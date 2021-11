TORONTO, le 3 nov. 2021 /CNW/ - La Financière Sun Life inc. (TSX : SLF) (NYSE : SLF) a annoncé aujourd'hui qu'elle compte réduire ses émissions nettes de gaz à effet de serre (GES) à zéro d'ici 2050 dans ses placements et ses opérations. Elle aura aussi des cibles provisoires, qui seront annoncées en 2022.

« Les changements climatiques sont le grand enjeu de notre époque, explique Kevin Strain, président et chef de la direction de la Sun Life. Nous ne pouvons réaliser notre raison d'être, soit aider nos Clients à atteindre une sécurité financière durable et un mode de vie sain, sans agir radicalement pour contrer les changements climatiques et soutenir une transition vers un avenir sobre en carbone. C'est pourquoi nous nous engageons à intégrer des stratégies de lutte contre les changements climatiques dans l'ensemble de nos activités de placement. De plus, nous entendons collaborer avec nos Clients et tous les acteurs, dont l'industrie dans son ensemble, pour atteindre cet objectif commun. »

Placements

Comme propriétaire d'actifs, la Sun Life prévoit réduire ses émissions nettes de GES à zéro dans son fonds général, qui détient des fonds provenant de primes de contrats d'assurance et qui est géré par Gestion SLC, la société de gestion d'actifs alternatifs de la Sun Life. Les autres sociétés de gestion d'actifs de la Sun Life - la MFS Investment Management® (MFS), BentallGreenOak (BGO), InfraRed Capital Partners (InfraRed) et Gestion d'actifs PMSL inc. - participeront aussi aux efforts de réduction des émissions nettes à zéro.

Pour démontrer leur engagement, la MFS, InfraRed, BGO et Gestion d'actifs PMSL ont adhéré à l'initiative Net Zero Asset Managers. Celle-ci regroupe des gestionnaires d'actifs de partout dans le monde qui soutiennent l'objectif de réduire les émissions nettes à zéro d'ici 2050.

Les axes qui seront privilégiés sont, entre autres, la gestion des données et la gouvernance, l'engagement, l'intégration des affaires et les solutions de placement. Il sera particulièrement crucial de calculer les émissions financées au sein des portefeuilles clés à l'aide de méthodologies de pointe et notamment d'établir les cibles zéro émission nette et de concevoir les plans pour les atteindre.

Opérations

La Sun Life aura comme cible une réduction absolue de 50 % de ses émissions de GES dans ses activités d'ici 2030, par rapport à 2019. Cette cible comprend la réduction des émissions produites par les bureaux et les voyages d'affaires de la Sun Life1. Ce nouvel engagement fait suite à la précédente annonce de la Sun Life au sujet de la réduction de 30 % de l'intensité de ses émissions de GES. Grâce à sa nouvelle cible, qui s'appuie sur les données scientifiques les plus récentes, la Compagnie veut aider à limiter le réchauffement mondial à 1,5 degré.

« Notre stratégie pour le climat continuera d'évoluer, et notre annonce d'aujourd'hui sur la réduction des émissions nettes à zéro est une étape importante de notre parcours vers la durabilité - en vue d'offrir un avenir plus radieux aux prochaines générations », précise M. Strain.

______________________________ 1 Émissions de niveaux 1, 2 et 3 liées aux voyages d'affaires, à l'approvisionnement en eau et aux services publics payés par le propriétaire dans les bureaux de l'entreprise à l'échelle mondiale. Émissions de niveaux 1 et 2 liées aux bureaux de l'entreprise à l'échelle mondiale, et émissions de niveau 3 liées à l'approvisionnement en eau et aux services publics payés par le propriétaire dans ces bureaux ainsi qu'aux voyages d'affaires, selon le protocole GES.

Forte d'un actif géré de 1 390 milliards de dollars2 et comptant environ 42 100 employés et 140 900 conseillers à l'échelle mondiale, la Sun Life est bien positionnée pour avoir une incidence réelle sur l'objectif central de l'Accord de Paris et pour favoriser la transition essentielle vers une économie sobre en carbone.

« Pour réduire les émissions nettes à zéro d'ici 2050 et aider à limiter la hausse des températures mondiales, il faut prendre des mesures tangibles, aussi bien dans nos portefeuilles que dans nos opérations, explique Alanna Boyd, vice-présidente principale et première directrice de la durabilité. Les leaders mondiaux se réunissent à l'occasion de la Conférence de Glasgow sur les changements climatiques, et nous sommes bien conscients qu'il reste très peu de temps pour éviter le pire. Nos efforts concertés pour faire face à cet enjeu mondial et la collaboration de tous les acteurs de l'industrie aideront à conserver un climat favorable et à améliorer la santé et la sécurité des populations du globe. »

La Compagnie participe à la lutte contre les changements climatiques sur plusieurs fronts et là où elle peut avoir le plus d'impact, par exemple :

Placements durables : La Sun Life compte affecter 20 milliards de dollars de plus à des placements durables au cours des cinq prochaines années pour son propre fonds général et les placements des Clients, gérés par Gestion SLC. Ces placements se font notamment dans l'énergie renouvelable, l'efficacité énergétique, les immeubles durables, les transports durables, la gestion de l'eau et les projets d'infrastructure sociale. Cet engagement s'ajoute aux 60 milliards de dollars déjà affectés à des placements durables.





: La Sun Life compte affecter 20 milliards de dollars de plus à des placements durables au cours des cinq prochaines années pour son propre fonds général et les placements des Clients, gérés par Gestion SLC. Ces placements se font notamment dans l'énergie renouvelable, l'efficacité énergétique, les immeubles durables, les transports durables, la gestion de l'eau et les projets d'infrastructure sociale. Cet engagement s'ajoute aux 60 milliards de dollars déjà affectés à des placements durables. Transparence et communication de l'information : Pour lutter contre les changements climatiques, la Compagnie veut aussi renforcer sa transparence et permettre l'évaluation des risques et possibilités liés aux changements climatiques et la communication de l'information à cet effet. Tenant compte des recommandations du Groupe de travail sur l'information financière relative aux changements climatiques (GIFCC), la Sun Life a présenté les premiers résultats à ce sujet dans son Rapport de gestion 2020. Le GIFCC plaide en faveur d'une augmentation collective de l'information financière fiable relative aux changements climatiques. C'est une étape importante pour mieux connaître les implications financières des changements climatiques et accroître la stabilité et la transparence des marchés. De plus, la Sun Life publie chaque année un Rapport sur la durabilité qui présente les faits saillants de ses activités en matière de durabilité. On peut le consulter à l'adresse sunlife.com/durabilite.





: Pour lutter contre les changements climatiques, la Compagnie veut aussi renforcer sa transparence et permettre l'évaluation des risques et possibilités liés aux changements climatiques et la communication de l'information à cet effet. Tenant compte des recommandations du Groupe de travail sur l'information financière relative aux changements climatiques (GIFCC), la Sun Life a présenté les premiers résultats à ce sujet dans son Rapport de gestion 2020. Le GIFCC plaide en faveur d'une augmentation collective de l'information financière fiable relative aux changements climatiques. C'est une étape importante pour mieux connaître les implications financières des changements climatiques et accroître la stabilité et la transparence des marchés. De plus, la Sun Life publie chaque année un Rapport sur la durabilité qui présente les faits saillants de ses activités en matière de durabilité. On peut le consulter à l'adresse sunlife.com/durabilite. Collaboration dans l'industrie et mobilisation : La Compagnie se fait un point d'honneur de collaborer avec les autorités gouvernementales, les organismes de réglementation, les investisseurs et les chefs de file de l'industrie pour élaborer des programmes et des politiques de réduction des émissions nettes à zéro ouvrant la voie à la décarbonisation. Par exemple, la Sun Life participe à un projet pilote sur les risques climatiques avec la Banque du Canada et le Bureau du surintendant des institutions financières (BSIF). Ce projet vise à mieux cerner les risques que pose, pour le système financier, la transition vers une économie à faibles émissions de carbone. Nous sommes heureux de faire part de notre expérience, de développer nos capacités de gestion et de contribuer à une meilleure compréhension des risques climatiques.





: La Compagnie se fait un point d'honneur de collaborer avec les autorités gouvernementales, les organismes de réglementation, les investisseurs et les chefs de file de l'industrie pour élaborer des programmes et des politiques de réduction des émissions nettes à zéro ouvrant la voie à la décarbonisation. Par exemple, la Sun Life participe à un projet pilote sur les risques climatiques avec la Banque du et le Bureau du surintendant des institutions financières (BSIF). Ce projet vise à mieux cerner les risques que pose, pour le système financier, la transition vers une économie à faibles émissions de carbone. Nous sommes heureux de faire part de notre expérience, de développer nos capacités de gestion et de contribuer à une meilleure compréhension des risques climatiques. Gérance, engagement et information : La Sun Life mise sur l'engagement plutôt que sur le désinvestissement pour réaliser de réelles réductions des émissions de GES dans l'économie. Elle collabore avec les entreprises où elle investit pour communiquer l'information sur les émissions produites et réduire celles-ci, et pour améliorer la collecte de données. De plus, elle présente les principales conclusions qu'elle en dégage en participant à des initiatives dirigées par les investisseurs. Ces initiatives visent à inciter les plus grandes entreprises émettrices de GES à prendre les mesures nécessaires pour lutter contre les changements climatiques. On compte parmi ces initiatives Climate Action 100+, à laquelle participent Gestion SLC et la MFS, et Engagement climatique Canada , dont la Sun Life et Gestion SLC sont des membres fondateurs. Sur le front de la gérance, de l'engagement et de l'information, la Sun Life s'engage à collaborer avec les Clients de tous les secteurs durant sa transition vers le zéro émission nette.





: La Sun Life mise sur l'engagement plutôt que sur le désinvestissement pour réaliser de réelles réductions des émissions de GES dans l'économie. Elle collabore avec les entreprises où elle investit pour communiquer l'information sur les émissions produites et réduire celles-ci, et pour améliorer la collecte de données. De plus, elle présente les principales conclusions qu'elle en dégage en participant à des initiatives dirigées par les investisseurs. Ces initiatives visent à inciter les plus grandes entreprises émettrices de GES à prendre les mesures nécessaires pour lutter contre les changements climatiques. On compte parmi ces initiatives Climate Action 100+, à laquelle participent Gestion SLC et la MFS, et Engagement climatique , dont la Sun Life et Gestion SLC sont des membres fondateurs. Sur le front de la gérance, de l'engagement et de l'information, la Sun Life s'engage à collaborer avec les Clients de tous les secteurs durant sa transition vers le zéro émission nette. Gouvernance : La Sun Life estime qu'une gouvernance solide et des responsabilités claires lui permettront de concrétiser son engagement et d'en demeurer responsable devant ses parties prenantes. Le comité de la gouvernance, des placements et de la révision, qui relève du conseil d'administration, supervisera l'engagement de la Sun Life en matière de réduction des émissions nettes à zéro. Le 13 septembre, la Compagnie a annoncé la nomination de sa première directrice de la durabilité. Cette dernière a comme mandat de veiller à ce que la Compagnie concrétise ses engagements en matière de durabilité. Elle appuie l'adoption de politiques et de réglementations gouvernementales efficaces favorisant une économie plus inclusive et sobre en carbone.





: La Sun Life estime qu'une gouvernance solide et des responsabilités claires lui permettront de concrétiser son engagement et d'en demeurer responsable devant ses parties prenantes. Le comité de la gouvernance, des placements et de la révision, qui relève du conseil d'administration, supervisera l'engagement de la Sun Life en matière de réduction des émissions nettes à zéro. Le 13 septembre, la Compagnie a annoncé la nomination de sa première directrice de la durabilité. Cette dernière a comme mandat de veiller à ce que la Compagnie concrétise ses engagements en matière de durabilité. Elle appuie l'adoption de politiques et de réglementations gouvernementales efficaces favorisant une économie plus inclusive et sobre en carbone. Organisation : La Compagnie se dote des personnes, des données et des processus nécessaires pour faire progresser ses plans et pour atteindre ses cibles de réduction de ses émissions nettes à zéro.

________________________ 2 Au 30 septembre 2021.

La Sun Life a des plans d'action pour le climat - avec des cibles provisoires qu'elle dévoilera l'an prochain - qui lui serviront de feuille de route jusqu'en 2030. Ces plans d'action établiront aussi les bases de sa façon de travailler jusqu'en 2050. La Sun Life reconnaît que certaines données et technologies nécessaires pour réduire ses émissions nettes à zéro n'existent pas encore. Cependant, elle a l'intention de mettre en chantier des solutions - soit d'investir dans de nouvelles technologies et de produire les données nécessaires à la prise de décisions, de concert avec les Clients et les sociétés émettrices.

À propos du plan de durabilité de la Sun Life

Le plan de durabilité de la Sun Life est fondé sur sa réputation d'entreprise digne de confiance. Au cœur de ce plan figurent les domaines où la Sun Life peut avoir le plus d'impact social et environnemental. Il vise donc à accroître la sécurité financière, à promouvoir un mode de vie sain et à faire progresser les placements durables. Dans son plan de durabilité, la Sun Life met aussi l'accent sur la réduction de son empreinte écologique, sur la diversité, l'équité et l'inclusion, sur la sécurité des données et la protection des renseignements personnels, sur la gouvernance et l'éthique et sur la gestion du risque. En 2019, la Sun Life est devenue la première compagnie d'assurance-vie au monde à émettre des obligations durables. Pour en savoir plus sur le Rapport sur la durabilité de la Sun Life, rendez-vous à l'adresse sunlife.com/durabilite.

À propos de la Sun Life

La Sun Life est une organisation de services financiers de premier plan à l'échelle internationale qui offre aux particuliers et aux entreprises des solutions dans les domaines de l'assurance et de la gestion d'actifs et de patrimoine. Elle exerce ses activités dans divers marchés du monde, soit au Canada, aux États-Unis, au Royaume-Uni, en Irlande, à Hong Kong, aux Philippines, au Japon, en Indonésie, en Inde, en Chine, en Australie, à Singapour, au Vietnam, en Malaisie et aux Bermudes. Au 30 septembre 2021, l'actif total géré de la Financière Sun Life s'élevait à 1,39 billion de dollars. Pour plus de renseignements, veuillez visiter le site www.sunlife.com.

Les actions de la Financière Sun Life inc. sont inscrites à la Bourse de Toronto (« TSX »), à la Bourse de New York (« NYSE ») et à la Bourse des Philippines (« PSE ») sous le symbole « SLF ».

Énoncés prospectifs

Dans le présent communiqué, les termes « nous », « notre », « nos » et « Sun Life » font référence à la Financière Sun Life inc. et à ses filiales et coentreprises. Certains énoncés dans le présent communiqué sont des énoncés prospectifs. Ils comprennent notamment i) les énoncés se rapportant à nos stratégies; ii) les énoncés se rapportant à nos engagements en matière d'investissement durable et à notre objectif de réduire nos émissions nettes de GES à zéro d'ici 2050; iii) les énoncés de nature prévisionnelle ou dont la réalisation est tributaire, ou qui font mention, de conditions ou d'événements futurs; et iv) les énoncés qui renferment des expressions comme « atteindre », « viser », « croire », « but », « initiatives », « projeter », « planifier », « devrait », « stratégie », « cibler », « fera » ou d'autres expressions semblables. Tous ces énoncés prospectifs sont faits conformément aux dispositions refuges prévues dans les lois canadiennes applicables en matière de valeurs mobilières et dans la loi américaine intitulée Private Securities Litigation Reform Act of 1995. Sauf dans la mesure où les lois canadiennes sur les valeurs mobilières l'exigent, nous ne nous engageons nullement à mettre à jour ou à réviser l'information prospective contenue dans ce communiqué de presse.

Les énoncés prospectifs contenus dans ce communiqué font état de nos attentes, estimations et prévisions actuelles en ce qui concerne les événements futurs au moment où ce communiqué est publié et ne représentent pas des faits passés. Ils ne constituent pas une garantie des résultats futurs. Ils supposent des risques et des incertitudes et reposent sur des facteurs et des hypothèses clés dont la portée est difficile à prévoir. Notre capacité à atteindre notre objectif de réduire nos émissions nettes de GES à zéro d'ici 2050 repose sur plusieurs hypothèses et est soumise à plusieurs facteurs, notamment : la disponibilité de données complètes et fiables sur les émissions de GES, une participation active et constante des parties prenantes (comme les entreprises, institutions financières et organisations gouvernementales et non gouvernementales), la mise au point et le déploiement de nouvelles technologies et de solutions propres à l'industrie, la coopération internationale et l'adoption d'une réglementation internationale. D'autres facteurs de risque importants, qui pourraient faire en sorte que nos résultats réels diffèrent sensiblement de ceux qui sont exprimés ou sous-entendus dans les énoncés prospectifs contenus dans le présent communiqué, sont présentés dans la notice annuelle de la Financière Sun Life inc. pour l'exercice clos le 31 décembre 2020, sous la rubrique « Facteurs de risque », ainsi que dans d'autres documents réglementaires déposés auprès des organismes canadiens et américains de réglementation des valeurs mobilières ou fournis à ces derniers, accessibles sur www.sedar.com et www.sec.gov, respectivement.

Note à l'intention des rédacteurs : Tous les montants sont en dollars canadiens.

Renseignements pour les médias : Mylène Bélanger Conseillère principale Relations publiques Tél. : 438-341-3884 [email protected] Renseignements pour les investisseurs : Yaniv Bitton Vice-président, chef des relations avec les investisseurs et des marchés financiers Tél. : 416-979-6496 [email protected]

SOURCE Financière Sun Life inc.