TORONTO, le 11 mai 2022 /CNW/ - La Financière Sun Life inc. (TSX : SLF) (NYSE : SLF) a annoncé aujourd'hui ses résultats pour le premier trimestre clos le 31 mars 2022.

Le bénéfice net déclaré pour le premier trimestre de 2022 s'est établi à 858 M$ et le bénéfice net sous-jacent 1) s'est établi à 843 M$, en baisse de 8 % et de 1 %, respectivement, par rapport au premier trimestre de 2021.

s'est établi à 843 M$, en baisse de 8 % et de 1 %, respectivement, par rapport au premier trimestre de 2021. Le bénéfice par action déclaré2) pour le premier trimestre de 2022 s'est chiffré à 1,46 $, tandis que le bénéfice par action sous-jacent1), 2) s'est chiffré à 1,44 $.

« La Sun Life a produit des résultats solides au premier trimestre grâce à la force de notre modèle d'affaires diversifié. Nous continuons à réaliser notre raison d'être pour les Clients dans un contexte économique qui pose des défis et malgré les répercussions de la COVID-19. Les souscriptions d'assurance et de produits de gestion de patrimoine ont augmenté ce trimestre, ce qui souligne la valeur que nos Clients accordent à la sécurité financière et à un mode de vie sain, et nous avons procuré un solide rendement pour les placements à long terme », a déclaré Kevin Strain, président et chef de la direction, Sun Life. « Notre position sur le plan du capital demeure solide et nous sommes heureux d'annoncer une hausse de 4,5 % de notre dividende pour le faire passer à 0,69 $ par action ordinaire, ce qui témoigne de notre confiance d'atteindre nos objectifs financiers à moyen terme. »

En outre, la Sun Life a annoncé l'élargissement de son partenariat stratégique avec la CIMB Niaga, banque régionale de premier plan en Indonésie. Ce partenariat étendu va accroître la distribution et l'offre de produits à compter de 2025, mais surtout, aider des millions de gens à avoir accès à des solutions de sécurité financière à toutes les étapes de la vie.





Résultats trimestriels Rentabilité T1 22 T1 21

Bénéfice net déclaré - Actionnaires ordinaires (en millions de dollars) 858 937

Bénéfice net sous-jacent (en millions de dollars)1) 843 850

Bénéfice par action déclaré (en dollars)2) 1,46 1,59

Bénéfice par action sous-jacent (en dollars)1), 2) 1,44 1,45

Rendement des capitaux propres déclaré1) 14,3 % 16,9 %

Rendement des capitaux propres sous-jacent1) 14,0 % 15,3 %







Croissance T1 22 T1 21

Souscriptions d'assurance (en millions de dollars)1) 799 730

Souscriptions de produits de gestion de patrimoine et flux bruts de gestion d'actifs (en millions de dollars)1) 57 887 65 962

Valeur des affaires nouvelles (en millions de dollars)1) 258 278

Actif géré (en milliards de dollars)1),3) 1 352 1 304







Solidité financière T1 22 T1 21

Ratios du TSAV (à la clôture de la période)4)





Financière Sun Life inc. 143 % 141 %

Sun Life du Canada5) 123 % 124 %

Ratio de levier financier (à la clôture de la période)1),6) 25,9 % 22,7 %

________________________ 1) Mesure financière non conforme aux normes IFRS. Pour en savoir plus, se reporter à la rubrique « Mesures financières non conformes aux normes IFRS » du présent document et de notre rapport de gestion pour la période close le 31 mars 2022 (le « rapport de gestion du T1 2022 »). 2) Tous les montants présentés au titre du bénéfice par action tiennent compte de la dilution, sauf indication contraire. 3) L'actif géré est constitué de notre fonds général et des fonds distincts dans nos états de la situation financière, ainsi que d'autres actifs de tiers dont la gestion est assurée par la Compagnie (« autres éléments de l'actif géré »). Pour en savoir plus, se reporter à la rubrique « Mesures financières non conformes aux normes IFRS » du présent document et de notre rapport de gestion du T1 2022. 4) Pour plus de renseignements sur le Test de suffisance du capital des sociétés d'assurance-vie (le « TSAV »), se reporter à la rubrique E, « Solidité financière », du présent document. Nos ratios du TSAV sont calculés conformément à la ligne directrice Test de suffisance du capital des sociétés d'assurance-vie établie par le Bureau du surintendant des institutions financières (le « BSIF »). 5) La Sun Life du Canada, compagnie d'assurance-vie (la « Sun Life du Canada ») est la principale filiale d'assurance-vie active de la FSL inc. 6) Comprend un produit de 2,0 G$ lié aux placements de titres de créance subordonnés conclus en novembre 2021, sur lequel une tranche de 1,5 G$ est assujettie à des modalités contractuelles exigeant que nous rachetions la totalité des titres sous-jacents dans l'éventualité où l'acquisition de DentaQuest Group, Inc. (« DentaQuest ») ne serait pas conclue. Ces montants ne seront pas admissibles à titre de capital à l'égard du TSAV avant que l'acquisition ne soit conclue.



Points saillants financiers et opérationnels - Comparaison trimestrielle (entre le T1 2022 et le T1 2021)

Notre stratégie repose sur des secteurs d'activité clés, pour lesquels nous voulons être un chef de file dans les marchés où nous exerçons nos activités.

(en millions de dollars, sauf indication contraire)

Bénéfice net déclaré

(perte nette déclarée) -

Actionnaires ordinaires Bénéfice net sous-jacent

(perte nette sous-jacente)1) Souscriptions

d'assurance1) Souscriptions de produits de

gestion de patrimoine

et flux bruts de gestion

d'actifs1)

T1 22 T1 21 Variation T1 22 T1 21 Variation T1 22 T1 21 Variation T1 22 T1 21 Variation Canada 263 405 (35) % 298 285 5 % 332 233 42 % 4 939 4 435 11 % États-Unis 169 211 (20) % 118 171 (31) % 148 154 (4) % -- -- -- Gestion d'actifs 308 230 34 % 326 291 12 % -- -- -- 49 427 58 231 (15) % Asie 161 198 (19) % 152 159 (4) % 319 343 (7) % 3 521 3 296 7 % Organisation internationale (43) (107) n.s.2) (51) (56) n.s.2) -- -- -- -- -- -- Total 858 937 (8) % 843 850 (1) % 799 730 9 % 57 887 65 962 (12) %

1) Mesure financière non conforme aux normes IFRS. Se reporter à la rubrique « Mesures financières non conformes aux normes IFRS » du présent document et de notre rapport de gestion du T1 2022. 2) Non significatif.



Le bénéfice net déclaré de 858 M$ a diminué de 79 M$, ou 8 % comparativement à l'exercice précédent, en raison de l'incidence moins favorable des marchés, contrebalancée en partie par une charge de restructuration au premier trimestre de 2021 et une diminution de la variation de la juste valeur de droits à des paiements fondés sur des actions attribués par la MFS 1). Le bénéfice net sous-jacent de 843 M$2) a légèrement baissé, en raison de la croissance générale des affaires, de la hausse des gains de placement et de la diminution des dépenses de l'Organisation internationale, contrebalancées par les résultats défavorables enregistrés au chapitre de la mortalité et de l'invalidité y compris les répercussions de la COVID-19, et la diminution des profits tirés des actifs disponibles à la vente.

Canada : Leader en assurance et en gestion d'actifs

Le bénéfice net déclaré au Canada s'est établi à 263 M$, en baisse de 142 M$, ou 35 % comparativement à l'exercice précédent, principalement en raison des fluctuations des taux d'intérêt et de la baisse des marchés des actions, partiellement contrebalancées par l'augmentation de la valeur des placements immobiliers et par l'augmentation du bénéfice net sous-jacent de 13 M$. Le bénéfice net sous-jacent s'est établi à 298 M$, en hausse de 5 %, en raison de la croissance des affaires et des profits tirés des affaires nouvelles.

Les résultats enregistrés au cours du trimestre comprennent une hausse des profits tirés des placements, partiellement contrebalancée par les résultats enregistrés au chapitre de la morbidité reflétant les durées plus longues des règlements d'invalidité et l'incidence défavorable du crédit.

Les souscriptions d'assurance enregistrées au Canada se sont établies à 332 M$, en hausse de 42 % d'un exercice à l'autre, en raison de la vente d'importants contrats de garanties collectives à la Sun Life Santé. Les souscriptions de produits de gestion de patrimoine enregistrées au Canada se sont chiffrées à 5 G$, en hausse de 11 %, en raison des souscriptions de régimes à cotisations déterminées aux Régimes collectifs de retraite (les « RCR »), contrebalancées en partie par les souscriptions de titres de produits à la Gestion de patrimoine de l'Individuelle.

Dans l'esprit de notre raison d'être, qui consiste à aider nos Clients à atteindre une sécurité financière durable, nous avons lancé Prospr par Sun Life. Cette solution hybride de conseils allie une plateforme numérique de première qualité à une équipe de conseillers autorisés, pour aider les Canadiennes et les Canadiens à établir un plan pour l'ensemble de leurs besoins financiers. Avec Prospr par Sun Life, il est plus facile pour les gens de choisir, de prioriser et de suivre leurs objectifs au même endroit.

________________ 1) MFS Investment Management (« la MFS »). 2) Se reporter à la rubrique C, « Rentabilité », dans notre rapport de gestion du T1 2022 pour plus de précisions sur les éléments relatifs aux résultats et à la rubrique « Mesures financières non conformes aux normes IFRS » du présent document pour un rapprochement entre le bénéfice net déclaré et le bénéfice net sous-jacent.



États-Unis : Leader en assurance-santé et en garanties collectives

Le bénéfice net déclaré aux États-Unis s'est chiffré à 169 M$, en baisse de 42 M$, ou 20 % comparativement à l'exercice précédent, reflétant une diminution de 53 M$ du bénéfice net sous-jacent. Le bénéfice net sous-jacent s'est établi à 118 M $, en baisse de 31 %, en raison des résultats enregistrés au chapitre de la mortalité et de la morbidité, contrebalancés en partie par la croissance des affaires.

Au premier trimestre, l'incidence de la COVID-19, qui s'est chiffrée à 30 M$ US (39 M$), était en grande partie attribuable à la hausse des résultats enregistrés au chapitre de la mortalité pour l'assurance-vie collective. Le bénéfice du trimestre reflète également la hausse des règlements d'invalidité de longue durée aux Garanties collectives, contrebalancée par la hausse des marges liées à l'assurance-maladie en excédent de pertes et les gains de placement. La marge après impôt des Garanties collectives1) des quatre derniers trimestres s'est établie à 4,9 % au premier trimestre de 2022 (premier trimestre de 2021 - 8,1 %).

Les souscriptions d'assurance enregistrées aux États-Unis se sont établies à 148 M$, en baisse de 4 % d'un exercice à l'autre, reflétant la vente d'un contrat important d'assurance collective au cours de l'exercice précédent, en grande partie contrebalancé par une hausse de 56 % des souscriptions d'assurance-maladie en excédent de pertes.

Au premier trimestre, nous avons lancé Benefits Explorer, une plateforme interactive conçue pour donner accès aux employés à un contenu informatif et personnalisé en direct, ainsi qu'à des outils sur mesure pour les aider à prendre des décisions éclairées en matière d'assurances. De plus, nous avons continué d'investir dans l'assurance dentaire et dans nos capacités numériques en travaillant en partenariat avec Teledentistry.com. Grâce à ce service virtuel, les membres peuvent consulter en tout temps des fournisseurs, ce qui facilite l'accès à des soins dentaires et à des conseils en cas d'urgence lors de déplacements ou pendant les soirées et les fins de semaine. Cette nouvelle s'ajoute à l'annonce récente de notre intention d'acquérir DentaQuest Group, Inc. (« DentaQuest »), l'un des plus importants fournisseurs de garanties de frais dentaires aux États-Unis, dont l'objectif est de rendre la santé bucco-dentaire accessible à tous.

Gestion d'actifs : Leader mondial dans les catégories d'actifs publics et alternatifs grâce à la MFS et à Gestion SLC

Le bénéfice net déclaré de Gestion d'actifs s'est établi à 308 M$, en hausse de 78 M$, ou 34 %, par rapport à l'exercice précédent, en raison de la diminution des variations de la juste valeur de droits à des paiements fondés sur des actions attribués par la MFS et de la hausse de 35 M$ du bénéfice net sous-jacent. Le bénéfice net sous-jacent s'est établi à 326 M$, en hausse de 12 %, en raison de l'augmentation des résultats de la MFS et de Gestion SLC.

Gestion d'actifs a clôturé le premier trimestre de 2022 avec un actif géré de 981 G$, qui se composait d'un actif de 796 G$ (637 G$ US) provenant de la MFS et d'un actif de 185 G$ provenant de Gestion SLC. Les sorties nettes totales de 2 G$ enregistrées par Gestion d'actifs au premier trimestre de 2022 reflètent les sorties nettes de près de 7 G$ (5 G$ US) de la MFS, largement contrebalancées par les entrées nettes d'environ 5 G$ de Gestion SLC.

Le ratio de la marge d'exploitation nette avant impôt de la MFS1) s'est établi à 39 % au premier trimestre de 2022, soit un niveau stable par rapport à l'exercice précédent. La marge sur le bénéfice tiré des honoraires 1), 2) de Gestion SLC s'est établie à 23 %, en baisse par rapport à 26 %.

Grâce à son expertise collective, à sa philosophie de placement à long terme et à sa gestion active du risque, la MFS continue d'offrir un rendement des placements exceptionnel à titre de gestionnaire actif. En 2021, la MFS s'est classée parmi les 10 meilleures entreprises de gestion d'actifs3) pour le rendement sur 5 ans et sur 10 ans de sa gamme de fonds aux États-Unis. C'est la 13e fois en 14 ans que la MFS obtient cette distinction.

Au premier trimestre, la société Crescent Capital Group LP (« Crescent ») a fermé son troisième fonds de prêts directs aux États-Unis, générant près de 6 G$ US, soit plus du double de la taille du fonds qui l'a précédé. WELPUT4), un fonds géré par BentallGreenOak (« BGO »), a remporté en 2022 le prix de la Pension Real Estate Association dans la catégorie Closed-End Fund ESG. Enfin, Gestion SLC et ses sociétés affiliées, BGO et Crescent, figurent au nombre des signataires fondateurs du code sur la diversité, l'équité et l'inclusion (DEI) récemment créé par le CFA Institute aux États-Unis et au Canada.

Asie : Leader régional axé sur les marchés en croissance rapide

Le bénéfice net déclaré en Asie s'est établi à 161 M$, en baisse de 37 M$, ou 19 %, par rapport à l'exercice précédent, reflétant l'incidence moins favorable des marchés. Le bénéfice net sous-jacent s'est établi à 152 M$, en baisse de 7 M$, ou 4 %, reflétant les pressions exercées sur les affaires nouvelles à Hong Kong, en grande partie attribuables à la baisse des souscriptions en raison des restrictions liées à la COVID-19, partiellement contrebalancée par les éléments relatifs aux résultats.

Les résultats enregistrés durant le trimestre comprenaient des profits liés aux placements plus élevés, partiellement contrebalancés par une hausse de la mortalité principalement à la Division International, liée à un petit nombre de règlements importants. L'incidence du change est venue diminuer le bénéfice net déclaré et le bénéfice net sous-jacent de 5 M$.

Les souscriptions d'assurance enregistrées en Asie se sont établies à 319 M$, en baisse de 7 % d'un exercice à l'autre, reflétant une diminution des souscriptions à Hong Kong, partiellement contrebalancée par une augmentation des souscriptions en Inde et à Singapour. Les souscriptions de produits de gestion de patrimoine en Asie se sont chiffrées à 4 G$, en hausse de 7 %, en raison de l'augmentation des souscriptions aux Philippines et en Inde, partiellement contrebalancée par la diminution des souscriptions à Hong Kong.

Nous continuons d'étendre nos canaux de distribution en Asie pour mieux servir nos Clients sur les marchés en croissance rapide. En Indonésie, nous avons annoncé l'élargissement de notre partenariat en bancassurance avec la CIMB Niaga, deuxième plus grande banque privée en Indonésie5). La Sun Life sera le fournisseur de toutes les solutions d'assurance des sept millions de clients de la banque, dans tous les canaux, dès 2025 et jusqu'en 2039.

________________ 1) Mesure financière non conforme aux normes IFRS. Pour en savoir plus, se reporter à la rubrique « Mesures financières non conformes aux normes IFRS » du présent document et de notre rapport de gestion du T1 2022. 2) Selon les 12 derniers mois. 3) Classement Barron's Fund Family 2021. 4) West End of London Property Unit Trust. 5) D'après l'actif total, au 31 décembre 2021.



Organisation internationale

La perte nette déclarée de l'Organisation internationale s'est établie à 43 M$, soit une amélioration de 64 M$ par rapport à l'exercice précédent, en raison des coûts de restructuration de 57 M$ déclarés au premier trimestre de 2021. La perte nette sous-jacente s'est établie à 51 M$, soit une amélioration de 5 M$.

Mesures financières non conformes aux normes IFRS Nous présentons certaines informations financières en ayant recours à des mesures financières non conformes aux normes IFRS, étant donné que nous estimons que ces mesures fournissent des informations pouvant aider les investisseurs à comprendre notre rendement et à comparer nos résultats trimestriels et annuels d'une période à l'autre. Ces mesures financières non conformes aux normes IFRS ne font pas l'objet d'une définition normalisée et peuvent ne pas être comparables à des mesures semblables utilisées par d'autres sociétés. Pour certaines mesures financières non conformes aux normes IFRS, il n'y a aucun montant calculé selon les normes IFRS qui soit directement comparable. Ces mesures financières non conformes aux normes IFRS ne doivent pas être considérées de manière isolée ou comme une solution de rechange aux mesures de performance financière établies conformément aux normes IFRS. Des renseignements supplémentaires concernant les mesures financières non conformes aux normes IFRS, ainsi que des rapprochements avec les mesures conformes aux normes IFRS les plus proches, le cas échéant, sont disponibles à la rubrique M, « Mesures financières non conformes aux normes IFRS », du rapport de gestion du premier trimestre de 2022, à la rubrique L, « Mesures financières non conformes aux normes IFRS » de notre rapport de gestion annuel et dans les dossiers de renseignements financiers supplémentaires disponibles à la section « Investisseurs - Résultats et rapports financiers » à l'adresse www.sunlife.com. 1. Bénéfice net sous-jacent et bénéfice par action sous-jacent

Le bénéfice net sous-jacent (la perte nette sous-jacente) et les mesures financières fondées sur celui-ci, y compris le bénéfice par action sous-jacent (la perte par action sous-jacente) et le rendement des capitaux propres sous-jacent, sont des mesures financières non conformes aux normes IFRS. Le bénéfice net sous-jacent (la perte nette sous-jacente) exclut du bénéfice net déclaré (de la perte nette déclarée) l'incidence des éléments suivants dans nos résultats en vertu des normes IFRS qui, lorsqu'elle est exclue, aide à expliquer nos résultats d'une période à l'autre :

a) l'incidence des marchés qui diffère de nos hypothèses les plus probables, qui comprend : i) l'incidence des rendements des marchés des actions, déduction faite des couvertures, pour lesquels nos hypothèses les plus probables sont d'environ 2 % par trimestre; l'incidence comprend également l'incidence du risque de corrélation inhérent à notre programme de couverture, qui correspond à l'écart entre le rendement des fonds sous-jacents de produits offrant des garanties et le rendement des actifs dérivés servant à couvrir ces garanties; ii) l'incidence des variations des taux d'intérêt au cours de la période de présentation de l'information financière et des variations des taux d'intérêt sur la valeur des instruments dérivés utilisés dans le cadre de nos programmes de couverture, y compris les variations des écarts de crédit et des écarts de swap, ainsi que des variations des taux de réinvestissement présumés des placements à revenu fixe utilisés dans la détermination des provisions techniques; et iii) l'incidence des variations de la juste valeur des immeubles de placement pour la période de présentation de l'information financière;

b) les modifications des hypothèses et mesures de la direction, qui comprennent : i) l'incidence des révisions des méthodes et des hypothèses utilisées pour déterminer nos passifs relatifs aux contrats d'assurance et aux contrats de placement; et ii) l'incidence des mesures prises par la direction au cours de la période considérée, désignées par le terme « mesures de la direction », sur les contrats d'assurance et les contrats de placement, qui inclut, par exemple, les changements de prix applicables aux contrats en vigueur, les ententes de réassurance nouvelles ou révisées relatives à des affaires en vigueur, et les changements significatifs apportés aux politiques de placement concernant les actifs soutenant nos passifs;

c) d'autres ajustements :



i) les ajustements de la juste valeur de droits à des paiements fondés sur des actions attribués par la MFS réglés à même les actions de la MFS, comptabilisés à titre de passifs et évalués à la juste valeur pour chaque période de présentation de l'information financière jusqu'à ce qu'ils soient acquis, exercés et rachetés. Ces ajustements améliorent la comparabilité des résultats de la MFS avec ceux des gestionnaires d'actifs inscrits en bourse aux États-Unis;



ii) les coûts d'acquisition, d'intégration et de restructuration - cet ajustement améliore la comparabilité de nos résultats d'une période à l'autre étant donné qu'il élimine l'incidence des coûts, y compris la désactualisation au titre de certains passifs liés aux acquisitions qui ne sont pas de nature continue et sont engagés dans le but de générer des avantages au cours de périodes futures;



iii) certaines couvertures au Canada ne remplissant pas les conditions requises pour la comptabilité de couverture - cet ajustement améliore la comparabilité de nos résultats d'une période à l'autre étant donné qu'il réduit la volatilité dans la mesure où celle-ci sera contrebalancée sur la durée des couvertures;



iv) d'autres éléments de nature inhabituelle ou exceptionnelle. Tous les facteurs dont il est question dans le présent document et qui ont une incidence sur notre bénéfice net sous-jacent s'appliquent également au bénéfice net déclaré. Dans le présent document, tous les montants présentés au titre du bénéfice par action tiennent compte de la dilution, sauf indication contraire. Comme il est indiqué ci-dessous, le bénéfice par action sous-jacent exclut l'incidence dilutive des instruments convertibles.







Le tableau ci-après présente les montants après impôt exclus de notre bénéfice net sous-jacent (perte nette sous-jacente) et de notre bénéfice par action sous- jacent, ainsi qu'un rapprochement entre ces montants et notre bénéfice net déclaré (perte nette déclarée) et notre bénéfice par action déclaré selon les normes IFRS.







Rapprochements de certaines mesures du bénéfice net





Résultats trimestriels (en millions de dollars, sauf indication contraire) T1 22 T1 21 Bénéfice net déclaré - Actionnaires ordinaires 858 937 Incidence des marchés



Incidence des marchés des actions



Incidence des variations des marchés des actions (24) 67 Incidence du risque de corrélation 22 5 Incidence des marchés des actions (2) 72 Incidence des taux d'intérêt1)



Incidence des variations des taux d'intérêt (57) 161 Incidence des variations des écarts de crédit 40 (8) Incidence des variations des écarts de swap (13) (12) Incidence des taux d'intérêt (30) 141 Incidence des variations de la juste valeur des immeubles de placement 70 (4) À déduire : Incidence des marchés 38 209 À déduire : Modifications des hypothèses et mesures de la direction 1 (4) Autres ajustements



Ajustements de la juste valeur de droits à des paiements fondés sur des actions attribués par la MFS (3) (44) Acquisitions, intégrations et restructurations2), 3) (21) (74) À déduire : Total des autres ajustements (24) (118) Bénéfice net sous-jacent 843 850 Bénéfice par action déclaré (dilué) (en dollars) 1,46 1,59 À déduire : Incidence des marchés (en dollars) 0,06 0,37 Modifications des hypothèses et mesures de la direction (en dollars) -- (0,01) Ajustements de la juste valeur de droits à des paiements fondés sur des actions attribués par la MFS (en dollars) -- (0,08) Acquisitions, intégrations et restructurations (en dollars) (0,04) (0,13) Incidence des titres convertibles sur le bénéfice par action dilué (en dollars) -- (0,01) Bénéfice par action sous-jacent (dilué) (en dollars) 1,44 1,45

1) Notre exposition aux taux d'intérêt varie en fonction du type de produit, de la branche d'activité et de l'emplacement géographique. Étant donné la nature à long terme de nos activités, notre sensibilité aux taux d'intérêt à long terme est plus élevée. 2) Les montants ont trait aux coûts d'acquisition relatifs aux sociétés liées de SLC, BentallGreenOak, InfraRed Capital Partners et Crescent Capital Group LP, y compris la désactualisation au titre des autres passifs financiers de 16 M$ au premier trimestre de 2022 (premier trimestre de 2021 - 14 M$). 3) La charge de restructuration de 57 M$ au premier trimestre de 2021 était liée à la stratégie relative à notre espace de travail et à la redéfinition du rôle du bureau.



Le tableau suivant présente les montants avant impôt des ajustements au titre du bénéfice net sous-jacent.





Résultats trimestriels (en millions de dollars, sauf indication contraire) T1 22 T1 21 Bénéfice net déclaré - Actionnaires ordinaires (après impôt) 858 937 Ajustements au titre du bénéfice net sous-jacent (avant impôt) :



À déduire : Incidence des marchés 193 380 Modifications des hypothèses et mesures de la direction 1 (6) Autres ajustements1) (26) (144) Total des ajustements au titre du bénéfice net sous-jacent (avant impôt) 168 230 À déduire : Impôts liés aux ajustements au titre du bénéfice net sous-jacent1) (153) (143) Bénéfice net sous-jacent (après impôt) 843 850

1) Avec prise d'effet le 1er janvier 2022, la présentation des ajustements de la juste valeur de droits à des paiements fondés sur des actions attribués par la MFS a été modifiée. Nous avons mis à jour les périodes précédentes afin de refléter cette modification de présentation. La modification n'a eu aucune incidence sur la présentation après impôt.



Les impôts liés aux ajustements au titre du bénéfice net sous-jacent peuvent varier par rapport à la fourchette de taux d'imposition effectif prévus en raison de la composition des activités de la Compagnie à l'échelle internationale.

2. Mesures financières additionnelles non conformes aux normes IFRS La direction utilise également les mesures financières non conformes aux normes IFRS suivantes :

Actif géré. L'actif géré constitue une mesure financière non conforme aux normes IFRS qui indique la taille des actifs de notre Compagnie dans les domaines de la gestion d'actifs, de la gestion de patrimoine et de l'assurance. Il n'existe aucune mesure financière normalisée en vertu des normes IFRS. En plus des mesures conformes aux normes IFRS les plus directement comparables, soit le solde du fonds général et des fonds distincts dans nos états de la situation financière, l'actif géré comprend également les autres éléments de l'actif géré.

Les autres éléments de l'actif géré comprennent les actifs des particuliers, les actifs institutionnels et d'autres actifs de tiers, ainsi que ceux du fonds général et des fonds distincts gérés par nos coentreprises. Au Canada, les autres éléments de l'actif géré comprennent les actifs des Clients investis dans des produits de fonds communs de placement destinés aux particuliers de Placements mondiaux Sun Life. En Asie, les autres éléments de l'actif géré comprennent les actifs des Clients investis dans des produits de fonds gérés à Hong Kong, des produits internationaux de gestion de patrimoine, des produits de fonds communs de placement et de fonds gérés aux Philippines, des produits de fonds communs de placement d'actions et de titres à revenu fixe d'Aditya Birla Sun Life AMC Limited, des produits de Sun Life Everbright Asset Management ainsi que l'actif du fonds général et des fonds distincts de nos coentreprises en fonction de notre pourcentage de participation. En ce qui concerne Gestion d'actifs, les autres éléments de l'actif géré comprennent les actifs des particuliers et des Clients institutionnels, ainsi que les capitaux mobilisés comme les engagements non appelés et le levier financier de Gestion SLC. Il n'existe aucune mesure financière conforme aux normes IFRS directement comparable à celle-ci.

Avec prise d'effet le 1er janvier 2022, certaines composantes des autres éléments de l'actif géré ont été renommées « fonds offerts aux particuliers » et « fonds institutionnels et fonds gérés » afin de les harmoniser avec les conventions d'appellation du marché. Auparavant, ces composantes étaient appelées fonds communs de placement et fonds gérés, respectivement, dans nos rapports de gestion intermédiaires et annuels. Bien que ces modifications d'appellation aient modifié certains termes terminologiques, la composition de ces composantes n'a pas été touchée.





Résultats trimestriels (en millions de dollars) T1 22 T1 21 Actif du fonds général 196 685 190 072 Fonds distincts 133 496 127 341 Autres éléments de l'actif géré 1 021 972 986 833 Total de l'actif géré 1 352 153 1 304 246



Modifications des hypothèses et mesures de la direction. Dans le présent document, l'incidence des modifications des hypothèses et mesures de la direction sur le bénéfice net attribuable aux actionnaires (après impôt) est incluse dans le bénéfice net déclaré, mais elle est exclue du bénéfice net sous-jacent, tel qu'il est indiqué à la rubrique C, « Rentabilité », du rapport de gestion du premier trimestre de 2022.

La note 5.A des états financiers consolidés intermédiaires pour la période close le 31 mars 2022 présente l'incidence avant impôt des modifications des méthodes et hypothèses sur les passifs relatifs aux contrats d'assurance liés aux actionnaires et aux titulaires de contrat avec participation, déduction faite des actifs au titre des cessions de réassurance, excluant les modifications des autres passifs et actifs relatifs aux contrats. Dans le présent document, les modifications des hypothèses et mesures de la direction représentent l'incidence sur le bénéfice net déclaré attribuable aux actionnaires (après impôt). Dans les états financiers consolidés, il s'agit d'une composante de la variation du total des passifs de la Compagnie.

Le tableau suivant présente un rapprochement des différences entre ces deux mesures.





Résultats trimestriels (en millions de dollars) T1 22 T1 21 Incidence des modifications des méthodes et hypothèses sur les passifs relatifs aux contrats d'assurance (avant impôt) 5 (8) À déduire : Titulaires de contrat avec participation1) 4 (4) Incidence des modifications des méthodes et hypothèses, excluant les titulaires de contrat avec participation (avant impôt) 1 (4) À déduire : Impôt -- (2) Incidence des modifications des méthodes et hypothèses, excluant les titulaires de contrat avec participation (après impôt) 1 (2) À ajouter : Mesures de la direction (après impôt)2) -- (2) Autres (après impôt)3) -- -- Modifications des hypothèses et mesures de la direction (après impôt)4), 5) 1 (4)

1) Ajustement en vue d'éliminer l'incidence avant impôt des modifications des méthodes et hypothèses sur les montants attribués aux titulaires de contrat avec participation. 2) Ajustement en vue d'inclure l'incidence après impôt des mesures de la direction sur les passifs relatifs aux contrats d'assurance et les passifs relatifs aux contrats de placement et qui inclut, par exemple, les changements de prix applicables aux contrats en vigueur, les ententes de réassurance nouvelles ou révisées relatives à des affaires en vigueur et les changements significatifs apportés aux politiques de placement concernant les actifs soutenant nos passifs. L'incidence avant impôt des mesures de la direction sur les modifications des méthodes et hypothèses sur les passifs relatifs aux contrats d'assurance a été de néant au premier trimestre de 2022 (premier trimestre de 2021 - diminution de 2 M$). 3) Ajustements en vue d'inclure l'incidence après impôt des modifications des méthodes et hypothèses sur les contrats de placement et les autres passifs relatifs aux contrats. L'incidence avant impôt des modifications des méthodes et hypothèses sur les passifs relatifs aux contrats d'assurance a été de néant au premier trimestre de 2022 (premier trimestre de 2021 - néant). 4) Inclut l'incidence fiscale des modifications des hypothèses et mesures de la direction sur les passifs relatifs aux contrats d'assurance et les passifs relatifs aux contrats de placement, qui reflète les taux d'imposition des territoires où nous exerçons nos activités. 5) Les modifications des hypothèses et mesures de la direction sont incluses dans le bénéfice net déclaré, mais elles sont exclues du calcul du bénéfice net sous-jacent, tel qu'il est indiqué à la rubrique C, « Rentabilité », du rapport de gestion du premier trimestre de 2022.



Trésorerie et autres actifs liquides. Cette mesure comprend la trésorerie, les équivalents de trésorerie, les placements à court terme et les titres négociés sur le marché détenus par la FSL inc. (la société mère ultime), et ses sociétés de portefeuille en propriété exclusive. Cette mesure représente les fonds disponibles pour la réaffectation de capitaux afin de soutenir la croissance des activités.









(en millions de dollars) Au 31 mars 2022

Au 31 décembre 2021 Trésorerie, équivalents de trésorerie et titres à court terme 2 310

2 383 Titres de créance1) 1 576

1 421 Titres de capitaux propres2) 834

861 Trésorerie et autres actifs liquides (détenus par la FSL inc. et ses sociétés de portefeuille en propriété exclusive)3) 4 720

4 665

1) Comprennent les obligations négociées sur le marché. 2) Comprennent les placements dans des FNB. 3) Comprend un produit de 2,0 G$ lié aux placements de titres de créance subordonnés conclus en novembre 2021, sur lequel une tranche de 1,5 G$ est assujettie à des modalités contractuelles exigeant que nous rachetions la totalité des titres sous-jacents dans l'éventualité où l'acquisition de DentaQuest ne serait pas conclue.



3. Rapprochement de certaines mesures financières non conformes aux IFRS Rapprochement entre le bénéfice net déclaré et le bénéfice net sous-jacent - Données avant impôt par secteur d'activité







T1 22 (en millions de dollars) Canada États-Unis Gestion d'actifs Asie Organisation internationale Total Bénéfice net déclaré (perte nette déclarée) - Actionnaires ordinaires 263 169 308 161 (43) 858 À déduire : Incidence des marchés (avant impôt)1) 123 60 -- 9 1 193 Modifications des hypothèses et mesures de la direction (avant impôt) (11) 11 -- 1 -- 1 Autres ajustements (avant impôt)1), 2) -- (6) (19) (1) -- (26) Charge (économie) d'impôt sur les éléments ci-dessus2) (147) (14) 1 -- 7 (153) Bénéfice net sous-jacent (perte nette sous-jacente)1) 298 118 326 152 (51) 843

T1 21 Bénéfice net déclaré (perte nette déclarée) - Actionnaires ordinaires 405 211 230 198 (107) 937 À déduire : Incidence des marchés (avant impôt)1) 288 55 -- 36 1 380 Modifications des hypothèses et mesures de la direction (avant impôt) (6) (5) -- 3 2 (6) Autres ajustements (avant impôt)1), 2) -- -- (66) -- (78) (144) Charge (économie) d'impôt sur les éléments ci-dessus2) (162) (10) 5 -- 24 (143) Bénéfice net sous-jacent (perte nette sous-jacente)1) 285 171 291 159 (56) 850

1) Se reporter à la rubrique Bénéfice net sous-jacent et bénéfice par action sous-jacent pour une présentation des composantes de cet ajustement effectué afin d'arriver à une mesure financière non conforme aux normes IFRS. 2) Avec prise d'effet le 1er janvier 2022, la présentation des ajustements de la juste valeur de droits à des paiements fondés sur des actions attribués par la MFS a été modifiée. Nous avons mis à jour les périodes précédentes afin de refléter cette modification de présentation. La modification n'a eu aucune incidence sur la présentation après impôt.



