La TD lance son 5e TD défi Prêts à agir, qui met l'accent sur les solutions visant l'égalité en matière de changements climatiques

Dix millions de dollars en subventions seront octroyés à des organismes au Canada et aux États-Unis pour aider les personnes touchées de façon disproportionnée par les changements climatiques

TORONTO et CHERRY HILL, N.J., le 30 juin 2022 /CNW/ - La TD a annoncé aujourd'hui que les demandes sont maintenant acceptées pour le défi TD Prêts à agir 2022. Cette année, la TD cherche à soutenir les organismes à but non lucratif et de bienfaisance admissibles qui cherchent à trouver des solutions visant à aider les personnes et les collectivités qui pourraient être touchées par les changements climatiques et la transition vers une économie à faibles émissions de carbone. Pour 2022, un maximum de dix subventions d'un million de dollars canadiens ou d'un million de dollars américains chacune seront offertes, selon le pays de résidence du demandeur.

« Les changements climatiques ont peut-être des répercussions sur tout le monde, mais certaines populations sont plus susceptibles de subir de plus graves conséquences de leurs effets. Alors que nous travaillons tous en vue d'un monde à émissions nettes nulles, il est important que toutes les voix et les différentes perspectives soient incluses dans les nouvelles façons de s'adapter aux changements environnementaux. Cette année, le défi TD Prêts à agir vise à aider les organismes qui élaborent des solutions évolutives afin de s'assurer que tout le monde est soutenu pendant la transition vers l'économie à faibles émissions de carbone de demain », a déclaré Janice Farrell Jones, PVP, Développement durable et Responsabilité sociale, Groupe Banque TD.

Alors que les secteurs privé et public prennent des mesures pour atténuer les effets des changements climatiques et pour assurer une transition équitable vers une économie à faibles émissions de carbone, de nombreuses personnes et collectivités peuvent être touchées de façon différente et inégale, notamment les suivantes :

Communautés racisées et autochtones

Aînés, jeunes et enfants

Nouveaux arrivants

Communautés à faible revenu

Personnes ayant des problèmes de santé ou des incapacités préexistants

Communautés traditionnellement dépendantes économiquement des secteurs à forte intensité de carbone

Par conséquent, l'énoncé de problème de cette année sollicite les demandes des organismes admissibles qui ont conçu des solutions évolutives ou reproductibles, pour soutenir les collectivités qui cherchent à passer à une économie à faibles émissions de carbone, atténuer les effets des changements climatiques sur les personnes vulnérables ou appuyer le développement du secteur des technologies propres, l'innovation dans la gestion durable des terres ou les solutions d'infrastructure verte de grande envergure, par exemple.

« À la TD, nous avons à cœur de créer un avenir plus inclusif et plus durable où chacun peut développer son plein potentiel et croire en l'avenir. En soutenant - par l'entremise du défi TD Prêts à agir 2022- des organismes qui aident nos collectivités à s'attaquer aux changements climatiques et à favoriser une transition vers une économie à faibles émissions de carbone, nous contribuons à créer les conditions gagnantes pour les générations à venir. J'ai hâte de découvrir les solutions proposées par les organismes qui prendront part à notre défi annuel », a souligné Sylvie Demers, présidente, direction du Québec, Groupe Banque TD.

Le défi TD Prêts à agir est un volet essentiel de la plateforme d'entreprise citoyenne mondiale de la Banque, La promesse TD Prêts à agir. Depuis 2018, le défi TD Prêts à agir a versé 40 millions de dollars canadiens à 50 organismes de bienfaisance pour les aider à résoudre les problèmes sociaux urgents associés à plusieurs vecteurs de changement interreliés de La promesse TD Prêts à agir.

Les demandes de financement seront acceptées jusqu'au 11 août 2022. Pour en savoir plus sur le défi TD Prêts à agir 2022, visitez td.com/ledefitdpretsaagir.

À propos de La promesse TD Prêts à agir

Notre stratégie en matière d'enjeux environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) reflète les engagements que nous prenons et est représentée par les gestes que nous posons ensemble pour favoriser le progrès vers un avenir plus durable et inclusif. Guidée par notre but et inspirée par notre vision tournée vers l'avenir, notre stratégie fait partie intégrante de notre modèle d'affaires éprouvé. La promesse TD Prêts à agir accélère et amplifie nos actions conjointes dans les collectivités que nous servons.

Dans le cadre de sa plateforme d'entreprise citoyenne, La promesse TD Prêts à agir, la TD vise un don total aux collectivités d'un milliard de dollars canadiens (775 millions de dollars américains) d'ici 2030 dans quatre domaines essentiels pour ouvrir les portes à un avenir plus inclusif et plus durable : Sécurité financière, Planète dynamique, Collectivités inclusives et Meilleure santé. Par l'entremise de La promesse TD Prêts à agir, la TD aspire à relier ses activités, ses initiatives philanthropiques et son capital humain pour aider les gens à se sentir plus en confiance, pas seulement par rapport à leurs finances, mais aussi par rapport à leur capacité d'atteindre leurs objectifs personnels dans un monde en évolution. Pour plus d'information, visitez le www.td.com/lapromessetdpretsaagir.

SOURCE TD Bank Group

Renseignements: Sandrine Gagné, [email protected]