La Marche des dix sous du Canada intégrera Accessibilité adaptée TD, un outil d'accessibilité en ligne offert gratuitement au grand public, à ses activités à l'échelle nationale.

TORONTO, le 16 mai 2024 /CNW/ - Aujourd'hui, le Groupe Banque TD (« la TD » ou « la Banque ») et la Marche des dix sous du Canada ont annoncé une collaboration visant à intégrer l'outil Accessibilité adaptée TD, une extension d'accessibilité pour navigateur, à l'ensemble du réseau de la Marche des dix sous du Canada, y compris en l'offrant à ses usagers et à ses employés partout au pays.

Au moyen de cet outil, les utilisateurs peuvent personnaliser leur expérience en ligne en sélectionnant des options d'accessibilité, comme les guides de lecture, le réglage de la taille de police, la désactivation de la lecture automatique des vidéos, une police adaptée aux utilisateurs dyslexiques, ou encore le mode monochrome ou sombre. Par ailleurs, l'outil a été expressément conçu sans interfaces superposées et de façon à coexister avec d'autres technologies d'assistance, comme le logiciel autonome d'agrandissement d'écran.

« À la Marche des dix sous du Canada, notre vision est de créer une société inclusive et exempte d'obstacles pour les personnes vivant avec un handicap, explique Lesley Smith, vice-présidente, Développement des compétences et de l'emploi à la Marche des dix sous du Canada. À mesure que la transformation technologique s'accélère, toutefois, force est de constater que les obstacles liés aux coûts et à l'accessibilité, par exemple, sont multiples. L'outil Accessibilité adaptée TD permet de remédier à certains de ces obstacles, et c'est ce qui explique notre enthousiasme à l'idée de l'intégrer à notre réseau - y compris en l'offrant à nos employés. L'outil nous aidera à aplanir les disparités. »

La Marche des dix sous du Canada est un organisme de bienfaisance national de premier plan engagé à placer l'équité avant tout, à accroître l'autonomie, et à créer de véritables changements qui aideront les quelque huit millions de personnes ayant un handicap au Canada à vivre pleinement leur vie. Par sa collaboration avec la TD, l'organisme souhaite ajouter un programme à ceux qu'elle offre déjà à ses usagers, notamment Salut, technologie!, VisezHaut, et Technologies pour l'avenir, et qui visent à aider les personnes vivant avec un handicap au pays à développer leurs compétences numériques et à faciliter leur participation active à la vie en ligne.

À la base, le développement de l'outil Accessibilité adaptée TD, par l'intermédiaire de TD invente - l'approche de la Banque en matière d'innovation -, visait à bonifier l'offre d'options proposées aux collègues, que ces derniers aient un handicap ou non. Un projet pilote a été mené auprès de plus de 6 000 collègues des Services bancaires de détail de TD BankMD, America's Most Convenient BankMD (AMCB) aux États-Unis et, en juin 2023, la TD a offert l'outil à ses quelque 95 000 collègues dans le monde. Grâce à ce lancement interne, l'ensemble des collègues de la TD - avec ou sans handicap - ont pu personnaliser leurs options d'accessibilité en ligne. En septembre 2023, encouragée par une marée de commentaires positifs et les résultats de tests approfondis, la Banque a offert gratuitement son outil au grand public au Canada et aux États-Unis.

« Quand nous avons décidé de lancer l'outil Accessibilité adaptée TD auprès du grand public, c'était simplement parce que c'était la bonne chose à faire, raconte Baanu Ratneswaran, vice-présidente, Innovation de l'entreprise, TD invente. À la Banque, nous abordons chaque innovation selon une approche humaine et, en voyant notre outil gagner en popularité à l'échelle du Canada et des États-Unis, je me dis qu'il y avait là un réel besoin. »

L'outil Accessibilité adaptée TD peut être téléchargé dans Chrome Web Store. Une fois qu'il est installé, suivez les étapes suivantes :

Sélectionnez l'icône de pièce de casse-tête pour accéder aux extensions. Sélectionnez l'extension « Accessibilité adaptée TD ». Épinglez-la à la liste de vos extensions préférées pour pouvoir y accéder facilement. Pour accéder à des tutoriels expliquant comment l'utiliser, ouvrez l'extension et sélectionnez le bouton Aide. Voici les tutoriels offerts : Comment accéder à l'extension Chrome et l'épingler pour y accéder facilement Comment enregistrer et gérer les profils d'utilisateurs Comment sélectionner et modifier une fonctionnalité individuelle

L'annonce d'aujourd'hui s'inscrit dans le cadre de la Journée de la technologie et de l'innovation de la TD, qui célèbre annuellement les réalisations uniques de la Banque en matière de technologie et d'innovation. Le thème de cette année, l'Innovation axée sur les personnes, met en valeur les champions de l'innovation ainsi que les clients, les collègues et les collectivités pour qui nous innovons.

La Marche des dix sous du Canada

La Marche des dix sous du Canada est un organisme de bienfaisance national de premier plan engagé à placer l'équité avant tout, à accroître l'autonomie, et à créer de véritables changements qui aideront les quelque huit millions de personnes ayant un handicap au Canada à vivre pleinement leur vie. Pour ce faire, nous offrons des programmes et des services qui permettent aux usagers de s'épanouir autant dans la sphère personnelle que dans la société. Notre travail permet de faire entendre les voix des personnes que nous servons, et s'appuie sur une offre de services et une histoire de succès qui se poursuit depuis plus de 70 ans. Pour en savoir plus, visitez le site marchedesdixsous.ca.

À propos de TD invente

TD invente stimule l'innovation à la Banque. Dans nos trois domaines d'action - l'idéation des collègues, la conception centrée sur la personne et l'accélération de l'innovation -, nous travaillons dans notre écosystème d'innovation pour aider à combler les attentes en constante évolution de nos clients, de nos collègues et de nos collectivités, générant ainsi des occasions de croissance future. Pour en savoir plus sur la façon dont nous contribuons à façonner l'avenir des services bancaires à la TD, visitez le site tdinvente.td.com.

À propos du Groupe Banque TD

La Banque Toronto-Dominion et ses filiales sont désignées collectivement par l'appellation Groupe Banque TD (la « TD » ou la « Banque »). La TD est la sixième banque en importance en Amérique du Nord en fonction de son actif et elle offre ses services à plus de 27,5 millions de clients. Ces services sont regroupés dans quatre principaux secteurs qui exercent leurs activités dans plusieurs centres financiers dans le monde : Services bancaires personnels et commerciaux au Canada, y compris TD Canada Trust et Financement auto TD au Canada; Services de détail aux États-Unis, y compris TD BankMD, America's Most Convenient BankMD, Financement auto TD aux États-Unis, Gestion de patrimoine TD aux États-Unis et une participation dans The Charles Schwab Corporation; Gestion de patrimoine et Assurance, y compris Gestion de patrimoine TD au Canada, Placements directs TD et TD Assurance; et Services bancaires de gros, y compris Valeurs Mobilières TD et TD Cowen. En outre, la TD figure parmi les principales sociétés de services financiers en ligne du monde, avec plus de 17 millions de clients actifs du service en ligne et du service mobile. Au 31 janvier 2024, les actifs de la TD totalisaient 1,91 billion de dollars. La Banque Toronto-Dominion est inscrite à la Bourse de Toronto et à la Bourse de New York sous le symbole « TD ».

Renseignements: La Marche des dix sous du Canada - Amanda MacKenzie, [email protected]; Groupe Banque TD - Caroline Phémius, [email protected]