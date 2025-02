L'information contenue dans le présent document est fondée sur les résultats financiers intermédiaires non audités de la Financière Sun Life inc. (la « FSL inc. ») pour la période close le 31 décembre 2024. Les termes « la Compagnie », « Sun Life », « nous », « notre » et « nos » font référence à la FSL inc. et à ses filiales, ainsi que, s'il y a lieu, à ses coentreprises et entreprises associées, collectivement. Nous gérons nos activités et présentons nos résultats financiers en fonction de cinq secteurs d'activité : Gestion d'actifs, Canada, États-Unis, Asie et Organisation internationale. Le bénéfice net déclaré (la perte nette déclarée) s'entend du bénéfice net (de la perte nette) attribuable aux actionnaires ordinaires déterminé conformément aux Normes internationales d'information financière (les « normes IFRS »). À moins d'indication contraire, tous les montants sont en dollars canadiens. Les montants indiqués dans le présent document peuvent avoir été arrondis. Certains résultats de 2023 présentés dans l'analyse des composantes du bénéfice et l'analyse de la variation de la marge sur services contractuels (la « MSC ») ont été raffinés afin de refléter plus fidèlement la façon dont les activités sont gérées.

TORONTO, le 12 février 2025 /CNW/ - La Financière Sun Life inc. (TSX : SLF) (NYSE : SLF) a annoncé ses résultats pour le quatrième trimestre et l'exercice clos le 31 décembre 2024.

Le bénéfice net sous-jacent 1) s'est établi à 965 M$, en baisse de 18 M$, ou 2 %, par rapport au quatrième trimestre de 2023 (exercice - 3 856 M$, en hausse de 128 M$, ou 3 %, par rapport à 2023); le rendement des capitaux propres sous-jacent 1) s'est établi à 16,5 % (exercice -- 17,2 %). Bénéfice net sous-jacent - Gestion de patrimoine et d'actifs 1) : 486 M$, en hausse de 47 M$, ou 11 % (exercice - 1 823 M$, en hausse de 97 M$, ou 6 %). Bénéfice net sous-jacent - Santé et protection collective 1 ) : 266 M$, en baisse de 99 M$, ou 27 % (exercice - 1 196 M$, en baisse de 117 M$, ou 9 %). Bénéfice net sous-jacent - Protection individuelle 1) : 339 M$, en hausse de 55 M$, ou 19 % (exercice - 1 270 M$, en hausse de 133 M$, ou 12 %). Charges de l'Organisation internationale et autres 1) : perte nette de (126) M$, en hausse de (21) M$, ou 20 % [exercice - perte nette de (433) M$, soit une amélioration de 15 M$, ou 3 %].

s'est établi à 4,0 % (exercice - 13,6 %). L'actif géré1) s'est chiffré à 1 542 G$, en hausse de 142 G$, ou 10 %, par rapport au 31 décembre 2023.

« En 2024, la Sun Life a enregistré un solide bénéfice net sous-jacent en Asie et au Canada, celui-ci ayant connu une croissance de 17 % et de 6 % par rapport à l'exercice précédent, respectivement. De plus, nous avons connu une croissance solide dans le domaine de la protection individuelle, qui a enregistré une augmentation de 20 % des souscriptions par rapport à l'exercice précédent, ainsi qu'une augmentation de 18 % de la MSC liée aux affaires nouvelles. Gestion SLC a pour sa part comptabilisé des entrées nettes et des capitaux mobilisés solides tout au long de l'exercice, affichant notamment une augmentation de 33 % des entrées nettes par rapport à l'exercice précédent, ainsi que des capitaux mobilisés de 24 G$ », a déclaré Kevin Strain, président et chef de la direction de la Sun Life.

« Au cours du quatrième trimestre, nos activités en Asie ont maintenu leur élan. Notre bénéfice net déclaré a subi les répercussions des conditions du marché et d'une perte de valeur au Vietnam. Aux États-Unis, des défis liés à l'industrie se sont traduits par des résultats défavorables au chapitre de la morbidité dans le secteur de l'assurance-maladie en excédent de pertes, mais nos résultats sous-jacents se sont améliorés dans le secteur des garanties de frais dentaires aux États-Unis. Notre situation sur le plan du capital demeure solide, avec un ratio du TSAV de 152 % pour la FSL, et nous sommes persuadés que notre orientation Client ainsi que notre stratégie d'affaires équilibrée et diversifiée favoriseront une croissance à long terme. »

___________ 1) Ces éléments constituent des mesures financières non conformes aux normes IFRS. Pour plus de précisions, se reporter à la rubrique « Mesures financières non conformes aux normes IFRS » du présent document et du rapport de gestion pour la période close le 31 décembre 2024 (le « rapport annuel de 2024 »).

Points saillants financiers et opérationnels





Résultats trimestriels Cumuls annuels Rentabilité T4 24 T4 23 2024 2023

Bénéfice net sous-jacent (en millions de dollars)1) 965 983 3 856 3 728

Bénéfice net déclaré - actionnaires ordinaires (en millions de dollars) 237 749 3 049 3 086

Bénéfice par action sous-jacent (en dollars)1), 2) 1,68 1,68 6,66 6,36

Bénéfice par action déclaré (en dollars)2) 0,41 1,28 5,26 5,26

Rendement des capitaux propres sous-jacent1) 16,5 % 18,4 % 17,2 % 17,8 %

Rendement des capitaux propres déclaré1) 4,0 % 14,0 % 13,6 % 14,7 %











Croissance T4 24 T4 23 2024 2023

Souscriptions de produits de gestion de patrimoine et flux bruts de gestion d'actifs (en millions de dollars)1) 60 999 45 750 196 074 173 820

Souscriptions - santé et protection collective (en millions de dollars)1) 1 270 1 459 2 737 2 942

Souscriptions - protection individuelle (en millions de dollars)1) 743 707 2 983 2 491

Actif géré (en milliards de dollars)1) 1 542 1 400 1 542 1 400

Marge sur services contractuels (MSC) liée aux affaires nouvelles (en millions de dollars)1) 306 381 1 473 1 253











Solidité financière T4 24 T4 23





Ratios du TSAV (à la clôture de la période)3)









Financière Sun Life inc. 152 % 149 %





Sun Life du Canada4) 146 % 141 %





Ratio de levier financier (à la clôture de la période)1), 5) 20,1 % 21,5 %





1) Ces éléments constituent des mesures financières non conformes aux normes IFRS. Pour plus de précisions, se reporter à la rubrique « Mesures financières non conformes aux normes IFRS » du présent document et de notre rapport de gestion annuel de 2024. 2) Tous les montants présentés au titre du bénéfice par action tiennent compte de la dilution, sauf indication contraire. 3) Ratio du Test de suffisance du capital des sociétés d'assurance-vie (le « TSAV »). Nos ratios du TSAV sont calculés conformément à la ligne directrice du BSIF, intitulée Test de suffisance du capital des sociétés d'assurance-vie. 4) La Sun Life du Canada, compagnie d'assurance-vie (la « Sun Life du Canada ») est la principale filiale d'assurance-vie active de la FSL inc. 5) Le calcul du ratio de levier financier inclut le solde de la MSC (déduction faite de l'impôt) dans le dénominateur. La MSC (déduction faite de l'impôt) se chiffrait à 10,3 G$ au 31 décembre 2024 (31 décembre 2023 - 9,6 G$).

Points saillants financiers et opérationnels - comparaison trimestrielle (entre le T4 2024 et le T4 2023)

(en millions de dollars) T4 24 Bénéfice net sous-jacent par type d'activité1), 2) Sun Life Gestion

d'actifs Canada États-

Unis Asie Organisation

internationale Gestion de patrimoine et d'actifs 486 360 101 -- 25 -- Santé et protection collective 266 -- 153 113 -- -- Protection individuelle 339 -- 112 48 179 -- Charges de l'Organisation internationale et autres (126) -- -- -- (29) (97) Bénéfice net sous-jacent1) 965 360 366 161 175 (97) Bénéfice net déclaré (perte nette déclarée) - actionnaires ordinaires 237 326 253 (7) 11 (346) Variation du bénéfice net sous-jacent (en % d'un exercice à l'autre) (2) % 9 % 5 % (36) % 22 % n.s.3) Variation du bénéfice net déclaré (en % d'un exercice à l'autre) (68) % 10 % (27) % n.s.3) (75) % n.s.3) Souscriptions de produits de gestion de patrimoine et flux bruts de gestion d'actifs1) 60 999 54 008 4 938 -- 2 053 -- Souscriptions - santé et protection collective1) 1 270 -- 88 1 161 21 -- Souscriptions - protection individuelle1) 743 -- 142 -- 601 -- Variation des souscriptions de produits de gestion de patrimoine et des flux bruts de gestion d'actifs (en % d'un exercice à l'autre) 33 % 41 % (9) % -- 2 % -- Variation des souscriptions - santé et protection collective (en % d'un exercice à l'autre) (13) % -- (49) % (9) % 31 % -- Variation des souscriptions - protection individuelle (en % d'un exercice à l'autre) 5 % -- (17) % -- 12 % --

1) Ces éléments constituent des mesures financières non conformes aux normes IFRS. Pour plus de précisions, se reporter à la rubrique « Mesures financières non conformes aux normes IFRS » du présent document et du rapport de gestion annuel de 2024. 2) Pour plus de renseignements sur les types d'activité des secteurs d'activité de la Sun Life, se reporter à la rubrique A, « Mode de présentation de nos résultats », du rapport de gestion annuel de 2024. 3) Non significatif.

Le bénéfice net sous-jacent1) s'est établi à 965 M$, en baisse de 18 M$, ou 2 %, par rapport à l'exercice précédent, en raison des facteurs suivants :

Gestion de patrimoine et d'actifs 1) en hausse de 47 M$ : augmentation des produits tirés des honoraires à Gestion d'actifs, au Canada et en Asie, partiellement contrebalancée par la baisse des résultats nets tirés des placements au Canada .

en hausse de 47 M$ : augmentation des produits tirés des honoraires à Gestion d'actifs, au et en Asie, partiellement contrebalancée par la baisse des résultats nets tirés des placements au . Santé et protection collective 1), 2) en baisse de 99 M$ : résultats défavorables au chapitre de la morbidité dans le secteur de l'assurance-maladie en excédent de pertes aux États-Unis et résultats moins favorables au chapitre de la morbidité au Canada , partiellement contrebalancés par la croissance des affaires au Canada .

en baisse de 99 M$ : résultats défavorables au chapitre de la morbidité dans le secteur de l'assurance-maladie en excédent de pertes aux États-Unis et résultats moins favorables au chapitre de la morbidité au , partiellement contrebalancés par la croissance des affaires au . Protection individuelle 1), 2) en hausse de 55 M$ : amélioration des résultats enregistrés au chapitre de la protection en Asie et au Canada et augmentation de l'apport des coentreprises en Asie.

en hausse de 55 M$ : amélioration des résultats enregistrés au chapitre de la protection en Asie et au et augmentation de l'apport des coentreprises en Asie. Charges de l'Organisation internationale et autres1) : hausse de (21) M$ de la perte nette, reflétant principalement la hausse des charges découlant surtout de nos investissements continus dans nos activités en Asie et de la rémunération incitative en Asie.

Le bénéfice net déclaré s'est établi à 237 M$, en baisse de 512 M$, ou 68 %, par rapport à l'exercice précédent, en raison des facteurs suivants :

La baisse des produits tirés des placements exonérés d'impôt, lesquels se sont chiffrés à 234 M$ à l'Organisation internationale.

La perte de valeur de 186 M$ sur une immobilisation incorporelle liée à la bancassurance au Vietnam , reflétant les mises à jour découlant des modifications apportées aux facteurs réglementaires et macroéconomiques.

, reflétant les mises à jour découlant des modifications apportées aux facteurs réglementaires et macroéconomiques. Une charge non récurrente pour les garanties de frais dentaires aux États-Unis. Ces facteurs ont été partiellement contrebalancés par l'élément suivant :

L'incidence des marchés reflétant principalement l'amélioration de l'incidence des placements immobiliers3).

Le rendement des capitaux propres sous-jacent s'est établi à 16,5 % et le rendement des capitaux propres déclaré s'est établi à 4,0 % (quatrième trimestre de 2023 - 18,4 % et 14,0 %, respectivement). La FSL inc. a clôturé le trimestre avec un ratio du TSAV de 152 %.

____________ 1) Se reporter à la rubrique C, « Rentabilité », du rapport de gestion du présent document, pour plus de précisions sur des éléments importants attribuables aux éléments du bénéfice net déclaré et du bénéfice net sous-jacent et à la rubrique « Mesures financières non conformes aux normes IFRS » du présent document pour un rapprochement entre le bénéfice net déclaré et le bénéfice net sous-jacent. Pour plus de renseignements sur les types d'activité dans les secteurs d'activité/organisations de la Sun Life, se reporter à la rubrique A, « Mode de présentation de nos résultats », du rapport de gestion annuel de 2024. 2) Avec prise d'effet au premier trimestre de 2024, reflète des améliorations apportées à la méthode de répartition des charges du type d'activité Protection individuelle au type d'activité Santé et protection collective du secteur États-Unis. 3) Les résultats liés aux placements immobiliers reflètent l'écart entre la valeur réelle des placements immobiliers et les rendements à long terme couvrant les passifs relatifs aux contrats d'assurance prévus par la direction (les « résultats liés aux placements immobiliers »).

Points saillants des secteurs d'activité

Gestion d'actifs : Leader mondial dans les catégories d'actifs publics et alternatifs grâce à la MFS et à Gestion SLC

Le bénéfice net sous-jacent à Gestion d'actifs s'est chiffré à 360 M$, en hausse de 29 M$, ou 9 %, par rapport à l'exercice précédent, en raison des facteurs suivants :

MFS 1) en hausse de 40 M$ (en hausse de 25 M$ US) : hausse des produits tirés des honoraires provenant de la hausse de l'actif net moyen, partiellement contrebalancée par la hausse des charges. La marge d'exploitation nette avant impôt de la MFS 2) s'est améliorée pour passer à 40,5 % au quatrième trimestre de 2024, comparativement à 39,4 % à l'exercice précédent.

en hausse de 40 M$ (en hausse de 25 M$ US) : hausse des produits tirés des honoraires provenant de la hausse de l'actif net moyen, partiellement contrebalancée par la hausse des charges. La marge d'exploitation nette avant impôt de la MFS s'est améliorée pour passer à 40,5 % au quatrième trimestre de 2024, comparativement à 39,4 % à l'exercice précédent. Gestion SLC en baisse de 11 M$ : baisse du bénéfice tiré des honoraires, en grande partie contrebalancée par la hausse des produits nets tirés des placements en capitaux de lancement. Le bénéfice tiré des honoraires2) a baissé de 14 %, reflétant la hausse des charges découlant principalement de la rémunération incitative, partiellement contrebalancée par la hausse de l'actif géré qui s'explique par une mobilisation et un déploiement de capitaux solides à l'échelle de la plateforme. La marge sur le bénéfice tiré des honoraires2) s'est établie à 23,0 % au quatrième trimestre de 2024, comparativement à 24,2 % à l'exercice précédent.

Le bénéfice net déclaré s'est chiffré à 326 M$, en hausse de 29 M$, ou 10 %, par rapport à l'exercice précédent, en raison de l'augmentation du bénéfice net sous-jacent.

L'incidence du change a donné lieu à une augmentation de 8 M$ du bénéfice net sous-jacent et du bénéfice net déclaré, respectivement.

Gestion d'actifs a clôturé le quatrième trimestre de 2024 avec un actif géré2) de 1 121 G$, qui se composait d'un actif de 871 G$ (606 G$ US) provenant de la MFS et d'un actif de 250 G$ provenant de Gestion SLC. Les sorties nettes totales de 14,3 G$ de Gestion d'actifs au quatrième trimestre de 2024 reflètent les sorties nettes de 28,5 G$ (20,4 G$ US) de la MFS, lesquelles sont principalement liées aux produits institutionnels, partiellement contrebalancées par les entrées nettes de 14,1 G$ à Gestion SLC, reflétant une mobilisation et un déploiement de capitaux solides à l'échelle de la plateforme.

La MFS a continué d'enregistrer d'importants flux de placements en titres à revenu fixe, générant des entrées nettes de 1,5 G$ US pour cette catégorie d'actifs au cours du trimestre. Elle a aussi lancé cinq fonds négociés en bourse (les « FNB ») à gestion active, continuant ainsi à élargir la vaste gamme de produits de placement offerts aux Clients, tout en répondant à la demande croissante de produits fiscalement efficaces.

lnfraRed Capital Partners (« lnfraRed ») a fermé son sixième fonds d'infrastructures phare à valeur ajoutée au cours du quatrième trimestre avec plus de 1 G$ US en engagements de capitaux. Le fonds vise à générer de la valeur en créant, tout en atténuant les risques, des entreprises et des projets d'infrastructures essentiels de moyenne envergure dans les secteurs de l'énergie, du numérique et des transports.

De plus, Gestion SLC a remporté le prix 2024 Insurance Investor North American Award for Insurance Investment Strategy of the Year en reconnaissance des efforts, de l'innovation et du talent extraordinaires qui caractérisent notre équipe et montrent notre engagement envers nos Clients.

Canada : Leader en santé, en gestion de patrimoine et en assurance

Le bénéfice net sous-jacent au Canada s'est chiffré à 366 M$, en hausse de 16 M$, ou 5 %, par rapport à l'exercice précédent, reflétant les facteurs suivants :

Gestion de patrimoine et d'actifs en hausse de 9 M$ : croissance des affaires et augmentation des produits tirés des honoraires découlant de l'augmentation de l'actif géré, en grande partie contrebalancées par la diminution des résultats nets tirés des placements, y compris les résultats défavorables enregistrés au chapitre du crédit.

en hausse de 9 M$ : croissance des affaires et augmentation des produits tirés des honoraires découlant de l'augmentation de l'actif géré, en grande partie contrebalancées par la diminution des résultats nets tirés des placements, y compris les résultats défavorables enregistrés au chapitre du crédit. Santé et protection collective en baisse de 6 M$ : croissance des affaires et hausse des résultats tirés des placements plus que contrebalancées par les résultats moins favorables enregistrés au chapitre de la morbidité reflétant la hausse du volume des demandes de règlement et l'augmentation de la durée des règlements.

en baisse de 6 M$ : croissance des affaires et hausse des résultats tirés des placements plus que contrebalancées par les résultats moins favorables enregistrés au chapitre de la morbidité reflétant la hausse du volume des demandes de règlement et l'augmentation de la durée des règlements. Protection individuelle en hausse de 13 M$ : résultats favorables enregistrés au chapitre de la mortalité en raison de la diminution du nombre de règlements, et hausse des résultats tirés des placements.

en hausse de 13 M$ : résultats favorables enregistrés au chapitre de la mortalité en raison de la diminution du nombre de règlements, et hausse des résultats tirés des placements. Baisse du bénéfice relatif au surplus pour l'ensemble des activités, reflétant principalement la diminution des produits d'intérêts nets.

Le bénéfice net déclaré s'est établi à 253 M$, en baisse de 95 M$, ou 27 %, par rapport à l'exercice précédent, reflétant l'incidence des marchés et des modifications des hypothèses et mesures de la direction. L'incidence des marchés est principalement attribuable à l'incidence défavorable des taux d'intérêt partiellement contrebalancée par l'amélioration des résultats liés aux placements immobiliers.

__________ 1) MFS Investment Management (la « MFS »). 2) Ces éléments constituent des mesures financières non conformes aux normes IFRS. Pour plus de précisions, se reporter à la rubrique « Mesures financières non conformes aux normes IFRS » du présent document et du rapport de gestion annuel de 2024.

Souscriptions au Canada1) :

Les souscriptions de produits de gestion de patrimoine et flux bruts de gestion d'actifs se sont chiffrés à 5 G$, en baisse de 9 %, reflétant le moment où les souscriptions de régimes à prestations déterminées ont été enregistrées aux Régimes collectifs de retraite (les « RCR ») et la baisse des souscriptions de produits garantis à la Gestion de patrimoine de l'Individuelle, partiellement contrebalancés par l'augmentation des souscriptions de fonds communs de placement à la Gestion de patrimoine de l'Individuelle.

patrimoine de l'Individuelle, partiellement contrebalancés par l'augmentation des souscriptions de fonds communs de placement à la patrimoine de l'Individuelle. Les souscriptions en santé et protection collective se sont établies à 88 M$, en baisse de 49 %, reflétant la hausse des ventes de contrats importants enregistrée à l'exercice précédent.

Les souscriptions en protection individuelle se sont chiffrées à 142 M$, en baisse de 17 %, en raison de la baisse des souscriptions enregistrées par le réseau de tiers.

Nous demeurons concentrés sur le développement de solutions santé novatrices, y compris les services de pharmacie en ligne par l'intermédiaire de l'application Pharmacie Lumino Santé, offerts par Pillway et ses sociétés liées. Cette solution permet un accès facile et rapide aux médicaments et au soutien d'un réseau de pharmaciens. Le nombre d'utilisateurs inscrits a augmenté de 40 % par rapport au trimestre précédent. De plus, en octobre, nous avons lancé le rapport Objectif santé, qui met l'accent sur les maladies chroniques en milieu de travail et présente de nouvelles informations utiles et des stratégies pour appuyer la santé de employés.

En novembre, nous avons amorcé un partenariat de trois ans avec la Tribal Wi-Chi-Way-Win Capital Corporation (« TWCC »)2), dans le but de fournir des services de centre d'appels aux membres et fournisseurs du Régime canadien de soins dentaires (le « RCSD »). Grâce à ce partenariat, la TWCC doublera la taille de son centre d'appels et créera ainsi de nouvelles occasions d'emploi au Manitoba. Nous sommes résolus à progresser en ce qui concerne notre accréditation de partenariat en relations autochtones, qui vise à favoriser la prospérité des communautés autochtones en investissant dans les talents et les occasions de croissance.

États-Unis : Leader en santé et en garanties collectives

Le bénéfice net sous-jacent aux États-Unis s'est chiffré à 115 M$ US, en baisse de 72 M$ US, ou 39 % (161 M$, en baisse de 92 M$, ou 36 %), par rapport à l'exercice précédent, en raison des facteurs suivants :

Santé et protection collective 3) en baisse de 71 M$ US : résultats défavorables enregistrés au chapitre de la morbidité dans le secteur de l'assurance-maladie en excédent de pertes en raison de la gravité des demandes de règlement.

en baisse de 71 M$ US : résultats défavorables enregistrés au chapitre de la morbidité dans le secteur de l'assurance-maladie en excédent de pertes en raison de la gravité des demandes de règlement. Protection individuelle3) en baisse de 1 M$ US : niveau stable par rapport à l'exercice précédent.

La perte nette déclarée s'est chiffrée à 1 M$ US, comparativement à un bénéfice net déclaré de 77 M$ US à l'exercice précédent (la perte nette déclarée s'est établie à 7 M$, comparativement à un bénéfice net déclaré de 101 M$ à l'exercice précédent), reflétant la baisse du bénéfice net sous-jacent et une charge non récurrente pour les garanties de frais dentaires, partiellement contrebalancées par l'incidence des modifications des hypothèses et mesures de la direction. L'incidence défavorable des taux d'intérêt a été en grande partie contrebalancée par l'amélioration des résultats liés aux placements immobiliers.

L'incidence du change a donné lieu à une augmentation de 4 M$ du bénéfice net sous-jacent et à une augmentation de 1 M$ de la perte nette déclarée.

Les souscriptions de produits collectifs aux États-Unis se sont chiffrées à 830 M$ US, en baisse de 11 % (1 161 M$, en baisse de 9 %), reflétant la diminution des souscriptions de garanties de frais dentaires, d'assurance collective et d'assurance-maladie en excédent de pertes. Les souscriptions de garanties de frais dentaires reflètent principalement la baisse des souscriptions au titre du régime Medicaid.

Nous continuons d'étendre nos capacités et de faire progresser notre stratégie afin d'aider les participants des régimes à accéder aux soins de santé et à la couverture dont ils ont besoin. Du côté de l'assurance-santé et des solutions de gestion des risques, nous avons lancé Clinical 360+, un programme étendu d'assurance-maladie en excédent de pertes qui procure aux participants un accès numérique à des outils et à des services de soins personnalisés par l'entremise d'une application en collaboration avec des partenaires en santé spécialisés. Les participants peuvent désormais interagir directement avec des cliniciens et obtenir des ressources adaptées à leurs besoins particuliers en santé. Le programme Clinical 360+ aide à favoriser une intervention précoce et à améliorer les résultats en santé des participants.

Du côté de l'assurance collective, nous avons étendu la couverture d'assurance invalidité de longue durée destinée aux professionnels de la santé autres que les médecins afin de leur procurer une meilleure protection du revenu et du soutien pour le retour au travail. Pour les organisations de soins de santé, une offre concurrentielle d'assurance collective constitue un puissant outil de recrutement et de fidélisation des talents et aide à contrer la pénurie de fournisseurs dans l'ensemble du système de santé américain.

Asie : Leader régional axé sur les marchés en croissance rapide

Le bénéfice net sous-jacent en Asie s'est chiffré à 175 M$, en hausse de 32 M$, ou 22 %, par rapport à l'exercice précédent en raison des facteurs suivants :

Gestion de patrimoine et d'actifs en hausse de 9 M$ : hausse des produits tirés des honoraires principalement en raison de la hausse de l'actif géré.

en hausse de 9 M$ : hausse des produits tirés des honoraires principalement en raison de la hausse de l'actif géré. Protection individuelle en hausse de 41 M$ : amélioration des résultats enregistrés au chapitre de la protection et augmentation de l'apport des coentreprises.

en hausse de 41 M$ : amélioration des résultats enregistrés au chapitre de la protection et augmentation de l'apport des coentreprises. Charges du bureau régional et autres : perte nette en hausse de (18) M$ reflétant les investissements continus dans nos activités dans l'ensemble de la région et l'augmentation de la rémunération incitative.

____________ 1) Par rapport à l'exercice précédent. 2) La Tribal Wi-Chi-Way-Win Capital Corporation appartient entièrement à cinq conseils tribaux du Manitoba et à plusieurs Premières nations indépendantes du Manitoba. 3) Avec prise d'effet au premier trimestre de 2024, reflète des améliorations apportées à la méthode de répartition des charges du type d'activité Protection individuelle au type d'activité Santé et protection collective du secteur États-Unis.

Le bénéfice net déclaré s'est établi à 11 M$, en baisse de 33 M$, ou 75 %, par rapport à l'exercice précédent, en raison d'une perte de valeur sur une immobilisation incorporelle liée à la bancassurance au Vietnam reflétant des mises à jour découlant des modifications apportées aux facteurs réglementaires et macroéconomiques, partiellement contrebalancée par l'incidence des marchés et la hausse du bénéfice net sous-jacent. L'incidence des marchés est principalement attribuable à l'incidence favorable des taux d'intérêt et à l'amélioration des résultats liés aux placements immobiliers.

L'incidence du change a donné lieu à une augmentation de 4 M$ du bénéfice net sous-jacent et à une augmentation de 6 M$ du bénéfice net déclaré.

Souscriptions en Asie1) :

Les souscriptions de produits individuels se sont établies à 601 M$, en hausse de 12 %, en raison de la hausse des souscriptions enregistrées à la Sun Life International qui s'explique par la vente d'un contrat important, en Inde, reflétant la croissance dans les réseaux de la bancassurance et de la distribution directe, et à Hong Kong , reflétant la croissance dans les réseaux de distribution d'agences et de la bancassurance.

, reflétant la croissance dans les réseaux de distribution d'agences et de la bancassurance. Les souscriptions de produits de gestion de patrimoine et flux bruts de gestion d'actifs sont stables par rapport à l'exercice précédent, la hausse des souscriptions de fonds du marché monétaire aux Philippines et la hausse des souscriptions de fonds de prévoyance obligatoires à Hong Kong ayant été contrebalancées par la diminution des souscriptions de fonds de titres à revenu fixe en Inde.

La MSC liée aux affaires nouvelles s'est établie à 201 M$ au quatrième trimestre de 2024, en baisse comparativement à 223 M$ à l'exercice précédent, principalement en raison de la composition des activités.

Nous sommes résolus à aider nos Clients à atteindre une sécurité financière durable et nous déployons des initiatives de littéracie financière dans l'ensemble de la région. Au Vietnam, nous avons lancé une série de campagnes sur la littéracie financière afin de promouvoir la planification financière et l'assurance et de transmettre aux gens des connaissances pour leur donner les moyens d'agir, ce qui favorise un avenir sûr et prometteur pour les Clients.

À Hong Kong, nous avons lancé le MPF Navigator, une plateforme numérique novatrice conçue avec l'aide d'un partenaire de premier plan du domaine de la technologie financière. Cette plateforme outille les Clients en leur procurant des conseils personnalisés sur la planification de la retraite, des observations du marché en temps réel et une fonctionnalité pratique de gestion de comptes. En alliant technologies de pointe et conseils d'experts, nous bonifions l'expérience numérique des Clients et les aidons à prendre des décisions éclairées pour leur avenir financier.

Organisation internationale

La perte nette sous-jacente s'est chiffrée à 97 M$, soit un niveau stable par rapport à la perte nette sous-jacente de 94 M$ à l'exercice précédent.

La perte nette déclarée s'est établie à 346 M$, comparativement à une perte nette déclarée de 41 M$ à l'exercice précédent, reflétant la baisse des produits tirés des placements exonérés d'impôt.

En 2024, la Sun Life a obtenu le titre Great Place to Work® au Canada, aux États-Unis, au Vietnam, aux Philippines, en Indonésie, en Malaisie, à Singapour, en Inde et en Irlande. De plus, Gestion SLC a obtenu pour la cinquième année d'affilée le titre Best Places to Work in Money Management pour 2024 décerné par Pensions & Investments2). Ces distinctions reflètent notre culture inclusive et notre engagement envers notre personnel. La Sun Life favorise un milieu de travail positif et offre les ressources et la souplesse requises pour soutenir le mieux-être sur les plans mental, physique et professionnel. Elle tient à ce que ses employés se sentent motivés et bien outillés pour offrir un excellent service à ses Clients.

____________ 1) Par rapport à l'exercice précédent. 2) Pensions & Investments, source d'information d'envergure mondiale en gestion de portefeuille.

Table des matières A Mode de présentation de nos résultats















8 B Sommaire financier















9 C Rentabilité















10 D Croissance















13 E Marge sur services contractuels















15 F Solidité financière















17 G Rendement des différents secteurs d'activité















19

1. Gestion d'actifs















20

2. Canada















22

3. États-Unis















23

4. Asie















24

5. Organisation internationale















25 H Mesures financières non conformes aux normes IFRS















26 I Énoncés prospectifs















34

La Sun Life est une organisation de services financiers de premier plan à l'échelle internationale qui offre aux particuliers et aux institutions des solutions dans les domaines de la gestion d'actifs et de patrimoine, de l'assurance et de la santé. Elle exerce ses activités dans divers marchés du monde, soit au Canada, aux États-Unis, au Royaume-Uni, en Irlande, à Hong Kong, aux Philippines, au Japon, en Indonésie, en Inde, en Chine, en Australie, à Singapour, au Vietnam, en Malaisie et aux Bermudes. Au 31 décembre 2024, l'actif total géré de la Sun Life s'élevait à 1,54 T$. Pour plus de renseignements, veuillez visiter le site www.sunlife.com .

A. Mode de présentation de nos résultats

Les termes « la Compagnie », « Sun Life », « nous », « notre » et « nos » font référence à la Financière Sun Life inc. et à ses filiales, ainsi que, s'il y a lieu, à ses coentreprises et entreprises associées, collectivement. Nous gérons nos activités et présentons nos résultats financiers en fonction de cinq secteurs d'activité : Gestion d'actifs, Canada, États-Unis, Asie et Organisation internationale. Pour de plus amples renseignements sur ces secteurs, se reporter à nos états financiers consolidés annuels et intermédiaires et aux notes annexes (les « états financiers consolidés annuels » et les « états financiers consolidés intermédiaires », respectivement, ainsi que les « états financiers consolidés », collectivement) ainsi qu'à nos rapports de gestion intermédiaires et annuels. Nous préparons nos états financiers consolidés intermédiaires non audités selon les Normes internationales d'information financière (les « normes IFRS »), qui correspondent aux exigences comptables du Bureau du surintendant des institutions financières (le « BSIF »). Le bénéfice net déclaré (la perte nette déclarée) s'entend du bénéfice net (de la perte nette) attribuable aux actionnaires ordinaires déterminé conformément aux normes IFRS.

À moins d'indication contraire, tous les montants sont en dollars canadiens. Les montants présentés dans le présent document sont arrondis. Certains résultats de 2023 présentés dans l'analyse des composantes du bénéfice et l'analyse de la variation de la marge sur services contractuels (la « MSC ») ont été raffinés afin de refléter plus fidèlement la façon dont nos activités sont gérées.

1. Utilisation de mesures financières non conformes aux normes IFRS

Nous présentons certaines informations financières en ayant recours à des mesures financières non conformes aux normes IFRS, étant donné que nous estimons que ces mesures fournissent des informations pouvant aider les investisseurs à comprendre notre rendement et à comparer nos résultats trimestriels et annuels d'une période à l'autre. Ces mesures financières non conformes aux normes IFRS ne font pas l'objet d'une définition normalisée et peuvent ne pas être comparables à des mesures semblables utilisées par d'autres sociétés. Pour certaines mesures financières non conformes aux normes IFRS, il n'y a aucun montant calculé selon les normes IFRS qui soit directement comparable. Ces mesures financières non conformes aux normes IFRS ne doivent pas être considérées de manière isolée ou comme une solution de rechange aux mesures de performance financière établies conformément aux normes IFRS. La rubrique H, « Mesures financières non conformes aux normes IFRS », du présent document, la rubrique M, « Mesures financières non conformes aux normes IFRS », de notre rapport de gestion annuel de 2024, ainsi que le dossier de renseignements financiers supplémentaires disponible à l'adresse www.sunlife.com , sous la rubrique « Investisseurs - Résultats et rapports financiers », présentent des renseignements supplémentaires concernant les mesures financières non conformes aux normes IFRS, ainsi que des rapprochements avec les mesures conformes aux normes IFRS les plus proches, le cas échéant.

2. Énoncés prospectifs

Certains énoncés du présent document constituent des énoncés prospectifs au sens de certaines lois sur les valeurs mobilières, y compris les règles d'exonération de la Private Securities Litigation Reform Act of 1995 des États-Unis et des lois canadiennes sur les valeurs mobilières applicables. On trouvera à la rubrique I, « Énoncés prospectifs », du présent document des renseignements supplémentaires concernant les énoncés prospectifs et les facteurs de risque importants qui pourraient faire en sorte que nos hypothèses, estimations, attentes et prévisions soient inexactes et que les résultats ou événements réels diffèrent de façon significative de ceux exprimés ou sous-entendus dans de tels énoncés prospectifs.

3. Renseignements supplémentaires

Pour de plus amples renseignements sur la FSL inc., se reporter aux états financiers consolidés, aux rapports de gestion annuels et intermédiaires et à la notice annuelle de la FSL inc. pour l'exercice clos le 31 décembre 2024. Ces documents sont déposés auprès des organismes de réglementation des valeurs mobilières au Canada et peuvent être consultés à l'adresse www.sedarplus.ca . Sont en outre déposés auprès de la Securities and Exchange Commission (la « SEC ») des États-Unis les états financiers consolidés annuels de la FSL inc., son rapport de gestion annuel et sa notice annuelle dans le rapport annuel de la FSL inc. sur formulaire 40-F, ainsi que ses rapports de gestion intermédiaires et ses états financiers consolidés intermédiaires sur formulaire 6-K. Les documents déposés auprès de la SEC peuvent être consultés à l'adresse www.sec.gov .

B. Sommaire financier

(en millions de dollars, sauf indication contraire) Résultats trimestriels Cumuls annuels Rentabilité T4 24 T3 24 T4 23 2024 2023

Bénéfice net (perte nette)











Bénéfice net sous-jacent (perte nette sous-jacente)1) 965 1 016 983 3 856 3 728

Bénéfice net déclaré (perte nette déclarée) - actionnaires ordinaires 237 1 348 749 3 049 3 086

Bénéfice par action dilué (en dollars)











Bénéfice par action sous-jacent (dilué)1) 1,68 1,76 1,68 6,66 6,36

Bénéfice par action déclaré (dilué) 0,41 2,33 1,28 5,26 5,26

Rendement des capitaux propres (en %)











Rendement des capitaux propres sous-jacent1) 16,5 % 17,9 % 18,4 % 17,2 % 17,8 %

Rendement des capitaux propres déclaré1) 4,0 % 23,8 % 14,0 % 13,6 % 14,7 %













Croissance T4 24 T3 24 T4 23 2024 2023

Souscriptions











Souscriptions de produits de gestion de patrimoine et flux bruts de gestion d'actifs1) 60 999 41 915 45 750 196 074 173 820

Souscriptions - santé et protection collective1) 1 270 445 1 459 2 737 2 942

Souscriptions - protection individuelle1) 743 730 707 2 983 2 491

Total de l'actif géré (en milliards de dollars)1) 1 542,3 1 514,6 1 399,6 1 542,3 1 399,6

Marge sur services contractuels (« MSC ») liée aux affaires nouvelles1) 306 383 381 1 473 1 253













Solidité financière T4 24 T3 24 T4 23





Ratios du TSAV











Financière Sun Life inc. 152 % 152 % 149 %





Sun Life du Canada2) 146 % 147 % 141 %





Ratio de levier financier1), 3) 20,1 % 20,4 % 21,5 %





Valeur comptable par action ordinaire ($) 40,63 39,88 36,51





Nombre moyen pondéré d'actions ordinaires en circulation aux fins du bénéfice par

action de base (en millions) 575 578 584





Nombre d'actions ordinaires en circulation, à la fin (en millions) 574 577 585





1) Ces éléments constituent des mesures financières non conformes aux normes IFRS. Pour plus de détails, se reporter à la rubrique H, « Mesures financières non conformes aux normes IFRS », du présent document. 2) La Sun Life du Canada, compagnie d'assurance-vie (la « Sun Life du Canada ») est la principale filiale d'assurance-vie active de la FSL inc. 3) Le calcul du ratio de levier financier inclut le solde de la MSC (déduction faite de l'impôt) dans le dénominateur. La MSC (déduction faite de l'impôt) se chiffrait à 10,3 G$ au 31 décembre 2024 (30 septembre 2024 - 9,9 G$; 31 décembre 2023 - 9,6 G$).

C. Rentabilité

Le tableau suivant présente le rapprochement de notre bénéfice net attribuable aux actionnaires ordinaires (le « bénéfice net déclaré ») et de notre bénéfice net sous-jacent. Tous les facteurs dont il est question dans le présent document et qui ont une incidence sur le bénéfice net sous-jacent s'appliquent également au bénéfice net déclaré. Certains ajustements et certains éléments importants ont également une incidence sur la MSC, comme les résultats enregistrés au chapitre de la mortalité et les modifications des hypothèses. Se reporter à la rubrique E, « Marge sur services contractuels », du présent document pour plus d'information.



Résultats trimestriels (en millions de dollars, après impôt) T4 24 T3 24 T4 23 Bénéfice net sous-jacent (perte nette sous-jacente) par type d'activité1) :





Gestion de patrimoine et d'actifs 486 474 439 Santé et protection collective 266 345 365 Protection individuelle 339 306 284 Charges de l'Organisation internationale et autres (126) (109) (105) Bénéfice net sous-jacent1) 965 1 016 983 À ajouter : Incidence des marchés (179) 29 (193)

Modifications des hypothèses et mesures de la direction 11 36 (1)

Autres ajustements (560) 267 (40) Bénéfice net déclaré - actionnaires ordinaires 237 1 348 749 Rendement des capitaux propres sous-jacent1) 16,5 % 17,9 % 18,4 % Rendement des capitaux propres déclaré1) 4,0 % 23,8 % 14,0 % Éléments importants attribuables au bénéfice net déclaré et au bénéfice net sous-jacent1)





Mortalité 10 3 (5) Morbidité (22) 60 91 Déchéances et autres comportements des titulaires de contrat (les « comportements des

titulaires de contrat ») -- (5) (11) Charges (10) (25) (26) Crédit2) (34) (61) (18) Autres3) 16 30 (2)

1) Ces éléments constituent des mesures financières non conformes aux normes IFRS. Pour plus de détails, se reporter à la rubrique H, « Mesures financières non conformes aux normes IFRS », du présent document. Pour obtenir plus de renseignements sur les types d'activité exercées dans les divisions de la Sun Life, se reporter à la rubrique A, « Mode de présentation de nos résultats », du rapport de gestion annuel de 2024. 2) Le poste Crédit tient compte des modifications de notations des actifs évalués à la juste valeur par le biais du résultat net, ainsi que de l'incidence des pertes de crédit attendues pour les actifs évalués à la juste valeur par le biais des autres éléments du résultat global. 3) D'autres éléments importants sont comptabilisés aux postes Résultat net des activités d'assurance et Résultat net des activités de placement de l'analyse des composantes du bénéfice. Pour plus de détails, se reporter à la rubrique H, « Mesures financières non conformes aux normes IFRS », du présent document.

Comparaison trimestrielle - entre le T4 2024 et le T4 2023

Le bénéfice net sous-jacent1) s'est établi à 965 M$, en baisse de 18 M$, ou 2 %, en raison des facteurs suivants :

Gestion de patrimoine et d'actifs 1) : augmentation de 47 M$ en raison de la hausse des produits tirés des honoraires à Gestion d'actifs, au Canada et en Asie, partiellement contrebalancée par la diminution des résultats nets tirés des placements au Canada .

augmentation de 47 M$ en raison de la hausse des produits tirés des honoraires à Gestion d'actifs, au et en Asie, partiellement contrebalancée par la diminution des résultats nets tirés des placements au . Santé et protection collective 1), 2) : diminution de 99 M$ en raison des résultats défavorables enregistrés au chapitre de la morbidité pour l'assurance-maladie en excédent de pertes aux États-Unis et des résultats moins favorables enregistrés au chapitre de la morbidité au Canada , partiellement contrebalancés par la croissance des affaires au Canada .

diminution de 99 M$ en raison des résultats défavorables enregistrés au chapitre de la morbidité pour l'assurance-maladie en excédent de pertes aux États-Unis et des résultats moins favorables enregistrés au chapitre de la morbidité au , partiellement contrebalancés par la croissance des affaires au . Protection individuelle 1), 2) : augmentation de 55 M$ en raison de l'amélioration des résultats enregistrés en protection en Asie et au Canada ainsi que de l'augmentation de l'apport des coentreprises en Asie.

augmentation de 55 M$ en raison de l'amélioration des résultats enregistrés en protection en Asie et au ainsi que de l'augmentation de l'apport des coentreprises en Asie. Charges de l'Organisation internationale et autres1) : augmentation de (21) M$ de la perte nette reflétant principalement la hausse des charges découlant en grande partie des investissements continus dans nos activités en Asie et de la rémunération incitative en Asie.

Le bénéfice net déclaré s'est chiffré à 237 M$, en baisse de 512 M$, ou 68 %, en raison des éléments suivants :

Une diminution de 234 M$ des produits tirés des placements exonérés d'impôt pour l'Organisation internationale.

Une perte de valeur de 186 M$ relative à une immobilisation incorporelle liée à la bancassurance au Vietnam reflétant des mises à jour découlant des changements apportés aux facteurs réglementaires et macroéconomiques.

reflétant des mises à jour découlant des changements apportés aux facteurs réglementaires et macroéconomiques. Une charge non récurrente pour les garanties de frais dentaires aux États-Unis. Ces facteurs ont été partiellement contrebalancés par l'élément suivant :

L'incidence des marchés reflétant principalement l'amélioration de l'incidence des placements immobiliers3).

Le rendement des capitaux propres sous-jacent s'est établi à 16,5 % et le rendement des capitaux propres déclaré s'est établi à 4,0 % (quatrième trimestre de 2023 -18,4 % et 14,0 %, respectivement).

1. Incidence des marchés

L'incidence des marchés représente l'écart entre les fluctuations réelles et prévues du marché4). L'incidence des marchés a donné lieu à une diminution de 179 M$ du bénéfice net déclaré, principalement attribuable à l'incidence des taux d'intérêt et aux résultats liés aux placements immobiliers.

2. Modifications des hypothèses et mesures de la direction

L'incidence nette des modifications des hypothèses et mesures de la direction a entraîné une augmentation de 11 M$ du bénéfice net déclaré, et elle comprend des modifications de méthodes et d'hypothèses à l'égard des contrats d'assurance ainsi que leur incidence connexe. Ces modifications comprenaient diverses améliorations mineures. Pour plus de détails, se reporter à la section « Modifications des hypothèses et mesures de la direction, classées par type » de la rubrique E, « Marge sur services contractuels », du présent document.

3. Autres ajustements

Les autres ajustements se sont traduits par une diminution de 560 M$ du bénéfice net déclaré, reflétant la baisse des produits tirés des placements exonérés d'impôt pour l'Organisation internationale, une charge pour perte de valeur sur une immobilisation incorporelle liée à la bancassurance au Vietnam reflétant des mises à jour découlant des changements apportés aux facteurs réglementaires et macroéconomiques, une charge non récurrente pour les garanties de frais dentaires aux États-Unis, ainsi que les coûts d'intégration de DentaQuest et l'amortissement des immobilisations incorporelles acquises.

4. Éléments relatifs aux résultats

Au quatrième trimestre de 2024, les éléments importants relatifs aux résultats comprenaient :

des résultats défavorables enregistrés au chapitre de la morbidité, en grande partie pour l'assurance-maladie en excédent de pertes aux États-Unis, partiellement contrebalancés par les résultats favorables enregistrés au chapitre de la morbidité au Canada ;

; des résultats défavorables enregistrés au chapitre du crédit, principalement au Canada ;

; des résultats autres favorables, principalement pour les activités au Canada .

__________ 1) Se reporter à la rubrique H, « Mesures financières non conformes aux normes IFRS », du présent document pour obtenir un rapprochement du bénéfice net déclaré et du bénéfice net sous-jacent. 2) Avec prise d'effet au premier trimestre de 2024, reflète des améliorations apportées à la méthode de répartition des charges du type d'activité Protection individuelle au type d'activité Santé et protection collective du secteur États-Unis. 3) Les résultats liés aux placements immobiliers reflètent l'écart entre la valeur réelle des placements immobiliers et les rendements à long terme couvrant les passifs relatifs aux contrats d'assurance prévus par la direction (les « résultats liés aux placements immobiliers »). 4) Exception faite des taux sans risque, qui sont fondés sur les taux actuels, les fluctuations prévues du marché sont fondées sur nos perspectives à moyen terme, qui sont révisées annuellement.

5. Impôt sur le résultat

Le taux d'imposition prévu par la loi est influencé par divers éléments, comme des taux d'imposition moins élevés sur le bénéfice imposable dans des territoires étrangers, des produits tirés des placements exonérés d'impôt et d'autres avantages fiscaux durables.

Au quatrième trimestre de 2024, le taux d'imposition effectif1) sur le bénéfice net sous-jacent et le bénéfice net déclaré s'est établi à 17,4 % et à 63,2 %, respectivement. Le taux d'imposition effectif sur le bénéfice net déclaré reflète la perte de valeur non déductible liée à une immobilisation incorporelle au Vietnam ainsi que la baisse des produits tirés des placements exonérés d'impôt.

6. Incidence du change

L'incidence du change a donné lieu à une augmentation de 16 M$ du bénéfice net sous-jacent et à une augmentation de 17 M$ du bénéfice net déclaré.

__________ 1) Notre taux d'imposition effectif sur le bénéfice net déclaré est calculé en fonction du total du bénéfice (de la perte) avant impôt, tel qu'il est présenté à la note 19 de nos états financiers consolidés annuels de 2024. Notre taux d'imposition effectif sur le bénéfice net sous-jacent est calculé en fonction du bénéfice net sous-jacent avant impôt, comme l'explique la rubrique H, « Mesures financières non conformes aux normes IFRS », du présent document, et de la charge d'impôt connexe.

D. Croissance

1. Souscriptions et flux bruts



Résultats trimestriels (en millions de dollars) T4 24 T3 24 T4 23 Souscriptions de produits de gestion de patrimoine et flux bruts de gestion d'actifs par secteur d'activité1)





Flux bruts de gestion d'actifs 54 008 36 259 38 322 Souscriptions de produits de gestion de patrimoine et flux bruts de gestion d'actifs au Canada 4 938 3 755 5 424 Souscriptions de produits de gestion de patrimoine et flux bruts de gestion d'actifs en Asie 2 053 1 901 2 004 Total des souscriptions de produits de gestion de patrimoine et flux bruts de gestion d'actifs1) 60 999 41 915 45 750 Souscriptions - santé et protection collective par secteur d'activité1)





Canada 88 124 174 États-Unis 1 161 300 1 269 Asie2) 21 21 16 Total des souscriptions de produits collectifs1) 1 270 445 1 459 Souscriptions - protection individuelle par secteur d'activité1)





Canada 142 112 171 Asie 601 618 536 Total des souscriptions de produits individuels1) 743 730 707 MSC - incidence des nouvelles affaires d'assurance (la « MSC liée aux affaires nouvelles »)1) 306 383 381

1) Ces éléments constituent des mesures financières non conformes aux normes IFRS. Pour plus de détails, se reporter à la rubrique H, « Mesures financières non conformes aux normes IFRS », du présent document. 2) En ce qui a trait au bénéfice net sous-jacent par type d'activité, les activités d'assurance collective en Asie ont été incluses dans la catégorie Protection individuelle. Pour obtenir plus de renseignements sur les types d'activité des secteurs d'activité de la Sun Life, se reporter à la rubrique A, « Mode de présentation de nos résultats », du rapport de gestion annuel de 2024.

Le total des souscriptions de produits de gestion de patrimoine et des flux bruts de gestion d'actifs a augmenté de 15,2 G$, ou 33 %, d'un exercice à l'autre (13,8 G$1), ou 30 %1), en excluant l'incidence du change).

Les flux bruts de gestion d'actifs ont augmenté de 14,3 G$ 1) , ou 37 % 1) , en raison de la hausse des flux bruts de Gestion SLC et de la MFS.

, ou 37 % , en raison de la hausse des flux bruts de Gestion SLC et de la MFS. Les souscriptions de produits de gestion de patrimoine et flux bruts de gestion d'actifs enregistrés au Canada ont diminué de 0,5 G$, ou 9 %, reflétant le moment où les souscriptions de régimes à prestations déterminées ont été enregistrées aux RCR et la diminution des souscriptions de produits garantis à la Gestion de patrimoine de l'Individuelle, partiellement contrebalancés par l'augmentation des souscriptions de fonds communs de placement à la Gestion de patrimoine de l'Individuelle.

ont diminué de 0,5 G$, ou 9 %, reflétant le moment où les souscriptions de régimes à prestations déterminées ont été enregistrées aux RCR et la diminution des souscriptions de produits garantis à la patrimoine de l'Individuelle, partiellement contrebalancés par l'augmentation des souscriptions de fonds communs de placement à la patrimoine de l'Individuelle. Les souscriptions de produits de gestion de patrimoine et flux bruts de gestion d'actifs enregistrés en Asie sont demeurés à un niveau stable par rapport à l'exercice précédent, la hausse des souscriptions de fonds du marché monétaire aux Philippines et la hausse des souscriptions de fonds de prévoyance obligatoires à Hong Kong ayant été contrebalancées par la baisse des souscriptions de fonds de titres à revenu fixe enregistrées en Inde.

Le total des souscriptions en santé et protection collective a diminué de 189 M$, ou 13 %, par rapport à l'exercice précédent (220 M$1), ou 15 %1), en excluant l'incidence du change).

Les souscriptions de produits collectifs enregistrées au Canada ont diminué de 86 M$, ou 49 %, reflétant la hausse des ventes de contrats importants au cours de l'exercice précédent.

ont diminué de 86 M$, ou 49 %, reflétant la hausse des ventes de contrats importants au cours de l'exercice précédent. Les souscriptions de produits collectifs aux États-Unis ont diminué de 139 M$1), ou 11 %1), reflétant la diminution des souscriptions de garanties de frais dentaires, d'assurance collective et d'assurance-maladie en excédent de pertes. Les souscriptions de garanties de frais dentaires reflètent principalement la diminution des souscriptions enregistrées au titre du régime Medicaid.

Le total des souscriptions en protection individuelle a augmenté de 36 M$, ou 5 %, par rapport à l'exercice précédent (22 M$1), ou 3 %1), en excluant l'incidence du change).

Les souscriptions de produits individuels enregistrées au Canada ont diminué de 29 M$, ou 17 %, en raison de la diminution des souscriptions enregistrées par le réseau de tiers.

ont diminué de 29 M$, ou 17 %, en raison de la diminution des souscriptions enregistrées par le réseau de tiers. Les souscriptions de produits individuels enregistrées en Asie ont augmenté de 51 M$1), ou 10 %1), en raison de la hausse des souscriptions enregistrées à la Sun Life International découlant de la vente d'un contrat important enregistrée à l'exercice précédent, de la croissance des réseaux de la bancassurance et de la distribution directe en Inde, ainsi que de la croissance des réseaux des agences et de la bancassurance à Hong Kong .

La MSC liée aux affaires nouvelles représente la croissance découlant des activités de souscriptions au cours de la période. L'incidence des nouvelles affaires d'assurance a donné lieu à une augmentation de 306 M$ de la MSC, comparativement à une augmentation de 381 M$ à l'exercice précédent, principalement en raison de la répartition des activités.

__________ 1) Cette variation exclut l'incidence du change. Pour plus de renseignements sur ces mesures financières non conformes aux normes IFRS, se reporter à la rubrique H, « Mesures financières non conformes aux normes IFRS », du présent document.

2. Actif géré

L'actif géré se compose de notre fonds général, des placements pour le compte des titulaires de contrat lié à des fonds distincts (les « fonds distincts ») et d'actifs de tiers gérés par la Compagnie. Les actifs de tiers gérés se composent des fonds institutionnels et des fonds gérés, ainsi que d'autres actifs gérés liés à nos coentreprises.



Résultats trimestriels (en millions de dollars) T4 24 T3 24 T2 24 T1 24 T4 23 Actif géré1)









Actif du fonds général 221 935 216 180 207 545 204 986 204 789 Actif des fonds distincts 148 786 145 072 136 971 135 541 128 452 Actifs de tiers gérés1)









Fonds offerts aux particuliers 648 515 633 767 607 727 606 320 567 657 Fonds institutionnels, fonds gérés et autres 568 437 562 565 553 798 563 773 537 424 Total des actifs de tiers gérés1) 1 216 952 1 196 332 1 161 525 1 170 093 1 105 081 Ajustements de consolidation (45 333) (43 014) (41 240) (40 540) (38 717) Total de l'actif géré1) 1 542 340 1 514 570 1 464 801 1 470 080 1 399 605

1) Ces éléments constituent des mesures financières non conformes aux normes IFRS. Se reporter à la rubrique H, « Mesures financières non conformes aux normes IFRS », du présent document.

L'actif géré a augmenté de 142,7 G$, ou 10 %, par rapport au 31 décembre 2023, principalement en raison :





i) des fluctuations favorables du marché, qui ont eu une incidence de 110,3 G$ sur la valeur des fonds distincts, des fonds offerts aux particuliers, des fonds institutionnels et des fonds gérés;



ii) d'une augmentation de 89,0 G$ découlant de l'incidence du change (excluant l'incidence de l'actif du fonds général);



iii) d'une augmentation de 17,1 G$ de l'actif géré du fonds général, principalement en raison des activités d'exploitation générales et de l'incidence favorable du change. Ces facteurs ont été partiellement contrebalancés par :



iv) des sorties nettes des fonds distincts et des actifs de tiers gérés de 60,7 G$;



v) des distributions aux Clients de 7,6 G$;



vi) une diminution de 5,4 G$ découlant des autres activités.

Les sorties nettes des fonds distincts et des actifs de tiers gérés totalisant 13,6 G$ au cours du trimestre considéré se composaient des éléments suivants :

(en milliards de dollars) T4 24 T3 24 T2 24 T1 24 T4 23 Flux liés aux fonds distincts et aux actifs de tiers gérés, montant net :









MFS (28,5) (19,1) (20,2) (11,7) (15,3) Gestion SLC 14,1 1,7 (0,7) 1,5 3,9 Canada, Asie et autres 0,8 0,5 1,1 (0,3) -- Total des flux liés aux fonds distincts et aux actifs de tiers gérés, montant net (13,6) (16,9) (19,8) (10,5) (11,4)

Les actifs de tiers gérés ont augmenté de 111,9 G$, ou 10 %, par rapport au 31 décembre 2023, principalement en raison :





i) des fluctuations favorables du marché de 94,9 G$;



ii) de l'incidence du change de 91,0 G$. Ces éléments ont été partiellement contrebalancés par :



iii) des sorties nettes de 61,1 G$;



iv) des distributions aux Clients de 7,6 G$;



v) une diminution de 5,4 G$ découlant des autres activités.

E. Marge sur services contractuels

La MSC représente une source de la valeur stockée des bénéfices futurs liés aux activités d'assurance, et elle est admissible à titre de capital disponible aux fins du TSAV. La MSC est une composante des passifs relatifs aux contrats d'assurance. Le tableau suivant présente les variations de la MSC, y compris sa comptabilisation dans le bénéfice net de la période, ainsi que la croissance des nouvelles activités de souscription d'assurance.

(en millions de dollars) Pour l'exercice complet

clos le 31 décembre 2024 Pour l'exercice complet

clos le 31 décembre 2023 Au début de la période 11 786 10 865 Incidence des nouvelles affaires d'assurance1) 1 473 1 253 Fluctuations attendues du rendement des actifs et des taux arrêtés1) 703 560 Profits (pertes) liés aux résultats découlant des activités d'assurance1) (77) 67 MSC comptabilisée à l'égard des services rendus (1 135) (919) Variation interne de la MSC1), 2) 964 961 Incidence des marchés et autres1) 124 (38) Incidence de la variation des hypothèses1) 30 364 Incidence du change 462 (104) Cession3) -- (262) Variation totale de la MSC 1 580 921 Marge sur services contractuels à la fin de la période4) 13 366 11 786

1) Ces éléments constituent des mesures financières non conformes aux normes IFRS. Pour plus de détails, se reporter à la rubrique H, « Mesures financières non conformes aux normes IFRS », du présent document. 2) La variation interne de la MSC est une composante de la variation totale de la MSC et de la génération interne de capital. 3) Liée à la vente de la Sun Life UK. Pour plus de renseignements, se reporter à la note 3 de nos états financiers consolidés annuels de 2024. 4) Le total de la MSC pour la Compagnie présenté ci-dessus comprend la MSC sur les contrats d'assurance émis de 13 028 M$ (31 décembre 2023 - 11 845 M$), déduction faite de la MSC sur les contrats de réassurance détenus de (338) M$ (31 décembre 2023 - 59 M$).

Le total de la MSC s'établissait à 13,4 G$ à la fin du quatrième trimestre de 2024, soit une augmentation de 1,6 G$, ou 13 %, par rapport au 31 décembre 2023 :

La variation interne de la MSC était attribuable à l'incidence des affaires nouvelles d'assurance, reflétant les solides souscriptions enregistrées en Asie, principalement à Hong Kong , et au Canada , principalement en protection individuelle.

, et au , principalement en protection individuelle. Des résultats défavorables ont été enregistrés au chapitre de l'assurance au Canada et en Asie, partiellement contrebalancés par les résultats enregistrés aux États-Unis.

et en Asie, partiellement contrebalancés par les résultats enregistrés aux États-Unis. L'incidence favorable des marchés et autres découlant des résultats enregistrés au chapitre des intérêts et des actions.

L'incidence de la modification des hypothèses comprend l'incidence défavorable d'un nouveau traité de réassurance et la mise à jour sur le plan des déchéances, partiellement contrebalancées par des résultats nets favorables enregistrés au chapitre de la mortalité.

L'incidence du change a été favorable en Asie et aux États-Unis.

Modifications des hypothèses et mesures de la direction, classées par type

L'incidence des modifications des hypothèses et mesures de la direction sur la MSC découle des contrats d'assurance évalués en vertu de la méthode d'évaluation générale et de la méthode fondée sur les honoraires variables (la « MHV »), ainsi que de leur incidence connexe. Dans le cas des contrats d'assurance évalués en vertu de la méthode d'évaluation générale, l'incidence est comptabilisée dans la MSC en fonction de taux d'actualisation arrêtés. Dans le cas des contrats d'assurance évalués en vertu de la MHV, l'incidence est comptabilisée dans la MSC en fonction de taux d'actualisation courants. Le tableau suivant présente l'incidence des modifications des hypothèses et mesures de la direction sur le bénéfice net déclaré et la MSC pour le trimestre clos le 31 décembre 2024.

Pour le trimestre clos le 31 décembre 2024



(en millions de dollars) Incidence sur le

bénéfice net

déclaré (après

impôt)1), 2) Différé dans la

MSC (avant

impôt)2), 3), 4) Commentaires Mortalité/morbidité 7 22 Mises à jour mineures pour refléter les résultats enregistrés au chapitre de la mortalité et de la morbidité. Comportements des titulaires de contrat -- --

Charges -- (19) Mises à jour mineures pour refléter les résultats enregistrés au chapitre des charges. Données financières (25) -- Mises à jour mineures de diverses hypothèses financières. Amélioration des modèles et autres 29 138 Améliorations diverses et modifications de méthodes. Les éléments les plus importants sont les améliorations apportées aux produits d'assurance-vie avec participation à la Sun Life International en Asie. Incidence totale des modifications des

hypothèses 11 141



1) Dans le présent document, l'incidence des modifications des hypothèses et mesures de la direction sur le bénéfice net déclaré est présentée intégralement pour le résultat net des activités d'assurance et le résultat net des activités de placement, et elle exclut les montants attribuables aux titulaires de contrat avec participation. 2) La MSC est présentée avant impôt étant donné que cette présentation reflète les variations des passifs relatifs aux contrats d'assurance, tandis que le bénéfice net déclaré est présenté après impôt afin de refléter l'incidence sur le capital. 3) L'incidence de la variation de 30 M$ des hypothèses relatives au report de la MSC comprend un montant de (23) M$ pour le trimestre clos le 31 mars 2024, un montant de 7 M$ pour le trimestre clos le 30 juin 2024, un montant de (95) M$ pour le trimestre clos le 30 septembre 2024 et un montant de 141 M$ pour le trimestre clos le 31 décembre 2024, tel qu'il est mentionné dans le tableau ci-dessus. 4) L'incidence totale des modifications des hypothèses constitue une mesure financière non conforme aux normes IFRS à l'égard des montants différés dans la MSC. Pour plus de détails, se reporter à la rubrique M, « Mesures financières non conformes aux normes IFRS », du rapport de gestion annuel de 2024.

F. Solidité financière

(en millions de dollars, sauf indication contraire) T4 24 T3 24 T2 24 T1 24 T4 23 Ratio du TSAV1)









Financière Sun Life inc. 152 % 152 % 150 % 148 % 149 % Sun Life du Canada 146 % 147 % 142 % 142 % 141 % Capital









Titres de créance subordonnés 6 179 6 177 6 926 6 179 6 178 Instruments de capital novateurs2) 200 200 200 200 200 Capitaux propres du compte des contrats avec participation 496 621 567 510 457 Participations ne donnant pas le contrôle 76 79 92 106 161 Actions privilégiées et autres instruments de capitaux propres 2 239 2 239 2 239 2 239 2 239 Capitaux propres attribuables aux actionnaires ordinaires3) 23 318 22 989 21 803 21 790 21 343 Marge sur services contractuels4) 13 366 12 836 12 512 12 141 11 786 Total du capital 45 874 45 141 44 339 43 165 42 364 Ratio de levier financier4), 5) 20,1 % 20,4 % 22,6 % 21,1 % 21,5 % Dividendes









Ratio de distribution sous-jacent5) 50 % 46 % 47 % 52 % 46 % Dividendes par action ordinaire (en dollars) 0,840 0,810 0,810 0,780 0,780 Valeur comptable par action ordinaire (en dollars) 40,63 39,88 37,70 37,41 36,51

1) Nos ratios du TSAV sont calculés conformément à la ligne directrice du BSIF intitulée Test de suffisance du capital des sociétés d'assurance-vie. 2) Les instruments de capital novateurs désignent les titres échangeables de la Fiducie de capital Sun Life (les « SLEECS »); se reporter à la rubrique J, « Gestion du capital et des liquidités », du rapport de gestion annuel de 2024. 3) Les capitaux propres attribuables aux actionnaires ordinaires correspondent au total des capitaux propres attribuables aux actionnaires, déduction faite des actions privilégiées et des autres instruments de capitaux propres. 4) Le calcul du ratio de levier financier a été mis à jour afin d'inclure le solde de la MSC (déduction faite de l'impôt) dans le dénominateur. La MSC (déduction faite de l'impôt) se chiffrait à 10,3 G$ au 31 décembre 2024 (30 septembre 2024 - 9,9 G$; 30 juin 2024 - 9,6 G$; 31 mars 2024 - 9,9 G$; 31 décembre 2023 - 9,6 G$). 5) Ces éléments constituent des mesures financières non conformes aux normes IFRS. Pour plus de détails, se reporter à la rubrique H, « Mesures financières non conformes aux normes IFRS », du présent document.

1. Test de suffisance du capital des sociétés d'assurance-vie

Le Bureau du surintendant des institutions financières a établi pour le Canada le cadre de capital réglementaire appelé le « Test de suffisance du capital des sociétés d'assurance-vie ». Le TSAV mesure la suffisance du capital des assureurs en ayant recours à une approche fondée sur le risque, et il comprend des éléments qui contribuent à la solidité financière de l'assureur en période de crise, de même que des éléments qui contribuent à la protection des titulaires de contrat et des créanciers en cas de liquidation.

La FSL inc. est une société d'assurance inactive et elle est assujettie à la ligne directrice TSAV. La Sun Life du Canada, principale filiale d'assurance-vie active de la FSL inc., est également assujettie au TSAV.

Le ratio du TSAV de la FSL inc. s'établissait à 152 % au 31 décembre 2024, en hausse de 3 points de pourcentage par rapport au 31 décembre 2023, en raison de la génération interne de capital, déduction faite des versements de dividendes aux actionnaires, des modifications des hypothèses et mesures de la direction ainsi que des fluctuations du marché, partiellement contrebalancées par les rachats d'actions.

Le ratio du TSAV de la Sun Life du Canada s'établissait à 146 % au 31 décembre 2024, en hausse de 5 points de pourcentage par rapport au 31 décembre 2023, en raison de la génération interne de capital, déduction faite des paiements de dividendes à la FSL inc., des fluctuations du marché et des modifications des hypothèses et mesures de la direction.

Pour les deux périodes, le ratio du TSAV de la Sun Life du Canada était largement supérieur au ratio de surveillance de 100 % et au ratio réglementaire minimal de 90 % prévus par le BSIF.

2. Capital

Notre capital total se compose des titres de créance subordonnés et des autres instruments de capital, de la MSC, des capitaux propres du compte des contrats avec participation et du total des capitaux propres attribuables aux actionnaires, lequel comprend les capitaux propres attribuables aux actionnaires ordinaires, les actions privilégiées et les autres instruments de capitaux propres, ainsi que les participations ne donnant pas le contrôle. Au 31 décembre 2024, notre capital total s'établissait à 45,9 G$, en hausse de 3,5 G$ par rapport au 31 décembre 2023. L'augmentation du capital total comprend le bénéfice net déclaré de 3 049 M$, une hausse de 1 580 M$ de la MSC, l'incidence favorable du change de 1 346 M$ incluse dans les autres éléments du résultat global et l'émission de débentures non garanties subordonnées de série 2024-1 à taux variable différé de 5,12 % d'un montant en capital de 750 M$, présentée en détail ci-dessous. Ces éléments ont été partiellement contrebalancés par le versement de dividendes de 1 875 M$ sur les actions ordinaires de la FSL inc. (les « actions ordinaires »), une diminution de 855 M$ découlant du rachat et de l'annulation d'actions ordinaires présenté en détail ci-dessous, et le rachat d'un montant en capital de 750 M$ en débentures non garanties subordonnées de série 2019-1 à taux variable différé de 2,38 %, présenté en détail ci-dessous.

Au quatrième trimestre de 2024, la génération interne de capital1) s'est établie à 350 M$, ce qui mesure la variation du capital, déduction faite des dividendes, en excédent des exigences du TSAV, excluant l'incidence des marchés et d'autres éléments non récurrents. La génération interne de capital a été stimulée par le bénéfice net sous-jacent et par la MSC liée aux affaires nouvelles.

Notre situation de capital et notre liquidité demeurent excellentes, soutenues par un ratio du TSAV de 152 % pour la FSL inc., un ratio de levier financier de 20,1 %1), ainsi qu'un montant de 1,4 G$ en trésorerie et en autres actifs liquides1) au 31 décembre 2024 pour la FSL inc.2) (31 décembre 2023 - 1,6 G$).

Opérations sur les capitaux propres

Le 15 mai 2024, la FSL inc. a émis des débentures non garanties subordonnées de série 2024-1 à taux variable différé de 5,12 % arrivant à échéance en 2036 d'un montant en capital de 750 M$. Un montant égal au produit net du placement de ces débentures servira à financer ou refinancer, en totalité ou en partie, des actifs nouveaux ou existants admissibles, selon leur définition dans notre Cadre des obligations durables daté d'avril 2024.

Le 13 août 2024, la FSL inc. a remboursé la totalité du montant en capital de 750 M$ en débentures non garanties subordonnées de série 2019-1 à taux variable différé de 2,38 % en circulation, en vertu des modalités de remboursement prévues pour ces débentures. Les remboursements ont été financés au moyen de la trésorerie existante et d'autres actifs liquides.

Offres publiques de rachat dans le cours normal des activités

Le 29 août 2023, la FSL inc. a amorcé une offre publique de rachat dans le cours normal des activités, laquelle est demeurée en vigueur jusqu'au 28 août 2024 (l'« offre publique de rachat dans le cours normal des activités de 2023 »).

Le 26 août 2024, la FSL inc. a annoncé que le BSIF et la Bourse de Toronto (la « TSX ») avaient approuvé le renouvellement précédemment annoncé de son offre publique de rachat dans le cours normal des activités visant le rachat d'un nombre maximal de 15 millions de ses actions ordinaires (l'« offre publique de rachat dans le cours normal des activités de 2024 »). L'offre publique de rachat dans le cours normal des activités de 2024 a débuté le 29 août 2024 et se poursuivra jusqu'au 28 août 2025, ou jusqu'à une date antérieure que la FSL inc. pourrait déterminer, ou encore jusqu'à la date à laquelle la FSL inc. achèvera ses rachats d'actions ordinaires en vertu de l'offre publique de rachat dans le cours normal des activités de 2024. Toute action ordinaire rachetée par la FSL inc. en vertu de l'offre publique de rachat dans le cours normal des activités de 2024 sera annulée ou utilisée dans le cadre de certains régimes incitatifs réglés en instruments de capitaux propres.

Les actions rachetées et par la suite annulées dans le cadre des deux offres de rachat s'établissaient comme suit :



Résultats trimestriels Cumuls annuels Total1)

T4 24 2024

Actions

ordinaires

rachetées

(en millions) Montant (en millions

de dollars)2) Actions

ordinaires

rachetées

(en millions) Montant (en millions

de dollars)2) Actions

ordinaires

rachetées

(en millions) Montant (en millions

de dollars)2) Offre publique de rachat dans le cours normal des

activités de 2023 (venue à échéance le 28 août 2024) -- -- 7,7 546 10,5 733 Offre publique de rachat dans le cours normal des

activités de 2024 3,0 249 3,8 309 3,8 309 Total 3,0 249 11,5 855





1) Représente le solde des actions ordinaires rachetées puis annulées à ce jour pendant la durée des offres publiques de rachat dans le cours normal des activités. 2) Exclut l'incidence de la taxe d'accise sur les rachats nets de titres de capitaux propres. Le budget de 2023 du gouvernement du Canada a introduit une nouvelle taxe d'accise de 2 % sur les rachats nets de titres de capitaux propres effectués le 1er janvier 2024 ou après cette date, et cette nouvelle loi a été adoptée en juin 2024.

__________ 1) Ces éléments constituent des mesures financières non conformes aux normes IFRS. Pour plus de détails, se reporter à la rubrique H, « Mesures financières non conformes aux normes IFRS », du présent document. 2) La FSL inc. (la société mère ultime) et ses sociétés de portefeuille en propriété exclusive.

G. Rendement des différents secteurs d'activité



Résultats trimestriels (en millions de dollars) T4 24 T3 24 T4 23 Bénéfice net sous-jacent (perte nette sous-jacente)1)





Gestion d'actifs 360 344 331 Canada 366 375 350 États-Unis 161 219 253 Asie 175 170 143 Organisation internationale (97) (92) (94) Bénéfice net sous-jacent total (perte nette sous-jacente totale)1) 965 1 016 983 Bénéfice net déclaré (perte nette déclarée) - actionnaires ordinaires





Gestion d'actifs 326 644 297 Canada 253 382 348 États-Unis (7) 339 101 Asie 11 32 44 Organisation internationale (346) (49) (41) Bénéfice net déclaré total (perte nette déclarée totale) - actionnaires ordinaires 237 1 348 749

1) Ces éléments constituent des mesures financières non conformes aux normes IFRS. Pour plus de détails, se reporter à la rubrique H, « Mesures financières non conformes aux normes IFRS », du présent document.

L'information décrivant les différents secteurs d'activité et leurs divisions respectives est incluse dans notre rapport de gestion annuel de 2024. Tous les facteurs dont il est question dans le présent document et qui ont une incidence sur notre bénéfice net sous-jacent s'appliquent également au bénéfice net déclaré.

1. Gestion d'actifs



Résultats trimestriels Gestion d'actifs (en millions de dollars canadiens) T4 24 T3 24 T4 23 Bénéfice net sous-jacent1) 360 344 331 À ajouter : Incidence des marchés (14) (6) (6)

Participation de la direction dans les actions de la MFS -- (10) (11)

Acquisitions, intégrations et restructurations2), 3) (14) 322 (12)

Amortissement des immobilisations incorporelles (6) (6) (5) Bénéfice net déclaré - actionnaires ordinaires 326 644 297 Actif géré (en milliards de dollars canadiens)1) 1 121,3 1 103,1 1 015,9 Flux bruts (en milliards de dollars canadiens)1) 54,0 36,3 38,3 Flux nets (en milliards de dollars canadiens)1) (14,3) (17,4) (11,4) MFS (en millions de dollars canadiens)





Bénéfice net sous-jacent1) 301 297 261 À ajouter : Participation de la direction dans les actions de la MFS -- (10) (11) Bénéfice net déclaré - actionnaires ordinaires 301 287 250 Actif géré (en milliards de dollars canadiens)1) 871,2 872,7 792,8 Flux bruts (en milliards de dollars canadiens)1) 37,2 31,3 30,4 Flux nets (en milliards de dollars canadiens)1) (28,5) (19,1) (15,3) MFS (en millions de dollars américains)





Bénéfice net sous-jacent1) 216 218 191 À ajouter : Participation de la direction dans les actions de la MFS -- (8) (8) Bénéfice net déclaré - actionnaires ordinaires 216 210 183 Marge d'exploitation nette avant impôt de la MFS1) 40,5 % 40,5 % 39,4 % Actif net moyen (en milliards de dollars américains)1) 630,5 626,2 566,6 Actif géré (en milliards de dollars américains)1), 4) 605,9 645,3 598,6 Flux bruts (en milliards de dollars américains)1) 26,6 22,9 22,3 Flux nets (en milliards de dollars américains)1) (20,4) (14,0) (11,2) Augmentation (perte) de valeur de l'actif (en milliards de dollars américains) (19,1) 41,2 53,9 Gestion SLC (en millions de dollars canadiens)





Bénéfice net sous-jacent1) 59 47 70 À ajouter : Incidence des marchés (14) (6) (6)

Acquisitions, intégrations et restructurations2), 3) (14) 322 (12)

Amortissement des immobilisations incorporelles (6) (6) (5) Bénéfice net déclaré - actionnaires ordinaires 25 357 47 Bénéfice tiré des honoraires1) 79 72 92 Marge avant impôt sur le bénéfice tiré des honoraires1), 5) 23,0 % 24,2 % 24,2 % Marge d'exploitation nette avant impôt1), 5) 21,1 % 21,8 % 21,8 % Actif géré (en milliards de dollars canadiens)1) 250,1 230,4 223,1 Flux bruts provenant de l'actif géré (en milliards de dollars canadiens)1) 16,8 5,0 8,0 Flux nets provenant de l'actif géré (en milliards de dollars canadiens)1) 14,1 1,7 3,9 Actif géré lié au bénéfice tiré des honoraires (en milliards de dollars canadiens)1) 192,7 182,5 176,9 Flux bruts provenant de l'actif géré lié au bénéfice tiré des honoraires (en milliards de dollars canadiens)1) 8,6 6,4 9,2 Flux nets provenant de l'actif géré lié au bénéfice tiré des honoraires (en milliards de dollars canadiens)1) 6,5 4,2 5,6 Actif administré (en milliards de dollars canadiens)1) 15,9 15,3 49,8 Mobilisation de capitaux (en milliards de dollars canadiens)1) 10,2 7,1 5,5 Déploiement de capital (en milliards de dollars canadiens)1) 6,3 4,6 7,3

1) Ces éléments constituent des mesures financières non conformes aux normes IFRS. Pour plus de détails, se reporter à la rubrique H, « Mesures financières non conformes aux normes IFRS », du présent document. 2) Les montants ont trait aux coûts d'acquisition relatifs aux sociétés liées de Gestion SLC, soit BentallGreenOak, InfraRed Capital Partners, Crescent Capital Group LP et Advisors Asset Management, Inc., y compris la désactualisation au titre des autres passifs financiers de 13 M$ au quatrième trimestre de 2024 (troisième trimestre de 2024 - 19 M$; quatrième trimestre de 2023 - 24 M$). 3) Reflète principalement une diminution de 334 M$ des paiements futurs estimatifs au titre des options d'achat des participations restantes des sociétés liées de Gestion SLC au troisième trimestre de 2024. Pour plus de renseignements, se reporter à la note 5 de nos états financiers consolidés annuels de 2024. 4) La MFS présente des renseignements mensuels sur son actif géré à la rubrique « Corporate Fact Sheet » de son site Web, qu'on peut consulter à l'adresse www.mfs.com/CorpFact . La rubrique « Corporate Fact Sheet » présente également l'actif et le passif de la MFS en fonction des PCGR des États-Unis au 31 décembre 2024. 5) En fonction des 12 derniers mois. Pour plus de détails, se reporter à la rubrique H, « Mesures financières non conformes aux normes IFRS », du présent document.

Rentabilité

Comparaison trimestrielle - entre le T4 2024 et le T4 2023

Le bénéfice net sous-jacent de Gestion d'actifs s'est établi à 360 M$, en hausse de 29 M$, ou 9 %, en raison des facteurs suivants :

MFS : augmentation de 40 M$ (augmentation de 25 M$ US) attribuable à la hausse des produits tirés des honoraires découlant de l'augmentation de l'actif net moyen, partiellement contrebalancée par la hausse des charges. La marge d'exploitation nette avant impôt de la MFS 1) s'est améliorée pour s'établir à 40,5 % au quatrième trimestre de 2024, comparativement à 39,4 % à l'exercice précédent.

augmentation de 40 M$ (augmentation de 25 M$ US) attribuable à la hausse des produits tirés des honoraires découlant de l'augmentation de l'actif net moyen, partiellement contrebalancée par la hausse des charges. La marge d'exploitation nette avant impôt de la MFS s'est améliorée pour s'établir à 40,5 % au quatrième trimestre de 2024, comparativement à 39,4 % à l'exercice précédent. Gestion SLC : diminution de 11 M$ attribuable à la baisse des produits tirés des honoraires, en grande partie contrebalancée par la hausse des produits tirés des placements en capitaux de lancement. Le bénéfice tiré des honoraires1) a diminué de 14 % en raison de l'augmentation des charges découlant principalement de la rémunération incitative, partiellement contrebalancée par la hausse de l'actif géré découlant de la mobilisation et du déploiement de capitaux solides sur l'ensemble de la plateforme. La marge sur le bénéfice tiré des honoraires1) s'est établie à 23,0 % pour le quatrième trimestre de 2024, comparativement à 24,2 % à l'exercice précédent.

Le bénéfice net déclaré de Gestion d'actifs s'est chiffré à 326 M$, en hausse de 29 M$, ou 10 %, en raison de la hausse du bénéfice net sous-jacent.

L'incidence du change a donné lieu à une augmentation de 8 M$ du bénéfice net sous-jacent et du bénéfice net déclaré, respectivement.

Croissance

Comparaison entre 2024 et 2023

L'actif géré de Gestion d'actifs s'est établi à 1 121,3 G$, en hausse de 105,4 G$, ou 10 %, par rapport au 31 décembre 2023, en raison des facteurs suivants :

Les variations de la valeur de l'actif net de 175,8 G$ partiellement contrebalancées par les éléments suivants :

Les sorties nettes de 62,8 G$.

Les distributions aux Clients de 7,6 G$.

L'actif géré de la MFS a augmenté de 7,3 G$ US, ou 1 %, par rapport au 31 décembre 2023, en raison du facteur suivant :

Une augmentation de la valeur de l'actif de 65,1 G$ US découlant de la hausse des marchés des actions, partiellement contrebalancée par des sorties nettes de 57,8 G$ US.

Au quatrième trimestre de 2024, 95 %, 48 % et 25 % de l'actif des fonds communs de placement de la MFS offerts aux particuliers aux États-Unis se sont classés dans la moitié supérieure de leurs catégories Morningstar pour ce qui est du rendement sur dix, cinq et trois ans, respectivement.

L'actif géré de Gestion SLC a augmenté de 27,0 G$, ou 12 %, par rapport au 31 décembre 2023, en raison des facteurs suivants :

Les variations de la valeur de l'actif de 17,9 G$ et les entrées nettes de 16,6 G$, partiellement contrebalancées par les distributions aux Clients de 7,6 G$.

Les entrées nettes se composaient de la mobilisation de capitaux et des versements des Clients, qui ont totalisé 33,2 G$, partiellement contrebalancées par des sorties de 16,6 G$.

L'actif géré lié au bénéfice tiré des honoraires de Gestion SLC a augmenté de 15,9 G$, ou 9 %, par rapport au 31 décembre 2023, en raison des facteurs suivants :

Les entrées nettes de 14,7 G$ et les variations de la valeur de l'actif de 12,7 G$, partiellement contrebalancées par les distributions aux Clients de 11,6 G$.

Les entrées nettes se composaient du déploiement de capital et des versements des Clients, qui ont totalisé 29,4 G$, partiellement contrebalancés par des sorties de 14,6 G$.

__________ 1) Ces éléments constituent des mesures financières non conformes aux normes IFRS. Pour plus de détails, se reporter à la rubrique H, « Mesures financières non conformes aux normes IFRS », du présent document.

2. Canada



Résultats trimestriels (en millions de dollars) T4 24 T3 24 T4 23 Gestion de patrimoine et d'actifs1) 101 101 92 Santé et protection collective1) 153 172 159 Protection individuelle1) 112 102 99 Bénéfice net sous-jacent1) 366 375 350 À ajouter : Incidence des marchés (106) 47 (50)

Modifications des hypothèses et mesures de la direction (1) (34) 52

Acquisitions, intégrations et restructurations -- -- 3

Amortissement des immobilisations incorporelles (6) (6) (7) Bénéfice net déclaré - actionnaires ordinaires 253 382 348 Rendement des capitaux propres sous-jacent (en %)1) 23,0 % 22,6 % 21,9 % Rendement des capitaux propres déclaré (en %)1) 15,9 % 23,0 % 21,8 % Souscriptions de produits de gestion de patrimoine et flux bruts de gestion d'actifs1) 4 938 3 755 5 424 Souscriptions - santé et protection collective1) 88 124 174 Souscriptions - protection individuelle1) 142 112 171

1) Ces éléments constituent des mesures financières non conformes aux normes IFRS. Pour plus de détails, se reporter à la rubrique H, « Mesures financières non conformes aux normes IFRS », du présent document. Pour obtenir plus de renseignements sur les types d'activité des secteurs d'activité de la Sun Life, se reporter à la rubrique A, « Mode de présentation de nos résultats », de notre rapport de gestion annuel de 2024.

Rentabilité

Comparaison trimestrielle - entre le T4 2024 et le T4 2023

Le bénéfice net sous-jacent s'est établi à 366 M$, en hausse de 16 M$, ou 5 %, en raison des facteurs suivants :

Gestion de patrimoine et d'actifs : augmentation de 9 M$ en raison de la croissance des affaires et de l'augmentation des produits tirés des honoraires découlant de l'augmentation de l'actif géré, en grande partie contrebalancée par la diminution des résultats nets tirés des placements, y compris les résultats défavorables enregistrés au chapitre du crédit.

augmentation de 9 M$ en raison de la croissance des affaires et de l'augmentation des produits tirés des honoraires découlant de l'augmentation de l'actif géré, en grande partie contrebalancée par la diminution des résultats nets tirés des placements, y compris les résultats défavorables enregistrés au chapitre du crédit. Santé et protection collective : baisse de 6 M$ en raison de la croissance des affaires et de la hausse des résultats tirés des placements, plus que contrebalancées par les résultats moins favorables enregistrés au chapitre de la morbidité, reflétant la hausse des volumes des règlements et les durées plus longues des règlements.

baisse de 6 M$ en raison de la croissance des affaires et de la hausse des résultats tirés des placements, plus que contrebalancées par les résultats moins favorables enregistrés au chapitre de la morbidité, reflétant la hausse des volumes des règlements et les durées plus longues des règlements. Protection individuelle : hausse de 13 M$ en raison des résultats favorables enregistrés au chapitre de la mortalité, reflétant la baisse des règlements et l'augmentation des résultats tirés des placements.

hausse de 13 M$ en raison des résultats favorables enregistrés au chapitre de la mortalité, reflétant la baisse des règlements et l'augmentation des résultats tirés des placements. La diminution du bénéfice relatif au surplus sur l'ensemble des activités, reflétant principalement la diminution des produits d'intérêts nets.

Le bénéfice net déclaré s'est établi à 253 M$, en baisse de 95 M$, ou 27 %, reflétant l'incidence des marchés et l'incidence des modifications des hypothèses et mesures de la direction. L'incidence des marchés est principalement attribuable à l'incidence défavorable des taux d'intérêt, partiellement contrebalancée par l'amélioration des résultats liés aux placements immobiliers.

Croissance

Comparaison trimestrielle - entre le T4 2024 et le T4 2023

Les souscriptions au Canada comprenaient ce qui suit :

Les souscriptions de produits de gestion de patrimoine et flux bruts de gestion d'actifs se sont établis à 4,9 G$, en baisse de 9 %, reflétant le moment où les souscriptions de régimes à prestations déterminées ont été enregistrées aux RCR et la diminution des souscriptions de produits garantis à la Gestion de patrimoine de l'Individuelle, partiellement contrebalancés par l'augmentation des souscriptions de fonds communs de placement à la Gestion de patrimoine de l'Individuelle.

patrimoine de l'Individuelle, partiellement contrebalancés par l'augmentation des souscriptions de fonds communs de placement à la patrimoine de l'Individuelle. Les souscriptions en santé et protection collective se sont établies à 88 M$, en baisse de 49 %, reflétant l'augmentation des ventes de contrats importants au cours de l'exercice précédent.

Les souscriptions en protection individuelle se sont chiffrées à 142 M$, en baisse de 17 %, reflétant la diminution des souscriptions enregistrées par le réseau de tiers.

3. États-Unis



Résultats trimestriels (en millions de dollars américains) T4 24 T3 24 T4 23 Santé et protection collective1) 82 127 153 Protection individuelle1) 33 34 34 Bénéfice net sous-jacent1) 115 161 187 À ajouter : Incidence des marchés (39) 9 (33)

Modifications des hypothèses et mesures de la direction -- 104 (40)

Acquisitions, intégrations et restructurations2) (9) (8) (19)

Amortissement des immobilisations incorporelles (16) (16) (18)

Autres (52) -- -- Bénéfice net déclaré (perte nette déclarée) - actionnaires ordinaires (1) 250 77 Rendement des capitaux propres sous-jacent (en %)1) 9,5 % 13,4 % 16,1 % Rendement des capitaux propres déclaré (en %)1) (0,1) % 20,8 % 6,7 % Marge après impôt des Garanties collectives (en %)1), 3) 8,3 % 9,9 % 10,0 % Souscriptions - santé et protection collective1) 830 219 932

1) Ces éléments constituent des mesures financières non conformes aux normes IFRS. Pour plus de détails, se reporter à la rubrique H, « Mesures financières non conformes aux normes IFRS », du présent document. Pour plus de renseignements sur les types d'activité des secteurs d'activité de la Sun Life, se reporter à la rubrique A, « Mode de présentation de nos résultats », du rapport de gestion annuel de 2024. 2) Comprend les coûts d'intégration de DentaQuest, acquise le 1er juin 2022. 3) En fonction du bénéfice net sous-jacent des quatre derniers trimestres. Pour plus de détails, se reporter à la rubrique H, « Mesures financières non conformes aux normes IFRS », du présent document.

Rentabilité

Comparaison trimestrielle - entre le T4 2024 et le T4 2023

Le bénéfice net sous-jacent s'est établi à 115 M$ US, en baisse de 72 M$ US, ou 39 %, en raison des facteurs suivants :

Santé et protection collective 1) : diminution de 71 M$ US en raison des résultats défavorables enregistrés au chapitre de la morbidité dans le secteur de l'assurance-maladie en excédent de pertes découlant de la gravité des sinistres.

diminution de 71 M$ US en raison des résultats défavorables enregistrés au chapitre de la morbidité dans le secteur de l'assurance-maladie en excédent de pertes découlant de la gravité des sinistres. Protection individuelle1) : diminution de 1 M$ US, soit un niveau stable par rapport à l'exercice précédent.

La perte nette déclarée s'est établie à 1 M$ US, comparativement à un bénéfice net déclaré de 77 M$ US au cours de l'exercice précédent, reflétant la diminution du bénéfice net sous-jacent et une charge non récurrente pour les garanties de frais dentaires, partiellement contrebalancées par l'incidence des modifications des hypothèses et mesures de la direction. L'incidence défavorable des taux d'intérêt a été essentiellement contrebalancée par l'amélioration des résultats liés aux placements immobiliers.

L'incidence du change a donné lieu à une augmentation de 4 M$ du bénéfice net sous-jacent et à une augmentation de 1 M$ de la perte nette déclarée.

Croissance

Comparaison trimestrielle - entre le T4 2024 et le T4 2023

Les souscriptions de produits collectifs aux États-Unis se sont établies à 830 M$ US, en baisse de 11 %, reflétant la diminution des souscriptions de garanties de frais dentaires, d'assurance collective et d'assurance-maladie en excédent de pertes. Les souscriptions de garanties de frais dentaires reflètent principalement la diminution des souscriptions enregistrées au titre du régime Medicaid.

__________ 1) Avec prise d'effet au premier trimestre de 2024, reflète des améliorations apportées à la méthode de répartition des charges du type d'activité Protection individuelle au type d'activité Santé et protection collective du secteur États-Unis.

4. Asie



Résultats trimestriels (en millions de dollars) T4 24 T3 24 T4 23 Gestion de patrimoine et d'actifs1) 25 29 16 Protection individuelle1), 2) 179 158 138 Charges du bureau régional et autres1) (29) (17) (11) Bénéfice net sous-jacent1) 175 170 143 À ajouter : Incidence des marchés 16 (57) (142)

Modifications des hypothèses et mesures de la direction 13 (74) (1)

Acquisitions, intégrations et restructurations (5) (5) (5)

Amortissement des immobilisations incorporelles (188) (2) (2)

Autres -- -- 51 Bénéfice net déclaré - actionnaires ordinaires 11 32 44 Rendement des capitaux propres sous-jacent (en %)1) 12,6 % 12,2 % 10,5 % Rendement des capitaux propres déclaré (en %)1) 0,8 % 2,3 % 3,2 % Souscriptions de produits de gestion de patrimoine et flux bruts de gestion d'actifs1) 2 053 1 901 2 004 Souscriptions - protection individuelle1) 601 618 536 Souscriptions - santé et protection collective1), 2) 21 21 16 MSC liée aux affaires nouvelles2) 201 267 223

1) Ces éléments constituent des mesures financières non conformes aux normes IFRS. Pour plus de détails, se reporter à la rubrique H, « Mesures financières non conformes aux normes IFRS », du présent document. Pour obtenir plus de renseignements sur les types d'activité des secteurs d'activité de la Sun Life, se reporter à la rubrique A, « Mode de présentation de nos résultats », du rapport de gestion annuel de 2024. 2) En ce qui a trait au bénéfice net sous-jacent par type d'activité, les activités d'assurance collective en Asie ont été incluses dans la catégorie Protection individuelle.

Rentabilité

Comparaison trimestrielle - entre le T4 2024 et le T4 2023

Le bénéfice net sous-jacent s'est établi à 175 M$, en hausse de 32 M$, ou 22 %, en raison des facteurs suivants :

Gestion de patrimoine et d'actifs : augmentation de 9 M$ en raison de la hausse des produits tirés des honoraires, principalement attribuable à la hausse de l'actif géré.

augmentation de 9 M$ en raison de la hausse des produits tirés des honoraires, principalement attribuable à la hausse de l'actif géré. Protection individuelle : augmentation de 41 M$ en raison de l'amélioration des résultats enregistrés au chapitre de la protection et de la hausse de l'apport des coentreprises.

augmentation de 41 M$ en raison de l'amélioration des résultats enregistrés au chapitre de la protection et de la hausse de l'apport des coentreprises. Charges du bureau régional et autres : augmentation de (18) M$ de la perte nette, reflétant des investissements continus dans nos activités dans l'ensemble de la région et l'augmentation de la rémunération incitative.

Le bénéfice net déclaré s'est établi à 11 M$, en baisse de 33 M$, ou 75 %, en raison d'une perte de valeur relative à une immobilisation incorporelle liée à la bancassurance au Vietnam reflétant des mises à jour découlant des changements apportés aux facteurs réglementaires et macroéconomiques, partiellement contrebalancées par l'incidence des marchés et par l'augmentation du bénéfice net sous-jacent. L'incidence des marchés est principalement attribuable à l'incidence favorable des taux d'intérêt et à l'amélioration des résultats liés aux placements immobiliers.

L'incidence du change a donné lieu à une augmentation de 4 M$ du bénéfice net sous-jacent et à une augmentation de 6 M$ du bénéfice net déclaré.

Croissance

Comparaison trimestrielle - entre le T4 2024 et le T4 2023

Les souscriptions en Asie comprenaient ce qui suit:

Les souscriptions de produits individuels se sont établies à 601 M$, en hausse de 10 % 1) , reflétant la hausse des souscriptions à la Sun Life International en raison de la vente d'un contrat important enregistrée à l'exercice précédent, la croissance des réseaux de la bancassurance et de la distribution directe en Inde, ainsi que la croissance des réseaux des agences et de la bancassurance à Hong Kong .

, reflétant la hausse des souscriptions à la Sun Life International en raison de la vente d'un contrat important enregistrée à l'exercice précédent, la croissance des réseaux de la bancassurance et de la distribution directe en Inde, ainsi que la croissance des réseaux des agences et de la bancassurance à . Les souscriptions de produits de gestion de patrimoine et flux bruts de gestion d'actifs sont demeurés à un niveau stable1) par rapport à l'exercice précédent, la hausse des souscriptions de fonds du marché monétaire aux Philippines et la hausse des souscriptions de fonds de prévoyance obligatoires à Hong Kong ayant été contrebalancées par la baisse des souscriptions de fonds de titres à revenu fixe enregistrées en Inde.

La MSC liée aux affaires nouvelles s'est établie à 201 M$, en baisse comparativement à 223 M$ à l'exercice précédent, principalement en raison de la répartition des affaires.

__________ 1) Cette variation exclut l'incidence du change. Pour plus de renseignements sur ces mesures financières non conformes aux normes IFRS, se reporter à la rubrique H, « Mesures financières non conformes aux normes IFRS », du présent document.

5. Organisation internationale



Résultats trimestriels (en millions de dollars) T4 24 T3 24 T4 23 Charges de l'Organisation internationale et autres1) (97) (92) (94) Bénéfice net sous-jacent (perte nette sous-jacente)1) (97) (92) (94) À ajouter : Incidence des marchés (15) 33 53

Modifications des hypothèses et mesures de la direction -- 4 --

Acquisitions, intégrations et restructurations -- 6 --

Autres (234) -- -- Bénéfice net déclaré (perte nette déclarée) - actionnaires ordinaires (346) (49) (41)

1) Ces éléments constituent des mesures financières non conformes aux normes IFRS. Pour plus de détails, se reporter à la rubrique H, « Mesures financières non conformes aux normes IFRS », du présent document. Pour obtenir plus de renseignements sur les types d'activité des secteurs d'activité de la Sun Life, se reporter à la rubrique A, « Mode de présentation de nos résultats », du rapport de gestion annuel de 2024.

Rentabilité

Comparaison trimestrielle - entre le T4 2024 et le T4 2023

La perte nette sous-jacente s'est établie à 97 M$, soit un niveau comparable à la perte nette sous-jacente de 94 M$ pour l'exercice précédent.

La perte nette déclarée s'est établie à 346 M$, comparativement à une perte nette déclarée de 41 M$ pour l'exercice précédent, reflétant la diminution des produits tirés des placements exonérés d'impôt.

H. Mesures financières non conformes aux normes IFRS

Nous présentons certaines informations financières en ayant recours à des mesures financières non conformes aux normes IFRS, étant donné que nous estimons que ces mesures fournissent des informations pouvant aider les investisseurs à comprendre notre rendement et à comparer nos résultats trimestriels et annuels d'une période à l'autre. Ces mesures financières non conformes aux normes IFRS ne font pas l'objet d'une définition normalisée et peuvent ne pas être comparables à des mesures semblables utilisées par d'autres sociétés. Pour certaines mesures financières non conformes aux normes IFRS, il n'y a aucun montant calculé selon les normes IFRS qui soit directement comparable. Ces mesures financières non conformes aux normes IFRS ne doivent pas être considérées de manière isolée ou comme une solution de rechange aux mesures de performance financière établies conformément aux normes IFRS. Des renseignements supplémentaires concernant les mesures financières non conformes aux normes IFRS, ainsi que des rapprochements avec les mesures conformes aux normes IFRS les plus proches, le cas échéant, sont disponibles à la rubrique M, « Mesures financières non conformes aux normes IFRS », du rapport de gestion annuel de 2024 et dans les dossiers de renseignements financiers supplémentaires disponibles à la section « Investisseurs - Résultats et rapports financiers » à l'adresse www.sunlife.com.

1. Point de vue des actionnaires ordinaires sur le bénéfice net déclaré

Le tableau suivant présente le rapprochement de l'analyse des composantes du bénéfice et du bénéfice net total inscrit dans l'état du résultat net. L'analyse des composantes du bénéfice fournit des renseignements supplémentaires sur les sources de bénéfices, principalement pour les activités touchant la santé et la protection, et explique les résultats réels par rapport aux attentes à plus long terme. Les composantes du bénéfice sous-jacent et les composantes du bénéfice déclaré sont toutes deux présentées en fonction du bénéfice net attribuable aux actionnaires ordinaires en supprimant les attributions aux titulaires de contrat avec participation.

(en millions de dollars) T4 24 État du résultat net Composantes

du bénéfice

sous-jacent1) Ajustements

non sous-

jacents1) Composantes du

bénéfice déclaré

attribuable aux

actionnaires

ordinaires2), 3) Ajustement : Bénéfice

déclaré (selon les

normes IFRS) Montant

nominal2) Montant

net3) Résultat net des activités d'assurance 735 -- 735 75 14 824 Résultat net des activités de placement 402 (205) 197 (166) 140 171 Modifications des hypothèses et mesures de la direction3)

13 13 -- (13)

Produits tirés des honoraires :











Gestion d'actifs 505 (59) 446

(446)

Autres produits tirés des honoraires 91 -- 91 (6) 2 265 2 350 Produits tirés des honoraires









2 350 Autres charges (513) (342) (855) -- (1 901) (2 756) Bénéfice avant impôt 1 220 (593) 627 (97) 59 589 (Charge) économie d'impôt sur le résultat (212) (142) (354) (18) -- (372) Bénéfice net total 1 008 (735) 273 (115) 59 217 Montant attribué au compte des contrats avec participation et

attribuable à la participation ne donnant pas le contrôle4) (23) 7 (16) 115 (59) 40 Dividendes et distributions5) (20) -- (20) -- -- (20) Bénéfice net sous-jacent1) 965





Bénéfice net déclaré - actionnaires ordinaires

(728) 237 -- -- 237

1) Se reporter à la rubrique « Bénéfice net sous-jacent et bénéfice par action sous-jacent » ci-après pour une présentation des ajustements non sous-jacents effectués afin de calculer le bénéfice net sous-jacent et de faire l'analyse des composantes du bénéfice sous-jacent. 2) Supprime les composantes attribuables aux titulaires de contrats avec participation. 3) Certains montants inclus dans les composantes du bénéfice sont présentés sur une base nette afin de refléter la façon dont nos activités sont gérées, tandis qu'ils sont présentés sur une base brute dans les états financiers consolidés. Pour plus de détails, se reporter à la rubrique « Composantes du bénéfice » de la section 3 - Mesures financières additionnelles non conformes aux normes IFRS de la rubrique M, « Mesures financières non conformes aux normes IFRS », du rapport de gestion annuel de 2024. Par exemple, dans le présent document, l'incidence des modifications des hypothèses et mesures de la direction sur le bénéfice net déclaré est présentée intégralement pour le résultat net des activités d'assurance et le résultat net des activités de placement, et elle exclut les montants attribuables aux titulaires de contrat avec participation et inclut les incidences autres que sur les passifs. À l'inverse, la note 10.B.v des états financiers consolidés annuels de 2024 présente intégralement l'incidence avant impôt globale des modifications des méthodes et hypothèses sur le bénéfice net, et l'incidence sur la MSC comprend les montants attribuables aux titulaires de contrat avec participation. 4) Attribué aux capitaux propres du compte des contrats avec participation et attribuable aux participations ne donnant pas le contrôle. 5) Dividendes sur actions privilégiées et distributions sur autres instruments de capitaux propres.

(en millions de dollars) T3 24 État du résultat net Composantes

du bénéfice

sous-jacent1) Ajustements

non sous-

jacents1) Composantes du

bénéfice déclaré

attribuable aux

actionnaires

ordinaires2), 3) Ajustement : Bénéfice

déclaré (selon les

normes IFRS) Montant

nominal2) Montant

net3) Résultat net des activités d'assurance 802 -- 802 58 (160) 700 Résultat net des activités de placement 407 (7) 400 18 366 784 Modifications des hypothèses et mesures de la direction3)

63 63 -- (63)

Produits tirés des honoraires :











Gestion d'actifs 457 290 747

(747)

Autres produits tirés des honoraires 98 -- 98 (4) 2 048 2 142 Produits tirés des honoraires









2 142 Autres charges (482) (56) (538) -- (1 445) (1 983) Bénéfice avant impôt 1 282 290 1 572 72 (1) 1 643 (Charge) économie d'impôt sur le résultat (232) 35 (197) (18) -- (215) Bénéfice net total 1 050 325 1 375 54 (1) 1 428 Montant attribué au compte des contrats avec participation et

attribuable à la participation ne donnant pas le contrôle4) (14) 7 (7) (54) 1 (60) Dividendes et distributions5) (20) -- (20) -- -- (20) Bénéfice net sous-jacent1) 1 016





Bénéfice net déclaré - actionnaires ordinaires

332 1 348 -- -- 1 348

Se reporter aux notes de bas de page de la page précédente.

(en millions de dollars) T4 23 État du résultat net Composantes

du bénéfice

sous-jacent1) Ajustements

non sous-

jacents1) Composantes du

bénéfice déclaré

attribuable aux

actionnaires

ordinaires2), 3) Ajustement : Bénéfice

déclaré (selon les

normes IFRS) Montant

nominal2) Montant

net3) Résultat net des activités d'assurance 769 -- 769 61 (168) 662 Résultat net des activités de placement 427 (415) 12 25 224 261 Modifications des hypothèses et mesures de la direction3)

6 6 -- (6)

Produits tirés des honoraires :











Gestion d'actifs 460 (57) 403

(403)

Autres produits tirés des honoraires 66 3 69 (5) 2 001 2 065 Produits tirés des honoraires









2 065 Autres charges (489) (92) (581) -- (1 620) (2 201) Bénéfice avant impôt 1 233 (555) 678 81 28 787 (Charge) économie d'impôt sur le résultat (203) 314 111 (24) -- 87 Bénéfice net total 1 030 (241) 789 57 28 874 Montant attribué au compte des contrats avec participation et

attribuable à la participation ne donnant pas le contrôle4) (27) 7 (20) (57) (28) (105) Dividendes et distributions5) (20) -- (20) -- -- (20) Bénéfice net sous-jacent1) 983





Bénéfice net déclaré - actionnaires ordinaires

(234) 749 -- -- 749

Se reporter aux notes de bas de page de la page précédente.

2. Bénéfice net sous-jacent et bénéfice par action sous-jacent

Le bénéfice net sous-jacent est une mesure financière non conforme aux normes IFRS qui aide à comprendre le rendement des activités de la Sun Life en apportant certains ajustements au bénéfice calculé en vertu des IFRS. Le bénéfice net sous-jacent, de même que le bénéfice net attribuable aux actionnaires ordinaires (le bénéfice net déclaré), servent de base à la planification de la gestion et constituent également une mesure clé de nos programmes de rémunération incitative du personnel. Cette mesure reflète le point de vue de la direction à l'égard du rendement sous-jacent des activités de la Compagnie et du potentiel de bénéfice à long terme. Par exemple, en raison de la nature à plus long terme de nos activités d'assurance individuelle, les fluctuations du marché liées aux taux d'intérêt, aux marchés des actions et aux immeubles de placement peuvent avoir une incidence importante sur le bénéfice net déclaré de la période de présentation de l'information financière. Toutefois, ces incidences ne se matérialisent pas nécessairement, et elles pourraient ne jamais se matérialiser si les marchés fluctuent dans la direction opposée au cours de périodes ultérieures ou, dans le cas des taux d'intérêt, si le placement à revenu fixe connexe est détenu jusqu'à son échéance.

Le bénéfice net sous-jacent élimine l'incidence des éléments suivants du bénéfice net déclaré :

L'incidence des marchés reflétant l'écart après impôt entre les fluctuations réelles et les fluctuations prévues du marché;

Les modifications des hypothèses et mesures de la direction;

D'autres ajustements :

i) Participation de la direction dans des actions de la MFS;

ii) Acquisitions, intégrations et restructurations;

iii) Amortissement des immobilisations incorporelles;

iv) D'autres éléments de nature inhabituelle ou exceptionnelle.

Pour plus d'information sur les ajustements retirés du bénéfice net déclaré pour arriver au bénéfice net sous-jacent, se reporter à la rubrique M, « Mesures financières non conformes aux normes IFRS - 2 - Bénéfice net sous-jacent et bénéfice par action sous-jacent », du rapport de gestion annuel de 2024.

Le tableau ci-dessous présente les montants après impôt exclus de notre bénéfice net sous-jacent (perte nette sous-jacente) et de notre bénéfice par action sous-jacent, ainsi qu'un rapprochement entre ces montants et notre bénéfice net déclaré et notre bénéfice par action déclaré selon les normes IFRS.

Rapprochements de certaines mesures du bénéfice net Résultats trimestriels Cumuls annuels (en millions de dollars, après impôt) T4 24 T3 24 T4 23 2024 2023 Bénéfice net sous-jacent 965 1 016 983 3 856 3 728 Incidence des marchés









Incidence des marchés des actions (15) 36 8 25 (13) Incidence des taux d'intérêt1) (86) 38 (53) (60) (14) Incidence des variations de la juste valeur des immeubles de placement (résultats liés

aux placements immobiliers) (78) (45) (148) (338) (427) À ajouter : Incidence des marchés (179) 29 (193) (373) (454) À ajouter : Modifications des hypothèses et mesures de la direction 11 36 (1) 56 36

Autres ajustements













Participation de la direction dans les actions de la MFS -- (10) (11) (22) 12



Acquisitions, intégrations et restructurations2), 3), 4), 5), 6), 7) (30) 312 (42) 140 (155)



Amortissement des immobilisations incorporelles8) (223) (35) (38) (332) (132)



Autres9), 10), 11), 12), 13) (307) -- 51 (276) 51 À ajouter : Total des autres ajustements (560) 267 (40) (490) (224) Bénéfice net déclaré - actionnaires ordinaires 237 1 348 749 3 049 3 086 Bénéfice par action sous-jacent (dilué) (en dollars) 1,68 1,76 1,68 6,66 6,36 À ajouter : Incidence des marchés (en dollars) (0,31) 0,05 (0,33) (0,65) (0,78)

Modifications des hypothèses et mesures de la direction (en dollars) 0,02 0,06 -- 0,10 0,06

Participation de la direction dans les actions de la MFS (en dollars) -- (0,02) (0,02) (0,04) 0,02

Acquisitions, intégrations et restructurations (en dollars) (0,05) 0,54 (0,07) 0,24 (0,26)

Amortissement des immobilisations incorporelles (en dollars) (0,39) (0,06) (0,07) (0,57) (0,23)

Autres (en dollars) (0,54) -- 0,09 (0,48) 0,09 Bénéfice par action déclaré (dilué) (en dollars) 0,41 2,33 1,28 5,26 5,26

1) Nos résultats sont sensibles aux taux d'intérêt à long terme en raison de la nature de nos activités, ainsi qu'aux variations non parallèles de la courbe de rendement (par exemple, les aplatissements, les inversions, les accentuations). 2) Les montants ont trait aux coûts d'acquisition relatifs aux sociétés liées de Gestion SLC, soit BentallGreenOak, InfraRed Capital Partners, Crescent Capital Group LP et Advisors Asset Management, Inc., y compris la désactualisation au titre des autres passifs financiers de 13 M$ au quatrième trimestre de 2024 et de 76 M$ en 2024 (troisième trimestre de 2024 - 19 M$; quatrième trimestre de 2023 - 24 M$; 2023 - 86 M$). 3) Reflète des variations des paiements futurs estimatifs au titre des options d'achat des participations restantes des sociétés liées de Gestion SLC, soit une diminution de 10 M$ pour le quatrième trimestre de 2024 et une diminution de 344 M$ en 2024 (troisième trimestre de 2024 - diminution de 334 M$; quatrième trimestre de 2023 - néant; 2023 - augmentation de 42 M$). Pour plus de renseignements, se reporter à la note 5 de nos états financiers consolidés annuels de 2024. 4) Comprend les coûts d'intégration de DentaQuest, acquise le 1er juin 2022. 5) Comprend un profit de 65 M$ à la vente des activités liées aux marchés spéciaux au Canada au premier trimestre de 2023 et un profit de 19 M$ à la vente de la Sun Life UK au deuxième trimestre de 2023. 6) Afin de respecter certaines obligations réglementaires, au premier trimestre de 2024, nous avons vendu 6,3 % de notre participation dans la Aditya Birla Sun Life AMC Limited (la « vente partielle d'ABSLAMC »), générant un profit de 84 M$. À la suite de la transaction, notre participation dans ABSLAMC a été réduite, passant de 36,5 % à 30,2 %, pour un produit brut de 136 M$. Par la suite, au deuxième trimestre de 2024, nous avons vendu 0,2 % de notre participation. 7) Les données du deuxième trimestre de 2024 comprennent une charge de restructuration de 108 M$ comptabilisée dans le secteur Organisation internationale. 8) Comprend une perte de valeur de 186 M$ relative à une immobilisation incorporelle liée à la bancassurance au Vietnam reflétant des mises à jour découlant des changements apportés aux facteurs réglementaires et macroéconomiques au quatrième trimestre de 2024. 9) Le 27 décembre 2023, les Bermudes ont adopté la Corporate Income Tax Act 2023, qui viendra appliquer un impôt sur le résultat de 15 % à compter du 1er janvier 2025 (la « modification de l'impôt sur le revenu des sociétés des Bermudes »). La loi édictée prévoit un ajustement de transition économique permettant d'aligner l'assiette fiscale d'une entité plus étroitement avec sa situation économique avant l'application de la Corporate Income Tax 2023. L'avantage lié à cet ajustement de transition économique a été comptabilisé en 2023. Par conséquent, le bénéfice net déclaré a augmenté de 51 M$ pour 2023, et cette augmentation est reflétée au poste Autres ajustements. 10) Comprend la résiliation anticipée d'une entente de distribution à Gestion d'actifs au premier trimestre de 2024. 11) Comprend un ajustement au titre du taux d'imposition global minimal prévu par les règles du Pilier Deux au deuxième trimestre de 2024. Pour plus de renseignements, se reporter à la note 19 de nos états financiers consolidés annuels de 2024 ainsi qu'à la rubrique D, « Rentabilité », du rapport de gestion annuel de 2024. 12) Comprend une charge non récurrente pour les garanties de frais dentaires aux États-Unis pour le quatrième trimestre de 2024. 13) Comprend un ajustement découlant de la diminution des produits tirés des placements exonérés d'impôt de 234 M$ pour la division Organisation internationale pour le quatrième trimestre de 2024.

Le tableau suivant présente les montants avant impôt des ajustements au titre du bénéfice net sous-jacent.



Résultats trimestriels Cumuls annuels (en millions de dollars) T4 24 T3 24 T4 23 2024 2023 Bénéfice net sous-jacent (après impôt) 965 1 016 983 3 856 3 728 Ajustements au titre du bénéfice net sous-jacent (avant impôt) :









À ajouter : Incidence des marchés (221) (12) (436) (428) (726)

Modifications des hypothèses et mesures de la direction1) 13 63 6 86 53

Autres ajustements (378) 246 (118) (345) (373)

Total des ajustements au titre du bénéfice net sous-jacent (avant impôt) (586) 297 (548) (687) (1 046) À ajouter : Impôts liés aux ajustements au titre du bénéfice net sous-jacent (142) 35 314 (120) 404 Bénéfice net déclaré - actionnaires ordinaires (après impôt) 237 1 348 749 3 049 3 086

1) Dans le présent document, l'incidence des modifications des hypothèses et mesures de la direction sur le bénéfice net déclaré exclut les montants attribuables aux titulaires de contrat avec participation et inclut les incidences autres que sur les passifs. À l'inverse, la note 10.B.v des états financiers consolidés annuels de 2024 présente intégralement l'incidence avant impôt des modifications des méthodes et hypothèses sur le bénéfice net, et l'incidence sur la MSC comprend les montants attribuables aux titulaires de contrat avec participation.

Les impôts liés aux ajustements au titre du bénéfice net sous-jacent peuvent varier par rapport à la fourchette de taux d'imposition effectifs prévus en raison de la composition des activités de la Compagnie à l'échelle internationale ainsi que d'autres ajustements fiscaux.

3. Mesures financières additionnelles non conformes aux normes IFRS

La direction utilise également les mesures financières non conformes aux normes IFRS suivantes, et une liste complète est présentée à la rubrique M, « Mesures financières non conformes aux normes IFRS », du rapport de gestion annuel de 2024.

Actif géré. L'actif géré constitue une mesure financière non conforme aux normes IFRS qui indique la taille des actifs de notre Compagnie pour l'ensemble des domaines de la gestion d'actifs, de la gestion de patrimoine et de l'assurance. Il n'existe aucune mesure financière normalisée en vertu des normes IFRS. En plus des mesures conformes aux normes IFRS les plus directement comparables, soit le solde du fonds général et des fonds distincts dans nos états de la situation financière, l'actif géré comprend également les actifs de tiers gérés et les ajustements de consolidation. Les ajustements de consolidation sont présentés séparément, puisque les ajustements de consolidation s'appliquent à toutes les composantes du total de l'actif géré. Pour plus de renseignements sur les actifs de tiers gérés, se reporter aux rubriques E, « Croissance - 2 - Actif géré », et M, « Mesures financières non conformes aux normes IFRS », du rapport de gestion annuel de 2024.



Résultats trimestriels (en millions de dollars) T4 24 T4 23 Actif géré



Actif du fonds général 221 935 204 789 Fonds distincts 148 786 128 452 Actifs de tiers gérés1) 1 216 952 1 105 081 Ajustements de consolidation1) (45 333) (38 717) Total de l'actif géré 1 542 340 1 399 605

1) Ces éléments constituent des mesures financières non conformes aux normes IFRS. Pour plus de détails, se reporter à la rubrique M, « Mesures financières non conformes aux normes IFRS », du rapport de gestion annuel de 2024.

Trésorerie et autres actifs liquides. Cette mesure comprend la trésorerie, les équivalents de trésorerie, les placements à court terme et les titres négociés sur le marché, déduction faite des prêts liés aux acquisitions et des prêts à court terme détenus par la FSL inc. (la société mère ultime), et ses sociétés de portefeuille en propriété exclusive. Cette mesure constitue un des facteurs clés pris en considération à l'égard des fonds disponibles pour la réaffectation de capitaux afin de soutenir la croissance des activités.

(en millions de dollars) Au 31 décembre 2024 Au 31 décembre 2023 Trésorerie et autres actifs liquides (détenus par la FSL inc. et ses sociétés de portefeuille en propriété exclusive) :



Trésorerie, équivalents de trésorerie et titres à court terme 479 712 Titres de créance1) 780 1 228 Titres de capitaux propres2) 112 102 Sous-total 1 371 2 042 À déduire : Prêts liés aux acquisitions et prêts à court terme3) (détenus par la FSL inc. et ses sociétés de portefeuille en propriété exclusive) (17) (411) Trésorerie et autres actifs liquides (détenus par la FSL inc. et ses sociétés de portefeuille en propriété exclusive) 1 354 1 631

1) Comprennent les obligations négociées sur le marché. 2) Comprennent les placements dans des FNB. 3) Comprennent les prélèvements effectués sur les facilités de crédit afin de gérer le calendrier des flux de trésorerie.

Le bénéfice tiré des honoraires et le bénéfice d'exploitation sont des mesures financières non définies par les normes IFRS présentées dans l'état supplémentaire du résultat net de Gestion SLC permettant d'améliorer la comparabilité des résultats de Gestion SLC avec ceux de gestionnaires d'actifs alternatifs cotés en bourse. Pour plus de détails, se reporter à notre trousse d'information financière supplémentaire pour le trimestre.

Le tableau suivant présente un rapprochement du bénéfice tiré des honoraires et du bénéfice d'exploitation avec les produits tirés des honoraires et le total des charges de Gestion SLC, selon les normes IFRS.

Gestion SLC





(en millions de dollars) T4 24 T3 24 T4 23 Produits tirés des honoraires (selon les normes IFRS) 572 411 503 À déduire : Ajustements des produits autres que les produits tirés des honoraires1), 2) 242 105 181 Produits tirés des honoraires 330 306 322 Total des charges (selon les normes IFRS) 509 80 440 À déduire : Ajustements des charges autres que les charges liées aux honoraires2), 3) 258 (154) 210 Charges liées aux honoraires 251 234 230 Bénéfice tiré des honoraires 79 72 92 À ajouter : Produits tirés des placements (pertes de placements) et honoraires en fonction du rendement4) 60 22 57 À ajouter : Intérêts et autres5) (36) (25) (39) Bénéfice d'exploitation 103 69 110

1) Comprend les intérêts et autres produits - produits tirés des honoraires, les produits tirés des placements (pertes de placements) et les honoraires en fonction du rendement - produits tirés des honoraires, et les autres produits - produits tirés des honoraires. 2) Exclut les produits et les charges connexes liés à certaines ententes de gestion immobilière afin de fournir des mesures plus précises à l'égard de nos activités générant des honoraires. 3) Comprend les intérêts et autres, les honoraires liés aux placements - autres, l'amortissement des immobilisations incorporelles, les coûts d'acquisition, d'intégration et de restructuration et les autres charges. 4) Les produits tirés des placements (pertes de placements) et les honoraires en fonction du rendement présentés dans le compte de résultat supplémentaire de Gestion SLC ont trait aux résultats sous-jacents de nos placements en capitaux de lancement. Par conséquent, nous avons exclu l'incidence des marchés non sous-jacents ainsi que les profits ou les pertes de certaines couvertures non liées aux capitaux de lancement qui sont présentés au poste Produits nets tirés des placements (pertes nettes de placements) en vertu des normes IFRS. Le tableau suivant présente le rapprochement de ces montants (qui ont été arrondis).





(en millions de dollars) T4 24 T3 24 T4 23 Produits nets tirés des placements (pertes nettes de placements) (selon les normes IFRS) 37 32 28 À déduire : Incidence des marchés et autres - produits tirés des placements (pertes de placements) (2) 12 3 À ajouter : Produits tirés des placements (pertes de placements) et honoraires en fonction du rendement - produits tirés des honoraires 21 2 32 Produits tirés des placements (pertes de placements) et honoraires en fonction du rendement 60 22 57

5) Comprend les intérêts et les autres éléments présentés au poste Produits tirés des honoraires selon les normes IFRS, déduction faite des intérêts et autres éléments présentés au poste Total des charges selon les normes IFRS.

Marge d'exploitation nette avant impôt. Ce ratio est une mesure de la rentabilité pour lequel il n'existe aucune mesure conforme aux normes IFRS directement comparable. Pour la MFS, ce ratio est calculé en excluant la participation de la direction dans les actions de la MFS et certaines commissions versées qui sont de nature compensatoire. Ces commissions sont exclues afin de neutraliser leur incidence sur la marge d'exploitation nette avant impôt, et elles n'ont aucune incidence sur la rentabilité de la MFS. Pour Gestion SLC, le ratio est calculé en divisant le total du bénéfice d'exploitation par les produits tirés des honoraires plus les produits tirés des placements (pertes de placements) et les honoraires en fonction du rendement, et il est fondé sur les 12 derniers mois.

Le tableau suivant présente un rapprochement avec le calcul de la marge d'exploitation nette avant impôt de la MFS.

MFS









(en millions de dollars américains) T4 24 T3 24 T4 23 2024 2023 Produits









Produits tirés des honoraires (selon les normes IFRS) 855 854 790 3 370 3 196 À déduire : Commissions 100 101 97 399 395 À déduire : Autres1) (14) (16) (13) (57) (53) Produits ajustés 769 769 706 3 028 2 854 Charges









Charges (selon les normes IFRS) 583 600 570 2 391 2 244 (Produits nets tirés des placements) pertes nettes de placements (selon les normes IFRS) (19) (26) (29) (95) (93) À déduire : Participation de la direction dans les actions de la MFS (déduction faite de la participation ne donnant pas le contrôle)2) 10 19 18 57 34

Ajustements des régimes d'intéressement liés à la rémunération 10 12 10 36 16

Commissions 100 101 97 399 395

Autres1) (13) (15) (11) (51) (52) Charges ajustées 457 457 427 1 855 1 758 Marge d'exploitation nette avant impôt 40,5 % 40,5 % 39,4 % 38,7 % 38,4 %

1) Le poste Autres comprend les différences de base comptable, telles que les honoraires de sous-conseiller et les provisions pour produits. 2) Excluant la participation ne donnant pas le contrôle. Se reporter à la rubrique « Bénéfice net sous-jacent et bénéfice par action sous-jacent » pour plus de détails sur la participation de la direction dans les actions de la MFS.

4. Rapprochement de certaines mesures financières non conformes aux normes IFRS

Rapprochement entre le bénéfice net sous-jacent et le bénéfice net déclaré - Données avant impôt par secteur d'activité



T4 24 (en millions de dollars) Gestion

d'actifs Canada États-Unis Asie Organisation

internationale Total Bénéfice net sous-jacent (perte nette sous-jacente) 360 366 161 175 (97) 965 À ajouter : Incidence des marchés (avant impôt) (18) (142) (74) 27 (14) (221)

Modifications des hypothèses et mesures

de la direction (avant impôt) -- (1) (1) 15 -- 13

Autres ajustements (avant impôt) (34) (8) (143) (193) -- (378)

Charge (économie) d'impôt 18 38 50 (13) (235) (142) Bénéfice net déclaré (perte nette déclarée) - actionnaires ordinaires 326 253 (7) 11 (346) 237

T3 24 Bénéfice net sous-jacent (perte nette sous-jacente) 344 375 219 170 (92) 1 016 À ajouter : Incidence des marchés (avant impôt) (7) 13 14 (55) 23 (12)

Modifications des hypothèses et mesures

de la direction (avant impôt) -- (47) 180 (74) 4 63

Autres ajustements (avant impôt) 304 (8) (43) (7) -- 246

Charge (économie) d'impôt 3 49 (31) (2) 16 35 Bénéfice net déclaré (perte nette déclarée) - actionnaires ordinaires 644 382 339 32 (49) 1 348

T4 23 Bénéfice net sous-jacent (perte nette sous-jacente) 331 350 253 143 (94) 983 À ajouter : Incidence des marchés (avant impôt) (11) (223) (60) (142) -- (436)

Modifications des hypothèses et mesures

de la direction (avant impôt) -- 72 (65) (1) -- 6

Autres ajustements (avant impôt) (39) (6) (65) (8) -- (118)

Charge (économie) d'impôt 16 155 38 52 53 314 Bénéfice net déclaré (perte nette déclarée) - actionnaires ordinaires 297 348 101 44 (41) 749

Rapprochement entre le bénéfice net sous-jacent et le bénéfice net déclaré - Données avant impôt par division - Gestion d'actifs



T4 24 T3 24 T4 23 (en millions de dollars) MFS Gestion

SLC MFS Gestion

SLC MFS Gestion

SLC Bénéfice net sous-jacent (perte nette sous-jacente) 301 59 297 47 261 70 À ajouter : Incidence des marchés (avant impôt) -- (18) -- (7) -- (11)

Autres ajustements (avant impôt) 4 (38) (5) 309 (7) (32)

Charge (économie) d'impôt (4) 22 (5) 8 (4) 20 Bénéfice net déclaré (perte nette déclarée) - actionnaires ordinaires 301 25 287 357 250 47

Rapprochement entre le bénéfice net sous-jacent et le bénéfice net déclaré - Données avant impôt en dollars américains



T4 24 T3 24 T4 23 (en millions de dollars américains) États-Unis MFS États-Unis MFS États-Unis MFS Bénéfice net sous-jacent (perte nette sous-jacente) 115 216 161 218 187 191 À ajouter : Incidence des marchés (avant impôt) (52) -- 9 -- (42) --

Modifications des hypothèses et mesures de la direction (avant impôt) -- -- 134 -- (49) --

Autres ajustements (avant impôt) (103) 3 (31) (4) (47) (5)

Charge (économie) d'impôt 39 (3) (23) (4) 28 (3) Bénéfice net déclaré (perte nette déclarée) - actionnaires ordinaires (1) 216 250 210 77 183

Rapprochement entre le bénéfice net sous-jacent et le bénéfice net déclaré - Garanties collectives aux États-Unis - Données avant impôt en dollars américains

Le tableau suivant présente les montants qui ont été exclus de notre bénéfice net (perte nette) sous-jacent pour les Garanties collectives aux États-Unis, lequel est utilisé pour calculer la marge après impôt des Garanties collectives aux États-Unis pour les quatre derniers trimestres.

(en millions de dollars américains) T4 24 T3 24 T2 24 T1 24 T4 23 T3 23 T2 23 T1 23 Bénéfice net sous-jacent (perte nette sous-jacente) pour les Garanties collectives aux États-Unis 62 118 124 118 138 96 116 128 À ajouter : Incidence des marchés (avant impôt) (18) 17 (11) (8) 14 (10) (6) 4

Modifications des hypothèses et mesures de la direction (avant impôt) -- 8 -- -- (11) 47 -- --

Autres ajustements (avant impôt) (5) (5) (6) (7) (9) (6) (6) (5)

Charge (économie) d'impôt 5 (4) 3 3 1 (6) 2 1 Bénéfice net déclaré (perte nette déclarée) - actionnaires ordinaires 44 134 110 106 133 121 106 128

I. Énoncés prospectifs

À l'occasion, la Compagnie présente, verbalement ou par écrit, des énoncés prospectifs au sens de certaines lois sur les valeurs mobilières, y compris les règles d'exonération de la Private Securities Litigation Reform Act of 1995 des États-Unis et des lois canadiennes sur les valeurs mobilières applicables. Les énoncés prospectifs contenus dans le présent document comprennent i) les énoncés se rapportant à nos stratégies, nos plans, nos cibles, nos objectifs et nos priorités; ii) les énoncés se rapportant à nos initiatives de croissance et autres objectifs d'affaires; iii) les énoncés relatifs aux paiements futurs estimatifs au titre des contreparties éventuelles liées à l'acquisition et des options visant l'achat de participations restantes dans les sociétés affiliées de Gestion SLC; iv) les énoncés se rapportant à l'utilisation du produit de l'émission de débentures non garanties subordonnées de série 2024-1 à taux variable différé de 5,12 % arrivant à échéance en 2036; v) les énoncés de nature prévisionnelle ou dont la réalisation est tributaire, ou qui font mention de conditions ou d'événements futurs; et vi) les énoncés qui renferment des mots ou expressions tels que « atteindre », « viser », « ambition », « prévoir », « aspirer à », « hypothèse », « croire », « pourrait », « estimer », « s'attendre à », « but », « avoir l'intention de », « peut », « objectif », « initiatives », « perspectives », « planifier », « projeter », « chercher à », « devrait », « stratégie », « s'efforcer de », « cibler », « fera », ou d'autres expressions semblables. Entrent dans les énoncés prospectifs les possibilités et hypothèses présentées relativement à nos résultats d'exploitation futurs. Ces énoncés font état de nos attentes, estimations et prévisions actuelles en ce qui concerne les événements futurs, et non de faits passés, et ils pourraient changer.

Les énoncés prospectifs ne constituent pas une garantie des résultats futurs et comportent des risques et des incertitudes dont la portée est difficile à prévoir. Les résultats et la valeur pour l'actionnaire futurs pourraient différer sensiblement de ceux qui sont présentés dans ces énoncés prospectifs en raison, entre autres facteurs, des facteurs traités aux rubriques D, « Rentabilité - 5 - Impôt sur le résultat », G, « Solidité financière » et K, « Gestion du risque » du rapport de gestion annuel de 2024 et à la rubrique « Facteurs de risque » de la notice annuelle de 2023 de la FSL inc., et des facteurs décrits dans d'autres documents déposés par la FSL inc. auprès des autorités canadiennes et américaines de réglementation des valeurs mobilières, que l'on peut consulter au www.sedarplus.ca et au www.sec.gov, respectivement.

Les facteurs de risque importants qui pourraient faire en sorte que nos hypothèses et nos estimations, ainsi que nos attentes et nos prévisions, soient inexactes et que les résultats ou événements réels diffèrent de façon significative de ceux qui sont exprimés ou sous-entendus dans les énoncés prospectifs figurant dans le présent document sont indiqués ci-dessous. La réalisation de nos énoncés prospectifs dépend essentiellement du rendement de nos activités, qui est assujetti à de nombreux risques. Les facteurs susceptibles d'entraîner un écart significatif entre les résultats réels et les résultats escomptés comprennent notamment : les risques de marché - les risques liés au rendement des marchés des actions; à la fluctuation ou à la volatilité des taux d'intérêt, des écarts de crédit et des écarts de swap; aux placements immobiliers; aux fluctuations des taux de change et à l'inflation; les risques d'assurance - les risques liés aux résultats enregistrés au chapitre de la mortalité, aux résultats enregistrés au chapitre de la morbidité et à la longévité; aux comportements des titulaires de contrat; à la conception des produits et à la fixation des prix; à l'incidence de dépenses futures plus élevées que prévu; et à la disponibilité, au coût et à l'efficacité de la réassurance; les risques de crédit - les risques liés aux émetteurs des titres de notre portefeuille de placements, aux débiteurs, aux titres structurés, aux réassureurs, aux contreparties, à d'autres institutions financières et à d'autres entités; les risques d'entreprise et risques stratégiques - les risques liés aux conjonctures économique et géopolitique mondiales; à l'élaboration et à la mise en œuvre de stratégies d'entreprise; aux changements se produisant dans les canaux de distribution ou le comportement des Clients, y compris les risques liés aux pratiques commerciales des intermédiaires et des agents; à l'incidence de la concurrence; au rendement de nos placements et des portefeuilles de placements qui sont gérés pour les Clients, tels que les fonds distincts et les fonds communs de placement; aux changements dans les tendances en matière de placement et dans les préférences des Clients en faveur de produits différents des produits ou des stratégies de placement que nous offrons; à l'évolution des environnements juridique et réglementaire, y compris les exigences en matière de capital et les lois fiscales; aux enjeux environnementaux et sociaux, ainsi qu'aux lois et aux règlements connexes; les risques opérationnels - les risques liés aux atteintes à la sécurité informatique et à la protection des renseignements personnels et aux défaillances à ces égards, y compris les cyberattaques; à notre capacité d'attirer et de fidéliser des employés; à l'observation des exigences réglementaires et prévues par la loi et aux pratiques commerciales, y compris l'incidence des demandes de renseignements et des enquêtes liées à la réglementation; à la réalisation des fusions, des acquisitions, des investissements stratégiques et des cessions, et aux activités d'intégration qui s'y rattachent; à notre infrastructure de technologies de l'information; aux défaillances des systèmes informatiques et des technologies fonctionnant sur Internet; à la dépendance à l'égard de relations avec des tiers, y compris les contrats d'impartition; à la poursuite des affaires; aux erreurs de modélisation; à la gestion de l'information; les risques de liquidité - la possibilité que nous soyons dans l'incapacité de financer la totalité de nos engagements en matière de flux de trésorerie à mesure qu'ils arrivent à échéance; et les autres risques - les changements de normes comptables dans les territoires où nous exerçons nos activités; les risques liés à nos activités internationales, y compris nos coentreprises; aux conditions de marché ayant une incidence sur notre situation sur le plan du capital ou sur notre capacité à mobiliser des capitaux; à la révision à la baisse des notations de solidité financière ou de crédit; et aux questions d'ordre fiscal, y compris les estimations faites et le jugement exercé dans le calcul des impôts.

La Compagnie ne s'engage nullement à mettre à jour ni à réviser ses énoncés prospectifs pour tenir compte d'événements ou de circonstances postérieurs à la date du présent document ou par suite d'événements imprévus, à moins que la loi ne l'exige.

