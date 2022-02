La TD classée au premier rang des banques nord-américaines dans le Sustainability Yearbook de 2022 de S&P Global

Cette distinction montre à quel point la TD est déterminée à instaurer des pratiques d'affaires gagnantes en matière de développement durable.

TORONTO, le 9 févr. 2022 /CNW/ - Le Groupe Banque TD est fier d'avoir reçu la distinction Silver Class dans le Sustainability Yearbook de 2022 de S&P Global, l'une des publications annuelles les plus exhaustives sur l'état de la responsabilité d'entreprise. Montrant ainsi son engagement envers les enjeux environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) et la transparence à cet égard, la TD est la seule banque nord-américaine à avoir reçu une mention Silver Class ou Gold Class.

Ce prestigieux classement annuel illustre la performance en matière de durabilité des plus grandes sociétés du monde. Pour recevoir la distinction Silver Class, une entreprise doit occuper le haut du panier (5 %) dans son secteur. La TD affrontait ainsi un nombre record d'entreprises (7 554), dont 475 banques, selon de nombreux critères : stratégie climatique, inclusion financière, recrutement et maintien en poste, déontologie en affaires, gouvernance d'entreprise et finance durable, entre autres.

« Les démarches visant à bâtir un avenir plus durable et plus inclusif font partie intégrante de notre culture. Nous sommes donc fiers de remporter une mention Silver Class dans le Sustainability Yearbook de S&P Global cette année, mention qui témoigne de nos efforts, a affirmé Janice Farrell Jones, PVP, Développement durable et Responsabilité sociale, Groupe Banque TD. Nous savons que les facteurs ESG ont besoin d'être intégrés dans tout ce que nous faisons si nous voulons donner suite à notre mission et à nos promesses de façon profonde. C'est comme ça que nous allons faire évoluer les choses, trouver des solutions et jouer le rôle que nous devons jouer pour aider les gens, les entreprises et les collectivités à prospérer dans ce monde en mutation. »

Cette récompense témoigne des efforts que nous déployons depuis quelques années pour concrétiser nos engagements en matière d'enjeux ESG. Dernièrement, la Banque a aussi reçu les distinctions suivantes :

Elle a été inscrite à l'indice mondial de durabilité Dow Jones pour la huitième année consécutive, et elle occupe le premier rang des banques nord-américaines figurant dans cet indice.

Elle a été inscrite à l'indice d'égalité des sexes de Bloomberg pour la sixième année de suite.

Elle figure parmi les meilleurs employeurs au monde selon Forbes en 2021, et parmi les meilleurs lieux de travail au Canada selon Great Place to Work pour la 16e année consécutive.

