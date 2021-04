TORONTO et MUMBAI, le 19 avril 2021 /CNW/ - La Financière Sun Life (TSX: SLF) (NYSE: SLF) a confirmé aujourd'hui le dépôt d'une ébauche de prospectus provisoire (l'« ébauche de prospectus ») auprès des autorités de réglementation de l'Inde en vue du premier appel public à l'épargne (« PAPE ») de sa coentreprise en Inde, Aditya Birla Sun Life AMC Limited (« ABSLAMC »). Ce dépôt a été effectué après l'approbation d'ABSLAMC et l'obtention des approbations pertinentes de Sun Life (India) AMC Investments Inc. (« Sun Life AMC ») et d'Aditya Birla Capital Limited (« ABCL »).

ABSLAMC est la quatrième société de gestion d'actifs de l'Inde en termes d'actif géré. Elle appartient indirectement à 49 % à la Sun Life par Sun Life AMC et appartient à 51 % à ABCL. Dans le cadre du PAPE, Sun Life AMC a accepté de vendre jusqu'à 36 029 120 actions d'ABSLAMC, ce qui représente environ 12,5 % du capital versé d'ABSLAMC. Combiné à la vente d'actions par ABCL, le PAPE devrait se traduire par un flottant de 13,5 % pour ABSLAMC.

La Sun Life exerce ses activités en Inde depuis 1999 dans le cadre de coentreprises avec le Aditya Birla Group pour la gestion d'actifs, l'assurance-vie et la gestion de régimes de retraite.

Le PAPE sera assujetti aux conditions favorables du marché, ainsi qu'aux approbations de la société, des organismes de réglementation et d'autres autorisations requises, selon le cas ou les besoins.

L'ébauche de prospectus provisoire qui a été déposée par ABSLAMC auprès des autorités de réglementation en Inde sera accessible au public conformément à la réglementation dans ce pays. Les titres d'ABSLAMC n'ont pas été inscrits en vertu de la Securities Act of 1933 des États-Unis, en sa version modifiée, ou des lois sur les valeurs mobilières applicables des États, et ne sont pas admissibles aux fins de placement en vertu des lois sur les valeurs mobilières applicables du Canada. Ils ne peuvent être offerts ni vendus aux États-Unis ou au Canada sans une inscription ou une dispense des exigences d'inscription ou d'établissement d'un prospectus. Le présent communiqué de presse ne constitue pas une offre de vente ou la sollicitation d'une offre d'achat. Il n'y aura aucune vente de ces titres dans tout territoire où une telle offre, sollicitation ou vente serait illégale.

À propos de la Sun Life

La Sun Life est une organisation de services financiers de premier plan à l'échelle internationale qui offre aux particuliers et aux entreprises des solutions dans les domaines de l'assurance et de la gestion d'actifs et de patrimoine. Elle exerce ses activités dans divers marchés du monde, soit au Canada, aux États-Unis, au Royaume-Uni, en Irlande, à Hong Kong, aux Philippines, au Japon, en Indonésie, en Inde, en Chine, en Australie, à Singapour, au Vietnam, en Malaisie et aux Bermudes. Au 31 décembre 2020, l'actif total géré de la Sun Life s'élevait à 1 247 milliards de dollars. Pour plus de renseignements, visitez le site www.sunlife.com.

Les actions de la Financière Sun Life inc. sont inscrites à la Bourse de Toronto (TSX), à la Bourse de New York (NYSE) et à la Bourse des Philippines (PSE) sous le symbole « SLF ».

Renseignements de nature prospective

Certains énoncés du présent communiqué sont de nature prospective, y compris les énoncés relatifs au PAPE proposé, à la vente de nos actions d'ABSLAMC dans le cadre du PAPE et au flottant d'ABSLAMC au terme du PAPE. Tous ces énoncés prospectifs sont faits conformément aux dispositions d'exonération des lois canadiennes et américaines sur les valeurs mobilières en vigueur, y compris la Private Securities Litigation Reform Act of 1995 des États-Unis. Les énoncés prospectifs du présent communiqué font état de nos attentes actuelles, à la date du présent communiqué de presse, en ce qui concerne les événements futurs, et non de faits passés. Ces énoncés prospectifs ne constituent pas une garantie des résultats futurs; ils comportent des risques et des incertitudes et sont fondés sur des facteurs et des hypothèses dont la portée est difficile à prévoir, notamment les conditions du marché et l'hypothèse que le PAPE sera réalisé. Sauf dans la mesure où les lois en matière de valeurs mobilières applicables l'exigent, nous ne nous engageons aucunement à mettre à jour ou à réviser les énoncés prospectifs contenus dans ce communiqué de presse.

