Créé par le Laboratoire TD, Accessibilité adaptée TD, le nouvel outil, permet aux utilisateurs de personnaliser leur expérience en ligne pour répondre à leurs préférences en matière d'accessibilité.

TORONTO, le 23 mars 2023 /CNW/ - Aujourd'hui, le Groupe Banque TD (la TD) a annoncé le lancement d'un nouvel outil d'accessibilité novateur pour créer une expérience utilisateur plus inclusive et plus accessible, en commençant par ses collègues. Créé par le Laboratoire TD, un groupe d'innovation de la TD qui collabore avec des secteurs d'exploitation à l'échelle de la Banque, l'outil Accessibilité adaptée TD permet aux utilisateurs de personnaliser les sites Web pour répondre à leurs préférences et à leurs besoins en matière d'accessibilité, sans avoir besoin de technologies d'assistance coûteuses.

Le nouvel outil, conçu comme un module d'extension du navigateur, redonne à l'utilisateur les mesures d'adaptation, ce qui lui permet de personnaliser son expérience en ligne sans utiliser de superpositions qui peuvent avoir des répercussions sur sa convivialité.

Parmi les préférences d'accessibilité que les utilisateurs pourront choisir, mentionnons les guides de lecture, le réglage de la taille de police, le mode sombre, une police conviviale pour la dyslexie, la lecture bionique et les modes monochromes. L'outil est explicitement conçu pour coexister avec d'autres technologies d'assistance, comme un logiciel d'agrandissement d'écran autonome, une fonction qui n'est pas actuellement prioritaire par les autres outils d'accessibilité en ligne sur le marché.

« Quand on pense à l'accessibilité, c'est souvent en fonction du respect des exigences en matière d'accessibilité, mais je pense que nous pouvons faire mieux, a déclaré Samantha Estoesta, directrice de produits, Innovation sociale à la TD et responsable de produit, Accessibilité adaptée TD. Pour favoriser une véritable inclusion, nous devons chercher à rendre les expériences que certains d'entre nous tiennent pour acquises fluides pour tout le monde. Grâce à cet outil, nous avons l'occasion de le faire dans nos espaces en ligne. En tant que personne handicapée, le fait de pouvoir travailler sur cet outil témoigne du rôle que la TD joue dans l'innovation inclusive. »

On estime que 20 % de la population sondée dépend des technologies d'assistance pour accéder au monde en ligne[1]. Même à l'extérieur de ce groupe, les préférences de l'utilisateur favorisent les options plus accessibles lorsqu'elles sont disponibles. Par exemple, 27 % de la population mondiale en ligne sondée utilise la recherche vocale sur appareil mobile[2] et 85 % des vidéos sur Facebook sont regardées le son coupé avec des sous-titres[3]. De plus, de nombreux utilisateurs en ligne cherchent des façons de modifier l'apparence de leurs plateformes en ligne, habituellement pour réduire la fatigue oculaire. Environ 75 % à 95 % des utilisateurs de téléphones intelligents sondés utilisent le mode sombre d'une certaine façon[4] et près de 67 % des personnes sondées s'attendent également à ce que les sites demandent automatiquement si elles veulent un thème sombre[5].

L'outil Accessibilité adaptée TD sera mis à l'essai aux États-Unis avec les collègues de première ligne des Services bancaires de détail de TD Bank, America's Most Convenient Bank (AMCB). L'outil sera intégré à une nouvelle plateforme de détail modernisée, ce qui permettra aux collègues de mieux servir les clients dans tous les canaux.

« Notre objectif est d'offrir une technologie de premier ordre pour aider nos collègues et offrir une expérience légendaire à nos clients, a déclaré Greg Keeley, premier vice-président à la direction, Plateformes et Technologie, Groupe Banque TD. L'accessibilité est un élément clé de ce parcours technologique. Nous sommes ravis d'avoir l'occasion de déployer ce widget à travers l'écosystème de la TD, ce qui permettra à nos collègues de profiter d'une expérience technologique inclusive. »

Le projet pilote inclura plus de 6 000 collègues des Services bancaires de détail qui utilisent actuellement une nouvelle plateforme de détail modernisée et sera accessible à tous les utilisateurs, qu'ils aient indiqué leurs exigences ou leurs préférences. La participation au projet pilote devrait passer à près de 10 000 collègues de la TD aux États-Unis d'ici la fin de 2023.

« Les collègues des succursales du Maine à la Floride viennent au travail chaque jour pour aider à améliorer la vie de nos clients, a déclaré Ernie Diaz, chef, Distribution, Gestion de patrimoine et Financement auto TD, Services bancaires aux consommateurs, États-Unis, TD Bank. Faire en sorte qu'il soit plus facile pour ces équipes de première ligne de faire leur travail, y compris offrir de façon proactive des options d'accessibilité à tout le monde, est non seulement la bonne chose à faire, mais aussi un élément essentiel à leur capacité d'offrir une expérience légendaire à nos clients. »

La TD lancera la deuxième phase du projet pilote en compagnie d'un collaborateur de longue date, Disability:IN, la plus grande organisation au monde qui se consacre à favoriser l'inclusion des personnes handicapées dans les entreprises aujourd'hui. Le projet pilote s'appuiera sur les tests internes de la Banque pour s'assurer que l'outil est prêt à être utilisé sur le marché. En fin de compte, la TD a l'intention de mettre l'outil à la disposition de sa clientèle, reconnaissant l'importance de personnaliser l'expérience bancaire.

Un engagement envers l'innovation inclusive

Cette annonce fait suite à une vaste gamme d'initiatives initiées par la Banque qui aident à soutenir les collègues, les clients et les collectivités au moyen de technologies et d'innovations inclusives, notamment :

En 2022, le Laboratoire TD a lancé le Centre de ressources sur l'équité, une solution libre et gratuite qui aide les équipes de toute entreprise à intégrer un point de vue clair sur l'équité dans leurs processus, leurs projets et leurs solutions en cours de développement afin d'aider à lutter contre les préjugés inconscients. Utilisé d'abord à l'interne, puis offert gratuitement aux personnes et aux organismes à l'extérieur de la Banque au moyen d'un accès libre. Le Laboratoire TD, situé au centre Communitech, dans la région de Waterloo, en Ontario, est un centre public-privé conçu pour explorer des avenues d'innovation en mettant l'accent sur l'expérience client, l'entrepreneuriat, la croissance, le développement des affaires à l'échelle internationale et les femmes dans le secteur technologique.

En 2022, la TD a lancé TD Workshop à Philadelphie, qui est à la fois une succursale entièrement fonctionnelle, un centre communautaire, un laboratoire de recherche et un espace de remue-méninges où l'on peut obtenir l'avis des clients sur les nouveaux produits et services de la TD dans un espace réservé.

En 2022, la TD s'est engagée à fournir du financement et l'expertise de ses équipes Numérique et Recherche à la Wellspring Cancer Support Foundation de Toronto pour aider à créer le centre de soutien virtuel pour les personnes atteintes de cancer présenté par la TD. Le Centre est conçu pour aider plus de 10 000 personnes et familles à surmonter le cancer chaque année.

pour aider à créer le centre de soutien virtuel pour les personnes atteintes de cancer présenté par la TD. Le Centre est conçu pour aider plus de 10 000 personnes et familles à surmonter le cancer chaque année. En 2021, la TD a intégré le service Aira dans toutes ses succursales, optimisant ainsi l'indépendance et l'accessibilité pour les personnes aveugles et malvoyantes. Dans le cadre de ce projet, les clients de la TD ont accès gratuitement à la technologie et au service d'Aira dans plus de 1 100 succursales de la Banque, du Maine à la Floride.

à la Floride. En mars 2023, le Groupe Banque TD, en collaboration avec le Service de relais vidéo (SRV), a mis en place une nouvelle ligne téléphonique réservée aux clients sourds ou malentendants qui leur permet d'utiliser leur application de SRV pour subvenir à leurs besoins bancaires à distance.

« Pour offrir une expérience vraiment personnalisée à nos clients et à nos collègues, l'inclusion et l'équité doivent être une priorité dans tout ce que nous faisons, a déclaré Rizwan Khalfan, chef, Numérique et Paiements, Groupe Banque TD. Je suis fier du travail accompli par le Laboratoire TD, nos partenaires du groupe Technologie et des succursales, ainsi que d'autres équipes à l'échelle de la Banque pour innover en gardant l'inclusion à l'esprit. »

L'annonce d'aujourd'hui s'inscrit dans le cadre de la Journée de la technologie de la TD, un événement annuel qui met en lumière la technologie et la démarche d'innovation et de modernisation unique de la Banque. Le thème de cette année est l'innovation inclusive et il souligne la façon dont la TD met en œuvre des technologies et des innovations pour favoriser l'inclusion au profit de nos collègues, de notre clientèle et de nos collectivités



À propos du Groupe Banque TD

La Banque Toronto-Dominion et ses filiales sont désignées collectivement par l'appellation Groupe Banque TD (la « TD » ou la « Banque »). La TD est la cinquième banque en importance en Amérique du Nord en fonction de son actif et elle offre ses services à plus de 27 millions de clients. Ces services sont regroupés dans quatre principaux secteurs qui exercent leurs activités dans plusieurs centres financiers dans le monde : Services bancaires personnels et commerciaux au Canada, y compris TD Canada Trust et Financement auto TD Canada; Services de détail aux États-Unis, y compris TD BankMD, America's Most Convenient BankMD, Financement auto TD aux États-Unis, Gestion de patrimoine TD aux États-Unis et une participation dans The Charles Schwab Corporation; Gestion de patrimoine et Assurance, y compris Gestion de patrimoine TD au Canada, Placements directs TD et TD Assurance; et Services bancaires de gros, y compris Valeurs Mobilières TD. En outre, la TD figure parmi les principales sociétés de services financiers en ligne du monde, avec plus de 15 millions de clients actifs du service en ligne et du service mobile. Au 31 janvier 2023, les actifs de la TD totalisaient 1,9 billion de dollars. La Banque Toronto-Dominion est inscrite à la Bourse de Toronto et à la Bourse de New York sous le symbole « TD ».

À propos de Disability:IN

Disability:IN est la plus grande ressource sans but lucratif pour l'inclusion des personnes handicapées dans le monde entier. Notre réseau de plus de 400 sociétés élargit les possibilités pour les personnes handicapées dans toutes les entreprises. Notre bureau central et 25 sociétés affiliées sont la voix collective pour bâtir des entreprises inclusives et équitables pour tous.

Disability:IN favorise l'inclusion des personnes handicapées en sensibilisant les gens, en conseillant les entreprises et en partageant des stratégies éprouvées pour inclure les personnes handicapées dans le milieu de travail, la chaîne d'approvisionnement et le marché.

Nous élargissons les possibilités pour les personnes handicapées en aidant les entreprises à renforcer leurs initiatives pour combler les incapacités, explorer les pratiques gagnantes, intégrer les changements de culture et obtenir des résultats d'affaires positifs.

