Cette acquisition représente un intérêt stratégique pour la Sun Life compte tenu de l'importance du secteur dentaire et permettrait de doubler ses revenus liés aux avantages sociaux aux É.-U. et d'accroître son portefeuille existant en tant que chef de file dans le secteur de l'assurance médicale et des garanties collectives

Elle positionne la Sun Life comme un fournisseur d'assurance des soins dentaires de premier plan

DentaQuest est le deuxième fournisseur d'assurance des soins dentaires aux États-Unis, comptant plus de 33 millions de membres

Le plus important gestionnaire et fournisseur d'assurance des soins dentaires pour le régime Medicaid aux É.-U. avec des activités en pleine expansion liées au régime Medicare Advantage et dans le secteur commercial

Elle a un effet relutif immédiat sur le BPA et le RCP sous-jacents et génère des entrées de trésorerie importantes

Une téléconférence aura lieu le lundi 4 octobre 2021, à 8 h HE, détails ci-dessous

WELLESLEY, Mass., BOSTON and TORONTO, le 3 oct. 2021 /CNW/ - La Financière Sun Life inc. (TSX: SLF) (NYSE: SLF), par l'intermédiaire de son entité aux É.-U., a conclu une entente définitive pour acquérir DentaQuest pour un montant de 2,475 milliards de dollars US (environ 3,1 milliards de dollars CA). DentaQuest, fondée en 2001 et ayant son siège social à Boston, est le plus important fournisseur d'assurance des soins dentaires Medicaid aux États-Unis avec des activités en pleine expansion liées au régime Medicare Advantage et aux bourses créées en vertu de l'Affordable Care Act (ACA) des É.-U. et dans le secteur commercial. Actuellement, DentaQuest compte plus de 33 millions de membres dans 36 États et environ 2 400 employés.

Une fois la transaction réalisée, DentaQuest fera partie intégrante du secteur Sun Life États-Unis. À l'heure actuelle, Sun Life États-Unis offre des avantages au titre des régimes d'assurance soins dentaires que les employeurs offrent à leurs employés et possède un vaste réseau dentaire commercial à l'échelle du pays. L'acquisition de DentaQuest s'intègre dans la stratégie de la Sun Life d'être un chef de file dans l'assurance médicale et les garanties collectives.

« Nous sommes ravis de faire l'acquisition de DentaQuest et d'étendre notre position dominante au secteur de l'assurance des soins dentaires aux É.-U., a déclaré Kevin Strain, président et chef de la direction de la Sun Life. DentaQuest est un leader de l'industrie axé sur la valeur et engagé à améliorer la santé buccodentaire, qui met l'emphase sur les collectivités mal desservies et l'accès aux soins dentaires. L'ajout de DentaQuest s'intègre dans notre stratégie qui consiste à nous concentrer sur l'assurance et les garanties collectives aux É.-U. De façon plus importante, il soutient à la fois notre raison d'être, qui est d'aider les Clients à atteindre une sécurité financière durable et un mode de vie sain, et notre objectif de durabilité, qui est d'améliorer la santé et le mieux-être pour tous. »

Une fois la transaction réalisée, DentaQuest fera plus que doubler la taille du secteur des avantages sociaux de la Sun Life aux É.-U. Selon les revenus et la positionnera comme un fournisseur de premier plan pour les régimes d'assurance dentaire publiques, en s'ajoutant à un autre secteur important de Sun Life États-Unis, soit l'assurance maladie en excédent de pertes.

« DentaQuest est une organisation remarquable qui fournit des soins dentaires et une assurance des soins dentaires de qualité à des dizaines de millions de personnes aux États-Unis et se spécialise dans les programmes gouvernementaux, un secteur en rapide expansion qui rivalise de taille avec celui des avantages sociaux, a déclaré Dan Fishbein, M.D., président de Sun Life États-Unis. DentaQuest apporte des activités de soins dentaires importantes pour la Sun Life et nous comptons nous appuyer sur la force des programmes dentaires de DentaQuest et sur le réseau national de fournisseurs commerciaux et l'équipe de distribution de la Sun Life. Les valeurs solides de DentaQuest sont hautement compatibles avec les nôtres et sont axées sur la prestation de soins buccodentaires de qualité à toutes les collectivités. Nous sommes ravis de voir l'équipe DentaQuest s'ajouter à nous. »

« L'intégration de DentaQuest avec la Sun Life marque une étape importante dans notre transformation à long terme qui améliorera et élargira nos capacités existantes, a déclaré Steve Pollock, président et chef de la direction de DentaQuest. Diverses barrières ont depuis longtemps créé des lacunes importantes en matière de soins buccodentaires qui sont ressenties de façon disproportionnée par des groupes historiquement marginalisés. Avec le soutien de la Sun Life, nous serons plus à même de répondre à ce besoin essentiel et avons hâte de travailler en partenariat avec elle, alors que nous entamons cette nouvelle étape importante. »

Au cours des vingt dernières années, DentaQuest a révolutionné le secteur des soins buccodentaires en mettant l'accent sur la prévention, l'innovation et l'expansion de solutions fondées sur la valeur et en se concentrant sur les collectivités mal desservies. DentaQuest a bonifié son modèle novateur Preventistry®, qui fait correspondre les fournisseurs, les payeurs et les membres en mettant l'accent sur l'accès, la qualité des soins et des résultats mesurables, grâce à son vaste et riche réseau dentaire Medicaid aux É.-U. et à Windward, son système exclusif de gestion des réclamations. Outre sa position de chef de file relativement au régime Medicaid et au Children's Health Insurance Program (CHIP), DentaQuest a connu une croissance robuste de ses activités liées au régime Medicare Advantage et de ses autres secteurs, y compris ses offres par l'entremise de partenaires promoteurs de régimes d'assurance maladie et de personnes dans les « bourses » de soins de santé créées en vertu de l'ACA.

Les soins dentaires représentent les avantages sociaux les plus populaires après l'assurance maladie et leur importance augmente à cause de la corrélation entre la santé buccodentaire et la santé générale. Les régimes d'assurance des soins dentaires continuent d'être un secteur en croissance en ce qui concerne les programmes d'avantages sociaux privés et publics. Des millions d'Américains, particulièrement les personnes à faible revenu et les personnes âgées, n'ont pas un accès suffisant aux soins dentaires et à l'assurance des soins dentaires, ce qui souligne l'importance du travail accompli par DentaQuest.

La transaction permettra au CareQuest Institute for Oral Health (« CareQuest Institute ») de développer ses priorités stratégiques en appui à sa mission. Le CareQuest Institute, l'organisation mère actuelle de DentaQuest, est un organisme sans but lucratif américain qui cherche à promouvoir un système de santé buccodentaire plus accessible, équitable et intégré, particulièrement pour les collectivités mal desservies. DentaQuest et le CareQuest Institute continueront à travailler étroitement ensemble après l'acquisition de DentaQuest par la Sun Life. Le CareQuest Institute compte investir le produit de la transaction dans des programmes et des initiatives qui font avancer sa mission.

« Aujourd'hui marque une étape importante dans notre parcours avec DentaQuest pour améliorer la santé buccodentaire de tous et nous croyons que la Sun Life est le partenaire dont DentaQuest aura besoin à l'avenir, compte tenu de leurs cultures similaires et de leur objectif commun, a déclaré Myechia Minter-Jordan, M.D., MBA, présidente et chef de la direction du CareQuest Institute. La transaction permettra aussi au CareQuest Institute de développer nos priorités stratégiques en appui à notre mission. Nous sommes ravis que le CareQuest Institute et DentaQuest continueront de travailler étroitement ensemble pour que nous puissions faire avancer notre mission consistant à créer un système de santé buccodentaire plus accessible, équitable et intégré. »

L'actionnaire minoritaire de DentaQuest, Centerbridge, vendra également sa participation dans DentaQuest. « C'est avec plaisir que nous avons collaboré étroitement avec Steve Pollock et l'équipe de direction de DentaQuest, qui se distingue par son aptitude exceptionnelle à fournir de la valeur aux clients, aux membres et à toutes les parties prenantes, toujours en vue d'accomplir la mission importante de DentaQuest, a déclaré Dan Osnoss, directeur général principal de Centerbridge. Nous sommes aussi honorés par notre association avec nos partenaires du CareQuest Institute qui contribuent énormément au bien-être de beaucoup de personnes. La Sun Life est un formidable partenaire pour DentaQuest, avec des capacités complémentaires et une mission équivalente, et nous espérons qu'elles réussiront ensemble. »

L'acquisition devra avoir un effet immédiatement relutif, ajoutant environ 0,17 $ CA au bénéfice sous-jacent par action et 42 points de base au rendement des capitaux propres sous-jacent en 2022 sur une base annualisée. La Sun Life prévoit qu'après la réalisation des synergies sur le plan des charges, l'acquisition ajoutera environ 0,24 $ au bénéfice sous-jacent par action et 50 points de base au rendement des capitaux propres sous-jacent en 2024. La transaction sera financée au moyen de liquidités et d'emprunts et devrait être conclue dans la première moitié de 2022, sous réserve des approbations réglementaires requises et de la satisfaction des conditions de clôture habituelles.

Barclays agit à titre de conseiller financier exclusif de la Sun Life dans le cadre de la transaction. Debevoise & Plimpton LLP agit à titre de conseiller juridique de la Sun Life. Centerview Partners LLC, Morgan Stanley & Co. LLC et CapM Advisors agissent à titre de conseillers financiers et Ropes & Gray LLP est le conseiller juridique de DentaQuest en lien avec cette transaction. Willkie Farr & Gallagher LLP agissent à titre de conseillers juridiques de Centerbridge Partners L.P. en lien avec cette transaction.

Le diaporama lié à la présente annonce est accessible à www.sunlife.com.

Téléconférence

La Sun Life tiendra une téléconférence et un webinaire en direct, suivis d'une période de questions avec des analystes.

Date : Le lundi 4 octobre 2021

Heure : 8 h HE

Pour assister au webinaire en direct et consulter le diaporama, visitez https://www.sunlife.com/fr/investors/presentations-and-events/upcoming-events/ 10 minutes avant le début de la téléconférence. Les documents de présentation seront archivés sur le site Web après l'événement.

Pour vous joindre à la conférence par téléphone, veuillez appeler 10 minutes avant l'heure de début prévue, en utilisant les renseignements suivants :

Numéro d'accès pour les participants (à l'étranger) : 602 563-8756, code de conférence 6465183

À propos de la Sun Life

La Sun Life est une organisation de services financiers de premier plan à l'échelle internationale qui offre aux particuliers et aux entreprises des solutions dans les domaines de l'assurance et de la gestion d'actifs et de patrimoine. Elle exerce ses activités dans divers marchés du monde, soit au Canada, aux États-Unis, au Royaume-Uni, en Irlande, à Hong Kong, aux Philippines, au Japon, en Indonésie, en Inde, en Chine, en Australie, à Singapour, au Vietnam, en Malaisie et aux Bermudes. Au 30 juin 2021, l'actif total géré de la Sun Life s'élevait à 1,36 billion de dollars canadiens. Pour plus de renseignements, visitez le site www.sunlife.com.

Les actions de la Financière Sun Life inc. sont inscrites à la Bourse de Toronto (« TSX »), à la Bourse de New York (« NYSE ») et à la Bourse des Philippines (« PSE ») sous le symbole « SLF ».

Aux États-Unis, la Sun Life est l'un des principaux fournisseurs d'assurance collective, offrant des services à plus de 55 000 employeurs dans des entreprises de toute taille à l'échelle du pays. La vaste gamme de produits et de services d'assurance de la Sun Life aux É.-U. comprend l'assurance invalidité, la gestion des absences, l'assurance des frais dentaires, l'assurance des frais d'optique, l'assurance maladie facultative et complémentaire et l'assurance maladie en excédent de pertes. La Sun Life et ses filiales liées aux activités de gestion d'actifs aux É.-U. emploient près de 5 500 personnes. Les polices d'assurance collective sont souscrites par la Sun Life du Canada, compagnie d'assurance-vie (Wellesley Hills, Mass.), sauf à New York où les polices sont souscrites par Sun Life and Health Insurance Company (U.S.) (Lansing, Mich.). Pour plus de renseignements, visitez le site www.sunlife.com/us.

À propos de DentaQuest

DentaQuest est une société de soins buccodentaires dont la mission est l'amélioration de la santé buccodentaire de tous. Nous le faisons au moyen de Preventistry®, une approche tout-en-un visant à offrir de meilleurs soins, un plus grand accès, un financement fondé sur la valeur et des solutions novatrices. Nous gérons l'assurance des soins dentaires et des soins optiques pour plus de 30 millions d'Américains, ainsi que des soins directs au moyen de notre réseau de plus de 75 centres de soins buccodentaires dans six États. Nous offrons des solutions dentaires fondées sur les résultats et efficientes pour les régimes Medicaid, le programme CHIP, les régimes Medicare Advantage, ainsi qu'aux petites et grandes entreprises et aux particuliers partout au pays. En outre, nous avons investi plus de 230 millions de dollars dans des bourses, des programmes et d'autres initiatives de présence sociale pour améliorer significativement la santé des collectivités au pays. En encourageant une santé buccodentaire axée sur la prévention, nous améliorerons la santé générale pour tous. Visitez www.dentaquest.com pour en savoir davantage et suivez-nous sur Facebook, Instagram, LinkedIn et Twitter.

À propos du CareQuest Institute

CareQuest est un organisme sans but lucratif national qui fait la promotion d'un avenir plus équitable où chaque personne peut atteindre son plein potentiel grâce à une excellente santé. Nous le faisons au moyen de notre travail lié à l'octroi de bourses, à la recherche, à l'élaboration de programmes et de politiques d'amélioration de la santé, à la promotion et à la sensibilisation, ainsi que grâce à notre position de leadership dans l'assurance des soins dentaires, la prestation des soins et la promotion de l'innovation. Nous collaborons avec des leaders d'opinion, des fournisseurs de soins de santé, des patients et des parties prenantes locales, étatiques et fédérales pour accélérer la transformation des soins buccodentaires et créer un système conçu pour tous. Pour en savoir plus, visitez carequest.org et suivez-nous sur Twitter, LinkedIn, Facebook et Instagram.

À propos de Centerbridge Partners, L.P.

Centerbridge Partners, L.P. est une société de gestion de placements privée qui emploie une approche flexible dans plusieurs domaines d'investissement -- le capital-investissement, le crédit privé et l'immobilier -- dans le but de fournir les occasions les plus intéressantes à ses investisseurs. La Société, fondée en 2005 a près de 31 milliards de dollars en actifs sous gestion en date du 1er août 2021 et possède des bureaux à New York et à Londres. Centerbridge cherche à établir des partenariats avec des équipes de gestion de classe mondiale dans des secteurs et des régions cibles. Pour plus de renseignements, visitez le site www.centerbridge.com.

Mesures financières non conformes aux normes IFRS

Le bénéfice par action sous-jacent et le rendement des capitaux propres sous-jacent sont des mesures financières non conformes aux normes IFRS.

Nous présentons certaines informations financières en ayant recours à des mesures financières non conformes aux normes IFRS, étant donné que nous estimons que ces mesures fournissent des informations pouvant aider les investisseurs à comprendre notre rendement et à comparer nos résultats trimestriels et annuels d'une période à l'autre. Ces mesures financières non conformes aux normes IFRS n'ont pas de définition normalisée et il pourrait être impossible de les comparer avec des mesures similaires utilisées par d'autres sociétés. Pour certaines mesures financières non conformes aux normes IFRS, il n'existe aucune mesure conforme aux normes IFRS qui soit directement comparable. Ces mesures financières non conformes aux normes IFRS ne devraient pas être considérées comme des solutions de rechange aux mesures de performance financière déterminées conformément aux normes IFRS. Des renseignements supplémentaires concernant ces mesures financières non conformes aux normes IFRS, ainsi que des rapprochements avec les mesures selon les normes IFRS les plus proches sont indiqués dans les documents Rapport de gestion et Données financières complémentaires qui sont accessibles à www.sunlife.com, sous Investisseurs - Résultats et rapports financiers.

Renseignements de nature prospective

Dans le présent communiqué (ailleurs que dans les citations de DentaQuest, du CareQuest Institute et de Centerbridge et dans les sections « À propos de DentaQuest », « À propos du CareQuest Institute » et « À propos de Centerbridge Partners L.P. »), les termes « nous », « notre », « nos » et « Sun Life » font référence à la Financière Sun Life inc. et à ses filiales et coentreprises. Le présent communiqué contient certains énoncés prospectifs, y compris, sans s'y limiter, (i) des énoncés se rapportant à nos stratégies de croissance et à nos objectifs stratégiques, (ii) des énoncés se rapportant à notre acquisition anticipée de DentaQuest, (iii) des énoncés relatifs aux perspectives de notre secteur des garanties collectives aux É.-U., (iv) des énoncés relatifs au moment prévu de la clôture de la transaction, (v) des énoncés relatifs à la source de financement prévue, (vi) des énoncés relatifs à l'incidence prévue de la transaction sur [nos revenus liés aux avantages sociaux, notre bénéfice par action et notre rendement des capitaux propres sous-jacents], (vii) des énoncés qui ne sont pas historiques, qui sont de nature prévisionnelle ou dont la réalisation est tributaire, ou qui font mention de conditions ou d'événements futurs, et (iv) des énoncés qui renferment des mots ou expressions tels que « a l'intention », « prévoit », « aura », « sera » ou d'autres expressions semblables. Tous ces énoncés prospectifs sont faits conformément aux dispositions d'exonération des lois canadiennes et américaines sur les valeurs mobilières en vigueur, y compris la Private Securities Litigation Reform Act of 1995 des États-Unis.

Les énoncés prospectifs du présent communiqué font état de nos attentes, estimations et prévisions actuelles, à la date du présent communiqué, en ce qui concerne les événements futurs, et non de faits passés. Ils ne constituent pas une garantie des résultats futurs. Ils mettent en cause des risques et des incertitudes et reposent sur des facteurs et des hypothèses clés dont la portée est difficile à prévoir, particulièrement en raison de la pandémie de COVID-19 qui sévit actuellement et qui évolue, ainsi que de son incidence sur l'économie mondiale et de ses répercussions incertaines sur nos activités, notamment l'hypothèse que la transaction sera réalisée. Les énoncés prospectifs du présent communiqué ne reflètent pas l'incidence potentielle d'un élément non récurrent ou d'un autre élément spécial, ou d'une cession, d'une fusion, d'une acquisition, d'un autre regroupement d'entreprises ou d'une autre transaction qui pourraient être annoncés ou qui pourraient se produire après la date du présent communiqué. Dans le cas où un élément non récurrent ou un autre élément spécial ou une transaction se produit, son incidence financière pourrait être complexe et l'effet sur nos activités ou nos résultats dépendra de faits propres à cet élément et nous ne pouvons décrire l'incidence prévue de façon concrète ou de la même façon dont nous présenterions des risques connus touchant nos activités. Sauf dans la mesure où les lois en matière de valeurs mobilières canadiennes l'exigent, nous ne nous engageons aucunement à mettre à jour ou à réviser les énoncés prospectifs contenus dans le présent communiqué.

Les énoncés prospectifs visent à aider les investisseurs et les autres personnes à comprendre notre situation financière et nos résultats d'exploitation attendus à la date du présent communiqué, ainsi que nos objectifs relativement à la transaction, nos priorités stratégiques et nos perspectives d'affaires après la transaction, et à mieux saisir notre environnement d'exploitation anticipé après la transaction. Nous avertissons les lecteurs que de tels énoncés prospectifs pourraient ne pas convenir à d'autres fins et leur conseillons de ne pas s'y fier indûment.

Ci-dessous, vous trouverez des facteurs de risque transactionnel qui pourraient avoir une incidence négative sur les énoncés prospectifs contenus dans le présent communiqué : (1) la capacité des parties à réaliser la transaction; (2) l'incapacité des parties à obtenir les approbations et les consentements requis ou à satisfaire autrement aux conditions de réalisation de la transaction en temps opportun, ou pas du tout; (3) notre capacité à réaliser les avantages financiers et stratégiques de la transaction; (4) l'allocation de nos ressources à la réalisation de la transaction et l'effet de celle-ci sur la poursuite de nos opérations aux É.-U.; et (5) l'incidence de l'annonce de la transaction sur la Sun Life et sur DentaQuest. Tous ces risques pourraient avoir une incidence sur les relations d'affaires de la Sun Life (y compris avec ses employés futurs et potentiels, ses Clients, des distributeurs et ses partenaires) et pourraient avoir une incidence négative sur nos opérations, nos conditions financières et nos perspectives actuelles et futures. D'autres facteurs de risque importants qui pourraient faire en sorte que nos résultats réels diffèrent de façon significative de ceux exprimés ou sous-entendus dans les énoncés prospectifs présentés dans le présent communiqué sont indiqués dans la notice annuelle de la Financière Sun Life inc. pour l'exercice se terminant le 31 décembre 2020, sous le titre « Facteurs de risque » et dans d'autres de nos documents réglementaires soumis ou fournis aux organismes de réglementation des valeurs mobilières canadiens et américains qui peuvent être consultés sur les sites Web suivants : www.sedar.com et www.sec.gov.

