'information contextuelle et proactive afin de les aider à mieux gérer leur argent et anticiper leurs besoins financiers. La TD a aussi lancé récemment AppuiObjectifsMC TD, une nouvelle application mobile dans laquelle les clients peuvent se créer un plan de placement adapté à leurs objectifs et sélectionner un portefeuille de placement en vue de concrétiser ces objectifs. Elle a également créé Virement international TD, un service novateur qui permet aux clients de virer des fonds à l'international en toute sécurité, directement depuis leur compte TD, en passant par les services bancaires en ligne BanqueNet ou l'appli TD. Enfin, grâce à Conseils TD Prêts pour vous, les clients peuvent prendre rendez-vous avec un conseiller TD et accéder à des articles et outils qui pourront les aider à gérer leurs besoins financiers.

« En cette ère du numérique, il est primordial que les institutions financières trouvent de nouvelles façons de répondre aux besoins changeants des clients et d'offrir à ceux-ci des services et expériences numériques fluides, a indiqué Peter McManus, vice-président du magazine Global Finance. La TD allie innovation, nouvelles technologies et capacités numériques de pointe pour accompagner ses clients dans leur parcours financier. »

Pour attribuer ses prix World's Best Consumer Digital Banks Awards de 2021, Global Finance a fait appel à un panel de juges d'Infosys - fournisseur mondial de services de consultation, de technologie et d'impartition -, qui ont sélectionné des finalistes, parmi lesquels les rédacteurs de Global Finance choisissaient ensuite un gagnant. Les lauréats ont été sélectionnés selon plusieurs critères, dont les stratégies d'attraction des clients et de prestation de services numériques, la réussite des stratégies visant à amener les clients à utiliser les produits numériques, les données prouvant les avantages concrets associés aux initiatives numériques, et la croissance du nombre de clients des canaux numériques. Les gagnants des différentes catégories, telles que meilleure application de services bancaires mobiles, ont été choisis en fonction de la force et du succès relatifs de ces produits et services.

À propos du Groupe Banque TD

La Banque Toronto-Dominion et ses filiales sont désignées collectivement par l'appellation Groupe Banque TD (la « TD » ou la « Banque »). La TD est la cinquième banque en importance en Amérique du Nord en fonction de son actif et elle offre ses services à plus de 26 millions de clients. Ces services sont regroupés dans trois principaux secteurs qui exercent leurs activités dans plusieurs centres financiers dans le monde : Services de détail au Canada, y compris TD Canada Trust, Financement auto TD au Canada, Gestion de patrimoine TD au Canada, Placements directs TD et TD Assurance; Services de détail aux États-Unis, y compris TD BankMD, America's Most Convenient BankMD, Financement auto TD aux États-Unis, Gestion de patrimoine TD aux États-Unis et une participation dans The Charles Schwab Corporation; et Services bancaires de gros, y compris Valeurs Mobilières TD. En outre, la TD figure parmi les principales sociétés de services financiers en ligne du monde, avec plus de 15 millions de clients actifs du service en ligne et du service mobile. Au 31 juillet 2021, l'actif de la TD totalisait 1,7 billion de dollars canadiens. La Banque Toronto-Dominion est inscrite à la Bourse de Toronto et à la Bourse de New York sous le symbole « TD ».

À propos de Global Finance

Fondé en 1987, le magazine Global Finance a un tirage de 50 000 exemplaires et des lecteurs dans 189 pays. Son lectorat comprend des hauts dirigeants d'entreprise et des chefs des finances responsables de prendre des décisions stratégiques et de placement pour des multinationales et des institutions financières. Son site Web, GFMag.com, présente des analyses et des articles qui reposent sur 34 ans d'expérience dans les marchés financiers internationaux. Global Finance est établi à New York et a des bureaux partout dans le monde. Le magazine sélectionne régulièrement les entreprises les plus performantes parmi les banques et les autres fournisseurs de services financiers. Ces prix sont devenus une marque d'excellence reconnue à l'échelle mondiale dans le secteur financier.

____________________________ i Source : Groupe Banque TD. Utilisateurs actifs des Services bancaires personnels au Canada et des Services bancaires aux PME numériques ou mobiles, en date du 31 juillet 2021. Utilisateurs actifs des services numériques ayant ouvert au moins une session en ligne ou au moyen de leur appareil mobile au cours des 90 derniers jours. Utilisateurs actifs des services mobiles ayant ouvert au moins une session au moyen de leur appareil mobile au cours des 90 derniers jours. ii Source : The State of Mobile Banking in Canada 2021: An Analysis of Mobile Banking in Canada and Other Fintech App Trends, Sensor Tower (juillet 2021). Les mesures mobiles de Sensor Tower portent sur une période de trois mois se terminant en mars 2021. iii Source : Groupe Banque TD. Il s'agit du nombre total d'ouvertures de session sur appareil mobile par des clients des Services bancaires personnels au Canada et des Services bancaires aux PME entre le 1er mars 2020 et le 31 août 2021.

