La Sun Life fait résonner la musique encore plus fort sur la côte Est

Le populaire programme de prêt d'instruments de musique s'étend aux bibliothèques publiques de l'Île-du-Prince-Édouard

SUMMERSIDE, Î.-P.-É., le 6 juin 2019 /CNW/ - La côte Est vit au rythme de la musique, alors que les habitants de l'Île-du-Prince-Édouard (Î.-P.-É.) pourront maintenant emprunter gratuitement des instruments de musique dans le réseau des bibliothèques publiques - de la même façon qu'on emprunte un livre. Le programme de prêt d'instruments de musique de la Sun Life donne à tout détenteur d'une carte de bibliothèque valide du réseau la possibilité d'emprunter divers types d'instruments de musique, dont des guitares, des banjos ou des percussions, pour ne nommer que ceux-là.

Quatre bibliothèques à Summerside, Charlottetown et Montague profiteront de cette initiative musicale originale. Grâce au programme, plus de trois millions de personnes membres d'une bibliothèque publique au Canada peuvent maintenant emprunter des instruments de musique.

« La côte Est est connue pour sa scène musicale vibrante. Nous sommes très fiers de contribuer à cette culture artistique en offrant notre programme aux bibliothèques de l'Île-du-Prince-Édouard, a affirmé Paul Joliat, vice-président adjoint, philanthropie et commandites, Sun Life. Aider nos Clients à adopter un mode de vie sain fait partie de la raison d'être de la Sun Life. La musique nous rapproche et nous aide à nous exprimer. C'est donc un honneur pour nous de permettre à encore plus de Canadiens de connaître le plaisir de jouer de la musique. »

La Sun Life a fait un don de 140 000 $ au gouvernement de l'Île-du-Prince-Édouard pour financer le programme. En plus d'offrir 150 instruments de musique -- des guitares, des banjos, des mandolines, des ukulélés, des violons, des percussions et des claviers portatifs -- elle a également créé une série de vidéos expliquant comment utiliser, entretenir et apprécier les instruments. Qu'ils soient débutants ou expérimentés, le programme s'adresse à tous ceux qui désirent explorer le vaste univers de la musique.

Le programme de prêt d'instruments de musique de la Sun Life fait partie intégrante du programme philanthropique primé Fière de favoriser l'accès aux artsMD de la compagnie, qui vise à soutenir les arts et la culture. La Sun Life croit que les arts et la culture doivent être mis de l'avant au sein de nos collectivités et être accessibles à chacun, quelle que soit sa situation financière.

« Nous sommes très heureux de nous associer à la Sun Life dans cette belle aventure, a indiqué Brad Trivers, ministre de l'Éducation et de l'Apprentissage continu. Un plus grand nombre de nos citoyens pourront profiter de la musique et nos bibliothèques publiques s'en trouveront grandement enrichies. »

Les bibliothèques publiques de l'Île-du-Prince-Édouard tiendront également une collecte d'instruments de musique du 6 juin au 6 juillet pour élargir davantage l'offre d'instruments. Les résidents de la région pourront déposer guitares, banjos, mandolines, ukulélés, violons, percussions et claviers portatifs, neufs ou usagés (en bon état), à n'importe quelle bibliothèque publique de l'Île-du-Prince-Édouard ou chez Long & McQuade. Visitez le site library.pe.ca pour plus d'information.

Le programme de prêt d'instruments de musique de la Sun Life a été lancé pour la première fois à Toronto, puis il a été mis en place dans les bibliothèques publiques de Vancouver, de Montréal, de Calgary, de Kitchener, d'Ottawa, de Fredericton, de Regina, d'Halifax et de St. John's. Il connaît un succès retentissant dans chacune de ces régions.

Note à l'intention des rédacteurs : Tous les montants sont en dollars canadiens.

La Sun Life dans la collectivité

À la Sun Life, nous avons à cœur de bâtir des collectivités saines et durables, et c'est pourquoi nous sommes fiers de porter la marque de confiance des entreprises généreuses d'Imagine Canada. Le mieux-être des collectivités est un aspect important de notre engagement en matière de durabilité, et nous croyons qu'en soutenant activement les collectivités dans lesquelles nous vivons et travaillons, nous pouvons aider à créer un environnement favorable pour nos clients, nos employés, nos conseillers et nos actionnaires. Nous concentrons notre soutien philanthropique dans deux domaines clés : la santé, avec un accent particulier mis sur la sensibilisation, la prévention et la recherche liées au diabète grâce à notre plateforme Action diabèteMC, et les arts et la culture, par le biais de notre programme primé Fière de favoriser l'accès aux artsMD. Nous formons aussi des partenariats avec des équipes et des associations sportives dans certains marchés clés afin de soutenir notre engagement à promouvoir une vie saine et active. Nos employés et nos conseillers sont très fiers d'accomplir chaque année plus de 18 000 heures de bénévolat et ainsi de contribuer à rendre plus radieuse la vie d'innombrables personnes et familles partout au Canada. Renseignez-vous sur la Financière Sun Life dans la collectivité.

Le Service des bibliothèques publiques de l'Î.-P.-É.

Le Service des bibliothèques publiques de l'Île-du-Prince-Édouard compte 26 bibliothèques dans la région. Il met à la disposition des résidents une collection de plus de 300 000 articles, que ce soit des livres, des CD, des DVD, des livres numériques, des raquettes, des laissez-passer pour les musées, des programmes de mise en forme et des ensembles pour personnes autistes, de même que plus de 70 employés dévoués. Les bibliothèques publiques sont des lieux d'apprentissage, d'échange, de création et de divertissement. L'année dernière, plus de 800 000 emprunts ont été faits dans les bibliothèques, lesquelles sont offertes par le gouvernement provincial, en collaboration avec les municipalités.

Renseignements pour les médias :

Mylène Bélanger Jean Doherty Conseillère principale, relations publiques Responsable principale des communications Sun Life Ministère de l'Éducation et de l'Apprentissage continu Tél. : 514-904-9739 Tél. 902-314-5702 mylene.belanger@sunlife.com jmdoherty@gov.pe.ca

SOURCE Financière Sun Life inc.

