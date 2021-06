La Sun Life émet des billets de capital à recours limité

TORONTO, le 30 juin 2021 /CNW/ - La Financière Sun Life inc. (TSX : SLF) (NYSE : SLF) (la « Compagnie ») annonce aujourd'hui qu'elle a réalisé avec succès l'émission au Canada de billets de capital à recours limité de la série 2021-1 (dettes subordonnées) à un taux de 3,60 % et représentant un capital de 1 milliard de dollars (les « billets »). Le produit net de cette émission sera utilisé pour les besoins généraux de la Compagnie, ce qui pourrait comprendre des investissements dans des filiales, le remboursement de dettes et d'autres placements stratégiques.

Dans le cadre de l'émission des billets, la Compagnie a émis 1 million actions privilégiées à dividende non cumulatif et à taux rajusté de catégorie A de la série 14 (les « actions de la série 14 »). Ces actions seront détenues par la Société de fiducie Computershare du Canada en tant que fiduciaire d'une fiducie nouvellement formée (la « fiducie à recours limité »). En cas de non-paiement des intérêts ou du capital des billets à l'échéance, le recours de chaque porteur de billets est limité à la part proportionnelle de l'actif de la fiducie à recours limité qu'il détient, cet actif étant constitué des actions de la série 14 sauf dans certaines circonstances précises.

Les billets et les actions de la série 14 ont été émis aux termes d'un supplément de prospectus daté du 24 juin 2021, qui a été déposé en vertu du prospectus préalable de base simplifié de la Compagnie, daté du 19 mars 2021. Ces documents sont accessibles dans la section du site Web de SEDAR réservé à la Compagnie à l'adresse www.sedar.com . Cette émission s'inscrit dans le cadre d'une convention de placement pour compte conclue avec un syndicat financier dirigé conjointement par RBC Marchés des Capitaux, BMO Marchés des capitaux et Valeurs Mobilières TD.

Ni les billets, ni les actions de la série 14 n'ont été et ne seront inscrites en vertu de la Securities Act of 1933 des États-Unis, telle qu'elle a été modifiée, ni d'aucune loi sur les valeurs mobilières de quelque État américain que ce soit. Par ailleurs, elles ne peuvent être offertes, vendues ou livrées, directement ou indirectement, aux États-Unis d'Amérique ou dans leurs territoires ou possessions, ou pour le compte ou au bénéfice de personnes des États-Unis, sauf pour certaines opérations qui n'ont pas à être inscrites en vertu de cette loi. Le présent communiqué de presse ne constitue pas une offre d'achat ou de vente de ces valeurs mobilières aux États-Unis.

À propos de la Sun Life

La Sun Life est une organisation de services financiers de premier plan à l'échelle internationale qui offre aux particuliers et aux entreprises une gamme diversifiée de solutions dans les domaines de l'assurance et de la gestion d'actifs et de patrimoine. Elle exerce ses activités dans divers marchés du monde, soit au Canada, aux États-Unis, au Royaume-Uni, en Irlande, à Hong Kong, aux Philippines, au Japon, en Indonésie, en Inde, en Chine, en Australie, à Singapour, au Vietnam, en Malaisie et aux Bermudes. Au 31 mars 2021, l'actif total géré de la Sun Life s'élevait à 1 304 milliards de dollars. Pour en savoir plus, consultez le site sunlife.com. Les actions de la Financière Sun Life inc. sont inscrites à la Bourse de Toronto (TSX), à la Bourse de New York (NYSE) et à la Bourse des Philippines (PSE) sous le symbole « SLF ».

Note à l'intention des rédacteurs : Toutes les sommes sont en dollars canadiens.

Renseignements pour les médias : Renseignements pour les investisseurs : Mylène Bélanger Yaniv Bitton Conseillère principale, relations publiques Vice-président, chef des relations avec Tél. : 438-341-3884 les investisseurs et des marchés [email protected] financiers

Tél. : 416-979-6496

[email protected]

SOURCE Financière Sun Life inc.