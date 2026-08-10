La TD devient la première institution financière canadienne à offrir le changement de compte de dépôt direct dans son appli

La TD est la première banque au Canada à offrir à ses clients une fonctionnalité dans son appli qui leur permet de changer, de façon rapide et sécuritaire, le compte dans lequel est versée leur paie. Dans la plupart des cas, l'opération peut être faite en ligne et prend environ une minute.

TORONTO, le 10 août 2026 /CNW/ -- La TD a lancé une nouvelle expérience axée sur les solutions mobiles qui permet aux clients de configurer ou de changer, en toute sécurité, le compte utilisé pour le dépôt direct de leur paie dans l'appli TD. Auprès de la plupart des employeurs, le processus prend environ une minute, remplaçant des démarches administratives par une expérience plus simple et plus pratique.

Le lancement de cette fonctionnalité reflète l'engagement continu de la TD à tirer parti du numérique pour simplifier des tâches bancaires courantes, et d'intégrer ces améliorations pratiques à l'offre de services fiables que les clients attendent d'une banque universelle. La fonctionnalité aide à réduire le fardeau administratif habituellement associé à la mise à jour des renseignements relatifs à la paie, y compris les formulaires papier à remplir et les démarches auprès de l'employeur.

Principaux points à retenir

Changer son compte de dépôt direct est maintenant plus rapide et plus simple : Grâce à une nouvelle expérience guidée dans l'appli TD, les clients peuvent configurer ou changer leur compte de dépôt direct. La fonctionnalité est offerte pour la plupart des employeurs et l'opération prend environ une minute.

Grâce à une nouvelle expérience guidée dans l'appli TD, les clients peuvent configurer ou changer leur compte de dépôt direct. La fonctionnalité est offerte pour la plupart des employeurs et l'opération prend environ une minute. Une première parmi les institutions financières canadiennes : La TD est la première institution financière au Canada à offrir une expérience de changement de compte de dépôt direct de la paie dans son application.

La TD est la première institution financière au Canada à offrir une expérience de changement de compte de dépôt direct de la paie dans son application. La fin du fardeau administratif et de la coordination manuelle : Le processus numérique élimine les formulaires à remplir et la nécessité de communiquer avec son employeur ou fournisseur de services de paie.

Le processus numérique élimine les formulaires à remplir et la nécessité de communiquer avec son employeur ou fournisseur de services de paie. Une manière plus sûre de gérer les renseignements relatifs à la paie : Le fait que l'expérience soit intégrée à l'application réduit le besoin de transmettre des renseignements bancaires sensibles au moyen de formulaires papier ou par courriel, ce qui diminue le risque d'erreurs de saisie manuelle et l'exposition inutile à d'autres risques.

: Le fait que l'expérience soit intégrée à l'application réduit le besoin de transmettre des renseignements bancaires sensibles au moyen de formulaires papier ou par courriel, ce qui diminue le risque d'erreurs de saisie manuelle et l'exposition inutile à d'autres risques. Les clients peuvent plus facilement choisir la TD comme fournisseur de compte bancaire courant : La configuration numérique sécurisée simplifie l'inscription au dépôt direct, ce qui aide les clients à transférer leurs services bancaires courants avec rapidité, mais aussi avec confiance.

Pour beaucoup de Canadiens, le processus visant à changer de compte de dépôt direct impliquait auparavant des formalités administratives et une certaine coordination avec l'employeur ou le fournisseur de services de paie. Grâce à une nouvelle expérience intégrée à son appli, la TD simplifie le processus en donnant à ses clients un moyen plus rapide et plus pratique de changer le compte dans lequel doit être déposée leur paie.

Voici les principaux avantages pour les clients :

Permet de configurer ou de changer le compte de dépôt direct de la paie en environ une minute; fonctionne avec la plupart des employeurs

Évite d'avoir à imprimer, à numériser ou à envoyer par courriel des renseignements financiers sensibles

Réduit le risque d'erreurs de saisie manuelle des données

Permet de laisser les renseignements bancaires en lieu sûr dans l'appli TD

En simplifiant un processus habituellement manuel, la TD aide ses clients à consacrer moins de temps aux tâches administratives et plus à ce qui compte vraiment, sachant qu'ils peuvent compter sur l'envergure, la sécurité et les conseils de l'une des plus grandes banques au Canada.

Une première parmi les institutions financières canadiennes

La TD est la première banque au Canada à offrir une telle expérience entièrement intégrée, fruit de sa collaboration avec Atomic, une société de technologie financière basée aux États-Unis qui fournit une infrastructure de services bancaires intégrés, y compris le changement de compte de dépôt direct, la gestion des factures et des abonnements, ainsi que le changement de compte de paiement. La TD détient les droits exclusifs canadiens de la fonctionnalité jusqu'à la fin de 2026, ce qui appuie la détermination de la Banque à créer des expériences numériques innovantes pour répondre aux besoins de ses clients.

Le lancement cadre également avec l'approche « Axé sur le numérique. Pensé pour l'humain. » de la TD, la fonctionnalité ajoutant une touche pratique, numérique et moderne aux caractéristiques - sécurité, confiance, soutien et conseils - que les clients attendent d'une banque universelle.

« À la TD, nous cherchons à simplifier les services bancaires courants en éliminant les irritants des tâches que les clients effectuent le plus souvent, explique Aaron Clark, premier vice-président, Services bancaires courants et Épargne et placements, Services bancaires personnels au Canada. Modifier les renseignements de dépôt direct est habituellement un processus manuel et chronophage, et peut créer des difficultés inutiles pour les clients qui ouvrent un nouveau compte ou qui changent de banque. Avec le dépôt direct numérique, nous transformons cette expérience en offrant une solution sécurisée et intégrée qui simplifie un moment crucial dans l'établissement d'une relation avec nos clients. La TD ajoute ainsi la simplicité des outils numériques - à laquelle les clients s'attendent de plus en plus - à la confiance, aux conseils et au soutien qu'offre une banque universelle. »

Sunil Dixit, chef, Canaux numériques, Services bancaires personnels au Canada abonde dans le même sens : « En tant que première banque au Canada à offrir cette fonctionnalité, la TD continue de montrer sa capacité à innover pour résoudre de véritables problèmes pour les clients. L'avenir des services bancaires est d'adapter l'expérience en fonction de l'intention des clients, et nous savons que ces derniers souhaitent resserrer leur relation avec nous et avoir accès à leur argent rapidement. Notre profonde compréhension des besoins changeants des clients nous a poussés à transformer un parcours de plusieurs étapes en une expérience unique et sécurisée dans l'appli TD. Ce lancement est un exemple de la manière dont nous réimaginons l'expérience des services bancaires courants pour nos clients, suivant notre approche "Axé sur le numérique. Pensé pour l'humain". »

« Changer un compte de dépôt direct peut sembler simple en apparence, mais créer une expérience intégrée et fluide qui prend en charge des milliers d'employeurs et de systèmes de paie représente un défi considérable sur le plan de l'ingénierie, mais Atomic l'a fait pour neuf des dix plus grandes banques américaines, précise Jordan Wright, cofondateur et chef de la direction d'Atomic. Nous sommes fiers de collaborer avec la TD pour déployer cette infrastructure éprouvée au Canada afin d'offrir la première expérience de changement de compte de dépôt direct entièrement intégrée par une institution financière au pays. »

Grâce à sa collaboration avec Atomic, la TD donne à ses clients canadiens un moyen plus rapide, plus simple et plus sûr d'effectuer une tâche bancaire autrefois manuelle dans son application mobile, créant ainsi une expérience numérique innovante centrée sur la clientèle.

FAQ : Le dépôt direct numérique au Canada

Qu'est-ce que le changement de compte de dépôt direct numérique?

La fonctionnalité de dépôt direct numérique permet aux clients de la TD de changer, en toute sécurité, le compte où leur chèque de paie est déposé sans avoir à remplir de formulaires papier ni à s'adresser à leur employeur. Les clients peuvent sélectionner le compte TD admissible, soit un compte-chèques, un compte d'épargne ou une ligne de crédit non garantie, dans lequel ils souhaitent rediriger leur dépôt direct. Fonctionnant avec la plupart des employeurs, le processus prend environ une minute et peut être réalisé dans l'application mobile sécurisée de la TD.

Si un employeur ou un fournisseur de services de paie n'est pas encore pris en charge, le système invite les clients à utiliser un formulaire prérempli pour continuer le processus manuellement.

Comment les clients de la TD redirigent-ils leur dépôt direct au Canada?

Grâce à la fonctionnalité de dépôt direct numérique de la TD, les clients peuvent modifier, en toute sécurité, les renseignements sur le dépôt direct de leur paie en suivant un processus guidé dans l'appli TD, sans avoir à chercher les renseignements sur leur compte ni à soumettre de formulaires. Fonctionnant avec la plupart des employeurs, le processus peut être réalisé en environ une minute dans l'appli TD.

Combien de temps faut-il pour faire un changement à l'aide de la fonctionnalité de dépôt direct numérique de la TD?

Fonctionnant avec la plupart des employeurs, le processus prend environ une minute. Comme il peut être effectué dans l'appli TD, les clients peuvent changer rapidement le compte où leur paie est déposée.

Est-il sécuritaire d'utiliser la fonctionnalité de la TD pour changer son compte de dépôt direct?

La fonctionnalité de dépôt direct numérique de la TD évite aux clients d'avoir à transmettre des renseignements bancaires sensibles par courriel ou formulaires papier en leur permettant de suivre le processus dans l'environnement sécurisé des services bancaires numériques de la TD, ce qui diminue le risque d'erreurs et d'exposition.

Les clients qui utilisent le dépôt direct numérique de la TD doivent-ils informer leur employeur du changement de compte de dépôt de leur paie?

Fonctionnant avec la plupart des employeurs, la fonctionnalité de dépôt direct numérique de la TD permet de faire le changement dans l'appli. Si un employeur ou un fournisseur de services de paie n'est pas encore pris en charge, le système invitera les clients à remplir un formulaire pour continuer le processus manuellement.

À propos du Groupe Banque TD

La Banque Toronto-Dominion et ses filiales sont désignées collectivement par l'appellation Groupe Banque TD (la « TD » ou la « Banque »). La TD est la sixième banque en importance en Amérique du Nord en fonction de son actif et elle offre ses services à 28,1 millions de clients. Ces services sont regroupés dans quatre principaux secteurs qui exercent leurs activités dans plusieurs centres financiers dans le monde : Services bancaires personnels et commerciaux au Canada, y compris TD Canada Trust et Financement auto TD au Canada; Services bancaires aux États-Unis, y compris Financement auto TD aux États-Unis et Gestion de patrimoine TD aux États-Unis; Gestion de patrimoine et Assurance, y compris Gestion de patrimoine TD au Canada, Placements directs TD et TD Assurance; et Services bancaires de gros, y compris Valeurs Mobilières TD et TD Cowen. En outre, la TD figure parmi les principales banques numériques en Amérique du Nord, avec plus de 13 millions d'utilisateurs actifs du service mobile au Canada et aux États-Unis. Au 30 avril 2026, les actifs de la TD totalisaient 2,1 billions de dollars. La Banque Toronto-Dominion est inscrite à la Bourse de Toronto et à la Bourse de New York sous le symbole « TD ».

À propos d'Atomic

Atomic fait passer les services bancaires numériques de l'observation à l'action. Elle travaille avec plus de 250 institutions financières et sociétés de technologie financière, y compris 9 des 10 plus grandes institutions financières et 12 des 20 plus grandes sociétés de technologie financière. Pionnière de la fonctionnalité de changement de compte de dépôt direct, Atomic est aujourd'hui une plateforme complète qui repose sur trois volets : Connect, qui, suivant l'autorisation de l'utilisateur, établit un accès constant à des systèmes de paie, à des commerçants, et plus encore; Discover, qui traduit en direct des données d'opérations et de commerçants en renseignements exploitables; et Act, qui permet aux clients d'agir sur leurs finances - en changeant des comptes de paiement, en gérant leurs factures ou en configurant le dépôt direct - sans avoir à quitter leur application bancaire. Le produit d'authentification d'Atomic, Uplink, offre aux utilisateurs un accès sécurisé à tout système qu'ils ont autorisé sur leur appareil, dans n'importe quel secteur. Pour en savoir plus, visitez le site atomic.financial.

SOURCE TD Bank Group

Pour plus de renseignements : Sanjana Bari, [email protected]