TORONTO, le 9 mai 2024 /CNW/ - Le conseil d'administration de la Financière Sun Life inc. (« la Compagnie ») (TSX : SLF) (NYSE : SLF) a déclaré aujourd'hui un dividende de 0,81 $ par action ordinaire, payable le 28 juin 2024 aux actionnaires inscrits à la fermeture des bureaux le 29 mai 2024. Il s'agit d'une hausse de 3 cents comparativement au montant versé au trimestre précédent.

Le conseil d'administration a également déclaré les dividendes ci-dessous sur les actions privilégiées à dividende non cumulatif de catégorie A de la Compagnie. Ces dividendes sont payables le 28 juin 2024 aux actionnaires inscrits à la fermeture des bureaux le 29 mai 2024 :

Série 3 0,278125 $ par action Série 4 0,278125 $ par action Série 5 0,28125 $ par action Série 8R 0,114063 $ par action Série 9QR 0,398343 $ par action Série 10R 0,185438 $ par action Série 11QR 0,445713 $ par action

Les actions ordinaires de la Compagnie acquises aux termes du Régime canadien de réinvestissement des dividendes et d'achat d'actions de la Compagnie (le « régime ») seront achetées par l'agent du régime sur le marché libre par l'intermédiaire de la Bourse de Toronto et d'autres bourses et plateformes de négociation canadiennes.

La Financière Sun Life inc. a désigné les dividendes indiqués ci-dessus comme étant des dividendes admissibles au titre de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada).

À propos de la Sun Life

La Sun Life est une organisation de services financiers de premier plan à l'échelle internationale qui offre aux particuliers et aux institutions des solutions dans les domaines de la gestion d'actifs et de patrimoine, de l'assurance et de la santé. Elle exerce ses activités dans divers marchés du monde, soit au Canada, aux États-Unis, au Royaume-Uni, en Irlande, à Hong Kong, aux Philippines, au Japon, en Indonésie, en Inde, en Chine, en Australie, à Singapour, au Vietnam, en Malaisie et aux Bermudes. Au 31 mars 2024, l'actif total géré de la Sun Life s'élevait à 1,47 T$. Pour plus de renseignements, veuillez visiter le site www.sunlife.com.

Les actions de la Financière Sun Life inc. sont inscrites à la Bourse de Toronto (TSX), à la Bourse de New York (NYSE) et à la Bourse des Philippines (PSE) sous le symbole « SLF ».

Note à l'intention des rédacteurs : Tous les montants sont en dollars canadiens.

