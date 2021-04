La Sun Life accroît de façon stratégique ses activités d'assurance en excédent de pertes aux États-Unis

TORONTO,WELLESLEY, Mass. and BALTIMORE, le 23 avril 2021 /CNW/ - La Financière Sun Life inc. (TSX: SLF) (NYSE: SLF) a annoncé aujourd'hui qu'elle avait conclu une entente en vue d'acquérir PinnacleCare International, Inc. (« PinnacleCare »), un chef de file aux États-Unis dans les domaines de l'intelligence médicale et de l'orientation dans le système de santé.

Établie au Maryland, PinnacleCare compte quelque 170 employés et plus de 20 ans d'expérience dans son domaine. Elle aide sa clientèle à avoir accès à un premier et à un deuxième avis médical pour faciliter la prise de décisions critiques et éclairées en matière de traitements dans le cas des diagnostics complexes. PinnacleCare sera intégré au secteur de l'assurance en excédent de pertes et de l'assurance-santé de la Sun Life aux États-Unis, le plus important fournisseur indépendant d'assurance en excédent de pertes du pays.

La Sun Life se portera acquéreur de PinnacleCare pour un prix d'achat de 85 millions de dollars américains (environ 108 millions de dollars canadiens). La transaction devrait se conclure vers le milieu de l'année 2021, sous réserve des approbations réglementaires et des autres conditions de clôture habituelles.

Grâce à cette acquisition, le secteur de l'assurance en excédent de pertes et de l'assurance-santé de la Sun Life ira au-delà du modèle traditionnel où l'employeur se fait rembourser les coûts liés aux problèmes de santé graves d'un employé une fois que celui-ci a reçu les soins. Par l'intermédiaire de PinnacleCare, ce secteur sera en contact étroit avec l'employé dès que le diagnostic sera posé, et ce, afin d'améliorer la totalité de l'expérience et l'efficacité des soins pour l'employé et l'employeur. Cette transaction créera une offre intégrée unique dans le marché de l'assurance en excédent de pertes.

« Nous sommes très heureux que l'équipe de PinnacleCare se joigne à nous pour aider les personnes ayant des problèmes de santé complexes, précise Jennifer Collier, infirmière autorisée et vice-présidente principale, assurance en excédent de pertes et assurance-santé. Les personnes qui reçoivent un diagnostic inattendu vivent une situation difficile et souvent elles ne savent pas par où commencer lorsque vient le temps d'évaluer leurs options. Avec l'approche novatrice de PinnacleCare qui consiste à accompagner le participant à chaque étape du processus de soins, nous améliorerons l'expérience du participant pour qu'il se sente soutenu quand il en a le plus besoin. »

PinnacleCare répond à un besoin que le système de soins de santé américain ne comble pas vraiment. Comme les programmes de gestion des soins sont généralement axés sur les maladies chroniques, les personnes souffrant de maladies graves qui apparaissent soudainement sont souvent laissées à elles-mêmes dans le système de santé. Les conseillers en santé personnels expérimentés de PinnacleCare utilisent des connaissances cliniques approfondies et leurs relations étroites avec les meilleurs centres médicaux pour guider les participants vers des professionnels de la santé qui jouissent d'une excellente réputation dans leur domaine. De plus, PinnacleCare fait de la recherche médicale, fournit l'avis d'un deuxième spécialiste par écrit ou par vidéo et simplifie la prise de rendez-vous en coordination avec le régime d'assurance-maladie du client.

« Nous sommes très heureux que la Sun Life puisse bénéficier de l'expertise clinique de PinnacleCare. En offrant aux participants des services éprouvés d'aiguillage dans le système de santé, la Sun Life et PinnacleCare créeront une nouvelle dynamique qui améliorera les soins, les résultats et les coûts du processus, explique Dan Fishbein, médecin et président de la Sun Life États-Unis. PinnacleCare accroît la valeur de nos programmes d'assurance en excédent de pertes. Ces programmes ne se limitent plus au simple remboursement, mais ils accompagnent directement les participants au moment où ils en ont le plus besoin. »

De meilleurs résultats cliniques contribuent à réduire les coûts qui découlent souvent des erreurs de diagnostic et des traitements inefficaces.

« Nous sommes extrêmement heureux de nous joindre à la Sun Life et de collaborer avec son équipe talentueuse et perspicace afin de produire de meilleurs résultats pour le patient et faire en sorte que nos services-conseils joignent davantage de gens, affirme Miles J. Varn, médecin et chef de la direction de PinnacleCare. Notre équipe accompagne les personnes avec empathie et compassion dans une période particulièrement difficile de leur vie. C'est toujours un honneur et un privilège de leur offrir du soutien au moment où elles en ont le plus besoin. Nous sommes aussi très heureux d'offrir nos services-conseils en santé à notre nouvelle famille Sun Life aux États-Unis à compter du mois de mai. »

À l'heure actuelle, PinnacleCare offre ses services à plus de deux millions de personnes, par l'intermédiaire d'employeurs ou directement à des particuliers. Grâce au vaste réseau de distribution de la Sun Life et à ses relations avec les employeurs, PinnacleCare pourra offrir ses services à une plus large clientèle tout en continuant à servir ses clients actuels. La Sun Life et PinnacleCare élaboreront ensemble de nouvelles solutions pour les clients du secteur de l'assurance en excédent de pertes et de l'assurance-santé. La Sun Life explorera la possibilité d'offrir les services de PinnacleCare aux participants de ses autres régimes de garanties collectives aux États-Unis.

Keefe, Bruyette & Woods, une société du groupe Stifel, et Venable LLP ont respectivement agi à titre de conseiller financier et de conseiller juridique pour PinnacleCare. Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom LLP a agi à titre de conseiller juridique pour la Sun Life.

À propos de la Sun Life

La Sun Life est une organisation de services financiers de premier plan à l'échelle internationale qui offre aux particuliers et aux entreprises des solutions dans les domaines de l'assurance et de la gestion d'actifs et de patrimoine. Elle exerce ses activités dans divers marchés du monde, soit au Canada, aux États-Unis, au Royaume-Uni, en Irlande, à Hong Kong, aux Philippines, au Japon, en Indonésie, en Inde, en Chine, en Australie, à Singapour, au Vietnam, en Malaisie et aux Bermudes. Au 31 décembre 2020, l'actif total géré de la Sun Life s'élevait à 1 247 milliards de dollars. Pour plus de renseignements, veuillez visiter le site www.sunlife.com.

Les actions de la Financière Sun Life inc. sont inscrites à la Bourse de Toronto (TSX), à la Bourse de New York (NYSE) et à la Bourse des Philippines (PSE) sous le symbole « SLF ».

Aux États-Unis, la Sun Life est l'un des plus importants fournisseurs de garanties collectives et compte comme clientes plus de 55 000 entreprises de petite, moyenne et grande taille partout au pays. Les assurances vie, dentaire, invalidité et en excédent de perte, ainsi que la gestion des absences, la couverture des frais d'optique et des soins de santé complémentaires et les garanties facultatives font notamment partie du vaste portefeuille de produits et services d'assurance qu'offre la Sun Life aux États-Unis. L'assurance en excédent de pertes couvre les demandes de règlement d'un montant élevé pour les employeurs qui financent eux-mêmes leurs régimes d'assurance-maladie. Selon la Kaiser Family Foundation, les régimes autofinancés couvrent 67 % des Américains ayant un régime d'assurance-santé au travail. La Sun Life et ses sociétés affiliées emploient environ 5 500 personnes dans son secteur américain de la gestion d'actifs. La Sun Life Assurance Company of Canada (à Wellesley Hills, au Massachusetts) se charge d'établir les contrats d'assurance collective, sauf à New York, où ils sont établis par la Sun Life and Health Insurance Company (U.S.) située à Lansing, au Michigan. Pour en savoir plus, consultez le site www.sunlife.com/us .

About PinnacleCare

PinnacleCare est une société privée spécialisée dans l'intelligence médicale et les services d'aiguillage dans le système de santé. Elle a comme mandat de veiller à ce que tous les participants voient leurs attentes les plus élevées comblées en ce qui a trait à leur santé et leur mieux-être. L'approche personnalisée de PinnacleCare en matière de soins de santé associe de façon unique des ressources médicales exceptionnelles et une gamme de services et de soins hors pair. Les participants ont ainsi accès au nec plus ultra des soins de santé et à des conseils d'experts en santé qui les guident dans les dédales du système de santé. Et ils sont assurés d'avoir le meilleur état de santé possible, au pays et à l'étranger.

Forward-looking information

Dans le présent communiqué (à l'exception de la citation de Miles J. Varn), les termes « nous », « nos » et « la Sun Life » font référence à la Financière Sun Life inc. et à ses filiales et coentreprises. Certains énoncés contenus dans le communiqué sont des énoncés prospectifs. Ils comprennent notamment les énoncés i) se rapportant à nos stratégies de croissance et à nos objectifs stratégiques, ii) se rapportant à notre acquisition prévue de PinnacleCare, iii) qui ne représentent pas des faits passés ou qui sont de nature prévisionnelle ou dont la réalisation est tributaire, ou qui font mention, de conditions ou d'événements futurs, et iv) qui renferment des mots ou expressions tels que « prévoit », « envisage », « cherche à » ou d'autres expressions semblables. Tous ces énoncés prospectifs sont faits conformément aux dispositions refuges prévues dans les lois canadiennes applicables en matière de valeurs mobilières et dans la loi américaine intitulée Private Securities Litigation Reform Act of 1995.

Les énoncés prospectifs contenus dans ce communiqué font état de nos attentes, estimations et prévisions actuelles en ce qui concerne les événements futurs au moment où ce communiqué est publié et ne représentent pas des faits passés. Ils ne constituent pas une garantie des résultats futurs et mettent en cause des risques et des incertitudes. Ils reposent sur des facteurs et des hypothèses clés dont la portée est difficile à prévoir - particulièrement en raison la pandémie de COVID-19 qui sévit actuellement ainsi que de ses répercussions sur l'économie mondiale et ses conséquences incertaines sur nos activités -, notamment l'hypothèse que la transaction sera réalisée. Ils ne tiennent pas compte de l'effet potentiel d'éléments non récurrents ou d'autres éléments exceptionnels, ni de cessions, de fusions, d'acquisitions, d'autres regroupements d'entreprises ou d'autres transactions qui pourraient être annoncés ou survenir après la date de ce communiqué. L'incidence financière de ces transactions ou éléments non récurrents ou autres éléments exceptionnels, s'ils survenaient, pourrait s'avérer complexe et les répercussions sur nos activités ou nos résultats dépendraient des faits propres à chacun d'eux. Nous ne pouvons donc décrire de manière significative l'incidence prévue ou la présenter de la même façon que les risques connus touchant nos activités. Sauf dans la mesure où les lois canadiennes sur les valeurs mobilières l'exigent, nous ne nous engageons nullement à mettre à jour ou à réviser l'information prospective contenue dans ce communiqué de presse.

Les énoncés prospectifs sont présentés dans le but d'aider les investisseurs et les autres parties à comprendre notre situation financière et les résultats de nos activités, prévus à la date de la publication de ce communiqué, ainsi que nos objectifs en ce qui touche la transaction, nos priorités stratégiques et nos perspectives sur le plan des affaires à la suite de la transaction, et à mieux comprendre le contexte dans lequel nous prévoyons exercer nos activités à la suite de la transaction. Le lecteur est mis en garde contre le fait que les énoncés prospectifs pourraient ne pas convenir à d'autres fins et contre le risque d'accorder à ces derniers une confiance sans réserve.

Les facteurs de risque suivants liés à la transaction pourraient avoir une incidence défavorable sur les énoncés prospectifs contenus dans ce communiqué de presse : 1) l'incapacité des parties de mener à bien la transaction; 2) l'incapacité des parties d'obtenir les consentements et les approbations nécessaires ou de satisfaire aux conditions permettant de réaliser la transaction en temps opportun, ou de simplement la réaliser; 3) notre capacité à tirer parti des avantages financiers et stratégiques de la transaction; et 4) les répercussions de l'annonce de la transaction sur la Sun Life et PinnacleCare. Ces risques pourraient avoir des répercussions sur les relations d'affaires de la Sun Life (y compris les relations avec des employés, des Clients, des distributeurs et des partenaires futurs et éventuels) et pourraient avoir une incidence défavorable sur nos activités, notre situation financière et nos perspectives actuelles et futures. D'autres facteurs de risque importants, qui pourraient faire en sorte que nos résultats réels diffèrent sensiblement de ceux qui sont exprimés ou sous-entendus dans les énoncés prospectifs contenus dans ce communiqué, sont présentés dans la notice annuelle de la Financière Sun Life inc. pour l'exercice clos le 31 décembre 2020, sous la rubrique « Facteurs de risque », ainsi que dans d'autres documents réglementaires déposés auprès des organismes canadiens et américains de réglementation des valeurs mobilières ou fournis à ces derniers, accessibles au www.sedar.com et au www.sec.gov.

