TORONTO, le 14 nov. 2022 /CNW/ - La Sun Life est heureuse d'annoncer la nomination de Tom Murphy au poste de vice-président général et premier directeur de la gestion des risques à compter du 1er décembre 2022. À l'heure actuelle, M. Murphy occupe le poste de président, titres à revenu fixe SLC et chef des affaires institutionnelles à Gestion SLC, le gestionnaire de placements alternatifs de la Sun Life.

Dans ses nouvelles fonctions, M. Murphy dirigera tous les aspects de la gestion des risques de la Sun Life à l'échelle mondiale, y compris le risque financier, le risque d'assurance, le risque de crédit, le risque opérationnel et le risque d'entreprise. Il sera également chargé de la surveillance des fonctions d'actuariat et de gestion actif-passif à l'échelle mondiale.

M. Murphy possède plus de 25 années d'expérience en gestion d'actifs à l'échelle mondiale. Il s'est joint à Gestion SLC en 2018 à titre de chef du développement des sociétés affiliées et de la stratégie d'affaires. Auparavant, il a travaillé pendant 20 ans comme associé principal à la société Mercer, où il a mis sur pied et dirigé les activités de gestion de placements de Mercer en Europe et a dirigé ses activités de placement et d'actuariat en Amérique du Nord.

« Nous sommes ravis que Tom Murphy se joigne à l'équipe de la haute direction de la Sun Life à titre de premier directeur de la gestion des risques. Ses connaissances approfondies et sa vaste expérience, particulièrement dans la gestion d'actifs et les régimes de retraite, lui serviront énormément dans ses nouvelles fonctions », a déclaré Kevin Strain, président et chef de la direction de la Sun Life. « La réussite de la Sun Life a toujours reposé sur sa gestion prudente des risques et notre société bénéficiera de la direction de M. Murphy et du nouveau regard qu'il portera sur ces efforts. »

Natif de Dublin, en Irlande, M. Murphy est titulaire d'un baccalauréat en économie et en statistique du University College Dublin et d'une maîtrise en administration des affaires de l'UCD Michael Smurfit Graduate School of Business de Dublin. Membre de la Society of Actuaries en Irlande, il s'implique également auprès de l'organisme sans but lucratif Bottom Line situé au Massachusetts, aux États-Unis, qui aide les étudiants à faible revenu et de première génération à suivre des études collégiales. Président du comité de développement de Bottom Line, M. Murphy siège également au conseil d'administration de sa division du Massachusetts. M. Murphy travaillera à partir des bureaux de la Sun Life à Wellesley, au Massachusetts et à Toronto, au Canada.

Son prédécesseur au poste de vice-président général et premier directeur de la gestion des risques, Colm Freyne, prendra sa retraite le 1er mai 2023, après 20 années de service à la société. À compter du 1er décembre 2022, M. Freyne occupera les fonctions de conseiller spécial du chef de la direction. Il aidera également M. Murphy à intégrer ses nouvelles fonctions et fournira un soutien consultatif stratégique à l'équipe de la haute direction jusqu'à sa retraite.

M. Freyne est entré au service de la Sun Life en 2003 et y a occupé divers postes de direction de responsabilité croissante. De 2009 à 2017, il était premier directeur financier de la Sun Life et a été nommé au poste de premier directeur de la gestion des risques en 2017, où il dirige actuellement les fonctions de gestion des risques, d'actuariat et de gestion actif-passif.

« Au nom de la Sun Life, j'aimerais remercier M. Freyne pour ses années de service et de loyauté et lui souhaiter une heureuse retraite, a déclaré M. Strain. Il a joué un rôle important dans la croissance et la réussite de la Sun Life au cours des vingt dernières années et a aidé la société à passer à travers une période de turbulence durant la crise financière mondiale de 2008, d'où la Sun Life est sortie en position de force. À titre personnel, j'ai beaucoup profité des conseils de M. Freyne lors des réunions de l'équipe de la haute direction et je suis ravi qu'il reste avec nous à titre de conseiller et que nous puissions continuer à bénéficier de son expertise. »

