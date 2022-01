Une collaboration qui aidera l'Institut Vecteur à bâtir un solide écosystème d'intelligence artificielle au Canada

TORONTO, le 26 janv. 2022 /CNW/ - Dans le cadre de la démarche entreprise par le Groupe Banque TD (la « TD » ou « la Banque ») pour promouvoir l'utilisation de l'intelligence artificielle (IA) dans les services financiers et favoriser la formation de personnes qualifiées en la matière au Canada, la Banque a prolongé jusqu'en 2027 la commandite de l'Institut Vecteur (« l'Institut »), un centre de recherche en IA indépendant et à but non lucratif. La Banque contribuera ainsi à financer les initiatives de recherche de l'Institut et affectera certains de ses employés spécialisés en IA sur des projets dirigés par l'Institut.

Commanditaire-fondateur de l'Institut Vecteur, la Banque, par l'intermédiaire de son laboratoire de recherche en IA (Layer 6), participe activement à trois grands axes de travail de l'Institut : l'accompagnement des talents, les programmes de formation en IA axés sur le secteur, et les projets d'IA appliquée. Grâce à l'Institut, la TD continue aussi à étoffer son effectif en IA - elle a recruté jusqu'à présent 57 spécialistes issus du réseau de l'Institut -, tout en participant à divers projets conjoints qui favorisent le perfectionnement dans ce domaine.

« L'IA, qui contribue à transformer le secteur financier, nous l'adoptons pour établir des relations constructives avec nos clients et améliorer les processus internes afin d'offrir une meilleure expérience à nos collègues, explique Tomi Poutanen, chef, Intelligence artificielle, Layer 6, Groupe Banque TD. Nous sommes ravis de poursuivre notre collaboration avec l'Institut Vecteur et de l'aider ainsi à former les talents canadiens en IA et à financer ses initiatives de recherche en la matière. »

Par l'intermédiaire de son vaste réseau - talents internes, contacts dans le milieu universitaire, collaboration avec des entreprises de technologie financière et investissements dans des organisations comme l'Institut Vecteur, la TD s'est dotée d'un écosystème d'IA. Elle a actuellement des cas d'utilisation de l'IA dans chacun de ses secteurs d'activité et ne cesse de repérer des domaines où l'apprentissage automatique pourrait faciliter l'expérience client et améliorer les processus.

La mission de l'Institut Vecteur, soit bâtir durablement une innovation fondée sur l'IA pour promouvoir la croissance économique et améliorer la vie des Canadiens, cadre avec la volonté de la Banque d'adopter l'IA pour offrir de la valeur aux clients et gagner leur confiance.

En 2019, la TD s'est entretenue avec ses consœurs du secteur sur les pratiques gagnantes d'utilisation responsable de l'IA dans les services financiers. Elle a organisé une table ronde d'experts en IA provenant de multiples branches pour explorer les possibilités et les difficultés auxquelles est confronté le secteur financier. Les constatations qui en sont ressorties ont été publiées dans le rapport L'IA responsable et les services financiers .

« Nous sommes ravis que la commandite de la TD ait été prolongée; elle nous aidera à bâtir un écosystème d'innovation au Canada par la recherche, l'éducation et le leadership en IA », a déclaré Garth Gibson, président et chef de la direction, Institut Vecteur.

À propos du Groupe Banque TD

La Banque Toronto-Dominion et ses filiales sont désignées collectivement par l'appellation Groupe Banque TD (la « TD » ou la « Banque »). La TD est la cinquième banque en importance en Amérique du Nord en fonction de son actif et elle offre ses services à plus de 26 millions de clients. Ces services sont regroupés dans trois principaux secteurs qui exercent leurs activités dans plusieurs centres financiers dans le monde : Services de détail au Canada, y compris TD Canada Trust, Financement auto TD au Canada, Gestion de patrimoine TD au Canada, Placements directs TD et TD Assurance; Services de détail aux États-Unis, y compris TD BankMD, America's Most Convenient BankMD, Financement auto TD aux États-Unis, Gestion de patrimoine TD aux États-Unis et une participation dans The Charles Schwab Corporation; et Services bancaires de gros, y compris Valeurs Mobilières TD. En outre, la TD figure parmi les principales sociétés de services financiers en ligne du monde, avec plus de 15 millions de clients actifs du service en ligne et du service mobile. Au 31 octobre 2021, les actifs de la TD totalisaient 1,7 billion de dollars canadiens. La Banque Toronto-Dominion est inscrite à la Bourse de Toronto et à la Bourse de New York sous le symbole « TD ».

À propos de l'Institut Vecteur

Fondé en 2017, l' Institut Vecteur collabore avec le secteur privé, les institutions, les jeunes entreprises et les pouvoirs publics pour développer les talents et favoriser l'excellence de la recherche dans le domaine de l'IA en vue de bâtir durablement une innovation fondée sur l'IA pour promouvoir la croissance économique et améliorer la vie des Canadiens. Dans le cadre de sa stratégie triennale , l'Institut compte faire avancer la recherche en IA, stimuler l'adoption de l'IA dans le secteur privé et le milieu de la santé (programmes de formation, de commercialisation et d'application) et orienter le Canada vers une utilisation responsable de l'IA. Dirigés par des spécialistes hors pair, les programmes destinés au secteur privé prévoient ce qui suit : principes élémentaires de l'application dans les produits et processus, conseils adaptés aux entreprises, formations, et mise en contact avec des personnes qualifiées et prêtes à travailler. L'Institut est financé par le gouvernement de l'Ontario, le gouvernement du Canada (par l'intermédiaire de la Stratégie pancanadienne en matière d'IA du CIFAR), et des commanditaires du secteur privé.

