TORONTO, le 16 sept. 2021 /CNW/ - Le Groupe Banque TD (la TD) a annoncé aujourd'hui qu'il accorderait 10 millions de dollars canadiens au cours des cinq prochaines années au Black Opportunity Fund. Ce don substantiel est l'une des plus grosses sommes d'argent jamais octroyées au Canada à une organisation axée sur les Noirs, dirigée par des Noirs et au service des Noirs.

Fondé en 2020, le Black Opportunity Fund est dirigé par une équipe diversifiée de professionnels noirs canadiens qui vise à constituer un fonds de 1,5 milliard de dollars (l'un des plus grands du monde) ayant comme objectif d'éliminer les obstacles structurels qui entravent la réussite économique de nombreux Canadiens noirs depuis des générations.

« À la TD, nous sommes convaincus de pouvoir favoriser les changements positifs en nous employant à enrichir la vie de nos clients, de nos collectivités et de nos collègues, affirme Bharat Masrani, président du Groupe et chef de la direction, Groupe Banque TD. L'inclusion économique peut jouer un rôle important afin de contrecarrer les effets du racisme systémique et des préjugés. Avec le Black Opportunity Fund, nous sommes déterminés à continuer de répondre aux besoins de la communauté noire, tout en contribuant à la création d'une société équitable et d'un meilleur avenir pour tous et toutes. »

Partant du principe qu'au Canada, un grand nombre d'organisations axées sur les Noirs, dirigées par des Noirs et au service des Noirs manquent de ressources et d'argent, le Black Opportunity Fund en injecte de manière stable et à long terme dans la communauté.

Dans le cadre de l'engagement financier de la TD, le Black Opportunity Fund établira une réserve de subventions philanthropiques de 400 000 dollars par an à l'intention des organismes communautaires à but non lucratif qui œuvrent auprès des Noirs dans le domaine de la sécurité financière, soit l'un des quatre vecteurs de La promesse TD Prêts à agir, la plateforme d'entreprise citoyenne de la Banque. La TD contribuera aussi au fonds de dotation du Black Opportunity Fund dans une optique de viabilité et de pérennité.

En plus de sa participation financière, la TD compte offrir à ses employés la possibilité de mettre leur détermination et leur talent au service du Black Opportunity Fund. En effet, chaque année, elle créera deux postes auxquels les collègues qui le souhaitent pourront postuler afin de travailler auprès de l'organisation sur certains projets et initiatives contribuant à sa mission, soit lutter contre les effets du racisme envers les Noirs. Les employés de la TD pourront aussi faire diverses activités de bénévolat pour le Black Opportunity Fund, entre autres des projets axés sur les compétences, par l'intermédiaire du Réseau de La promesse TD Prêts à agir, la plateforme d'engagement interne de la Banque.

« Au Black Opportunity Fund, nous sommes ravis d'accepter cette incroyable marque de confiance envers notre mission et nos objectifs qui nous est témoignée par l'une des plus grandes banques d'Amérique du Nord, a déclaré Craig Wellington, directeur exécutif de l'organisation. Nous sommes persuadés que cet engagement historique de la TD se traduira par des changements concrets, entre autres l'autonomisation sociale et économique de nombreux Canadiens noirs. Notre but avec ce don en argent - de même qu'avec les contributions bénévoles de la TD -, c'est d'améliorer la situation des entrepreneurs noirs et des organismes communautaires dirigés par des Noirs, qui ont systématiquement de la difficulté à exploiter leurs compétences au Canada à cause de la discrimination systémique et du manque d'accès traditionnel aux capitaux. »

La TD collaborera avec le Black Opportunity Fund et se servira de ses données pour en savoir plus sur les obstacles auxquels sont confrontés les clients noirs des services bancaires et prendre les mesures qui s'imposent. Déterminées à lutter contre la discrimination et les préjugés systémiques, les deux organisations estiment que ce travail aidera la Banque à bâtir une culture plus inclusive et à répondre aux besoins et aux aspirations financières des communautés noires du Canada. »

Cette collaboration avec le Black Opportunity Fund n'est qu'une des nombreuses initiatives entreprises par la TD pour concrétiser ses priorités d'inclusion et de diversité, notamment doubler la représentation des Noirs à des postes de direction d'ici la fin de 2022 et augmenter la représentation des dirigeants issus de minorités à la Banque de 50 % d'ici 2025. Parallèlement, dans le cadre de La promesse TD Prêts à agir, la TD a investi en tout 17,5 millions de dollars au Canada et aux États-Unis en 2020 pour s'attaquer aux conséquences du racisme à court et à long terme et faire progresser les objectifs connexes, notamment 12,1 millions de dollars pour soutenir des organismes dirigés par des Noirs et axés sur les Noirs.

Par ces initiatives, la TD est fière de continuer à favoriser un avenir plus inclusif et plus équitable en misant sur ses ressources, ses activités philanthropiques et ses employés.

Pour en savoir plus sur le Black Opportunity Fund, visitez le site www.blackopportunityfund.ca.

À propos du Groupe Banque TD

La Banque Toronto-Dominion et ses filiales sont désignées collectivement par l'appellation Groupe Banque TD (la « TD » ou la « Banque »). La TD est la cinquième banque en importance en Amérique du Nord en fonction de son actif et elle offre ses services à plus de 26 millions de clients. Ces services sont regroupés dans trois principaux secteurs qui exercent leurs activités dans plusieurs centres financiers dans le monde : Services de détail au Canada, y compris TD Canada Trust, Financement auto TD au Canada, Gestion de patrimoine TD au Canada, Placements directs TD et TD Assurance; Services de détail aux États-Unis, y compris TD BankMD, America's Most Convenient BankMD, Financement auto TD aux États-Unis, Gestion de patrimoine TD aux États-Unis et une participation dans The Charles Schwab Corporation; et Services bancaires de gros, y compris Valeurs Mobilières TD. En outre, la TD figure parmi les principales sociétés de services financiers en ligne du monde, avec plus de 15 millions de clients actifs du service en ligne et du service mobile. Au 31 juillet 2021, l'actif de la TD totalisait 1,7 billion de dollars canadiens. La Banque Toronto-Dominion est inscrite à la Bourse de Toronto et à la Bourse de New York sous le symbole « TD ».

À propos de La promesse TD Prêts à agir

La TD s'engage depuis longtemps à enrichir la vie de ses clients, de ses collègues et des collectivités. Dans le cadre de sa plateforme d'entreprise citoyenne, La promesse TD Prêts à agir, la TD vise un don aux collectivités d'un milliard de dollars canadiens (775 millions de dollars américains) au total d'ici 2030 dans quatre domaines essentiels pour ouvrir les portes à un avenir plus inclusif et plus durable : Sécurité financière, Planète dynamique, Collectivités inclusives et Meilleure santé. Par La promesse TD Prêts à agir, la TD aspire à relier ses activités, ses initiatives philanthropiques et son capital humain pour aider les gens à se sentir plus en confiance, pas seulement par rapport à leurs finances, mais aussi par rapport à leur capacité d'atteindre leurs objectifs personnels dans un monde en évolution. Pour en savoir plus, visitez td.com/lapromessetdpretsaagir.

À propos du Black Opportunity Fund

Le Black Opportunity Fund est un partenariat dynamique entre des entreprises, des philanthropes, des fondations et la communauté noire pour combattre l'impact du racisme anti-Noir au Canada. Le fonds catalysera la croissance culturelle, économique et politique nécessaire pour permettre aux institutions, aux gouvernements et aux entreprises du Canada d'adopter une plus grande diversité à tous les niveaux. Le fonds donnera la priorité aux initiatives dans les domaines de l'éducation, des soins de santé, de la jeunesse, des femmes, de la justice sociale, de l'immigration, de la technologie, de l'entrepreneuriat et de la politique qui ont des répercussions sur la qualité de vie de la communauté noire.

