La TD lance le défi TD Prêts à agir 2023

Un total de 10 millions de dollars sera versé, sous forme de subventions, à des organismes du Canada et des États-Unis pour la mise en œuvre de solutions novatrices qui viennent en aide aux personnes qui sont touchées de façon disproportionnée par les obstacles au logement abordable.

TORONTO, le 9 août 2023 /CNW/ - Le Groupe Banque TD (la TD) a annoncé aujourd'hui que les demandes sont maintenant acceptées pour le défi TD Prêts à agir 2023. Cette année, la TD cherche à appuyer des organismes de bienfaisance ou à but non lucratif qui se consacrent à trouver des solutions novatrices visant à surmonter les obstacles systémiques au logement abordable dans le continuum allant des maisons de transition aux maisons permanentes, et à accroître l'accès à un logement abordable et stable aux personnes en ayant le plus besoin. Un total de dix subventions d'un million de dollars canadiens ou d'un million de dollars américains chacune seront offertes, selon le pays de résidence du demandeur.

« L'accès au logement abordable est un problème complexe, et son amélioration doit passer par la collaboration entre le secteur public, le secteur privé et les organismes à but non lucratif, explique Janice Farrell Jones, PVP, Développement durable et Responsabilité sociale à la TD. Nous reconnaissons l'incidence que l'accès au logement peut avoir sur la santé et le bien-être économique des gens et, avec ces subventions, nous souhaitons aider les organismes de partout où nous exerçons nos activités à concevoir des solutions novatrices et diversifiées qui pourraient faire tomber les barrières et améliorer l'accès à des logements abordables et stables pour les personnes vulnérables. »

L'énoncé du problème de cette année fait écho à la création des parcours vers l'inclusion économique de la TD, un nouveau cadre social annoncé par la Banque en mars 2023 pour définir les trois domaines dans lesquels elle cherche à contribuer à des résultats économiques et financiers inclusifs : l'accès à l'emploi, l'accès au financement et l'accès au logement. Dans le cadre de ses activités, la TD fournit des outils et des conseils financiers pour aider les gens à accéder à un logement et à y rester, en plus de soutenir des organismes qui contribuent à l'offre de logements abordables. Par ses activités philanthropiques, la TD encourage les organismes qui tentent d'améliorer l'accès à un logement sûr et les services de soutien connexes pour les membres les plus vulnérables de leur collectivité, ainsi que les organismes qui améliorent l'offre et soutiennent la rénovation de logements abordables.

Si bon nombre de personnes sont touchées par l'augmentation des coûts et le manque de disponibilité des logements, certains groupes le sont de manière disproportionnée.

« À la TD, nous savons que l'accès à un logement abordable est une préoccupation importante pour un grand nombre de personnes, de familles et d'organismes de partout en Amérique du Nord. Depuis 17 ans, nous soutenons des organismes et des projets favorisant l'accès au logement abordable aux États-Unis grâce à notre concours de subventions Housing for Everyone, raconte Shelley Sylva, chef, Responsabilité sociale aux États-Unis, TD Bank, America's Most Convenient Bank. Cette année, le concours menant à l'octroi des subventions du défi TD Prêts à agir nous permet d'appuyer encore davantage ces efforts dans les collectivités dans lesquelles nous vivons et exerçons nos activités. C'est aussi un témoignage de notre engagement à soutenir le travail formidable fait par les organismes à but non lucratif pour améliorer l'accès à des logements sûrs et abordables. »

Le défi TD Prêts à agir est un volet essentiel de la plateforme d'entreprise citoyenne mondiale de la Banque, La promesse TD Prêts à agir. Depuis 2018, le défi TD Prêts à agir a versé 50 millions de dollars canadiens à 60 organismes de bienfaisance pour les aider à résoudre les problèmes sociaux urgents associés à plusieurs vecteurs de changement interreliés de La promesse TD Prêts à agir. Le défi TD Prêts à agir est une initiative annuelle nord-américaine qui vise à remettre dix (10) subventions de 1 million de dollars à des organismes pour la mise en œuvre de solutions novatrices, mesurables et ayant une portée réelle dans un monde en constante évolution.

Les demandes de financement seront acceptées jusqu'au 13 septembre 2023. Pour en savoir plus sur le défi TD Prêts à agir 2023, visitez le td.com/ledefitdpretsaagir.

À propos de La promesse TD Prêts à agir

La TD s'engage depuis longtemps à améliorer la vie de ses clients, de ses collègues et des collectivités. Dans le cadre de La promesse TD Prêts à agir, nous visons un milliard de dollars de dons aux collectivités d'ici 2030 afin d'appuyer des initiatives axées sur nos quatre vecteurs interreliés : Sécurité financière, Planète dynamique, Collectivités inclusives et Meilleure santé. Par l'entremise de La promesse TD Prêts à agir, la TD aspire à relier ses activités, ses initiatives philanthropiques et son capital humain pour aider les gens à se sentir plus en confiance, pas seulement par rapport à leurs finances, mais aussi par rapport à leur capacité d'atteindre leurs objectifs personnels dans un monde en évolution. Pour en savoir plus, visitez le www.td.com/lapromessetdpretsaagir.

À propos du Groupe Banque TD

La Banque Toronto-Dominion et ses filiales sont désignées collectivement par l'appellation Groupe Banque TD (la « TD » ou la « Banque »). La TD est la sixième banque en importance en Amérique du Nord en fonction de son actif et elle offre ses services à plus de 27,5 millions de clients. Ces services sont regroupés dans quatre principaux secteurs qui exercent leurs activités dans plusieurs centres financiers dans le monde : Services bancaires personnels et commerciaux au Canada, y compris TD Canada Trust et Financement auto TD au Canada; Services de détail aux États-Unis, y compris TD BankMD, America's Most Convenient BankMD, Financement auto TD aux États-Unis, Gestion de patrimoine TD aux États-Unis et une participation dans The Charles Schwab Corporation; Gestion de patrimoine et Assurance, y compris Gestion de patrimoine TD au Canada, Placements directs TD et TD Assurance; et Services bancaires de gros, y compris Valeurs Mobilières TD. En outre, la TD figure parmi les principales sociétés de services financiers en ligne du monde, avec plus de 16 millions de clients actifs du service en ligne et du service mobile. Au 30 avril 2023, les actifs de la TD totalisaient 1,9 billion de dollars. La Banque Toronto-Dominion est inscrite à la Bourse de Toronto et à la Bourse de New York sous le symbole « TD ».

SOURCE TD Bank Group

Renseignements: Leslie O'Leary, directrice principale, Affaires internes et publiques, Groupe Banque TD : [email protected] ; Miranda Garrison, directrice principale, Affaires internes et publiques, TD Bank, America's Most Convenient Bank : [email protected]