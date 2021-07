Trois rapports du secteur placent la TD au premier rang des institutions financières canadiennes dans les catégories de l'expérience numérique.

TORONTO, le 27 juill. 2021 /CNW/ - Selon une série de nouveaux rapports sur le marché, la TD est une figure de proue du secteur en ce qui concerne les services bancaires numériques, son application mobile et son site Web occupant le sommet du classement dans les catégories de l'engagement et de l'expérience numériques des clients.

Trois rapports publiés ce mois-ci par les sociétés d'études de marché Sensor Tower, Apptopia et Similarweb montrent que l'appli TD est l'application bancaire la plus utilisée et la plus téléchargée au Canada, et celle qui enregistre le taux de satisfaction le plus élevé. Ces rapports indiquent aussi que le site Web de la TD est le plus visité parmi ceux des banques canadiennes et affiche le meilleur engagement de la part des visiteurs.

« Nous nous employons toujours à offrir à nos clients une expérience très personnalisée, quelle que soit la manière dont ils décident d'interagir avec nous, explique Rizwan Khalfan, chef, Numérique et Paiements au Groupe Banque TD. Comme ils sont confrontés à différentes difficultés depuis un an et demi, nous avons pris des mesures pour qu'ils bénéficient d'une expérience utilisateur qui contribue à enrichir leur bien-être financier. »

D'après Sensor Tower, une société de veille concurrentielle sur l'économie numérique mondiale, « la TD est la plus grande banque mobile du Canada et enregistre le niveau d'engagement le plus élevé de la part de ses utilisateurs ». Dans son analyse des services bancaires mobiles canadiens pour les trois premiers mois de l'année, la société a constaté que la TD menait le bal au chapitre du téléchargement de l'application mobile, du nombre mensuel d'utilisateurs actifs et du temps moyen passé sur l'application1.

Apptopia - une plateforme de veille concurrentielle en temps réel qui mesure l'efficacité des applications pour plusieurs grandes boutiques d'applis - a déterminé que, parmi les applications des plus grandes banques canadiennes, l'appli TD était celle qui, d'après les commentaires des clients, suscitait l'impression la plus positive chez ses utilisateurs2. Dans son récent rapport sur les services bancaires mobiles au deuxième trimestre de 2021, elle indique que cette impression positive illustre « la position de chef de file qu'occupe la TD sur le marché canadien des services bancaires en ce qui concerne l'expérience client mobile, comme en témoigne l'opinion des consommateurs ».

Similarweb, une plateforme de pointe sur le décodage des habitudes de navigation, place aussi la TD au premier rang pour ce qui est de l'engagement en ligne dans les services bancaires mobiles au Canada. L'entreprise a constaté que la TD avait surpassé ses rivales dans toutes les mesures d'engagement Web (depuis un ordinateur ou un appareil mobile), entre autres le nombre de visites mensuelles, la durée des visites et la consultation des pages. Toujours selon Similarweb, la TD est également arrivée en tête des cinq grandes banques canadiennes en ce qui concerne le taux d'installation et le nombre mensuel d'utilisateurs actifs3.

Ces rapports s'inscrivent dans la lignée des analyses réalisées en février 2020 par App Annie, Comscore et Novantas et Ipiphany, qui plaçaient la TD en tête dans plusieurs catégories clés, dont la facilité d'utilisation, le service à la clientèle et l'engagement.





1 The State of Mobile Banking in Canada 2021: An Analysis of Mobile Banking in Canada and Other Fintech App Trends, Sensor Tower (juillet 2021). Les mesures mobiles de Sensor Tower portent sur une période de trois mois se terminant en mars 2021.

2 Canadian Mobile Banking Market Report, Apptopia (juillet 2021). Les impressions recensées par Apptopia à partir des commentaires des clients portent sur une période de trois mois se terminant en avril 2021.

3 Competitor Landscape: Canadian Digital Banking, Similarweb (juillet 2021). Les mesures d'engagement (ordinateur et appareil mobile) de Similarweb portent sur la période allant de janvier à mai 2021, et ses mesures mobiles, sur la période de 12 mois se terminant en décembre 2020.

À propos de la TD

La Banque Toronto-Dominion et ses filiales sont désignées collectivement par l'appellation Groupe Banque TD (la « TD » ou la « Banque »). La TD est la cinquième banque en importance en Amérique du Nord en fonction de son actif et elle offre ses services à plus de 26 millions de clients. Ces services sont regroupés dans trois principaux secteurs qui exercent leurs activités dans plusieurs centres financiers dans le monde : Services de détail au Canada, y compris TD Canada Trust, Financement auto TD au Canada, Gestion de patrimoine TD au Canada, Placements directs TD et TD Assurance; Services de détail aux États-Unis, y compris TD BankMD, America's Most Convenient BankMD, Financement auto TD aux États-Unis, Gestion de patrimoine TD aux États-Unis et une participation dans The Charles Schwab Corporation; et Services bancaires de gros, y compris Valeurs Mobilières TD. En outre, la TD figure parmi les principales sociétés de services financiers en ligne du monde, avec plus de 15 millions de clients actifs du service en ligne et du service mobile. Au 30 avril 2021, l'actif de la TD totalisait 1,7 billion de dollars canadiens. La Banque Toronto-Dominion est inscrite à la Bourse de Toronto et à la Bourse de New York sous le symbole « TD ».

SOURCE TD Bank Group

Renseignements: Lisa Bodnar, [email protected], 647-688-4547

Liens connexes

https://www.td.com