TORONTO, le 16 mai 2024 /CNW/ - Le Groupe Banque TD (la « TD » ou la « Banque ») est fier d'avoir remporté le prix ESG Investing 2024 de la meilleure stratégie de durabilité d'entreprise - banque. TD Cowen, une division de Valeurs Mobilières TD, a également remporté le prix du meilleur spécialiste en recherche sur les facteurs ESG pour 2024.

Les prix ESG Investing évaluent les entreprises jouant un rôle dans les placements ESG et visent exclusivement les banques, les gestionnaires de placements, les sociétés de recherche, les agences de notation, les fournisseurs d'indices et de fonds négociés en bourse ainsi que les bourses.

« Je suis fière de voir les efforts de la TD récompensés par ce prix, a déclaré Nicole Vadori, vice-présidente et responsable de l'environnement à la TD. Notre stratégie de durabilité s'appuie sur les progrès que nous avons réalisés depuis plus de dix ans dans le but d'entraîner des répercussions positives et mesurables sur la société et l'environnement, puis de contribuer à un avenir plus inclusif et plus durable. »

Les catégories de prix étant évaluées par un jury composé de professionnels des marchés financiers, de spécialistes et d'experts indépendants, ce prix témoigne de la stratégie de durabilité de la TD et de ses efforts continus visant à soutenir ses clients et ses collectivités dans un monde en constante évolution.

« Cette reconnaissance souligne l'attachement et l'engagement exceptionnels de notre équipe de recherche à fournir une recherche orientée vers l'action et les actifs investissables pour les facteurs ESG, les fonds de développement durable et les investisseurs institutionnels », a déclaré Robert Fagin, directeur général et chef, Recherche mondiale, TD Cowen.

La TD félicite toutes les personnes qui se partagent les prix ESG Investing de cette année. Voici d'autres distinctions que la TD a reçues dernièrement :

Dans le cadre de ses efforts visant à soutenir ses clients, ses collègues et ses collectivités, la Banque a entrepris des initiatives dont le défi TD Prêts à agir, le Plan d'action sur les changements climatiques de la TD et les parcours vers l'inclusion économique de la TD. Pour en savoir plus sur la durabilité et la responsabilité sociale à la TD, visitez le site https://www.td.com/ca/fr/a-propos-de-la-td/avenir-durable.

