ST. MARYS, ON, le 15 juill. 2024 /CNW/ - Pour assurer l'équité entre chaque génération, il faut prendre des mesures concrètes pour s'attaquer aux risques de plus en plus grands que courent les Canadiens en raison des changements climatiques, tout en construisant une économie plus forte et plus durable pour l'avenir. Le système canadien de tarification de la pollution industrielle oblige les grands pollueurs à payer leur juste part, tout en aidant le Canada à attirer de nouveaux grands projets qui créent de bons emplois bien rémunérés et à construire une économie propre.

Aujourd'hui, l'honorable Steven Guilbeault, ministre de l'Environnement et du Changement climatique, a annoncé qu'un réinvestissement d'une somme pouvant atteindre 2,2 millions de dollars issue des produits de la tarification de la pollution industrielle permettra de financer un important nouveau projet de réduction des émissions à St. Marys Cement, une entreprise située à St. Marys en Ontario.

Ce financement permettra à St. Marys Cement Inc. (Canada), qui fait partie du groupe Votorantim Cimentos, de mettre en place un nouveau four à ciment spécial qui utilise des combustibles à faibles émissions de carbone, y compris des plastiques mis au rebut, pour remplacer jusqu'à 30 p. 100 des combustibles à fortes émissions de carbone nécessaires au processus de fabrication. Cette technologie novatrice permettra une réduction de plus de 39 900 tonnes d'émissions de gaz à effet de serre en 2030, ce qui équivaut à retirer plus de 9 400 voitures à essence de la circulation pendant un an. En tant que membre du Défi carboneutre du Canada, l'entreprise St. Marys Cement met en œuvre un plan de transition de ses installations et de ses activités pour atteindre la carboneutralité d'ici 2050.

Ce n'est que l'un des nombreux projets financés par le système de tarification industrielle en Ontario et le Programme d'incitation à la décarbonisation, qui réinvestit les produits provenant de la tarification de la pollution de l'industrie lourde pour les affecter à des installations admissibles pour des projets d'efficacité énergétique et de réduction des émissions. Jusqu'à présent, le Programme d'incitation à la décarbonisation a conclu des ententes pour réinvestir près de 74,3 millions de dollars dans 18 projets de réduction des émissions en Ontario, ce qui se traduira par une réduction de 274 000 tonnes d'émissions de gaz à effet de serre en 2030 - avec de nombreux autres projets à venir. Cette remise des produits permet de mobiliser les émetteurs de l'industrie lourde du Canada pour qu'ils contribuent au financement de ces projets de décarbonisation, ce qui se traduit par un investissement total de 337 millions de dollars pour poursuivre le développement de l'économie propre du Canada et créer de bons emplois.

La tarification de la pollution nous permettra d'obtenir le tiers des réductions d'émissions nécessaires pour atteindre les objectifs de lutte contre les changements climatiques du Canada, en évitant la production de dizaines de millions de tonnes de pollution par le carbone nocive. Elle permet de lutter contre la pollution de façon économique et de créer de nouveaux marchés et débouchés pour les technologies et l'innovation propres au Canada.

Citations

« La tarification de la pollution est efficace. Nous tenons l'industrie lourde responsable de sa pollution et réinvestissons les produits dans des projets qui créent de bons emplois et réduisent la pollution. Le réinvestissement de jusqu'à 2,2 millions de dollars de produits provenant de la tarification de la pollution industrielle accordé à St. Marys Cement illustre le plan que nous avons en vue de construire un avenir plus propre et plus durable pour toutes les générations. Ce projet ne profite pas seulement à la communauté de St. Marys en Ontario, mais il contribue à construire un avenir plus durable pour de nombreuses générations de Canadiens à venir. »

- L'honorable Steven Guilbeault, ministre de l'Environnement et du Changement climatique

« Chez Votorantim Cimentos, nous sommes déterminés à faire partie de la solution pour réduire les émissions de gaz à effet de serre de la planète en soutenant l'économie circulaire, ainsi qu'en investissant dans les nouvelles technologies et l'innovation et en poursuivant une matrice d'énergie renouvelable. St. Marys Cement, qui fait partie du groupe Votorantim Cimentos, s'est engagée à atteindre des objectifs ambitieux dans le cadre de l'initiative Science-Based Targets (SBTi), notamment la carboneutralité dans le béton d'ici 2050. En 2023, Votorantim Cimentos a réduit les émissions de CO 2 de 15 p. 100 par rapport à 2010, atteignant 556 kg de CO 2 par tonne de matériau cimentaire. Avec l'aide du financement d'Environnement et Changement climatique Canada par le Programme d'incitation à la décarbonisation pour notre projet de combustible de remplacement à faible teneur en carbone à la cimenterie de St. Marys, nous réduirons encore plus nos émissions de CO 2 . Nous apprécions le soutien du ministre Guilbeault et nous nous réjouissons de poursuivre notre collaboration avec le Ministère afin d'atteindre l'objectif d'un béton à zéro émission carbone. »

- Jorge Wagner, président et chef de la direction de Votorantim Cimentos pour l'Amérique du Nord

Faits en bref

Le système canadien de tarification de la pollution industrielle, appelé système de tarification fondé sur le rendement, impose une norme de rendement en matière d'émissions pour chaque secteur de l'industrie lourde. Les entreprises dont les émissions dépassent la norme doivent payer, tandis que celles qui obtiennent de bons résultats gagnent des crédits qu'elles peuvent vendre. Les entreprises sont ainsi incitées à réduire la pollution et à favoriser l'innovation propre.

L'approche du Canada entourant la tarification de la pollution par le carbone permet aux provinces et aux territoires de mettre en place leur propre système de tarification industrielle, à condition qu'il réponde à des normes nationales minimales de rigueur. La plupart des provinces gèrent leur propre système de tarification du carbone industriel.

Les produits perçus dans les administrations où le système fédéral de tarification fondé sur le rendement s'applique ou s'est appliqué dans le passé, comme le Manitoba , le Nouveau-Brunswick, l' Ontario et la Saskatchewan , sont reversés par l'intermédiaire du Programme d'incitation à la décarbonisation et du Fonds pour l'électricité de l'avenir, deux volets du système de tarification fondé sur le rendement.

, le Nouveau-Brunswick, l' et la , sont reversés par l'intermédiaire du Programme d'incitation à la décarbonisation et du Fonds pour l'électricité de l'avenir, deux volets du système de tarification fondé sur le rendement. Grâce au système de tarification fondé sur le rendement, environ 716,7 millions de dollars provenant des produits de la tarification de la pollution industrielle sont réinvestis, par l'intermédiaire des programmes mentionnés précédemment, dans des projets approuvés qui contribueront à la croissance de l'économie propre du Canada. On s'attend par ailleurs à ce que ce montant grimpe au cours des prochains mois à mesure que d'autres projets seront approuvés.

Le Défi carboneutre vise à encourager les entreprises à élaborer et à mettre en œuvre des plans crédibles et efficaces pour que leurs installations et leurs activités atteignent la carboneutralité d'ici 2050. Depuis le mois d'août 2022, plus de 200 entreprises de partout au pays ont décidé de participer au défi.

Liens connexes

