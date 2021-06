Ce don servira à financer des programmes de santé mentale et d'activité physique

TORONTO, le 28 juin 2021 /CNW/ - La Sun Life a annoncé qu'elle a fait un don de 825 000 $, sur trois ans, à la Fondation pour les communautés noires. Ces fonds seront versés à des organismes sans but lucratif et de bienfaisance dirigés par des Noirs qui œuvrent auprès des communautés noires partout au pays. Plusieurs de ces organismes ont de la difficulté à obtenir du financement, car ce ne sont pas des organisations caritatives enregistrées.

Le don de la Sun Life vise à soutenir les initiatives suivantes :

Programmes de santé mentale pour aider les jeunes à développer leur capacité d'adaptation et leur résilience.

Programmes d'activité physique pour encourager les jeunes à mener une vie saine et active. La prévention du diabète figure parmi les aspects qui seront couverts.

Ces initiatives abordent des enjeux prioritaires pour les communautés noires au Canada, selon la Fondation pour les communautés noires. Elles sont alignées sur l'objectif de la Sun Life d'aider les Canadiens à atteindre un mode de vie sain. Dans les communautés sous-représentées, le risque de diabète et de problèmes de santé mentale est plus élevé. Le financement d'organismes communautaires qui sont dirigés par des Noirs et qui s'attaquent à ces inégalités contribue à amener des changements durables.

« L'équité favorise l'épanouissement des collectivités. Nous savons que les effets de la pandémie sont plus marqués dans les communautés noires, qui sont généralement mal servies, affirme Jacques Goulet, président de la Sun Life Canada. Grâce à ce don, des organismes communautaires dirigés par des Noirs auront accès aux ressources nécessaires pour opérer un changement. Voilà une des façons dont la Sun Life contribue à bâtir des collectivités diversifiées et équitables ».

La Fondation pour les communautés noires est la première fondation philanthropique au Canada dirigée par des Noirs et au service des Noirs. Son objectif est de s'assurer que chaque personne noire au Canada puisse prospérer et définir son propre avenir. Elle finance des organismes dirigés par des Noirs qui aident les membres des communautés noires partout au pays à adopter de saines habitudes de vie.

« Les communautés noires et les organismes au service de ces communautés souffrent d'un sous-financement chronique. Ce partenariat répond donc à un besoin de financement, mais il représente aussi une nouvelle approche de la philanthropie. Il donne aux communautés le pouvoir de déterminer la meilleure façon d'utiliser l'argent investi, explique Liban Abokor, membre du groupe de travail de la Fondation pour les communautés noires. Le don de la Sun Life aura un impact concret et considérable à l'échelle du pays. La Sun Life est la première compagnie d'assurance à nous appuyer, et nous sommes ravis de pouvoir compter sur son soutien. »

La Sun Life est un chef de file mondial qui attache une grande importance à la durabilité et qui tient à promouvoir la santé et la diversité dans les collectivités. C'est pourquoi elle prend des mesures concrètes visant à éliminer les obstacles systémiques pour ses Clients, ses conseillers, ses employés et l'ensemble de la société. Ce nouveau partenariat avec la Fondation pour les communautés noires marque une étape importante dans notre engagement visant à être un chef de file au sein de nos collectivités et de notre industrie dans la lutte contre le racisme à l'égard des Noirs. Nous contribuons ainsi à supprimer les barrières systémiques qui entravent l'épanouissement des Noirs au pays.

Pour en savoir plus sur ce que fait la Sun Life pour contribuer à l'essor de nos collectivités, lisez son Rapport sur la durabilité 2020.

La Sun Life dans la collectivité

À la Sun Life, nous avons à cœur de bâtir des collectivités saines et durables pour la vie. Le mieux-être des collectivités est un aspect important de notre engagement en matière de durabilité. Nous croyons qu'en soutenant activement les collectivités dans lesquelles nous vivons et travaillons, nous pouvons aider à créer un environnement favorable pour nos Clients, nos employés, nos conseillers et nos actionnaires. Nous concentrons notre soutien philanthropique dans le domaine de la santé, avec un accent particulier mis sur le diabète (sensibilisation, prévention et soins) et la santé mentale, en soutenant des organisations et des programmes axés sur la résilience et les capacités d'adaptation.

Nous formons aussi des partenariats avec des équipes et des associations sportives dans certains marchés clés afin de soutenir notre engagement à promouvoir une vie saine et active. Nos employés et nos conseillers sont très fiers d'accomplir chaque année près de 12 000 heures de bénévolat. Ils contribuent à rendre plus radieuse la vie d'innombrables personnes et familles partout au Canada.

Apprenez-en plus sur la Sun Life dans la collectivité.

À propos de la Fondation pour les communautés noires

La Fondation pour les communautés noires existe pour faire en sorte que chaque personne noire au Canada puisse prospérer et que toutes les communautés noires aient le pouvoir de définir leur propre avenir. Nous investirons dans le changement, en travaillant avec des partenaires philanthropiques, politiques et commerciaux canadiens pour nous assurer que les organisations dirigées par des Noirs et au service des Noirs disposent des ressources durables dont elles ont besoin pour avoir un impact significatif. La Fondation pour les communautés noires est gérée par un groupe de travail formé de professionnels noirs des secteurs à but non lucratif, caritatif, philanthropique et communautaire. Le groupe de travail est soutenu par un réseau croissant de leaders noirs et alliés de partout au Canada. Visitez forblackcommunities.org pour en savoir plus, et suivez @Fdnblkcomm sur Twitter, Instagram et Facebook.

