La TD célèbre et remercie sa clientèle partout au Canada avec son initiative #TDVousDitMerci

Quatre clients propriétaires de PME qui changent les choses dans leur collectivité seront récompensés de manière bien spéciale

MONTRÉAL, le 25 juill. 2019 /CNW/ - C'est dans le cadre de sa Journée d'appréciation de la clientèle annuelle que la TD remercie sa clientèle partout au pays et souligne le travail remarquable de quatre membres de la clientèle des Services bancaires aux entreprises, sélectionnés à travers tout le pays, qui font preuve d'un engagement exceptionnel envers leur collectivité. Par téléphone, en ligne, sur les médias sociaux et en personne, #TDVousDitMerci!

« Pour être une marque axée sur les objectifs, il faut plus que des produits ou des services; il faut agir pour enrichir la vie de notre clientèle, de nos collègues et de la collectivité, affirme Theresa McLaughlin, chef à l'échelle mondiale, Marketing, Responsabilité sociale et Expérience client, Groupe Banque TD. À la TD, nous prenons cela à cœur. Tout ce que nous faisons vise à atteindre ce but. Chaque année, nous reconnaissons notre incroyable clientèle qui est une source constante d'inspiration. Merci de nous permettre de vous aider à atteindre vos objectifs financiers et de rendre nos collectivités meilleures et plus inclusives pour les générations à venir. »

La candidature des quatre propriétaires de PME auxquels la TD témoigne sa reconnaissance a été soumise par des membres du personnel de la TD : Vincenzo Nano de Saint-Hyacinthe, au Québec, Connie McInnes de Halifax, en Nouvelle-Écosse, Bob Desautels de Guelph, en Ontario, et le Dr Greg Chang de Surrey, en Colombie-Britannique.

Vincenzo Nano , propriétaire d'une entreprise de préparation de pâte à pizza, s'est engagé à employer des personnes vivant avec un handicap dans sa petite entreprise familiale. Vincenzo s'efforce d'offrir aux membres de son personnel les outils, les ressources et les accommodements appropriés pour leur handicap particulier.



Bien qu'ils aient des origines italiennes, Vincenzo et sa famille ne sont jamais allés en Italie pour retrouver leurs racines. C'est pourquoi en juin, en reconnaissance des efforts de la famille Nano pour employer et soutenir des personnes ayant un handicap, la TD a remercié Vincenzo en lui offrant un voyage-surprise en Sicile avec toute sa famille.



De plus, la TD fera un don en l'honneur de Vincenzo au SDEM SEMO, un organisme à but non lucratif qui aide des adultes handicapés à trouver un emploi dans leur collectivité et qui développe des outils pour aider à accélérer le processus de placement en emploi. Voyez la réaction de Vincenzo lorsque ses efforts ont été reconnus.





propriétaire d'une entreprise de préparation de pâte à pizza, s'est engagé à employer des personnes vivant avec un handicap dans sa petite entreprise familiale. Vincenzo s'efforce d'offrir aux membres de son personnel les outils, les ressources et les accommodements appropriés pour leur handicap particulier. Bien qu'ils aient des origines italiennes, Vincenzo et sa famille ne sont jamais allés en Italie pour retrouver leurs racines. C'est pourquoi en juin, en reconnaissance des efforts de la famille Nano pour employer et soutenir des personnes ayant un handicap, la TD a remercié Vincenzo en lui offrant un voyage-surprise en Sicile avec toute sa famille. De plus, la TD fera un don en l'honneur de Vincenzo au SDEM SEMO, un organisme à but non lucratif qui aide des adultes handicapés à trouver un emploi dans leur collectivité et qui développe des outils pour aider à accélérer le processus de placement en emploi. Voyez la réaction de Vincenzo lorsque ses efforts ont été reconnus. Connie McInnes comprend les défis particuliers et complexes que doivent relever les entrepreneures et la difficulté pour les femmes de développer leur confiance. Voilà pourquoi elle s'est engagée à recourir aux ressources de ses trois studios de yoga d'Halifax, en Nouvelle-Écosse, pour redonner aux femmes de sa collectivité.



Connie recueille régulièrement des fonds pour soutenir les femmes aux prises avec différents problèmes, elle offre des cours particuliers à des femmes à faible revenu qui souffrent d'anxiété et d'autres problèmes de santé, et elle organise des collectes de matériel, dont la plus récente a permis d'amasser des centaines de boîtes de tampons pour répondre aux besoins d'un organisme jeunesse local.



Pour remercier Connie, la TD financera en son honneur trois années de programmes destinés aux femmes à la Laing House , un centre de jour pour les jeunes de 16 à 29 ans qui vivent avec des troubles de l'humeur, des psychoses ou un trouble anxieux. De plus, la TD lui fait cadeau des frais d'inscription à un programme de leadership entrepreneurial qu'elle veut suivre pour développer ses compétences en affaires dans le but d'aider encore davantage les femmes à trouver des moyens d'agir. Voyez Connie être reconnue pour son travail attentionné.





comprend les défis particuliers et complexes que doivent relever les entrepreneures et la difficulté pour les femmes de développer leur confiance. Voilà pourquoi elle s'est engagée à recourir aux ressources de ses trois studios de yoga d'Halifax, en Nouvelle-Écosse, pour redonner aux femmes de sa collectivité. Connie recueille régulièrement des fonds pour soutenir les femmes aux prises avec différents problèmes, elle offre des cours particuliers à des femmes à faible revenu qui souffrent d'anxiété et d'autres problèmes de santé, et elle organise des collectes de matériel, dont la plus récente a permis d'amasser des centaines de boîtes de tampons pour répondre aux besoins d'un organisme jeunesse local. Pour remercier Connie, la TD financera en son honneur trois années de programmes destinés aux femmes à la , un centre de jour pour les jeunes de 16 à 29 ans qui vivent avec des troubles de l'humeur, des psychoses ou un trouble anxieux. De plus, la TD lui fait cadeau des frais d'inscription à un programme de leadership entrepreneurial qu'elle veut suivre pour développer ses compétences en affaires dans le but d'aider encore davantage les femmes à trouver des moyens d'agir. Voyez Connie être reconnue pour son travail attentionné. Bob Desautels travaille dans le domaine de la restauration depuis 1991. Depuis ses débuts, sa passion pour la cuisine s'est étendue à la question de la durabilité, tant pour les ingrédients utilisés que pour la protection et la conservation de l'environnement de sa région.



Son entreprise est maintenant le plus grand groupe de restaurants dans le monde à recevoir le prix Certified B Corporation, qui reconnaît les entreprises redonnant à leur collectivité. Son entreprise est également reconnue comme un chef de file régional en matière de protection de l'environnement. Elle a en effet recueilli plus de 150 000 $ pour aider à restaurer plusieurs rivières de Guelph .



Pour remercier Bob, la TD plantera 1 000 arbres en son honneur et contribuera à financer le nettoyage d'un sentier de la zone de conservation de Grand River . De plus, le sentier portera le nom des petits-enfants de Bob. Voyez Bob recevoir les remerciements de sa collectivité.





travaille dans le domaine de la restauration depuis 1991. Depuis ses débuts, sa passion pour la cuisine s'est étendue à la question de la durabilité, tant pour les ingrédients utilisés que pour la protection et la conservation de l'environnement de sa région. Son entreprise est maintenant le plus grand groupe de restaurants dans le monde à recevoir le prix Certified B Corporation, qui reconnaît les entreprises redonnant à leur collectivité. Son entreprise est également reconnue comme un chef de file régional en matière de protection de l'environnement. Elle a en effet recueilli plus de 150 000 $ pour aider à restaurer plusieurs rivières de . Pour remercier Bob, la TD plantera 1 000 arbres en son honneur et contribuera à financer le nettoyage d'un sentier de la zone de conservation de . De plus, le sentier portera le nom des petits-enfants de Bob. Voyez Bob recevoir les remerciements de sa collectivité. Le Dr Greg Chang a fondé SuperChefs en 2008, car il était préoccupé par différents problèmes de santé chez de jeunes enfants qui visitent souvent sa clinique dentaire à Surrey , en Colombie-Britannique. Il savait que la plupart des problèmes de santé qu'il remarquait pouvaient être réglés avec une meilleure alimentation et plus d'exercice. C'est ainsi qu'est né SuperChefs.



Bien que le Dr Chang ait fait de SuperChefs un puissant réseau de médecins, de dentistes, de chefs, d'éducateurs et d'animateurs en Amérique du Nord, il coordonne toujours personnellement des camps de cuisine et de sport gratuits offerts chaque été à des enfants du sud de la Colombie-Britannique.



Pour remercier le Dr Chang, la TD équipera la cuisine de SuperChefs de pierres à pizza et de machines à pâtes toutes neuves afin d'améliorer l'équipement de ses installations. La TD l'a aussi invité, ainsi que certains des enfants inscrits à son programme, à vivre une expérience sportive bien spéciale. Voyez le Dr Chang recevoir des remerciements.

« Ces personnes se dévouent pour améliorer la vie des gens autour d'eux, et aujourd'hui, c'est au tour de la TD de leur offrir un petit quelque chose en retour, déclare Alec Morley, premier vice-président, Services bancaires aux PME à la TD. C'est pour nous une chance et un honneur de travailler avec des clients et clientes qui sont des modèles et des maîtres d'œuvre de la communauté. »

Dans le cadre de la Journée d'appréciation de la clientèle, la TD offrira dans des succursales TD partout au pays des biscuits #TDVousDitMerci préparés spécialement pour l'occasion. À la gare Union de Toronto, ainsi qu'aux succursales phares situées au 394 Bay Street à Toronto, au 700 West George Street à Vancouver et au 11 Inglewood Drive à St. Albert, en Alberta, les personnes clientes et non-clientes de la TD se feront offrir du maïs soufflé vert de 11 h à 14 h. À titre de remerciement spécial pour notre clientèle, l'artiste de Toronto Jesse Gold donnera un spectacle sur la scène du Union Summer TD (65 Front Street West, Toronto) de 14 h à 15 h. Pour en savoir plus sur #TDVousDitMerci, allez à www.TD.com/TDVousDitMerci.

À propos du Groupe Banque TD

La Banque Toronto-Dominion et ses filiales sont désignées collectivement par l'appellation Groupe Banque TD (la « TD » ou la « Banque »). La TD est la sixième banque en importance en Amérique du Nord d'après le nombre de succursales et elle offre ses services à 26 millions de clients. Ces services sont regroupés dans trois principaux secteurs qui exercent leurs activités dans plusieurs centres financiers dans le monde : Services de détail au Canada, y compris TD Canada Trust, Financement auto TD au Canada; Gestion de patrimoine TD (Canada), Placements directs TD et TD Assurance; Services de détail aux États Unis, y compris TD BankMD, America's Most Convenient BankMD, Financement auto TD aux États-Unis; Gestion de patrimoine TD (États-Unis) et une participation dans TD Ameritrade; et Services bancaires de gros, y compris Valeurs Mobilières TD. En outre, la TD figure parmi les principales sociétés de services financiers en ligne du monde, avec 13 millions de clients du service en ligne et du service mobile. Au 30 avril 2019, les actifs de la TD totalisaient 1,4 billion de dollars canadiens. La Banque Toronto-Dominion est inscrite à la Bourse de Toronto et à la Bourse de New York sous le symbole « TD ».

SOURCE Groupe Banque TD

Renseignements: Mathieu Beaudoin, Groupe Banque TD, 514-289-1670, Mathieu.Beaudoin@td.com; Mélodie Nobile, Morin Relations Publiques, 514-289-8688, poste 239, melodie@morinrp.com

Related Links

https://www.td.com