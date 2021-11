TORONTO, le 8 nov. 2021 /CNW/ - Le conseil d'administration de la Financière Sun Life inc. (la « Compagnie ») (TSX: SLF) (NYSE: SLF) a annoncé aujourd'hui avoir déclaré un dividende de 0,11$ par action ordinaire de la Compagnie, payable le 31 décembre 2021 aux actionnaires inscrits à la fermeture des bureaux le 24 novembre 2021.

En combinant ce dividende additionnel et le dividende trimestriel de 0,55$ par action qui a été déclaré le 3 novembre 2021, les actionnaires ordinaires de la Sun Life recevront un dividende total trimestriel de 0,66$ par action, soit une augmentation de 20%.

Ce dividende additionnel fait suite à l'annonce par le Bureau du surintendant des institutions financières (« BSIF ») le 4 novembre 2021 du retrait de sa demande que les institutions financières fédérales suspendent temporairement l'augmentation des dividendes. Le BSIF a adopté la suspension des augmentations de dividendes et des rachats d'actions le 13 mars 2020 au début de la pandémie de COVID-19.

La Sun Life fait preuve d'un bilan solide en matière de procuration de valeur aux actionnaires et d'augmentation progressive des dividendes. La Compagnie demeure commise à son ratio cible de distribution des dividendes de 40% à 50% dans le cadre des objectifs financiers à moyen terme de la Compagnie.

Les actions ordinaires de la Compagnie acquises aux termes du Régime canadien de réinvestissement des dividendes et d'achat d'actions de la Compagnie (le « régime ») seront achetées par l'agent du régime sur le marché libre par l'intermédiaire de la Bourse de Toronto et d'autres bourses et plateformes de négociation canadiennes.

À propos de la Sun Life

La Sun Life est une organisation de services financiers internationale de premier plan qui offre aux particuliers et aux entreprises des solutions dans les domaines de l'assurance et de la gestion d'actifs et de patrimoine. Elle exerce ses activités dans divers marchés du monde, soit au Canada, aux États-Unis, au Royaume-Uni, en Irlande, à Hong Kong, aux Philippines, au Japon, en Indonésie, en Inde, en Chine, en Australie, à Singapour, au Vietnam, en Malaisie et aux Bermudes. Au 30 septembre 2021, l'actif total sous gestion de la Sun Life s'élevait à 1 390 milliards de dollars. Pour plus de renseignements, veuillez visiter le site www.sunlife.com.

Les actions de la Financière Sun Life inc. sont inscrites à la Bourse de Toronto (TSX), à la Bourse de New York (NYSE) et à la Bourse des Philippines (PSE) sous le symbole « SLF ».

Note à l'intention des rédacteurs: tous les montants sont en dollars canadiens

Renseignements pour les médias:

Mylène Bélanger

Conseillère principale

Relations publiques

T. 438-341-3884

[email protected]



Relations avec les investisseurs :

Yaniv Bitton

Vice-président, chef des relations avec les

investisseurs et des marchés financiers

T. 416-979-6496

[email protected]

SOURCE Financière Sun Life inc.