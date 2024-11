Michelle Myers nommée auditrice en chef à l'échelle mondiale

TORONTO, le 22 nov. 2024 /CNW/ - Le Groupe Banque TD (la « TD » ou la « Banque ») (TSX: TD) a annoncé aujourd'hui la nomination de Michelle Myers au poste d'auditrice en chef à l'échelle mondiale à compter du 9 décembre 2024. Mme Myers succédera à Anita O'Dell, première vice-présidente, auditrice en chef à l'échelle mondiale et auditrice en chef intérimaire aux États-Unis, qui a annoncé à la Banque son intention de prendre sa retraite. Mme O'Dell continuera de nous soutenir dans un rôle consultatif jusqu'au 31 mai 2025.

Au service de la Banque depuis 2010, Mme O'Dell a occupé plusieurs postes, notamment ceux d'auditrice en chef à l'échelle mondiale, d'auditrice en chef aux États-Unis et d'auditrice en chef adjointe aux États-Unis. Tout au long de sa carrière à la Banque, elle a été reconnue pour sa rigueur professionnelle et sa solide approche de gouvernance. Ardente défenseure de la diversité et de l'inclusion à la TD, Mme O'Dell a également été présidente du Comité des femmes dirigeantes de l'entreprise aux États-Unis et co-présidente au Canada pendant plusieurs années.

Mme Myers est une leader d'expérience respectée qui travaille à la Banque depuis 2022, et qui occupait jusqu'à tout récemment le poste de première vice-présidente, contrôleuse et cheffe comptable. Avant d'entrer au service de la TD, elle a passé de nombreuses années dans un cabinet d'experts-comptables, où elle était associée. Comptable professionnelle agréée et dirigeante chevronnée, elle possède une grande expertise dans les domaines de l'audit, du conseil financier et du financement des entreprises. Elle relèvera de Bharat Masrani, président du Groupe et chef de la direction, Groupe Banque TD et du Comité d'audit du Groupe Banque TD, et intégrera l'équipe de la haute direction.

Keith Lam, actuellement auditeur en chef adjoint aux États-Unis, deviendra auditeur en chef intérimaire aux États-Unis. Il relèvera conjointement de Mme Myers et des comités d'audit américains, et intégrera aussi le Comité de gestion des États-Unis de la Banque.

M. Lam compte plus de 20 années d'expérience en audit interne, en expertise comptable et en technologie. Son expérience diversifiée dans plusieurs postes d'audit interne englobe les services bancaires de détail, les services bancaires commerciaux, les services bancaires de gros, ainsi que la technologie, les données, le risque et le capital.

