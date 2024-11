TORONTO, le 13 nov. 2024 /CNW/ - La Financière Sun Life inc. (TSX: SLF) (NYSE: SLF) (la « Compagnie » ou la « Sun Life ») présentera la Journée de l'investisseur 2024 aujourd'hui à Toronto. Durant l'événement, la Sun Life nous fera part de son excellent bilan et des progrès réalisés à l'égard de ses priorités stratégiques. Elle fera aussi le point sur ses objectifs financiers à moyen terme et sur les cibles des organisations. Elle montrera aussi comment la Compagnie procure de la valeur à ses Clients et investisseurs.

Plusieurs membres de la haute direction de la Sun Life animeront des présentations et des discussions interactives sur les sujets suivants : leadership numérique, incidence sur le Client et observations sur les quatre organisations de la Sun Life ─ Gestion d'actifs Sun Life, SL Canada, SL États-Unis, SL Asie, ─ tout ça dans une approche « Jouer pour gagner ».

« Au cours des 10 dernières années, l'engagement de la Sun Life à être une organisation motivée par sa raison d'être a donné des résultats solides sur le plan de l'exécution et du rendement financier. Nous avons aussi fait preuve d'une résilience remarquable en ayant une incidence positive pour nos investisseurs et nos Clients partout dans le monde », a déclaré Kevin Strain, président et chef de la direction de la Sun Life. « Notre stratégie axée sur la composition d'activités de qualité supérieure nous a toujours permis de jouer pour gagner grâce à la croissance interne, ainsi qu'aux acquisitions et aux partenariats stratégiques. Nous sommes fiers du chemin que nous avons parcouru et de l'avenir passionnant qui nous attend, tandis que nous continuons à stimuler la croissance et à générer de la valeur pour l'ensemble de nos actionnaires et de nos Clients. »

« Nous rehaussons nos efforts en augmentant nos objectifs financiers à moyen terme. Nous visons une croissance du bénéfice par action (BPA)1 sous-jacent par année à 10 % et un rendement des capitaux propres (RCP) sous-jacent à 20 %, tout en réaffirmant notre objectif financier pour le ratio de distribution sous-jacent1, qui est de 40 à 50 %. »

« Notre accent sur les activités nécessitant peu de capital a permis une excellente génération de capital, a offert des rendements exceptionnels et créé de la valeur pour les investisseurs de la Sun Life », a ajouté Tim Deacon, vice-président général et premier directeur financier à la Sun Life. « Notre bilan solide est la pierre angulaire de notre force et continuera de servir de levier stratégique pour notre prochaine phase de croissance. »

Voici les renseignements concernant la Journée de l'investisseur 2024, présentée par la Sun Life :

Date : Mercredi 13 novembre 2024

Durée : De 8 h 00 à 13 h HE

Lieu : Sur place au 1 York Street (35e étage) à Toronto et par webdiffusion en direct.

L'enregistrement de la webdiffusion sera accessible après l'événement.

Les analystes présents en personne pourront participer à des séances de questions. Pour en savoir plus sur l'événement et pour accéder aux diapositives de chaque présentation, rendez-vous sur la page Journée de l'investisseur 2024, présentée par la Sun Life.

À propos de la Sun Life

La Sun Life est une organisation de services financiers de premier plan à l'échelle internationale qui offre aux particuliers et aux institutions des solutions dans les domaines de la gestion d'actifs et de patrimoine, de l'assurance et de la santé. Elle exerce ses activités dans divers marchés du monde, soit au Canada, aux États-Unis, au Royaume-Uni, en Irlande, à Hong Kong, aux Philippines, au Japon, en Indonésie, en Inde, en Chine, en Australie, à Singapour, au Vietnam, en Malaisie et aux Bermudes. Au 30 septembre 2024, l'actif total géré de la Sun Life s'élevait à 1,51 billion de dollars. Pour plus de renseignements, veuillez visiter le site www.sunlife.com .

Les actions de la Financière Sun Life inc. sont inscrites à la Bourse de Toronto (TSX), à la Bourse de New York (NYSE) et à la Bourse des Philippines (PSE) sous le symbole « SLF ».

Mesures financières non conformes aux normes IFRS

Le BPA, le rendement des capitaux propres sous-jacent et le ratio de distribution sous-jacent sont des mesures financières non conformes aux normes IFRS.

Nous présentons certaines informations financières en ayant recours à des mesures financières non conformes aux normes IFRS, étant donné que nous estimons que ces mesures fournissent des informations pouvant aider les investisseurs à comprendre notre rendement et à comparer nos résultats trimestriels et annuels d'une période à l'autre. Ces mesures financières non conformes aux normes IFRS ne font pas l'objet d'une définition normalisée et peuvent ne pas être comparables à des mesures semblables utilisées par d'autres sociétés. Pour certaines mesures financières non conformes aux normes IFRS, il n'y a aucun montant calculé selon les normes IFRS qui soit directement comparable. Ces mesures financières non conformes aux normes IFRS ne doivent pas être considérées de manière isolée ou comme une solution de rechange aux mesures de performance financière établies conformément aux normes IFRS. Le rapport de gestion pour la période close le 30 septembre 2024 (rapport de gestion du troisième trimestre de 2024) présente des renseignements supplémentaires concernant les mesures financières non conformes aux normes IFRS et, le cas échéant, des rapprochements avec les mesures conformes aux normes IFRS les plus proches.

On les trouve à la rubrique N, « Mesures financières non conformes aux normes IFRS » de ce document et dans les dossiers de renseignements financiers supplémentaires disponibles à la section « Investisseurs - Résultats et rapports financiers » à l'adresse www.sunlife.com.

Énoncés prospectifs

La Compagnie présente à l'occasion, verbalement ou par écrit, des énoncés prospectifs au sens de certaines lois sur les valeurs mobilières, y compris les règles d'exonération de la Private Securities Litigation Reform Act of 1995 des États-Unis et des lois canadiennes sur les valeurs mobilières applicables. Les énoncés prospectifs contenus dans le présent document comprennent i) les énoncés se rapportant à nos stratégies, nos plans, nos cibles, nos objectifs et nos priorités; ii) les énoncés se rapportant à nos initiatives de croissance et autres objectifs d'affaires; iii) les énoncés de nature prévisionnelle ou dont la réalisation est tributaire, ou qui font mention de conditions ou d'événements futurs; et iv) les énoncés qui renferment des mots ou expressions tels que « atteindre », « viser », « ambition », « prévoir », « aspirer à », « hypothèse », « croire », « pourrait », « estimer », « s'attendre à », « but », « avoir l'intention de », « peut », « objectif », « initiatives », « perspectives », « planifier », « projeter », « chercher à », « devrait », « stratégie », « s'efforcer de », « cibler », « fera », ou d'autres expressions semblables. Entrent dans les énoncés prospectifs les possibilités et hypothèses présentées relativement à nos résultats d'exploitation futurs. Ces énoncés font état de nos attentes, estimations et prévisions actuelles en ce qui concerne les événements futurs, et non de faits passés, et ils pourraient changer.

Les énoncés prospectifs ne constituent pas une garantie des résultats futurs et comportent des risques et des incertitudes dont la portée est difficile à prévoir. Les résultats et la valeur pour l'actionnaire futurs pourraient différer sensiblement de ceux qui sont présentés dans ces énoncés prospectifs en raison, entre autres, des facteurs traités aux rubriques C, « Rentabilité - 5 - Impôt sur le résultat », F, « Solidité financière » et I, « Gestion du risque » du rapport de gestion du troisième trimestre de 2024 et à la rubrique « Facteurs de risque » de la notice annuelle de 2023 de la FSL inc., et des facteurs décrits dans d'autres documents déposés par la FSL inc. auprès des autorités canadiennes et américaines de réglementation des valeurs mobilières, que l'on peut consulter au www.sedarplus.ca et au www.sec.gov, respectivement.

Les facteurs de risque importants qui pourraient faire en sorte que nos hypothèses et nos estimations, ainsi que nos attentes et nos prévisions, soient inexactes et que les résultats ou événements réels diffèrent de façon significative de ceux qui sont exprimés ou sous-entendus dans les énoncés prospectifs figurant dans le présent document sont indiqués ci-après. La réalisation de nos énoncés prospectifs dépend essentiellement du rendement de nos activités, qui est assujetti à de nombreux risques. Les facteurs susceptibles d'entraîner un écart significatif entre les résultats réels et les résultats escomptés comprennent notamment : les risques de marché - les risques liés au rendement des marchés des actions; à la fluctuation ou à la volatilité des taux d'intérêt, des écarts de crédit et des écarts de swap; aux placements immobiliers; aux fluctuations des taux de change et à l'inflation; les risques d'assurance - les risques liés aux résultats enregistrés au chapitre de la mortalité, aux résultats enregistrés au chapitre de la morbidité et à la longévité; aux comportements des titulaires de contrat; à la conception des produits et à la fixation des prix; à l'incidence de dépenses futures plus élevées que prévu; et à la disponibilité, au coût et à l'efficacité de la réassurance; les risques de crédit - les risques liés aux émetteurs des titres de notre portefeuille de placements, aux débiteurs, aux titres structurés, aux réassureurs, aux contreparties, à d'autres institutions financières et à d'autres entités; les risques d'entreprise et risques stratégiques - les risques liés aux conjonctures économique et géopolitique mondiales; à l'élaboration et à la mise en œuvre de stratégies d'entreprise; aux changements se produisant dans les canaux de distribution ou le comportement des Clients, y compris les risques liés aux pratiques commerciales des intermédiaires et des agents; à l'incidence de la concurrence; au rendement de nos placements et des portefeuilles de placements qui sont gérés pour les Clients, tels que les fonds distincts et les fonds communs de placement; aux changements dans les tendances en matière de placement et dans les préférences des Clients en faveur de produits différents des produits ou des stratégies de placement que nous offrons; à l'évolution des environnements juridique et réglementaire, y compris les exigences en matière de capital et les lois fiscales; à l'environnement, ainsi qu'aux lois et aux règlements en matière environnementale; les risques opérationnels - les risques liés aux atteintes à la sécurité informatique et à la protection des renseignements personnels et aux défaillances à ces égards, y compris les cyberattaques; à notre capacité d'attirer et de fidéliser des employés; à l'observation des exigences réglementaires et prévues par la loi et aux pratiques commerciales, y compris l'incidence des demandes de renseignements et des enquêtes liées à la réglementation; à la réalisation des fusions, des acquisitions, des investissements stratégiques et des cessions, et aux activités d'intégration qui s'y rattachent; à notre infrastructure de technologies de l'information; aux défaillances des systèmes informatiques et des technologies fonctionnant sur Internet; à la dépendance à l'égard de relations avec des tiers, y compris les contrats d'impartition; à la poursuite des affaires; aux erreurs de modélisation; à la gestion de l'information; les risques de liquidité - la possibilité que nous soyons dans l'incapacité de financer la totalité de nos engagements en matière de flux de trésorerie à mesure qu'ils arrivent à échéance; et les autres risques - les changements de normes comptables dans les territoires au sein desquels nous exerçons nos activités; les risques liés à nos activités internationales, y compris nos coentreprises; aux conditions de marché ayant une incidence sur notre situation sur le plan du capital ou sur notre capacité à mobiliser des capitaux; à la révision à la baisse des notations de solidité financière ou de crédit; et aux questions d'ordre fiscal, y compris les estimations faites et le jugement exercé dans le calcul des impôts.

La Compagnie ne s'engage nullement à mettre à jour ni à réviser ses énoncés prospectifs pour tenir compte d'événements ou de circonstances postérieurs à la date du présent document ou par suite d'événements imprévus, à moins que la loi ne l'exige.

Objectifs financiers à moyen terme

Les objectifs financiers à moyen terme de la Sun Life consistent en des mesures financières prospectives non conformes aux normes IFRS. L'atteinte de ces objectifs est tributaire de notre capacité à réaliser avec succès les initiatives de croissance et les objectifs d'affaires, ainsi que de certaines hypothèses clés, décrits au cours des présentations faites lors de la Journée de l'investisseur 2024. Vous trouverez d'autres renseignements sur ces présentations à l'adresse www.sunlife.com.

Bien que nous estimions que ces objectifs sont raisonnables, nous pourrions ne pas être en mesure d'atteindre nos objectifs financiers à moyen terme dans l'éventualité où les hypothèses sur lesquelles ces objectifs sont fondés seraient inexactes. En conséquence, il est possible que nos résultats réels diffèrent sensiblement des objectifs financiers à moyen terme énoncés dans le présent communiqué et dans les présentations faites à l'occasion de la Journée de l'investisseur, et que les objectifs ne soient pas atteints. Nos objectifs financiers à moyen terme ne constituent pas des lignes directrices.

Notes de bas de page 1 Nos objectifs financiers à moyen terme sont des mesures financières prospectives non conformes aux normes IFRS.. Pour en savoir plus, consultez la section « Objectifs financiers à moyen terme » dans le présent communiqué.

Note à l'intention des rédacteurs : Tous les montants sont en dollars canadiens.

