La surpopulation compromet la sécurité et le développement des jeunes hébergés en centre de réadaptation à Laval

MONTRÉAL, le 2 oct. 2025 /CNW/ - La Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse a dévoilé aujourd'hui les résultats de son enquête portant sur les conditions de vie des jeunes hébergés en centre de réadaptation pour jeunes en difficulté d'adaptation (CRJDA) au Centre intégré de Santé et de Services sociaux (CISSS) de Laval. La Commission conclut qu'elle a des raisons de croire que les droits de plusieurs enfants ont été lésés. Elle demande au gouvernement de prendre des mesures pour remédier au surpeuplement dans ce centre, notamment en investissant dans la construction d'infrastructures d'hébergement.

L'enquête a mis en lumière une problématique persistante de surpopulation au CRJDA de Laval qui a pour conséquence d'entraîner notamment une agitation accrue des enfants. Il résulte de ce fait une hausse du recours à des mesures restrictives de liberté, comme le retrait ou l'isolement dans des conditions qui ne respectent pas les balises prévues par la Loi sur les services de santé et les services sociaux ni la Loi sur la protection de la jeunesse. Cette problématique risque de s'empirer si aucune mesure n'est entreprise pour y remédier en raison de la croissance démographique anticipée dans la région. L'enquête révèle également que les salles d'isolement présentent un état de vétusté et un aspect carcéral incompatibles avec les besoins de jeunes en réadaptation. Ces conditions compromettent leur dignité, leur sécurité et leur développement.

« Les constats issus de cette enquête s'inscrivent dans une tendance préoccupante observée dans plusieurs enquêtes menées par la Commission dans différents centres de réadaptation pour jeunes au cours des dernières années. La surpopulation dans les milieux de vie jeunesse et la vétusté des infrastructures ont des impacts concrets sur les conditions de vie des jeunes : elles affectent la qualité des services offerts et compromettent leurs droits fondamentaux. Cette situation appelle à une réponse gouvernementale. Dans le cas spécifique de l'enquête à Laval, nous déplorons l'absence de suivi donné aux demandes de financement additionnel faites par le CISSS auprès du ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS) dès novembre 2021 », a affirmé Stéphanie Gareau, présidente par intérim et vice-présidente responsable du mandat jeunesse de la Commission.

Parmi ses recommandations, la Commission insiste sur le fait qu'aucun enfant hébergé dans un centre de réadaptation ne doit être soumis à des mesures disciplinaires de retrait s'apparentant à l'isolement. En parallèle, la Commission a demandé au ministre responsable des Services sociaux et à la directrice nationale de la protection de la jeunesse de s'assurer que les règles sur les mesures de retrait ou d'isolement des jeunes soient strictement respectées partout au Québec, et ce dans le but de garantir la pleine reconnaissance des droits des jeunes hébergés dans les CRJDA.

Enfin, la Commission souhaite souligner que son enquête a permis la mise en place rapide de mesures correctrices par la DPJ. Celles-ci vont notamment contribuer à une meilleure supervision des mesures d'isolement, une sensibilisation accrue du personnel pour assurer le respect des critères relatifs à ces mesures ainsi que l'élaboration d'un plan de rénovations qui prévoit le réaménagement complet des salles d'isolement, notamment pour éliminer l'aspect vétuste et carcéral de celles-ci.

Le document Enquête systémique en protection des droits de la jeunesse - Région de Laval (juin 2025) peut être consulté sur le site Web de la Commission : www.cdpdj.qc.ca/fr/publications/enquete-CISSS-Laval-2025-rapport

La lettre transmise au ministre responsable des Services sociaux et à la directrice nationale de la protection de la jeunesse, peut être consultée à : www.cdpdj.qc.ca/fr/publications/enquete-CISSS-Laval-2025-lettre

La Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse assure le respect et la promotion des principes énoncés dans la Charte des droits et libertés de la personne du Québec. Elle assure aussi la protection de l'intérêt de l'enfant, ainsi que le respect et la promotion des droits qui lui sont reconnus par la Loi sur la protection de la jeunesse. Elle veille également à l'application de la Loi sur l'accès à l'égalité en emploi dans des organismes publics.

