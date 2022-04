JAKARTA, Indonésie et TORONTO, le 5 avril 2022 /CNW/ - PT Sun Life Financial Indonesia (la Sun Life Indonésie), une filiale de la Financière Sun Life inc. (TSX : SLF) (NYSE : SLF), et la PT Bank CIMB Niaga Tbk (la CIMB Niaga; IDX : BNGA) ont annoncé aujourd'hui l'élargissement de leur partenariat actuel en Indonésie.

La Sun Life Indonésie offre actuellement aux clients de la CIMB Niaga des solutions d'assurance par l'entremise de canaux numériques et hors succursales. Cette nouvelle entente fait de la Sun Life Indonésie le fournisseur de solutions d'assurance des clients de la CIMB Niaga dans tous les canaux pour une période de 15 ans débutant en janvier 2025. Elle prolonge également la relation existante de six (6) ans, soit jusqu'en 2039.

Ce partenariat combine la vaste gamme de solutions d'assurance et l'excellent service à la clientèle de la Sun Life Indonésie pour toutes les étapes de la vie au réseau de distribution étendu de la CIMB Niaga, formé de 427 succursales servant plus de sept (7) millions de clients partout en Indonésie. Fondée en 1955, la CIMB Niaga était la deuxième plus grande banque privée (selon l'actif total) en Indonésie au 31 décembre 2021. La Sun Life est aussi le partenaire de bancassurance exclusif de CIMB Group en Malaisie.

L'Indonésie est la plus importante économie d'Asie du Sud-Est. Avec sa jeune classe moyenne émergente et ses faibles taux de pénétration, ce marché offre un grand potentiel de croissance. Le partenariat élargi permettra à la Sun Life d'accélérer sa stratégie à long terme pour accroître sa capacité de distribution grâce à la bancassurance. Il améliorera aussi la proposition de valeur pour les clients de la CIMB Niaga, qui auront accès à un éventail complet de solutions d'assurance et d'épargne à long terme répondant à leurs besoins en évolution.

« Nous sommes ravis de renforcer notre partenariat régional avec la CIMB Niaga pour aider des millions d'autres clients en Indonésie à atteindre une sécurité financière durable et un mode de vie sain, affirme Ingrid Johnson, présidente de la Sun Life Asie. Cela amplifiera la portée de la Sun Life dans un marché au potentiel de croissance incroyable. Nous travaillons aussi avec un partenaire qui partage notre objectif de créer un avenir plus radieux et durable pour les clients, les employés et les collectivités. »

« C'est avec plaisir que nous élargissons notre partenariat avec la Sun Life Indonésie. La CIMB Niaga franchit ainsi une nouvelle étape dans ses efforts pour être la banque de choix des consommateurs et des entreprises en Indonésie. La CIMB Niaga et la Sun Life Indonésie ont des forces complémentaires et souhaitent toutes deux offrir une expérience exceptionnelle à leurs clients. Nous pensons donc que ce partenariat nous aidera à créer ensemble une valeur importante et durable pour nos clients et intervenants clés », explique Lani Darmawan, présidente directrice de la CIMB Niaga.

« En tant que grande banque indonésienne, nos clients comptent sur nous pour leur offrir des produits et services haut de gamme. En élargissant notre partenariat avec la Sun Life Indonésie, nous réaffirmons notre engagement à offrir des solutions de gestion de patrimoine et d'assurance de première qualité qui répondent aux besoins actuels et futurs des clients, soutient Noviady Wahyudi, chef des services bancaires aux particuliers, CIMB Niaga. »

« C'est un grand honneur de renforcer le partenariat entre la Sun Life Indonésie et la CIMB Niaga. La CIMB Niaga est une institution bancaire de qualité avec une marque reconnue et est partenaire de la Sun Life Indonésie depuis 2009. Nous avons développé un partenariat durable au fil du temps en créant ensemble une gamme complète de solutions financières et d'assurance pour les Indonésiens à toutes les étapes de la vie », explique Elin Waty, présidente directrice, Sun Life Indonésie.

Allez au www.sunlife.com pour consulter les diapositives relatives à cette annonce ou pour en savoir plus.

À propos de la Sun Life

La Sun Life est une organisation de services financiers de premier plan à l'échelle internationale qui offre aux particuliers et aux entreprises des solutions dans les domaines de la gestion d'actifs, de la gestion de patrimoine, de l'assurance et de la santé. Elle exerce ses activités dans divers marchés du monde, soit au Canada, aux États-Unis, au Royaume-Uni, en Irlande, à Hong Kong, aux Philippines, au Japon, en Indonésie, en Inde, en Chine, en Australie, à Singapour, au Vietnam, en Malaisie et aux Bermudes. Au 31 décembre 2021, l'actif total géré de la Sun Life s'élevait à 1 440 milliards de dollars. Pour plus de renseignements, visitez le site sunlife.com.

Les actions de la Financière Sun Life inc. sont inscrites à la Bourse de Toronto (« TSX »), à la Bourse de New York (« NYSE ») et à la Bourse des Philippines (« PSE ») sous le symbole « SLF ».

À propos de la Sun Life Indonésie

La Sun Life Indonésie est une filiale en propriété exclusive de la Financière Sun Life inc. Elle offre un éventail de produits d'assurance et de gestion financière, y compris des produits d'assurance-vie, d'assurance-études et d'assurance-maladie ainsi que des régimes de retraite. La Sun Life Indonésie collabore avec des institutions financières de premier plan, à l'échelle nationale et internationale, pour créer des stratégies de distribution multiréseaux et améliorer l'accès à nos solutions d'assurance.

Pour plus de renseignements, visitez le site www.sunlife.co.id.

À propos de la CIMB Niaga

La CIMB Niaga a vu le jour en 1955 sous le nom de PT Bank Niaga. Environ 92,5 % des actions de la CIMB Niaga (y compris la participation de 1,02 % de PT Commerce Kapital) sont détenues par CIMB Group. En tant que deuxième plus importante banque privée en Indonésie selon l'actif, la CIMB Niaga offre un portefeuille complet de services bancaires conventionnels et conformes à la charia. Cela comprend des services bancaires aux particuliers, des services bancaires aux petites et moyennes entreprises, des services bancaires commerciaux et d'entreprise, des services de trésorerie et de marché financier, ainsi que des services bancaires transactionnels. Au 31 décembre 2021, la CIMB Niaga comptait 427 succursales, 4 481 guichets automatiques, des réseaux bancaires indépendants des succursales et un total de 12 217 employés à l'échelle de l'Indonésie.

