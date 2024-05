Quatre organismes canadiens qui s'efforcent d'atténuer les répercussions des feux de forêt et de renforcer la résilience des collectivités reçoivent du financement

TORONTO, le 7 mai 2024 /CNW/ - Alors que des feux se déclarent plus tôt que d'habitude et que de nombreux signes laissent présager une saison des feux de forêt potentiellement catastrophique, le Groupe Banque TD (la « TD ») a annoncé aujourd'hui le versement d'un don de 250 000 $ CA à des organismes qui s'emploient à prévenir les feux de forêt et à renforcer les efforts de secours au Canada, notamment en Colombie-Britannique, en Alberta et dans les provinces de l'Atlantique.

Selon de récents indicateurs provenant de sources comme Environnement et Changement climatique Canada et Ressources naturelles Canada, cette saison des feux de forêt s'annonce comme la pire que le Canada n'ait jamais connue, mettant en évidence le besoin urgent de prendre des mesures proactives afin de réduire le risque croissant. Actuellement, environ 54 feux font rage partout au pays, notamment dans le nord de la Colombie-Britannique, le nord de l'Alberta et le sud des Territoires du Nord-Ouest.

« En tant que membre des collectivités du Canada, la TD est pleinement consciente de la détresse, des perturbations et des ravages que les feux de forêt peuvent laisser sur leur passage, déclare Alicia Rose, vice-présidente associée, Impact social, Durabilité et Responsabilité sociale. Notre objectif est de soutenir nos collectivités afin qu'elles puissent surmonter ces moments difficiles, notamment en finançant des organismes qui aident la population à se protéger, s'emploient à éviter le pire et contribuent à maintenir l'accès aux produits de première nécessité. Nous espérons que le don que nous faisons aujourd'hui permettra à ces organismes de fournir aux collectivités les connaissances et les outils nécessaires au soutien de leurs efforts de prévention et de préparation, de sorte qu'elles soient en mesure de réduire le risque de feux de forêt de façon proactive et d'éviter autant que possible d'en subir le contrecoup. »

Le don de 250 000 $ CA de la TD sera réparti également entre les quatre organismes suivants :

First Nations Emergency Services Society (FNESS) of British Columbia soutient les Premières Nations en Colombie-Britannique et joue un rôle essentiel dans la prévention des feux de forêt, la formation, la gestion et la planification des interventions d'urgence. Ses membres collaborent avec les communautés de la Colombie-Britannique pour renforcer leur sécurité par l'entremise de programmes visant à former et à soutenir les responsables locaux, à outiller les Premières Nations et à offrir un soutien pour accéder à du financement.

L'équipe Wildfire Analytics de l'Université de l'Alberta élabore des outils et des approches pratiques, utiles, accessibles et prêts à l'emploi à l'intention des décideurs qui s'efforcent d'aider les systèmes sociaux et écologiques à continuer de prospérer dans des environnements à risque de feux de forêt. L'équipe aide les collectivités et les pompiers à préparer des itinéraires d'évacuation, à déterminer les zones prioritaires pour le déploiement des unités et à réduire de façon proactive les combustibles forestiers en menant des recherches originales et en collaborant avec les responsables de la gestion des feux.

CLIMAtlantic facilite l'accès aux données et à l'information qui favorisent la collaboration entre les groupes locaux et régionaux afin d'aider les collectivités des provinces de l'Atlantique à s'adapter aux défis posés par les feux de forêt et les changements climatiques.

GlobalFire, branche de GlobalMedic, contribue à renforcer les capacités d'intervention d'urgence des organismes et des collectivités partout dans le monde en recueillant et en donnant du matériel de suppression d'incendie, en formant des premiers répondants locaux à la lutte contre les incendies et au secourisme, ainsi qu'en effectuant des opérations de recherche et de sauvetage à l'échelle mondiale. Afin de soutenir les municipalités canadiennes plus petites, les services de pompiers et les communautés autochtones ayant besoin de renforcer leurs capacités actuelles, l'organisme a mis en place une bibliothèque de prêt d'équipement pour atteindre les zones où les besoins sont les plus pressants.

À propos du Groupe Banque TD

