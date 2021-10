La société Aditya Birla Sun Life AMC fait une entrée à la BSE et à la NSE après un PAPE réussi

TORONTO, le 12 oct. 2021 /CNW/ - La Financière Sun Life inc. (TSX : SLF) (NYSE : SLF) a annoncé aujourd'hui que le placement de 12,5 %(1) des titres qu'elle détient indirectement dans Aditya Birla Sun Life AMC Limited (ABSLAMC) a généré un produit d'environ 430 millions $ CA à la suite d'un premier appel public à l'épargne (PAPE) réussi. Déduction faite des impôts et des frais de transaction liés au PAPE, la Sun Life prévoit enregistrer un gain d'environ 300 millions $ CA au quatrième trimestre de 2021.

L'évaluation initiale d'ABSLAMC était d'environ 3,4 milliards $ CA, selon les données de souscription qui incluait une période de placement de trois jours entre le 29 septembre et le 1er octobre 2021. Après le PAPE, la Sun Life détient une participation indirecte de 36,5 % dans l'entité cotée. ABSLAMC a fait son entrée sur les bourses BSE Limited (BSE) et National Stock Exchange of India Limited (NSE) le 11 octobre 2021 sous les symboles « ABSLAMC.BO » et « ABSLAMC.NS ».

« L'Inde est dotée d'une des économies les plus dynamiques et ayant le plus fort taux de croissance au monde, et représente un marché important pour la Sun Life, tant sur le plan des solutions de gestion d'actifs que ceux d'assurance vie, a déclaré Kevin Strain, président et chef de la direction de la Sun Life. Nous avons établi un partenariat solide avec l'Aditya Birla Group et souhaitons le succès continu de ses activités. »

ABSLAMC est l'une des sociétés de gestion d'actifs les plus importantes en Inde(2). Le PAPE souligne la valeur d'ABSLAMC et reflète son historique de résultats exceptionnels, son offre de produits attrayante comprenant des titres à revenu fixe, des titres de capitaux propres et des titres alternatifs, ainsi qu'une expansion rapide de ses activités de détail en Inde. Entre 2018 et 2020, ABSLAMC a connu une forte croissance du bénéfice net à un taux de croissance annuel composé de 19 %.

(1) La participation de la Sun Life dans ABSLAMC est détenue par l'intermédiaire d'une filiale en propriété

exclusive, Sun Life (India) AMC Investments Inc. (2) Par actifs sous gestion.

Note à l'intention des rédacteurs : Tous les montants sont en dollars canadiens.

Renseignements de nature prospective

Certains énoncés du présent communiqué sont de nature prospective, y compris les énoncés relatifs aux gains attendus après la réalisation du PAPE et des énoncés comportant des mots ou des expressions comme « fera », « prévoir », « s'attendre à », etc. Tous ces énoncés prospectifs sont faits conformément aux dispositions d'exonération des lois canadiennes et américaines sur les valeurs mobilières en vigueur, y compris la Private Securities Litigation Reform Act of 1995 des États-Unis. Les énoncés prospectifs du présent communiqué font état de nos attentes actuelles, à la date du présent communiqué, en ce qui concerne les événements futurs, et non de faits passés. Ces énoncés prospectifs ne constituent pas une garantie des résultats futurs; ils comportent des risques et des incertitudes et sont fondés sur des facteurs et des hypothèses dont la portée est difficile à prévoir. Sauf dans la mesure où les lois en matière de valeurs mobilières applicables l'exigent, nous ne nous engageons aucunement à mettre à jour ou à réviser les énoncés prospectifs contenus dans le présent communiqué. Le lecteur est mis en garde contre le risque d'accorder à ces énoncés une confiance sans réserve. La notice annuelle de la Sun Life pour l'exercice clos le 31 décembre 2020 fait état des facteurs de risque qui pourraient avoir une incidence sur nous sous la rubrique « Facteurs de risque », ainsi que d'autres documents déposés auprès des organismes canadiens et américains de réglementation des valeurs mobilières que l'on peut consulter au www.sedar.com et au www.sec.gov , respectivement.

Renseignements pour les médias Renseignements pour les investisseurs Mylène Bélanger Yaniv Bitton Conseillère principale Vice-président, Chef des relations avec les Relations publiques investisseurs et des marchés financiers Tél. : 438-341-3884 Tél. : 416 979-6496 [email protected] [email protected]

