Cet engagement apportera du soutien à des jeunes à risque et marginalisés partout au Canada



TORONTO, le 6 mai 2024 /CNW/ - La Journée nationale de la santé mentale des enfants et des jeunes aura lieu demain. Dans ce contexte, la Sun Life a le plaisir d'annoncer son engagement à verser 1 050 000 $ sur trois ans au profit de programmes en santé mentale ciblant des jeunes à risque et marginalisés au Canada. Ce financement aidera deux organismes partenaires à développer leurs services en santé mentale, à élargir l'accès aux soins et à promouvoir des techniques de prévention. Quelque 1 300 jeunes et leurs familles devraient en profiter.

Jacques Goulet, président de la Sun Life Canada, s'est exprimé à ce sujet. « Au Canada, 70 % des problèmes de santé mentale commencent durant l'enfance, et les jeunes marginalisés sont particulièrement touchés. Notre raison d'être est d'aider les Canadiens à atteindre un mode de vie sain. Nous tentons pour cela d'avoir la plus grande incidence possible, là où c'est le plus important. Nous avons donc à cœur que les jeunes puissent avoir accès aux outils, aux systèmes de soutien et aux interventions nécessaires dès le plus jeune âge. »

George Hull Centre for Children and Families

La Sun Life s'engage à remettre 320 000 $ sur deux ans au George Hull Centre for Children and Families pour encourager l'expansion du programme Feeling Explorers. Cette initiative novatrice d'apprentissage socioaffectif cible des enfants de la première à la troisième année au moyen de contenu, d'images et de personnages représentant le Canada. Elle vise le développement de compétences et de stratégies favorisant la conscience de soi, l'autogestion, la conscience sociale, les relations et la prise de décisions responsables. Le financement devrait aider plus de 600 enfants et leurs familles au cours des deux années de partenariat.

« Nous sommes ravis du soutien que la Sun Life apporte au George Hull Centre en finançant l'expansion du programme Feeling Explorers, révèle Susan Chamberlain, directrice générale du centre. Des centaines d'enfants apprendront ainsi à gérer leurs émotions et à interpréter les moments de stress, de doute ou de confusion. Ils développeront aussi des compétences relationnelles importantes et protectrices. En permettant à des enfants aussi jeunes de bénéficier de ces outils, la Sun Life contribue grandement à la prévention et à l'atténuation de problèmes de santé mentale chez eux. »

Unsinkable

La Sun Life s'engage à verser 730 000 $ sur trois ans à Unsinkable pour soutenir le programme de santé mentale d'envergure nationale Unsinkable Jeunesse. Ce programme de 12 semaines est conçu et animé exclusivement par des jeunes. Son objectif est d'aider la jeune génération à gagner en résilience et à forger des liens communautaires authentiques. Il vise aussi à créer un espace sûr où les jeunes peuvent se raconter. Les jeunes leaders du programme, accompagnés par des mentors expérimentés, ont aidé à façonner chaque volet du programme avec leurs pairs en tête. Cette approche centrée sur la jeunesse est essentielle pour bien cibler les défis et les occasions propres aux jeunes. Unsinkable lancera par ailleurs cette année un programme conçu pour les jeunes du Québec.

« Nous sommes très reconnaissants envers la Sun Life pour cet investissement dans le développement de notre programme Unsinkable Jeunesse, affirme Hailey Hechtman, directrice générale de l'organisme. Ce financement généreux nous permettra de soutenir le bien-être mental de plus de jeunes au moyen de programmes entre pairs. Ces programmes encouragent les témoignages dans un cadre sécuritaire, fournissent des outils de mieux-être mental et cultivent l'appartenance à la communauté. Grâce à notre partenariat avec la Sun Life, des jeunes de partout au Canada seront outillés et accompagnés dans leur cheminement. Centrée sur leurs besoins émergents, cette initiative fondée sur les forces est non seulement inclusive et accessible, mais aussi menée et conçue par des jeunes, pour des jeunes. »

Lutte contre les problèmes de santé mentale : les efforts de la Sun Life pour faire partie de la solution

Selon l'Association canadienne pour la santé mentale, une personne sur cinq fait face à un problème ou à une affection de santé mentale chaque année au Canada. La Sun Life veut agir pour donner à la population les outils et les ressources nécessaires pour prendre des mesures qui améliorent le bien-être mental et la résilience.

Grâce aux Soins virtuels Lumino Santé, les Clients des Garanties collectives peuvent entrer directement en contact avec des professionnels de la santé physique et mentale.

Lumino Santé aide gratuitement les Canadiens à trouver des professionnels de la santé, à prendre rendez-vous et à accéder à des renseignements et ressources de pointe en santé.

Notre service de coach en santé mentale oriente de façon proactive les Clients des Garanties collectives vers un traitement couvert par le régime de leur employeur ou des programmes publics. Faisant appel à des professionnels de la santé autorisés, le service améliore la santé mentale et réduit l'incidence des absences et des demandes de règlement invalidité liées à la santé mentale.

La Sun Life investit aussi dans des programmes de santé mentale communautaires destinés aux groupes à risque et marginalisés.

En 2023, la Sun Life Canada a promis de verser 4,7 millions de dollars au profit de programmes de santé mentale destinés à la jeunesse. Ces fonds bénéficient à 11 organismes canadiens œuvrant dans des communautés à risque ou marginalisées.

En 2023, la Sun Life Québec et la Ville de Québec ont dévoilé les quatre organismes bénéficiaires du Fonds d'investissement en santé mentale pour les jeunes de la Capitale-Nationale. La somme de 100 000 $ répartie sur trois ans est destinée à soutenir des projets d'Accès PSY, de BienAvecMonCorps, du Centre de pédiatrie sociale de Québec et de la Fondation Jeunes en Tête.

En 2022, la Sun Life Québec a annoncé un investissement de 1,1 million de dollars pour soutenir la santé mentale des familles, des travailleurs et des communautés marginalisées. Ce financement soutient la Fondation Jeunes en Tête, la Fondation CHU Sainte-Justine, la Fondation de l'Hôpital de Montréal pour enfants et Relief - le chemin de la santé mentale.

En 2021, la Sun Life Canada a annoncé un partenariat d'un million de dollars avec Jeunesse, J'écoute. Ce financement est destiné au programme Lendemains ensoleillés, une initiative de santé mentale destinée aux jeunes autochtones.

En répondant aux besoins des plus vulnérables, nous pouvons bâtir un avenir sain et durable pour tous. Depuis 2020, la Sun Life a versé plus de 8,1 millions de dollars en dons pour la cause de la santé mentale au Canada.

La Sun Life dans la collectivité

En tant qu'entreprise axée sur la durabilité, la Sun Life se concentre sur les volets où elle peut avoir le plus d'incidence. En soutenant activement les collectivités dans lesquelles ses Clients, employés, conseillers et actionnaires vivent et travaillent, elle peut aider à créer un environnement favorable pour eux. Ses activités philanthropiques sont axées sur la santé physique et la santé mentale, avec un accent particulier sur le soutien des programmes et organisations qui aident les gens à atteindre un mode de vie sain, peu importe où ils en sont dans leur parcours. Les membres du personnel ainsi que les conseillers et conseillères de la Sun Life sont très fiers de rendre plus radieuse la vie d'innombrables personnes et familles partout au Canada en faisant du bénévolat et en redonnant à la collectivité.

Note à l'intention des rédacteurs : Toutes les sommes sont en dollars canadiens.

