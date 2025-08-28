Départ du président de la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse, Philippe-André Tessier

MONTRÉAL, le 28 août 2025 /CNW/ - Le Conseil des ministres a procédé hier à la nomination de Philippe-André Tessier, président de la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse, au poste de sous-ministre associé au ministère de la Justice du Québec. Monsieur Tessier occupait le poste de président depuis 2019, ayant intégré l'organisation en 2017, à titre de vice-président responsable du mandat Charte.

De gauche à droite : Myrlande Pierre, Stéphanie Gareau et Philippe-André Tessier. (Groupe CNW/Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse)

Lors de cette même séance, le conseil des ministres a désigné Stéphanie Gareau, actuellement vice-présidente responsable du mandat Jeunesse, comme remplaçante du président jusqu'à la nomination d'une nouvelle personne par l'Assemblée nationale du Québec. Avant sa nomination en janvier 2025 à la Commission des droits, Madame Gareau était directrice générale de Marie-Vincent, un organisme qui soutient les jeunes victimes de violence sexuelle. Mme Gareau pourra aussi compter sur la collaboration de Madame Myrlande Pierre, vice-présidente responsable du mandat Charte, pour assurer le suivi des mandats de l'organisme.

« Au nom de l'organisation, du comité de direction et en mon nom propre, je tiens à souligner l'important travail réalisé par monsieur Tessier à la Commission des droits. Contre vents et marées, il aura réussi à instaurer stabilité et confiance au sein de l'organisation tout en défendant avec engagement les droits de la personne et l'importance du mandat jeunesse de la Commission. Philippe-André laisse derrière lui une organisation fière et bien outillée pour assurer la protection des droits dans une société en mouvance », a précisé Mme Gareau.

« Dès le 2 septembre prochain, je me joindrai au ministère de la Justice à titre de sous-ministre associé aux orientations, à l'accès à la justice et à la performance. Il s'agit là d'un grand défi pour moi après ces près de huit années à œuvrer à la Commission des droits. Je suis fier d'avoir contribué à faire de la Commission une institution forte à la hauteur de sa mission si cruciale dans une société démocratique comme celle du Québec », a déclaré Monsieur Tessier.

« Tout au long de son mandat à la Commission, M. Tessier a fait preuve d'un engagement constant envers la mission de l'organisation. Je souhaite lui exprimer mes vœux de succès dans l'exercice de ses nouvelles fonctions au sein du ministère de la Justice du Québec », a souligné Myrlande Pierre, vice-présidente responsable du mandat Charte.

La Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse assure le respect et la promotion des principes énoncés dans la Charte des droits et libertés de la personne du Québec. Elle assure aussi la protection de l'intérêt de l'enfant, ainsi que le respect et la promotion des droits qui lui sont reconnus par la Loi sur la protection de la jeunesse. Elle veille également à l'application de la Loi sur l'accès à l'égalité en emploi dans des organismes publics.

