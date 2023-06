/REMARQUE : NE PAS DISTRIBUER AUX AGENCES DE TRANSMISSION AMÉRICAINES NI DIFFUSER AUX ÉTATS-UNIS/

TORONTO, le 27 juin 2023 /CNW/ - La Financière Sun Life inc. (TSX: SLF) (NYSE : SLF) (la « Compagnie ») a annoncé aujourd'hui son intention d'émettre au Canada des débentures à taux variable différé de 5,50 % non garanties subordonnées de la série 2023-1 venant à échéance en 2035, et représentant un capital pouvant atteindre 500 millions de dollars (les « débentures »). La clôture du placement devrait avoir lieu le 4 juillet 2023.

Les débentures représenteront la seconde émission d'obligations durables de la Sun Life au Canada. Une somme équivalente au produit net du placement de débentures servira à financer ou à refinancer, en totalité ou en partie, des actifs verts ou sociaux, nouveaux ou existants, qui répondent aux critères d'admissibilité énoncés dans le Cadre des obligations durables de la Sun Life (le « Cadre des obligations durables »).

En 2020, la Sun Life a reçu le prix Sustainability Bond of the Year d'Environmental Finance, dans la catégorie entreprise, pour sa première émission d'obligations durables.

En mars 2019, la Sun Life a publié son Cadre des obligations durables, qui présente les critères d'admissibilité des actifs, comprenant des actifs verts et des actifs sociaux. Pour la Sun Life, les actifs sociaux sont des investissements dans des installations et de l'équipement qui contribuent à la santé à long terme des collectivités, comme des hôpitaux ou des établissements de soins destinés aux enfants. En plus de projets donnant accès à des services essentiels, les autres actifs admissibles en vertu du Cadre des obligations durables de la Sun Life comprennent des investissements dans des projets liés aux énergies renouvelables, à l'efficacité énergétique, aux immeubles verts, aux transports non polluants et à la gestion durable de l'eau associés au fonds général de la Sun Life.

Le Cadre des obligations durables de la Sun Life, ainsi qu'une analyse de la conformité du cadre aux Lignes directrices applicables aux obligations durables de l'International Capital Markets Association1 (réalisée par un tiers indépendant, Sustainalytics), sont accessibles au public à la section Durabilité du site Web de la Sun Life.

Des précisions sur cette émission figurent dans un supplément de fixation du prix que la Compagnie prévoit déposer en vertu du prospectus préalable de base simplifié et du supplément de prospectus, datés du 24 mars 2023. Ces documents sont déjà accessibles, ou ils le seront prochainement, dans la section du site Web de SEDAR réservée à la Financière Sun Life inc., à l'adresse http://www.sedar.com/. Cette émission de débentures s'inscrit dans le cadre d'une convention de placement pour compte conclue avec un syndicat financier dirigé conjointement par Valeurs mobilières TD, Marchés des capitaux CIBC et la Banque Scotia. Il est prévu que le produit tiré de ce placement puisse s'inscrire dans les fonds propres de catégorie 2.

Les débentures n'ont pas été et ne seront pas inscrites en vertu de la Securities Act of 1933 des États-Unis, telle qu'elle a été modifiée. Par ailleurs, elles ne peuvent être offertes, vendues ou livrées, directement ou indirectement, aux États-Unis d'Amérique ou dans leurs territoires ou possessions, ou pour le compte ou au bénéfice de personnes des États-Unis, sauf pour certaines opérations qui n'ont pas à être inscrites en vertu de la Securities Act of 1933. Le présent communiqué ne constitue pas une offre d'achat ou de vente de ces titres aux États-Unis.

1 International Capital Markets Association, Lignes directrices applicables aux obligations durables de 2021, publié le 14 juin 2018 et mis à jour en juin 2021, https://www.icmagroup.org/assets/documents/Sustainable-finance/Translations/French_SBG_2021-06-301221.pdf

Énoncés prospectifs

À l'occasion, la Compagnie présente, verbalement ou par écrit, des énoncés prospectifs au sens de certaines lois sur les valeurs mobilières, y compris les règles d'exonération de la Private Securities Litigation Reform Act of 1995 des États-Unis et des lois canadiennes sur les valeurs mobilières applicables. Les énoncés prospectifs contenus dans le présent communiqué comprennent (i) les énoncés concernant la clôture du placement et l'affectation du produit du placement; (ii) les énoncés de nature prévisionnelle ou dont la réalisation est tributaire, ou qui font mention, de conditions ou d'événements futurs; et (iii) les énoncés qui renferment des mots ou expressions tels que « a l'intention », « prévoit », « aura », « sera » ou d'autres expressions semblables. Les énoncés prospectifs formulés dans le présent communiqué sont donnés au 27 juin 2023, font état des attentes, estimations et prévisions actuelles de la Compagnie en ce qui touche des événements futurs, et ne représentent pas des faits passés. Les énoncés prospectifs ne constituent pas une garantie des résultats futurs et comportent des hypothèses, des risques et des incertitudes dont la portée est difficile à prévoir. Quelques hypothèses, risques et incertitudes sont décrits dans le rapport de gestion de la Compagnie pour l'exercice terminé le 31 décembre 2022 sous la rubrique « Énoncés prospectifs », dans la notice annuelle de la Compagnie pour l'exercice terminé le 31 décembre 2022 sous la rubrique « Facteurs de risque », ainsi que dans le rapport de gestion intérimaire de la Compagnie pour le trimestre terminé le 31 mars 2023 sous la rubrique « Gestion du risque », ainsi que dans les états financiers annuels et intermédiaires de la Compagnie et dans d'autres documents déposés auprès des autorités canadiennes et américaines de réglementation des valeurs mobilières, que l'on peut consulter au www.sedar.com et au www.sec.gov, respectivement. Les résultats réels peuvent différer de façon significative de ceux exprimés, sous-entendus ou prévus dans de tels énoncés prospectifs.

La Compagnie ne s'engage nullement à mettre à jour ni à réviser ces énoncés prospectifs pour tenir compte d'événements ou de circonstances postérieurs à la date du présent communiqué ou par suite d'événements imprévus, à moins que la loi ne l'exige.

À propos de la Sun Life

La Sun Life est une organisation de services financiers de premier plan à l'échelle internationale qui offre aux particuliers et aux institutions des solutions dans les domaines de la gestion d'actifs et de patrimoine, de l'assurance et de la santé. Elle exerce ses activités dans divers marchés du monde, soit au Canada, aux États-Unis, au Royaume-Uni, en Irlande, à Hong Kong, aux Philippines, au Japon, en Indonésie, en Inde, en Chine, en Australie, à Singapour, au Vietnam, en Malaisie et aux Bermudes. Au 31 mars 2023, l'actif total géré de la Sun Life s'élevait à 1,36 billion de dollars. Pour plus de renseignements, visitez le site https://www.sunlife.com/fr/.

Les actions de la Financière Sun Life inc. sont inscrites à la Bourse de Toronto (« TSX »), à la Bourse de New York (« NYSE ») et à la Bourse des Philippines (« PSE ») sous le symbole « SLF ».

Note à l'intention des rédacteurs : Tous les montants sont en dollars canadiens.

