La MFS augmente ses souscriptions brutes de 22 %, accroît sa présence mondiale auprès des particuliers et enregistre des rentrées nettes liées aux produits individuels de 2 G$ US.

L'information contenue dans le présent document est fondée sur les résultats financiers intermédiaires non audités de la Financière Sun Life inc. (la « FSL inc. ») pour la période close le 30 juin 2019. Les termes « la Compagnie », « Sun Life », « nous », « notre » et « nos » font référence à la FSL inc. et à ses filiales, ainsi que, s'il y a lieu, à ses coentreprises et entreprises associées, collectivement. À moins d'indication contraire, tous les montants sont en dollars canadiens.

TORONTO, le 31 juill. 2019 /CNW/ - La Financière Sun Life inc. (TSX : SLF) (NYSE : SLF) a annoncé aujourd'hui ses résultats pour le deuxième trimestre de l'exercice 2019, clos le 30 juin. Le bénéfice net déclaré pour le deuxième trimestre s'est établi à 595 M$, tandis que le bénéfice net sous-jacent1) s'est établi à 739 M$.





Résultats trimestriels Cumul annuel Rentabilité T2 19

T2 18

2019

2018



Bénéfice net déclaré (en millions de dollars) 595

706

1 218

1 375



Bénéfice net sous-jacent1) (en millions de dollars) 739

729

1 456

1 499























Bénéfice par action déclaré2) (en dollars) 1,00

1,16

2,04

2,25



Bénéfice par action sous-jacent1), 2) (en dollars) 1,24

1,20

2,44

2,46























Rendement des capitaux propres déclaré1) 11,0 % 13,5 % 11,3 % 13,3 %

Rendement des capitaux propres sous-jacent1) 13,7 % 14,0 % 13,5 % 14,5 % Croissance T2 19

T2 18

2019

2018



Souscriptions d'assurance1) (en millions de dollars) 657

633

1 437

1 298



Souscriptions de produits de gestion de patrimoine1)

(en milliards de dollars) 37,0

30,8

73,0

70,6



Valeur des affaires nouvelles1) (en millions de dollars) 235

266

617

600



Actif géré1) (en milliards de dollars) 1 024,8

986,1

1 024,8

986,1

Solidité financière T2 19

T4 18

2019

2018



Ratios du TSAV3)

















Financière Sun Life inc. 144 % 144 % 144 % 149 %

Sun Life du Canada4) 133 % 131 % 133 % 134 %

Ratio de levier financier1) 20,4 % 21,2 % 20,4 % 21,8 %

1) Ces éléments constituent des mesures financières non conformes aux normes IFRS. Se reporter à la rubrique M, « Mesures financières non conformes aux normes IFRS », du présent document. 2) Tous les montants présentés au titre du bénéfice par action tiennent compte de la dilution, sauf indication contraire. 3) Pour plus de renseignements sur le Test de suffisance du capital des sociétés d'assurance-vie (le « TSAV »), se reporter à la rubrique E, « Solidité financière », du présent document. 4) La Sun Life du Canada, compagnie d'assurance-vie (la « Sun Life du Canada ») est la principale filiale d'assurance-vie active de la FSL inc.

« Nous avons affiché un bénéfice net sous-jacent de 739 M$ au deuxième trimestre, en hausse par rapport à 729 M$ pour l'exercice précédent, a déclaré Dean Connor, président et chef de la direction de la Sun Life. La baisse des taux d'intérêt au cours du trimestre a entraîné une diminution du bénéfice net déclaré, tandis que le bilan est demeuré solide, avec un ratio du TSAV de 144 %, une trésorerie de 2,2 G$ pour la société de portefeuille et un faible ratio de levier financier. Nous sommes heureux d'annoncer un nouveau programme de rachat d'actions visant le rachat d'un maximum de 15 millions d'actions, sous réserve de l'approbation des organismes de réglementation. »

« Notre secteur Gestion d'actifs a connu un certain nombre d'événements déterminants au cours du trimestre. La MFS a affiché un ratio de la marge d'exploitation nette avant impôt de 37 %, en plus d'accroître ses capacités de distribution hors des États-Unis, de lancer deux produits pour l'Europe, d'augmenter ses souscriptions brutes de 22 % et d'enregistrer des rentrées nettes positives liées aux produits individuels de 2 G$ US, a poursuivi M. Connor. Nous avons en outre repositionné la marque de notre entreprise de gestion d'actifs non traditionnels et l'avons appelée Gestion SLC. Nous avons regroupé nos secteurs des titres à revenu fixe (Prime Advisors, Ryan Labs et Placements institutionnels Sun Life) sous cette marque unique afin de créer une équipe de distribution intégrée pouvant offrir aux Clients institutionnels notre vaste gamme de solutions. La division immobilière de Gestion SLC a conclu l'acquisition d'une participation majoritaire dans BentallGreenOak. »

Points saillants financiers et opérationnels - Comparaison trimestrielle (entre le T2 2019 et le T2 2018)

Notre stratégie repose sur quatre piliers de croissance clés, pour lesquels nous voulons être un chef de file dans les marchés où nous exerçons nos activités. Les progrès réalisés à l'égard de ces quatre piliers sont abordés ci-après.

(en millions de dollars, sauf indication contraire)

Bénéfice net déclaré (perte

nette déclarée) Bénéfice net sous-jacent

(perte nette

sous-jacente)1) Souscriptions

d'assurance1) Souscriptions de produits de

gestion de patrimoine1)

T2 19 T2 18 Variation T2 19 T2 18 Variation T2 19 T2 18 Variation T2 19 T2 18 Variation Canada3) 148 262 (44) % 243 245 (1) % 194 266 (27) % 3 248 3 039 7 % États-Unis3) 94 105 (10) % 110 125 (12) % 225 155 45 % -- -- --

Gestion d'actifs3) 229 214 7 % 245 216 13 % -- -- --

31 929 25 263 26 % Asie3) 134 133 1 % 147 145 1 % 238 212 12 % 1 799 2 502 (28) % Organisation internationale3) (10) (8) n.s.2)

(6) (2) n.s.2)

-- -- --

-- -- --

Total 595 706 (16) % 739 729 1 % 657 633 4 % 36 976 30 804 20 %

1) Ces éléments constituent des mesures financières non conformes aux normes IFRS. Se reporter à la rubrique M, « Mesures financières non conformes aux normes IFRS », du présent document. 2) Non significatif. 3) Avant le deuxième trimestre de 2019, ces secteurs d'activités étaient désignés par les appellations Financière Sun Life Canada, Financière Sun Life États-Unis, Gestion d'actifs Financière Sun Life, Financière Sun Life Asie et Organisation internationale, respectivement, dans nos rapports de gestion intermédiaires et annuels.

Notre bénéfice net déclaré s'est établi à 595 M$ pour le deuxième trimestre de 2019, en baisse de 111 M$ par rapport au deuxième trimestre de 2018, principalement en raison de l'incidence défavorable des marchés et des modifications des hypothèses et mesures de la direction1). Le bénéfice net sous-jacent du deuxième trimestre de 2019 s'est établi à 739 M$, en hausse de 10 M$ par rapport à la période correspondante de 2018, principalement en raison de la croissance des affaires, des résultats favorables enregistrés au chapitre des charges et des avantages liés aux éléments fiscaux, principalement aux États-Unis, partiellement contrebalancés par les résultats défavorables enregistrés au chapitre de la morbidité au Canada et aux États-Unis, par la diminution des profits liés aux affaires nouvelles à la Division International en Asie et par la diminution des profits tirés des actifs disponibles à la vente aux États-Unis.

Notre rendement des capitaux propres déclaré1) s'est établi à 11,0 % pour le deuxième trimestre de 2019. Le rendement des capitaux propres sous-jacent1) s'est établi à 13,7 %, comparativement à 14,0 % au deuxième trimestre de 2018, reflétant la hausse du bénéfice net sous-jacent, contrebalancée par la hausse des capitaux propres attribuables aux actionnaires ordinaires découlant de l'augmentation des bénéfices non distribués ainsi que de l'incidence des fluctuations du marché reflétée dans les autres éléments du résultat global. La FSL inc. et ses sociétés de portefeuille en propriété exclusive ont clôturé le trimestre avec une trésorerie et d'autres actifs liquides de 2,2 G$, reflétant le remboursement de 250 M$ en débentures subordonnées, qui s'est également traduit par une diminution de notre ratio de levier financier1), passé à 20,4 %.

________________________ 1) Ces éléments constituent des mesures financières non conformes aux normes IFRS. Se reporter à la rubrique M, « Mesures financières non conformes aux normes IFRS », du présent document.

Être un chef de file sur le marché canadien des solutions d'assurance et de gestion de patrimoine

Le bénéfice net déclaré au Canada s'est établi à 148 M$ pour le deuxième trimestre de 2019, en baisse de 114 M$ par rapport à la période correspondante de 2018, reflétant principalement l'incidence défavorable des marchés et des hypothèses et mesures de la direction. Le bénéfice net sous-jacent s'est établi à 243 M$, soit un niveau stable par rapport à la période correspondante de 2018, en raison des résultats favorables enregistrés au chapitre des charges et de la croissance continue des affaires, contrebalancés par les résultats défavorables enregistrés au chapitre de la morbidité et du crédit.

Les souscriptions d'assurance réalisées au Canada ont diminué de 27 % pour s'établir à 194 M$ au deuxième trimestre de 2019, reflétant la baisse des souscriptions réalisées par les Garanties collectives (les « GC ») en raison du moment de la vente de contrats importants et des souscriptions d'assurance individuelle. Les souscriptions de produits de patrimoine ont augmenté de 7 % en raison de la hausse des souscriptions réalisées par les Régimes collectifs de retraite (les « RCR »), qui continuent d'être un chef de file du secteur sur le plan de l'actif administré1), 2).

Nous continuons à façonner le marché canadien grâce à nos innovations et à nos capacités numériques qui viennent améliorer notre expérience Client. Notre plateforme numérique Lumino Santé fournit aux Canadiens un guichet unique donnant accès à une vaste gamme de ressources en soins de santé. Elle leur permet notamment de trouver les fournisseurs de services et les innovations en soins de santé dont ils ont besoin. De plus, elle offre de la valeur aux Canadiens : on y trouve plus de 10 millions d'évaluations de fournisseurs rédigées par les utilisateurs et on y fait environ 10 000 recherches par jour.

Être un chef de file dans le secteur des garanties collectives aux États-Unis

Le bénéfice net déclaré pour les États-Unis s'est établi à 94 M$ au deuxième trimestre de 2019, en baisse de 11 M$ par rapport au deuxième trimestre de 2018, en raison de l'incidence plus défavorable des marchés, partiellement contrebalancée par la baisse des coûts d'intégration. Le bénéfice net sous-jacent s'est établi à 110 M$, en baisse de 15 M$ par rapport à la période correspondante de l'exercice précédent, en raison des résultats moins favorables enregistrés au chapitre de la morbidité et de la diminution des profits tirés des actifs disponibles à la vente, partiellement contrebalancés par l'amélioration des résultats enregistrés au chapitre des déchéances et autres comportements des titulaires de contrat et par les avantages liés aux éléments fiscaux. La marge après impôt des Garanties collectives3) s'est établie à 7,3 % au deuxième trimestre de 2019, comparativement à 6,5 % au deuxième trimestre de 2018.

Les souscriptions des Garanties collectives aux États-Unis ont augmenté de 40 % comparativement au deuxième trimestre de 2018, principalement en raison de notre essor soutenu et de notre position de chef de file dans le secteur des souscriptions d'assurance-maladie en excédent de pertes. Les affaires en vigueur d'assurance-maladie en excédent de pertes se sont établies à 1,8 G$ US, en hausse de 22 % par rapport à la période correspondante de l'exercice précédent.

Au cours du trimestre, nous avons lancé aux États-Unis un programme destiné à aider les employeurs à faire souscrire automatiquement des couvertures d'assurance-invalidité aux employés, afin de leur procurer une protection du revenu supplémentaire et une sécurité financière accrue dans les cas où ils ne peuvent pas travailler en raison d'une maladie ou d'une blessure grave. Le programme permet de réduire les écarts de couverture de nos participants. En outre, en tant que plus important fournisseur indépendant de produits d'assurance en excédent de pertes, nous avons analysé notre importante base de données de règlements de frais médicaux, et nous avons publié notre rapport annuel sur les tendances relatives aux règlements à coût élevé et aux médicaments injectables4). Ce rapport fournit aux employeurs des recommandations concrètes au sujet des tendances et des coûts ayant une incidence sur leurs régimes d'assurance-maladie afin de leur permettre d'abaisser la courbe des coûts.

______________________________ 1) Ces éléments constituent des mesures financières non conformes aux normes IFRS. Se reporter à la rubrique M, « Mesures financières non conformes aux normes IFRS », du présent document. 2) Sondage de 2018 sur les régimes de capitalisation mené par Benefits Canada auprès des fournisseurs, en fonction de l'actif administré au 30 juin 2018. 3) En fonction du bénéfice net sous-jacent des quatre derniers trimestres, comme il est décrit à la rubrique M, « Mesures financières non conformes aux normes IFRS », du présent document. 4) Le rapport de 2019 sur les tendances relatives aux réclamations à coût élevé et aux médicaments injectables peut être consulté à l'adresse https://sunlife.showpad.com/share/7SzmNmJJs1a6msorM0DZA (en anglais seulement).

Être un chef de file dans la gestion d'actifs à l'échelle mondiale

Le bénéfice net déclaré de Gestion d'actifs s'est établi à 229 M$ au deuxième trimestre de 2019, en hausse de 15 M$ par rapport au deuxième trimestre de 2018, en raison de la variation du bénéfice net sous-jacent, partiellement contrebalancée par la hausse des ajustements de la juste valeur de droits à des paiements fondés sur des actions attribués par la MFS et par l'augmentation des coûts liés aux acquisitions pour Gestion SLC. Le bénéfice net sous-jacent s'est établi à 245 M$, en hausse de 29 M$ par rapport au trimestre correspondant de l'exercice précédent, en raison de la gestion des dépenses, des produits tirés des placements, incluant le rendement sur les capitaux de lancement, et de l'incidence favorable du change. Le ratio de la marge d'exploitation nette avant impôt de la MFS1) s'est établi à 37 % au deuxième trimestre de 2019, comparativement à 36 % pour la période correspondante de l'exercice précédent.

Gestion d'actifs a clôturé le deuxième trimestre avec un actif géré de 708,1 G$, qui se composait d'un actif de 639,9 G$ (488,8 G$ US) provenant de la MFS Investment Management (la « MFS ») et d'un actif de 68,2 G$ provenant de Gestion SLC. La MFS a enregistré des sorties nettes de 8,1 G$ (6,1 G$ US) au cours du trimestre, incluant des rentrées nettes positives de 2,6 G$ (2,0 G$ US) en ce qui a trait aux produits individuels.

Au deuxième trimestre de 2019, 93 %, 92 % et 84 % de l'actif s'inscrivant dans les fonds de la MFS offerts aux particuliers aux États-Unis se classaient dans la moitié supérieure de leurs catégories Lipper pour ce qui est du rendement sur dix, cinq et trois ans, respectivement.

Le 1er juillet 2019, nous avons conclu l'acquisition de notre participation majoritaire dans BentallGreenOak, qui provenait d'une fusion du groupe de sociétés Bentall Kennedy et de GreenOak Real Estate, une société de placements immobiliers d'envergure mondiale. Cette acquisition nous permet d'accroître notre présence dans le secteur des placements immobiliers à l'échelle mondiale, tout en ajoutant une ampleur organisationnelle ainsi qu'une gamme complète de solutions, notamment des stratégies liées aux titres de capitaux propres et aux titres de créance immobiliers. L'acquisition devrait réduire le total des capitaux propres attribuables aux actionnaires d'environ 850 M$, principalement en raison de l'établissement de passifs financiers liés à l'augmentation prévue de notre participation future dans BentallGreenOak.

Être un chef de file en Asie grâce à l'excellence de la distribution dans les marchés en forte expansion

Le bénéfice net déclaré de l'Asie s'est établi à 134 M$ pour le deuxième trimestre de 2019, soit un niveau stable par rapport au deuxième trimestre de 2018, l'incidence défavorable des marchés ayant été contrebalancée par l'incidence des coûts liés aux acquisitions, intégrations et restructurations au deuxième trimestre de 2018. Le bénéfice net sous-jacent s'est établi à 147 M$, soit un niveau stable par rapport au deuxième trimestre de 2018, en raison des résultats favorables enregistrés au chapitre des charges et du crédit, ainsi que de la croissance continue des affaires, en grande partie contrebalancés par la diminution des profits tirés des affaires nouvelles à la Division International.

Les souscriptions d'assurance de l'Asie se sont chiffrées à 238 M$ pour le deuxième trimestre de 2019, en hausse de 12 % par rapport au deuxième trimestre de 2018, une croissance d'au moins 10 % ayant été enregistrée dans la plupart des marchés. La Division International a enregistré une baisse des souscriptions, qui ont néanmoins augmenté par rapport au trimestre correspondant de l'exercice précédent en raison du lancement d'un nouveau produit. Les souscriptions de produits de gestion de patrimoine réalisées en Asie ont diminué de 28 % pour s'établir à 1,8 G$ au deuxième trimestre de 2019, principalement en raison de la baisse des souscriptions réalisées en Inde, attribuable à l'humeur maussade du marché.

En Asie, nous continuons de mettre en œuvre notre stratégie de croissance. Les souscriptions réalisées dans notre réseau d'agences exclusives en Asie ont augmenté de 21 % par rapport à l'exercice précédent. Elles ont été soutenues par notre programme « Conseiller respecté » ainsi que par des améliorations apportées aux propositions en ligne, ayant pour but de rehausser l'expérience conseiller et l'expérience Client. Nous avons également continué d'améliorer l'expérience numérique pour nos Clients. Nous avons notamment lancé, à Hong Kong, une application Web pour l'assurance-maladie collective qui a reçu un accueil favorable tant pour l'inscription des Clients que pour la présentation de demandes de règlement par des patients externes. Bowtie2) a également lancé sa plateforme en ligne et son premier produit d'assurance-maladie en avril.

______________________________ 1) Ces éléments constituent des mesures financières non conformes aux normes IFRS. Se reporter à la rubrique M, « Mesures financières non conformes aux normes IFRS », du présent document. 2) Nous détenons un investissement stratégique dans Bowtie Life Insurance Company Limited, le premier assureur virtuel de Hong Kong approuvé aux termes du processus Fast Track.

Financière Sun Life inc.

Pour la période close le 30 juin 2019

Daté du 31 juillet 2019

A. Mode de présentation de nos résultats

Les termes « la Compagnie », « Sun Life », « nous », « notre » et « nos » font référence à la FSL inc. et à ses filiales, ainsi que, s'il y a lieu, à ses coentreprises et entreprises associées, collectivement. Nous gérons nos activités et présentons nos résultats financiers en fonction de cinq secteurs d'activité : Canada, États-Unis, Gestion d'actifs, Asie et Organisation internationale. Avant le deuxième trimestre de 2019, ces secteurs d'activités étaient désignés par les appellations Financière Sun Life Canada, Financière Sun Life États-Unis, Gestion d'actifs Financière Sun Life, Financière Sun Life Asie et Organisation internationale, respectivement, dans nos rapports de gestion intermédiaires et annuels. Pour de plus amples renseignements sur ces secteurs, se reporter à nos états financiers consolidés annuels et intermédiaires et aux notes annexes (les « états financiers consolidés annuels » et les « états financiers consolidés intermédiaires », respectivement, ainsi que les « états financiers consolidés », collectivement) ainsi qu'à nos rapports de gestion intermédiaires et annuels. Nous préparons nos états financiers consolidés intermédiaires non audités selon les Normes internationales d'information financière (les « normes IFRS »), notamment la Norme comptable internationale (« IAS ») 34, Information financière intermédiaire. Le bénéfice net déclaré (la perte nette déclarée) s'entend du bénéfice net (de la perte nette) attribuable aux actionnaires ordinaires déterminé conformément aux normes IFRS.

L'information contenue dans le présent document est présentée en dollars canadiens, sauf indication contraire.

1. Utilisation de mesures financières non conformes aux normes IFRS

Nous présentons certaines informations financières en ayant recours à des mesures financières non conformes aux normes IFRS, étant donné que nous estimons que ces mesures fournissent des informations pouvant aider les investisseurs à comprendre notre rendement et à comparer nos résultats trimestriels et annuels d'une période à l'autre. Ces mesures financières non conformes aux normes IFRS ne font pas l'objet d'une définition normalisée et peuvent ne pas être comparables à des mesures semblables utilisées par d'autres sociétés. Pour certaines mesures financières non conformes aux normes IFRS, il n'y a aucun montant calculé selon les normes IFRS qui soit directement comparable. Ces mesures financières non conformes aux normes IFRS ne doivent pas être considérées comme une solution de rechange aux mesures de performance financière établies conformément aux normes IFRS. La rubrique M, « Mesures financières non conformes aux normes IFRS », présente des renseignements supplémentaires concernant ces mesures financières non conformes aux normes IFRS, ainsi que des rapprochements avec les mesures conformes aux normes IFRS les plus proches. Nos rapports de gestion annuels et intermédiaires ainsi que les dossiers de renseignements financiers supplémentaires disponibles à l'adresse www.sunlife.com, sous la rubrique « Investisseurs - Résultats et rapports financiers », présentent également ces mesures financières non conformes aux normes IFRS ainsi que des rapprochements.

2. Énoncés prospectifs

Certains énoncés du présent document constituent des énoncés prospectifs au sens de certaines lois sur les valeurs mobilières, y compris les règles d'exonération de la Private Securities Litigation Reform Act of 1995 des États-Unis et des lois canadiennes sur les valeurs mobilières applicables. On trouvera à la rubrique N, « Énoncés prospectifs », du présent document des renseignements supplémentaires concernant les énoncés prospectifs et les facteurs de risque importants qui pourraient faire en sorte que nos hypothèses, estimations, attentes et prévisions soient inexactes et que les résultats ou événements réels diffèrent de façon significative de ceux exprimés ou sous-entendus dans de tels énoncés prospectifs.

3. Renseignements supplémentaires

Pour de plus amples renseignements sur la FSL inc., se reporter aux états financiers consolidés, aux rapports de gestion annuels et intermédiaires et à la notice annuelle de la FSL inc. pour l'exercice clos le 31 décembre 2018. Ces documents sont déposés auprès des autorités de réglementation des valeurs mobilières au Canada et peuvent être consultés à l'adresse www.sedar.com. Sont en outre déposés auprès de la Securities and Exchange Commission (la « SEC ») des États-Unis les états financiers consolidés annuels de la FSL inc., son rapport de gestion annuel et sa notice annuelle dans le rapport annuel de la FSL inc. sur formulaire 40-F, ainsi que ses rapports de gestion intermédiaires et ses états financiers consolidés intermédiaires sur formulaire 6-K. Les documents déposés auprès de la SEC peuvent être consultés à l'adresse www.sec.gov.

B. Sommaire financier





Résultats trimestriels

Cumul annuel

(en millions de dollars, sauf indication contraire) T2 19

T1 19

T2 18

2019

2018

Rentabilité





















Bénéfice net (perte nette)





















Bénéfice net déclaré (perte nette déclarée) 595

623

706

1 218

1 375



Bénéfice net sous-jacent (perte nette sous-jacente)1) 739

717

729

1 456

1 499



Bénéfice dilué par action (en dollars)





















Bénéfice par action déclaré (dilué) 1,00

1,04

1,16

2,04

2,25



Bénéfice par action sous-jacent (dilué)1) 1,24

1,20

1,20

2,44

2,46



Bénéfice de base par action déclaré (en dollars) 1,00

1,04

1,16

2,05

2,26



Rendement des capitaux propres (en %)





















Rendement des capitaux propres déclaré1) 11,0 % 11,5 % 13,5 % 11,3 % 13,3 %

Rendement des capitaux propres sous-jacent1) 13,7 % 13,3 % 14,0 % 13,5 % 14,5 % Croissance





















Souscriptions





















Souscriptions d'assurance1) 657

780

633

1 437

1 298



Souscriptions de produits de gestion de patrimoine1) 36 976

35 993

30 804

72 969

70 629



Valeur des affaires nouvelles1) 235

382

266

617

600



Primes et versements





















Produits tirés des primes nets 4 480

4 370

4 315

8 850

8 960



Versements liés aux fonds distincts 2 872

3 064

2 703

5 936

6 098



Souscriptions de titres de fonds communs de placement1) 23 703

23 664

19 265

47 367

43 321



Souscriptions de parts de fonds gérés1) 10 539

9 976

8 967

20 515

21 312



Équivalents de primes et de versements SAS1), 2) 1 681

1 707

1 767

3 388

3 442



Total des primes et versements1) 43 275

42 781

37 017

86 056

83 133



Actif géré





















Actif du fonds général 174 325

172 348

164 709

174 325

164 709



Actif des fonds distincts 111 684

110 011

108 692

111 684

108 692



Actif des fonds communs de placement, actif des fonds gérés et





















autres éléments de l'actif géré1) 738 767

729 026

712 719

738 767

712 719



Total de l'actif géré1) 1 024 776

1 011 385

986 120

1 024 776

986 120

Solidité financière T2 19

T1 19

T4 18

2019

2018



Ratios du TSAV3)





















Financière Sun Life inc. 144 % 145 % 144 % 144 % 149 %

Sun Life du Canada4) 133 % 132 % 131 % 133 % 134 %

Ratio de levier financier1) 20,4 % 21,1 % 21,2 % 20,4 % 21,8 %

Dividendes





















Ratio de distribution1) 42 % 42 % 42 % 42 % 38 %

Dividendes par action ordinaire (en dollars) 0,525

0,500

0,500

1,025

0,930



Capital





















Titres de créance subordonnés et instruments de capital





















novateurs5) 3 491

3 739

3 738

3 491

3 737



Capitaux propres attribuables aux titulaires de contrat avec





















participation et participations ne donnant pas le contrôle 974

930

864

974

517



Total des capitaux propres attribuables aux actionnaires 23 684

23 782

23 706

23 684

23 216



Total du capital 28 149

28 451

28 308

28 149

27 470



Nombre moyen d'actions ordinaires en circulation (en millions) 593

597

602

595

609



Nombre d'actions ordinaires en circulation, à la fin (en millions) 591,0

594,6

598,5

591,0

607,0



1) Ces éléments constituent des mesures financières non conformes aux normes IFRS. Se reporter à la rubrique M, « Mesures financières non conformes aux normes IFRS », du présent document. 2) Services administratifs seulement (« SAS »). 3) Ratio du Test de suffisance du capital des sociétés d'assurance-vie (« TSAV »). 4) La Sun Life du Canada, compagnie d'assurance-vie (la « Sun Life du Canada ») est la principale filiale d'assurance-vie active de la FSL inc. 5) Les instruments de capital novateurs désignent les titres échangeables de la Fiducie de capital Sun Life, et ils sont considérés comme du capital réglementaire. Ils sont cependant présentés à titre de débentures de premier rang dans nos états financiers consolidés en vertu des normes IFRS. Pour plus de renseignements, se reporter à la rubrique I, « Gestion du capital et des liquidités - 1 - Capital », de notre rapport de gestion annuel de 2018.

C. Rentabilité

Le tableau suivant présente le rapprochement de notre bénéfice net déclaré et de notre bénéfice net sous-jacent, ainsi que l'incidence d'autres éléments importants sur notre bénéfice net déclaré et notre bénéfice net sous-jacent. Tous les facteurs dont il est question dans le présent document et qui ont une incidence sur notre bénéfice net sous-jacent s'appliquent également au bénéfice net déclaré.



Résultats trimestriels



Cumul annuel

(en millions de dollars, après impôt) T2 19

T1 19

T2 18



2019

2018

Bénéfice net déclaré 595

623

706



1 218

1 375

Incidence des marchés1) (97)

(69)

8



(166)

(60)

Modifications des hypothèses et mesures de la direction1) (20)

(11)

1



(31)

(2)

Autres ajustements1) (27)

(14)

(32)



(41)

(62)

Bénéfice net sous-jacent2) 739

717

729



1 456

1 499

Rendement des capitaux propres déclaré2) 11,0 % 11,5 % 13,5 %

11,3 % 13,3 % Rendement des capitaux propres sous-jacent2) 13,7 % 13,3 % 14,0 %

13,5 % 14,5 % Incidence d'autres éléments importants sur le bénéfice net déclaré et le bénéfice net sous-jacent Éléments relatifs aux résultats3)











Incidence des activités de placement liées aux passifs relatifs aux contrats d'assurance (les « activités de placement ») 28

61

30



89

78

Crédit 12

(29)

6



(17)

27

Mortalité (3)

15

6



12

(10)

Morbidité (3)

25

43



22

55

Déchéances et autres comportements des titulaires de contrat (4)

(8)

(9)



(12)

(38)

Charges 13

11

(26)



24

(30)

Autres résultats (9)

(18)

(5)



(27)

57



1) Ces éléments représentent un ajustement effectué afin d'arriver à une mesure financière non conforme aux normes IFRS. Se reporter à la rubrique M, « Mesures financières non conformes aux normes IFRS », du présent document pour une présentation des composantes de cet ajustement. 2) Ces éléments constituent des mesures financières non conformes aux normes IFRS. Se reporter à la rubrique M, « Mesures financières non conformes aux normes IFRS ». 3) Les éléments relatifs aux résultats reflètent l'écart entre les résultats réels enregistrés au cours de la période de présentation de l'information financière et les hypothèses les plus probables prises en compte dans la détermination de nos passifs relatifs aux contrats d'assurance.

Comparaison trimestrielle - entre le T2 2019 et le T2 2018

Notre bénéfice net déclaré s'est établi à 595 M$ pour le deuxième trimestre de 2019, en baisse de 111 M$ par rapport au deuxième trimestre de 2018, principalement en raison de l'incidence défavorable des marchés et des modifications des hypothèses et mesures de la direction. Le bénéfice net sous-jacent du deuxième trimestre de 2019 s'est établi à 739 M$, en hausse de 10 M$ par rapport à la période correspondante de 2018, principalement en raison de la croissance des affaires, des résultats favorables enregistrés au chapitre des charges et des avantages liés aux éléments fiscaux, principalement aux États-Unis, partiellement contrebalancés par les résultats défavorables enregistrés au chapitre de la morbidité au Canada et aux États-Unis, par la diminution des profits liés aux affaires nouvelles à la Division International en Asie et par la diminution des profits tirés des actifs disponibles à la vente aux États-Unis. Le bénéfice net sous-jacent a augmenté de 16 M$ en raison de l'incidence du change.

1. Incidence des marchés

L'incidence des marchés au deuxième trimestre de 2019 par rapport à la période correspondante de l'exercice précédent reflète l'incidence défavorable des taux d'intérêt et les variations défavorables de la juste valeur des immeubles de placement, partiellement contrebalancées par l'incidence favorable des marchés des actions. Se reporter à la rubrique M, « Mesures financières non conformes aux normes IFRS », du présent document pour une présentation des composantes de l'incidence des marchés.

2. Modifications des hypothèses et mesures de la direction

Les modifications des hypothèses et mesures de la direction sont venues diminuer le bénéfice net déclaré de 20 M$ au cours du deuxième trimestre de 2019, comparativement à une augmentation de 1 M$ au deuxième trimestre de 2018.

En raison de la nature à long terme de nos activités, nous posons certains jugements fondés sur des hypothèses et des estimations en vue d'évaluer nos obligations envers les titulaires de contrat. L'évaluation de ces obligations est comptabilisée dans nos états financiers à titre de passifs relatifs aux contrats d'assurance et de passifs relatifs aux contrats de placement, et elle exige que nous formulions des hypothèses en ce qui concerne le rendement des marchés des actions, les taux d'intérêt, les défauts de paiement, les résultats enregistrés au chapitre de la mortalité et de la morbidité, les résultats enregistrés au chapitre des déchéances et autres comportements des titulaires de contrat, les charges, l'inflation et d'autres facteurs pour la période complète d'existence de nos contrats. Nous achèverons notre examen annuel des méthodes et hypothèses actuarielles au cours du second semestre de 2019, et la majorité des modifications seront mises en œuvre au cours du troisième trimestre. Comme cet examen est en cours, il est pour le moment impossible de déterminer son incidence sur le bénéfice net. Se reporter à la rubrique H, « Gestion du risque », pour consulter les sensibilités liées au taux de réinvestissement ultime.

3. Autres ajustements

Les autres ajustements sont venus réduire le bénéfice net déclaré de 27 M$ au deuxième trimestre de 2019, comparativement à une diminution de 32 M$ au deuxième trimestre de 2018, principalement en raison de la diminution des coûts liés aux acquisitions, intégrations et restructurations, principalement aux États-Unis, partiellement contrebalancée par l'augmentation des ajustements favorables de la juste valeur de droits à des paiements fondés sur des actions attribués par la MFS et de l'incidence défavorable de certaines couvertures au Canada ne remplissant pas les conditions requises pour la comptabilité de couverture.

4. Éléments relatifs aux résultats

Comparativement au deuxième trimestre de 2018, les variations importantes d'éléments relatifs aux résultats s'établissent comme suit :

des résultats défavorables enregistrés au chapitre de la morbidité;

des résultats favorables enregistrés au chapitre des charges en raison d'une gestion rigoureuse des dépenses lors de la croissance des affaires et de la baisse des coûts liés à la rémunération incitative reflétant le bénéfice net déclaré.

5. Impôt sur le résultat

Notre taux d'imposition prévu par la loi est habituellement réduit par divers avantages fiscaux, comme des taux d'imposition moins élevés sur le bénéfice imposable dans des territoires étrangers, différentes sources de produits tirés des placements exonérés d'impôt et d'autres avantages fiscaux durables qui devraient diminuer notre taux d'imposition effectif.

Au deuxième trimestre de 2019, nos taux d'imposition effectifs sur le bénéfice net déclaré et sur le bénéfice net sous-jacent1) se sont établis à 11,9 % et à 15,6 %, respectivement, comparativement à 19,1 % et à 17,1 %, respectivement, pour le deuxième trimestre de 2018. Notre taux d'imposition effectif sur le bénéfice net sous-jacent se situe dans la fourchette prévue de 15 % à 20 %.

6. Incidence des taux de change

Au cours du deuxième trimestre de 2019, notre bénéfice net déclaré et notre bénéfice net sous-jacent ont augmenté de 15 M$ et de 16 M$, respectivement, en raison de l'incidence du change au deuxième trimestre de 2019 par rapport au deuxième trimestre de 2018.

_____________________________ 1) Notre taux d'imposition effectif sur le bénéfice net sous-jacent est calculé en fonction du bénéfice net sous-jacent et de la charge d'impôt liée à celui-ci, excluant les sommes attribuables aux titulaires de contrat avec participation.

Comparaison du cumul annuel - entre le T2 2019 et le T2 2018

Notre bénéfice net déclaré s'est établi à 1 218 M$ pour le premier semestre de 2019, comparativement à 1 375 M$ au premier semestre de 2018, principalement en raison de l'incidence défavorable des marchés et des modifications des hypothèses et mesures de la direction, partiellement contrebalancée par la diminution des coûts liés aux acquisitions, intégrations et restructurations. Le bénéfice net sous-jacent s'est établi à 1 456 M$, comparativement à 1 499 M$ pour le premier semestre de 2018, en raison des intérêts sur les capitaux de lancement du compte des contrats avec participation1) de 110 M$ au premier trimestre de 2018, des résultats défavorables enregistrés au chapitre du crédit, des résultats moins favorables enregistrés au chapitre de la morbidité au Canada et de la diminution des profits liés aux affaires nouvelles à la Division International en Asie, partiellement contrebalancés par les résultats favorables enregistrés au chapitre des charges, par la croissance des affaires, par les avantages liés aux éléments fiscaux, principalement aux États-Unis, par les résultats améliorés enregistrés au chapitre des déchéances et autres comportements des titulaires de contrat et par les résultats favorables enregistrés au chapitre de la mortalité.

1. Incidence des marchés

L'incidence des marchés au cours du premier semestre de 2019, par rapport au premier semestre de 2018, reflète l'incidence défavorable des taux d'intérêt et l'incidence moins favorable des variations de la juste valeur des immeubles de placement, partiellement contrebalancées par l'incidence favorable des marchés des actions.

2. Modifications des hypothèses et mesures de la direction

Les modifications des hypothèses et mesures de la direction sont venues diminuer le bénéfice net de 31 M$ au premier semestre de 2019, comparativement à 2 M$ pour le premier semestre de 2018.

3. Autres ajustements

Les autres ajustements sont venus réduire le bénéfice net déclaré de 41 M$ au premier semestre de 2019, comparativement à une diminution de 62 M$ pour la période correspondante de l'exercice précédent, principalement en raison de la diminution des coûts liés aux acquisitions, intégrations et restructurations et de la diminution des ajustements de la juste valeur de droits à des paiements fondés sur des actions attribués par la MFS, partiellement contrebalancées par l'incidence de certaines couvertures au Canada ne remplissant pas les conditions requises pour la comptabilité de couverture.

4. Éléments relatifs aux résultats

Comparativement au premier semestre de 2018, les variations importantes d'éléments relatifs aux résultats s'établissent comme suit :

des résultats défavorables enregistrés au chapitre du crédit, y compris l'incidence nette attribuable aux révisions à la baisse d'expositions indirectes à une société du secteur des services publics;

des résultats moins favorables enregistrés au chapitre de la morbidité;

une amélioration des résultats enregistrés au chapitre des déchéances et autres comportements des titulaires de contrat;

des résultats favorables enregistrés au chapitre des charges en raison d'une gestion rigoureuse des dépenses et de la baisse des coûts liés à la rémunération incitative.

Les autres résultats enregistrés au premier trimestre de 2018 comprennent principalement l'incidence des produits tirés des placements dans les capitaux de lancement de 110 M$ (75 M$ au Canada et 35 M$ aux États-Unis) (les « intérêts sur les capitaux de lancement du compte des contrats avec participation »). Pour plus de renseignements, se reporter à la note 10.C de nos états financiers consolidés intermédiaires du deuxième trimestre de 2019.

5. Impôt sur le résultat

Notre taux d'imposition prévu par la loi est habituellement réduit par divers avantages fiscaux, comme des taux d'imposition moins élevés sur le bénéfice imposable dans des territoires étrangers, différentes sources de produits tirés des placements exonérés d'impôt et d'autres avantages fiscaux durables qui devraient diminuer notre taux d'imposition effectif.

Au premier semestre de 2019, nos taux d'imposition effectifs sur le bénéfice net déclaré et sur le bénéfice net sous-jacent2) se sont établis à 11,4 % et à 16,7 %, respectivement, comparativement à 18,0 % et à 16,4 %, respectivement, pour le premier semestre de 2018. Notre taux d'imposition effectif sur le bénéfice net sous-jacent se situe dans la fourchette prévue de 15 % à 20 %.

6. Incidence des taux de change

Au cours du premier semestre de 2019, notre bénéfice net déclaré et notre bénéfice net sous-jacent ont augmenté de 34 M$ et de 37 M$, respectivement, en raison de l'incidence du change au premier semestre de 2019 par rapport au premier semestre de 2018.



























1) Au premier trimestre de 2018, les capitaux de lancement transférés vers le compte des contrats avec participation au moment de la démutualisation, de même que les produits tirés des placements à recevoir, ont été transférés à nouveau vers le compte des actionnaires. Les résultats incluent des produits tirés des placements de 110 M$, à savoir 75 M$ pour le Canada et 35 M$ pour les États-Unis. 2) Notre taux d'imposition effectif sur le bénéfice net sous-jacent est calculé en fonction du bénéfice net sous-jacent et de la charge d'impôt liée à celui-ci, excluant les sommes attribuables aux titulaires de contrat avec participation.

D. Croissance

1. Souscriptions et valeur des affaires nouvelles



Résultats trimestriels Cumul annuel (en millions de dollars) T2 19 T1 19 T2 18 2019 2018 Souscriptions d'assurance par organisation1)









Canada 194 362 266 556 562 États-Unis 225 160 155 385 291 Asie 238 258 212 496 445 Total des souscriptions d'assurance1) 657 780 633 1 437 1 298 Souscriptions de produits de gestion de patrimoine par organisation1)









Canada 3 248 2 825 3 039 6 073 6 864 Asie 1 799 1 881 2 502 3 680 6 238 Total des souscriptions de produits de gestion de patrimoine excluant

Gestion d'actifs1) 5 047 4 706 5 541 9 753 13 102 Souscriptions de Gestion d'actifs1) 31 929 31 287 25 263 63 216 57 527 Total des souscriptions de produits de gestion de patrimoine1) 36 976 35 993 30 804 72 969 70 629 Valeur des affaires nouvelles1) 235 382 266 617 600

1) Ces éléments constituent des mesures financières non conformes aux normes IFRS. Se reporter à la rubrique M, « Mesures financières non conformes aux normes IFRS », du présent document.

Au deuxième trimestre de 2019, les souscriptions d'assurance se sont chiffrées à 657 M$ pour l'ensemble de la Compagnie, en hausse de 4 % (2 % à taux de change constant) par rapport à la période correspondante de 2018.

Les souscriptions d'assurance au Canada ont diminué au deuxième trimestre de 2019, reflétant la baisse des souscriptions aux Garanties collectives (les « GC ») et les souscriptions d'assurance individuelle.

ont diminué au deuxième trimestre de 2019, reflétant la baisse des souscriptions aux Garanties collectives (les « GC ») et les souscriptions d'assurance individuelle. Les souscriptions d'assurance aux États-Unis ont augmenté de 40 % en monnaie locale, principalement en raison des souscriptions d'assurance-maladie en excédent de pertes.

Les souscriptions d'assurance en Asie ont augmenté de 10 % à taux de change constant, reflétant la croissance d'au moins 10 % des souscriptions dans la plupart des marchés de l'assurance locaux, contrebalancée par la baisse des souscriptions à la Division International.

Au deuxième trimestre de 2019, les souscriptions de produits de gestion de patrimoine se sont chiffrées à 37,0 G$ pour l'ensemble de la Compagnie, en hausse de 20 % (16 % à taux de change constant) par rapport au deuxième trimestre de 2018.

Les souscriptions de produits de gestion de patrimoine au Canada ont augmenté de 7 % en raison de la hausse des souscriptions aux Régimes collectifs de retraite (les « RCR »).

ont augmenté de 7 % en raison de la hausse des souscriptions aux Régimes collectifs de retraite (les « RCR »). Les souscriptions de produits de gestion de patrimoine en Asie ont diminué, principalement en raison de la baisse des souscriptions en Inde, partiellement contrebalancée par l'incidence du change.

Les souscriptions brutes de Gestion d'actifs ont augmenté de 26 % en raison de la hausse des souscriptions de titres de fonds communs de placement et de parts de fonds gérés à la MFS Investment Management (la « MFS »), ainsi que de l'incidence du change et de l'augmentation des souscriptions à Gestion SLC.

La valeur des affaires nouvelles s'est chiffrée à 235 M$ pour la Compagnie au deuxième trimestre de 2019, en baisse de 12 % par rapport au deuxième trimestre de 2018, principalement en raison de la diminution des souscriptions à la Division International en Asie et aux GC au Canada, partiellement contrebalancée par le volume favorable des souscriptions aux Garanties collectives aux États-Unis.

2. Primes et versements



Résultats trimestriels Cumul annuel (en millions de dollars) T2 19 T1 19 T2 18 2019 2018 Produits tirés des primes nets 4 480 4 370 4 315 8 850 8 960 Versements liés aux fonds distincts 2 872 3 064 2 703 5 936 6 098 Souscriptions de titres de fonds communs de placement1) 23 703 23 664 19 265 47 367 43 321 Souscriptions de parts de fonds gérés1) 10 539 9 976 8 967 20 515 21 312 Équivalents de primes et de versements SAS1) 1 681 1 707 1 767 3 388 3 442 Total des primes et versements1) 43 275 42 781 37 017 86 056 83 133 Total des primes et versements ajustés1), 2) 42 210 41 968 37 170 83 525 83 452

1) Ces éléments constituent des mesures financières non conformes aux normes IFRS. Se reporter à la rubrique M, « Mesures financières non conformes aux normes IFRS », du présent document. 2) Les primes et versements ajustés constituent une mesure financière non conforme aux normes IFRS qui exclut des primes et versements l'incidence de l'ajustement au titre du change et de l'ajustement au titre de la réassurance aux GC du Canada, comme il est décrit à la rubrique M, « Mesures financières non conformez aux normes IFRS », du présent document.

Les produits tirés des primes nets se sont établis à 4,5 G$, en hausse de 0,2 G$ par rapport au deuxième trimestre de 2018, principalement en raison de la hausse des produits tirés des primes au Canada et aux États-Unis et de l'incidence du change liée à la variation du dollar canadien, partiellement contrebalancées par la diminution en Asie. Les produits tirés des primes nets se sont établis à 8,9 G$ pour le premier semestre de 2019, contre 9,0 G$ pour la période correspondante de 2018. La diminution est principalement attribuable à la baisse des primes enregistrée en Asie et au Canada, partiellement contrebalancée par la hausse des produits tirés des primes aux États-Unis et par l'incidence du change.

Les versements liés aux fonds distincts se sont chiffrés à 2,9 G$ pour le deuxième trimestre de 2019, en hausse de 0,2 G$ par rapport au deuxième trimestre de 2018, en grande partie en raison des hausses enregistrées au Canada, partiellement contrebalancées par la diminution des versements à Hong Kong, en Asie. Les versements liés aux fonds distincts se sont chiffrés à 5,9 G$ pour le premier semestre de 2019, comparativement à 6,1 G$ pour la période correspondante de l'exercice précédent, en raison de la diminution des versements au Canada et à Hong Kong, en Asie.

Les souscriptions de titres de fonds communs de placement se sont chiffrées à 23,7 G$ au deuxième trimestre de 2019, en hausse de 19,3 G$ par rapport au deuxième trimestre de 2018. Les souscriptions de titres de fonds communs de placement se sont chiffrées à 47,4 G$ pour le premier semestre de 2019, comparativement à 43,3 G$ pour la période correspondante de 2018. La hausse des souscriptions de titres de fonds communs de placement pour le deuxième trimestre et le premier semestre de 2019 reflète la hausse des souscriptions enregistrées par la MFS et l'incidence du change, partiellement contrebalancées par la baisse des souscriptions enregistrées en Asie.

Les souscriptions de parts de fonds gérés se sont chiffrées à 10,5 G$ au deuxième trimestre de 2019, en hausse de 1,6 G$ par rapport au deuxième trimestre de 2018, principalement en raison de l'augmentation des souscriptions à la MFS et à Gestion SLC ainsi que de l'incidence du change liée à la variation du dollar canadien. Les souscriptions de parts de fonds gérés se sont chiffrées à 20,5 G$ pour le premier semestre de 2019, en baisse par rapport à la période correspondante de 2018, en raison de la baisse des souscriptions enregistrées à la MFS, partiellement contrebalancée par l'incidence du change.

Les équivalents de primes et de versements SAS se sont chiffrés à 1,7 G$ pour le deuxième trimestre de 2019, légèrement en baisse par rapport au deuxième trimestre de 2018, en raison de la diminution des équivalents de primes et de versements SAS enregistrée à Hong Kong, en Asie. Les équivalents de primes et de versements SAS se sont chiffrés à 3,4 G$ au premier semestre de 2019, légèrement en baisse par rapport au premier semestre de 2018, en raison de la diminution des équivalents de primes et de versements SAS à Hong Kong, en Asie, partiellement contrebalancée par les résultats enregistrés au Canada.

L'incidence du change est venue augmenter le total des primes et versements d'environ 1,2 G$ et 2,8 G$, respectivement, pour le deuxième trimestre et le premier semestre de 2019, par rapport aux périodes correspondantes de 2018.

3. Actif géré

L'actif géré est constitué du fonds général, des fonds distincts et des autres éléments de l'actif géré. Les autres éléments de l'actif géré comprennent les fonds communs de placement et les fonds gérés, qui sont composés d'actifs institutionnels et d'autres actifs de tiers dont la gestion est assurée par la Compagnie.



Résultats trimestriels (en millions de dollars) T2 19 T1 19 T4 18 T3 18 T2 18 Actif géré1)









Actif du fonds général 174 325 172 348 168 765 162 439 164 709 Actif des fonds distincts 111 684 110 011 103 062 108 298 108 692 Actif des fonds communs de placement, actif des fonds gérés et autres









éléments de l'actif géré1) 738 767 729 026 679 316 712 782 712 719 Total de l'actif géré1) 1 024 776 1 011 385 951 143 983 519 986 120

1) Ces éléments constituent des mesures financières non conformes aux normes IFRS. Se reporter à la rubrique M, « Mesures financières non conformes aux normes IFRS », du présent document.

L'actif géré totalisait 1 024,8 G$ au 30 juin 2019, comparativement à 951,1 G$ au 31 décembre 2018. L'augmentation de 73,6 G$ de l'actif géré enregistrée entre le 31 décembre 2018 et le 30 juin 2019 s'explique principalement par les facteurs suivants :

i) une augmentation de 116,2 G$ attribuable aux fluctuations favorables du marché; ii) une augmentation de 3,2 G$ découlant des autres activités. Ces éléments ont été partiellement contrebalancés par : iii) une diminution de 31,5 G$ attribuable à l'incidence du change; iv) des sorties nettes de 14,3 G$ des fonds communs de placement, des fonds gérés et des fonds distincts.

Pour le deuxième trimestre de 2019, les sorties nettes des fonds communs de placement, fonds gérés et fonds distincts se sont chiffrées à 7,2 G$, principalement en raison des sorties nettes de 8,1 G$ à la MFS, partiellement contrebalancées par les rentrées nettes de 0,5 G$, de 0,4 G$ et de 0,2 G$ au Canada, en Asie et à Gestion SLC, respectivement.

E. Solidité financière



Résultats trimestriels

T2 19

T1 19

T4 18

T3 18

T2 18

Ratio du TSAV



















Financière Sun Life inc. 144 % 145 % 144 % 145 % 149 % Sun Life du Canada 133 % 132 % 131 % 130 % 134 % Ratio de levier financier1) 20,4 % 21,1 % 21,2 % 21,9 % 21,8 % Dividendes



















Ratio de distribution1) 42 % 42 % 42 % 40 % 40 % Dividendes par action ordinaire (en

dollars) 0,525

0,500

0,500

0,475

0,475

Capital



















Titres de créance subordonnés et

instruments de capital novateurs2) 3 491

3 739

3 738

3 738

3 737

Capitaux propres attribuables aux

titulaires de contrat avec



















participation et participations ne

donnant pas le contrôle 974

930

864

802

517

Capitaux propres attribuables aux

actionnaires privilégiés 2 257

2 257

2 257

2 257

2 257

Capitaux propres attribuables aux

actionnaires ordinaires 21 427

21 525

21 449

20 577

20 959

Total du capital 28 149

28 451

28 308

27 374

27 470