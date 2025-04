L'expansion du centre de recherche et de développement en IA de la TD vise à transformer l'expérience de ses clients et collègues aux États-Unis.

TORONTO, le 22 avril 2025 /CNW/ - Alors que l'intelligence artificielle (IA) continue de transformer les façons de faire des entreprises, le Groupe Banque TD (la « TD » ou la « Banque ») a annoncé aujourd'hui l'ouverture d'un nouveau bureau Layer 6 dans la ville de New York.

Depuis son acquisition par la TD en 2018, l'équipe Layer 6 agit comme son centre de recherche et de développement en IA et, à ce titre, s'emploie à optimiser ses capacités informatiques en déployant des solutions avancées d'apprentissage automatique. Si la totalité de l'équipe est pour l'instant basée au bureau central Layer 6, au cœur du District de la découverte MaRS de Toronto, l'ouverture du nouveau bureau lui permettra de soutenir plus étroitement les collègues de TD BankMD, America's Most Convenient BankMD et d'autres activités de la TD aux États-Unis. Le changement lui permettra aussi d'élargir son bassin de talents hors pair et d'asseoir son statut de chef de file de l'innovation par l'IA dans le secteur bancaire. Le nouveau bureau ouvrira officiellement ses portes un peu plus tard dans l'année au One Vanderbilt, New York, et accueillera d'emblée une équipe de 20 collègues qui ont une expertise en sciences des données, en apprentissage automatique appliqué, en intégration de l'IA générative et dans d'autres domaines connexes.

« L'expansion de l'équipe Layer 6 aux États-Unis témoigne de notre engagement à renforcer notre présence dans la ville de New York et à investir dans le futur de l'innovation, explique Leo Salom, président et chef de la direction, TD Bank, AMCB. Cette initiative établit des bases solides qui nous permettront d'optimiser nos capacités d'IA générative, d'en assurer nous-mêmes la livraison et de bâtir une précieuse expertise à l'interne. C'est une étape très intéressante pour nous, nos collègues, nos clients et nos collectivités, et nous avons hâte d'augmenter la portée des activités de l'équipe pour répondre à la demande croissante partout aux États-Unis. »

La TD continue de déployer des solutions d'IA pour rationaliser ses processus et satisfaire les attentes croissantes de sa clientèle en matière de personnalisation.

« Notre détermination à être un chef de file dans le secteur de l'IA permet à la TD de se situer à l'avant-garde de l'innovation bancaire, ajoute Luke Gee, chef, Analyses et Intelligence artificielle à la TD, et l'équipe Layer 6 est celle qui catalyse cette détermination pour offrir des solutions novatrices à notre clientèle. Les avancées récentes dans des domaines comme l'IA générative nous motivent à continuer d'encourager nos collègues à exploiter le potentiel de cette technologie révolutionnaire, et l'équipe Layer 6 est toujours au cœur de l'action, brillant par son leadership éclairé et son esprit visionnaire. C'est avec grand plaisir que nous annonçons cette nouvelle étape dans le parcours de l'équipe. »

