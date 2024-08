Les termes « la Compagnie », « Sun Life », « nous », « notre » et « nos » font référence à la Financière Sun Life inc. (la « FSL inc. ») et à ses filiales, ainsi que, s'il y a lieu, à ses coentreprises et entreprises associées, collectivement. Nous gérons nos activités et présentons nos résultats financiers en fonction de cinq secteurs d'activité : Canada, États-Unis, Gestion d'actifs, Asie et Organisation internationale. L'information contenue dans le présent document est fondée sur les résultats financiers intermédiaires non audités de la FSL inc. pour la période close le 30 juin 2024, et elle devrait être lue parallèlement au rapport de gestion intermédiaire et à nos états financiers consolidés intermédiaires non audités et aux notes annexes (les « états financiers consolidés intermédiaires ») pour la période close le 30 juin 2024, préparés conformément aux Normes internationales d'information financière (les « normes IFRS »). Nous présentons certaines informations financières en ayant recours à des mesures financières non conformes aux normes IFRS. Pour plus de précisions, se reporter à la rubrique « Mesures financières non conformes aux normes IFRS » du présent document. Des renseignements supplémentaires sur la FSL inc. sont disponibles à l'adresse www.sunlife.com sous la rubrique « Investisseurs - Résultats et rapports financiers », sur le site de SEDAR+, à l'adresse www.sedarplus.ca , et sur le site de la Securities and Exchange Commission des États-Unis, à l'adresse www.sec.gov . Le bénéfice net déclaré (la perte nette déclarée) s'entend du bénéfice net (de la perte nette) attribuable aux actionnaires ordinaires déterminé conformément aux normes IFRS. À moins d'indication contraire, tous les montants sont en dollars canadiens. Les montants indiqués dans le présent document peuvent avoir été arrondis. Certains résultats de 2023 présentés dans l'analyse des composantes du bénéfice et l'analyse de la variation de la marge sur services contractuels (la « MSC ») ont été raffinés afin de refléter plus fidèlement la façon dont les activités sont gérées.

TORONTO, le 12 août 2024 /CNW/ - La Financière Sun Life inc. (TSX : SLF) (NYSE : SLF) a annoncé ses résultats pour le deuxième trimestre clos le 30 juin 2024.

Le bénéfice net sous-jacent 1) s'est établi à 1 000 M$, en hausse de 80 M$, ou 9 %, comparativement au deuxième trimestre de 2023; le rendement des capitaux propres sous jacent1) s'est établi à 18,1 %. Bénéfice net sous-jacent - Gestion de patrimoine et d'actifs 1) : 455 M$, en hausse de 36 M$ ou 9 %. Bénéfice net sous-jacent - Santé et protection collective 1 ) : 305 M$, en baisse de 55 M$ ou 15 %. Bénéfice net sous-jacent - Protection individuelle 1) : 347 M$, en hausse de 82 M$ ou 31 %. Charges de l'Organisation internationale et autres 1) : perte nette de (107) M$, amélioration de 17 M$ ou 14 %.

s'est établi à 1 000 M$, en hausse de 80 M$, ou 9 %, comparativement au deuxième trimestre de 2023; le rendement des capitaux propres sous jacent1) s'est établi à 18,1 %. Le bénéfice net déclaré s'est établi à 646 M$, en baisse de 14 M$, ou 2 %, comparativement au deuxième trimestre de 2023; le rendement des capitaux propres déclaré 1) s'est établi à 11,7 %.

s'est établi à 11,7 %. L'actif géré1) s'est chiffré à 1 465 G$, en hausse de 98 G$, ou 7 %, comparativement au deuxième trimestre de 2023.

« La Sun Life a connu un trimestre solide, son bénéfice net sous-jacent s'étant chiffré à 1 G$ - un record, a déclaré Kevin Strain, président et chef de la direction, Sun Life. Ces résultats reflètent la croissance solide et continue au Canada et en Asie. Aux États-Unis, nous avons enregistré des résultats favorables aux Garanties collectives, qui ont été partiellement contrebalancés par des facteurs défavorables résiduels pour les garanties de frais dentaires. Nos activités de gestion de patrimoine et d'actifs ont connu un bel essor grâce à l'augmentation du bénéfice provenant de la hausse de l'actif géré. Et nous prévoyons de demeurer actifs en fait de rachats d'actions au troisième trimestre. Nos résultats témoignent de la solidité de nos activités diversifiées, de notre stratégie Incidence sur le Client, et de notre engagement à procurer de la valeur à long terme. »

__________ 1) Ces éléments constituent des mesures financières non conformes aux normes IFRS. Pour plus de précisions, se reporter à la rubrique

« Mesures financières non conformes aux normes IFRS » du présent document et du rapport de gestion du deuxième trimestre de 2024.

Points saillants financiers et opérationnels





Résultats trimestriels Cumuls annuels Rentabilité T2 24 T2 23 2024 2023

Bénéfice net sous-jacent (en millions de dollars)1) 1 000 920 1 875 1 815

Bénéfice net déclaré - actionnaires ordinaires (en millions de dollars) 646 660 1 464 1 466

Bénéfice par action sous-jacent (en dollars)1), 2) 1,72 1,57 3,22 3,09

Bénéfice par action déclaré (en dollars)2) 1,11 1,12 2,51 2,49

Rendement des capitaux propres sous-jacent1) 18,1 % 17,7 % 17,1 % 17,5 %

Rendement des capitaux propres déclaré1) 11,7 % 12,7 % 13,4 % 14,2 % Croissance T2 24 T2 23 2024 2023

Souscriptions de produits de gestion de patrimoine et flux bruts de gestion d'actifs (en millions de dollars)1) 46 262 42 397 93 160 88 746

Souscriptions - santé et protection collective (en millions de dollars)1), 3) 494 600 1 022 1 109

Souscriptions - protection individuelle (en millions de dollars)1) 753 604 1 510 1 115

Actif géré (en milliards de dollars)1) 1 465 1 367 1 465 1 367

Marge sur services contractuels (MSC) liée aux affaires nouvelles (en millions de dollars)1) 437 270 784 502 Solidité financière T2 24 T2 23





Ratios du TSAV (à la clôture de la période)4)









Financière Sun Life inc. 150 % 148 %





Sun Life du Canada5) 142 % 139 %





Ratio de levier financier (à la clôture de la période)1), 6) 22,6 % 23,3 %





__________ 1) Ces éléments constituent des mesures financières non conformes aux normes IFRS. Pour plus de précisions, se reporter à la rubrique « Mesures financières non conformes aux normes IFRS » du présent document et du rapport de gestion du deuxième trimestre de 2024. 2) Tous les montants présentés au titre du bénéfice par action tiennent compte de la dilution, sauf indication contraire. 3) Les montants de la période précédente liés aux souscriptions de garanties de frais dentaires aux États-Unis ont été retraités afin de refléter de nouvelles informations. 4) Ratio du Test de suffisance du capital des sociétés d'assurance-vie (le « TSAV »). Nos ratios du TSAV sont calculés conformément à la ligne directrice du BSIF, intitulée Test de suffisance du capital des sociétés d'assurance-vie. 5) La Sun Life du Canada, compagnie d'assurance-vie (la « Sun Life du Canada ») est la principale filiale d'assurance-vie active de la FSL inc. 6) Le calcul du ratio de levier financier inclut le solde de la MSC (déduction faite de l'impôt) dans le dénominateur. La MSC (déduction faite de l'impôt) se chiffrait à 9,6 G$ au 30 juin 2024 (30 juin 2023 - 9,1 G$).

Points saillants financiers et opérationnels - Comparaison trimestrielle (entre le T2 2024 et le T2 2023)

(en millions de dollars) T2 24 Bénéfice net sous-jacent par type d'activité1), 2) Sun Life Gestion

d'actifs Canada États-

Unis Asie Organisation

internationale Gestion de patrimoine et d'actifs 455 307 130 -- 18 -- Santé et protection collective 305 -- 152 153 -- -- Protection individuelle 347 -- 120 51 176 -- Charges de l'Organisation internationale et autres (107) -- -- -- (15) (92) Bénéfice net sous-jacent1) 1 000 307 402 204 179 (92) Bénéfice net déclaré - actionnaires ordinaires 646 274 292 127 151 (198) Variation du bénéfice net sous-jacent (en % d'un exercice à l'autre) 9 % 4 % 8 % (5) % 19 % n.s.3) Variation du bénéfice net déclaré (en % d'un exercice à l'autre) (2) % 10 % 39 % (27) % 24 % n.s.3) Souscriptions de produits de gestion de patrimoine et flux

bruts de gestion d'actifs1) 46 262 38 882 5 372 -- 2 008 -- Souscriptions - santé et protection collective1) 494 -- 143 332 19 -- Souscriptions - protection individuelle1) 753 -- 167 -- 586 -- Variation des souscriptions de produits de gestion de patrimoine et

des flux bruts de gestion d'actifs (en % d'un exercice à l'autre) 9 % 3 % 72 % -- 24 % -- Variation des souscriptions - santé et protection collective (en %

d'un exercice à l'autre) (18) % -- (7) % (22) % n.s.3) -- Variation des souscriptions - protection individuelle (en % d'un

exercice à l'autre) 25 % -- 8 % -- 30 % --

1) Ces éléments constituent des mesures financières non conformes aux normes IFRS. Pour plus de précisions, se reporter à la rubrique « Mesures financières non conformes aux normes IFRS » du présent document et du rapport de gestion du deuxième trimestre de 2024. 2) Pour plus de renseignements sur les types d'activité des secteurs d'activité de la Sun Life, se reporter à la rubrique A, « Mode de présentation de nos résultats », du rapport de gestion du deuxième trimestre de 2024. 3) Non significatif.

Le bénéfice net sous-jacent1) s'est établi à 1 000 M$, en hausse de 80 M$, ou 9 %, comparativement à l'exercice précédent, en raison des facteurs suivants :

Gestion de patrimoine et d'actifs 1) en hausse de 36 M$ : augmentation des produits tirés des honoraires à Gestion d'actifs, au Canada et en Asie, partiellement contrebalancée par la hausse des charges à Gestion d'actifs.

en hausse de 36 M$ : augmentation des produits tirés des honoraires à Gestion d'actifs, au et en Asie, partiellement contrebalancée par la hausse des charges à Gestion d'actifs. Santé et protection collective 1), 2) en baisse de 55 M$ : baisse des résultats enregistrés pour les garanties de frais dentaires aux États-Unis reflétant principalement l'incidence du réexamen de l'admissibilité au régime Medicaid et des règlements connexes après la fin de l'urgence de santé publique, les résultats moins favorables enregistrés au chapitre de la morbidité au Canada , et les résultats défavorables enregistrés au chapitre de la morbidité pour l'assurance-maladie en excédent de pertes aux États-Unis, partiellement contrebalancés par la solide croissance des affaires aux Garanties collectives aux États-Unis, et au Canada .

en baisse de 55 M$ : baisse des résultats enregistrés pour les garanties de frais dentaires aux États-Unis reflétant principalement l'incidence du réexamen de l'admissibilité au régime Medicaid et des règlements connexes après la fin de l'urgence de santé publique, les résultats moins favorables enregistrés au chapitre de la morbidité au , et les résultats défavorables enregistrés au chapitre de la morbidité pour l'assurance-maladie en excédent de pertes aux États-Unis, partiellement contrebalancés par la solide croissance des affaires aux Garanties collectives aux États-Unis, et au . Protection individuelle 1), 2) en hausse de 82 M$ : croissance des affaires en Asie et au Canada , et résultats favorables enregistrés au chapitre de la mortalité au Canada et aux États-Unis.

en hausse de 82 M$ : croissance des affaires en Asie et au , et résultats favorables enregistrés au chapitre de la mortalité au et aux États-Unis. Charges de l'Organisation internationale et autres1) perte nette en baisse de 17 M$ en raison de la diminution des charges d'exploitation et des coûts de financement.

Le bénéfice net déclaré s'est établi à 646 M$, en baisse de 14 M$, ou 2 %, comparativement à l'exercice précédent, en raison des facteurs suivants :

La discipline financière qui demeure au cœur de notre stratégie Incidence sur le Client et de nos activités. Au deuxième trimestre de 2024, nous avons comptabilisé une charge de restructuration de 138 M$ (108 M$ après impôt) reflétant des mesures prises pour améliorer la productivité et favoriser une croissance des bénéfices dans la partie supérieure de nos objectifs financiers à moyen terme. Nous prévoyons que ces mesures se traduiront par des économies annuelles d'environ 200 M$ (avant impôt) d'ici 2026. La charge de restructuration a été contrebalancée par :

l'augmentation du bénéfice net sous-jacent;

l'incidence des marchés reflétant principalement les taux d'intérêt et les placements immobiliers3).

Le rendement des capitaux propres sous-jacent s'est établi à 18,1 % et le rendement des capitaux propres déclaré s'est établi à 11,7 % (deuxième trimestre de 2023 - 17,7 % et 12,7 %, respectivement). La FSL inc. a clôturé le trimestre avec un ratio du TSAV de 150 %.

__________ 1) Se reporter à la rubrique C, « Rentabilité » du rapport de gestion du deuxième trimestre de 2024 pour plus de précisions sur des éléments importants attribuables aux éléments du bénéfice net déclaré et du bénéfice net sous-jacent et à la rubrique « Mesures financières non conformes aux normes IFRS » du présent document pour un rapprochement entre le bénéfice net déclaré et le bénéfice net sous-jacent. Pour plus de renseignements sur les types d'activité dans les secteurs d'activité/organisations de la Sun Life, se reporter à la rubrique A, « Mode de présentation de nos résultats », du rapport de gestion du deuxième trimestre de 2024. 2) Avec prise d'effet au premier trimestre de 2024, reflète des améliorations apportées à la méthode de répartition des charges du type d'activité Protection individuelle au type d'activité Santé et protection collective du secteur États-Unis. 3) Les placements immobiliers comprennent les résultats liés aux placements immobiliers et les variations de la juste valeur des placements immobiliers détenus dans l'excédent. Les résultats liés aux placements immobiliers reflètent l'écart entre la valeur réelle des placements immobiliers et les rendements à long terme couvrant les passifs relatifs aux contrats d'assurance prévus par la direction (les « résultats liés aux placements immobiliers »).

Points saillants des secteurs d'activité

Gestion d'actifs : Leader mondial dans les catégories d'actifs publics et alternatifs grâce à la MFS et à Gestion SLC

Le bénéfice net sous-jacent à Gestion d'actifs s'est chiffré à 307 M$, en hausse de 11 M$, ou 4 %, par rapport à l'exercice précédent, en raison des facteurs suivants :

MFS 1) en hausse de 13 M$ (en hausse de 7 M$ US) : hausse du bénéfice tiré des honoraires provenant de la hausse de l'actif net moyen, partiellement contrebalancée par la hausse des charges. La marge d'exploitation nette avant impôt de la MFS 2) s'est établie à 36,5 % au deuxième trimestre de 2024, par rapport à 36,6 % à l'exercice précédent.

en hausse de 13 M$ (en hausse de 7 M$ US) : hausse du bénéfice tiré des honoraires provenant de la hausse de l'actif net moyen, partiellement contrebalancée par la hausse des charges. La marge d'exploitation nette avant impôt de la MFS s'est établie à 36,5 % au deuxième trimestre de 2024, par rapport à 36,6 % à l'exercice précédent. Gestion SLC en baisse de 2 M$ : hausse du bénéfice tiré des honoraires contrebalancée par la baisse des produits tirés des placements en capitaux de lancement. Le bénéfice tiré des honoraires2) a augmenté de 5 % en raison de la hausse de l'actif géré, reflétant le déploiement de capitaux sur l'ensemble de la plateforme, partiellement contrebalancée par l'augmentation des charges. La marge sur le bénéfice tiré des honoraires2), s'est établie à 24,0% au deuxième trimestre de 2024, comparativement à 24,1 % à l'exercice précédent.

Le bénéfice net déclaré s'est chiffré à 274 M$, en hausse de 26 M$, ou 10 %, par rapport à l'exercice précédent, en raison des pertes enregistrées à l'exercice précédent sur les placements immobiliers détenus dans le compte excédentaire de Gestion SLC.

L'incidence du change a donné lieu à une augmentation de 4 M$ du bénéfice net sous-jacent et du bénéfice net déclaré, respectivement.

Gestion d'actifs a clôturé le deuxième trimestre de 2024 avec un actif géré de 1 072 G$, qui se composait d'un actif de 845 G$ (618 G$ US) provenant de la MFS et d'un actif de 227 G$ provenant de Gestion SLC. Les sorties nettes totales de 21,0 G$ de Gestion d'actifs au deuxième trimestre de 2024 reflètent les sorties nettes de 20,2 G$ (14,8 G$ US) de la MFS et les entrées nettes de 0,7 G$ de Gestion SLC.

La MFS continue de se concentrer à combler les besoins des Clients en proposant une vaste gamme de produits de placement. La MFS a enregistré de solides rendements sur les placements en titres à revenu fixe, générant des entrées nettes de 1 G$ US pour cette catégorie d'actifs durant le trimestre.

Gestion SLC a annoncé le lancement du Groupe mondial en assurance Gestion SLC. Il s'agit d'une équipe attitrée ayant pour mandat de répondre aux besoins complexes des plus importantes compagnies d'assurance du monde à l'aide de solutions de placement personnalisées. Notre riche héritage en assurance combiné à nos capacités de placement diversifiées nous ont permis de créer une expérience très distinctive et personnalisée pour nos Clients.

De plus, durant le deuxième trimestre, Gestion SLC a lancé le Scotia Private Real Estate Fund, dont la distribution se fait par l'intermédiaire d'un partenariat stratégique avec la Banque Scotia. Tirant parti des solides capacités en placements immobiliers de BentallGreenOak, ce nouveau fonds donnera l'occasion aux investisseurs de bonifier et de diversifier leurs portefeuilles, en investissant dans des actifs immobiliers privés offrant un rendement intéressant et axé sur le revenu, ainsi qu'une protection contre l'inflation.

Canada : Leader en santé, en gestion de patrimoine et en assurance

Le bénéfice net sous-jacent au Canada s'est chiffré à 402 M$, en hausse de 30 M$, ou 8 %, par rapport à l'exercice précédent, reflétant les facteurs suivants :

Gestion de patrimoine et d'actifs en hausse de 20 M$ : hausse du bénéfice tiré des honoraires en raison de la hausse de l'actif géré.

en hausse de 20 M$ : hausse du bénéfice tiré des honoraires en raison de la hausse de l'actif géré. Santé et protection collective en baisse de 8 M$ : croissance des affaires et hausse de l'apport des placements plus que contrebalancées par les résultats moins favorables enregistrés au chapitre de la morbidité reflétant le volume des demandes de règlement.

en baisse de 8 M$ : croissance des affaires et hausse de l'apport des placements plus que contrebalancées par les résultats moins favorables enregistrés au chapitre de la morbidité reflétant le volume des demandes de règlement. Protection individuelle en hausse de 18 M$ : croissance des affaires et résultats favorables enregistrés au chapitre de la mortalité en raison de la diminution du nombre de règlements importants, et hausse de l'apport des placements.

Le bénéfice net déclaré s'est établi à 292 M$, en hausse de 82 M$, ou 39 %, par rapport à l'exercice précédent, en raison de l'incidence des marchés et de l'augmentation du bénéfice net sous-jacent. L'incidence des marchés découle principalement des taux d'intérêt moins défavorables partiellement contrebalancés par l'incidence des marchés des actions.

Souscriptions au Canada3) :

Les souscriptions de produits de gestion de patrimoine et les flux bruts de gestion d'actifs se sont chiffrés à 5 G$, en hausse de 72%, en raison de l'augmentation des souscriptions de régimes à prestations déterminées et de régimes à cotisations déterminées aux Régimes collectifs de retraite (les « RCR ») et de la hausse des souscriptions de fonds communs de placement à la gestion de patrimoine de l'Individuelle. La hausse des souscriptions de régimes à prestations déterminées comprend une transaction de 1,2 G$.

Les souscriptions en santé et protection collective se sont établies à 143 M$, en baisse de 7%, reflétant la diminution des ventes de contrats importants.

Les souscriptions en protection individuelle se sont chiffrées à 167 M$, en hausse de 8 %, en raison des souscriptions à DFSL4) et dans le réseau de tiers.

__________ 1) MFS Investment Management (la « MFS »). 2) Ces éléments constituent des mesures financières non conformes aux normes IFRS. Pour plus de précisions, se reporter à la rubrique « Mesures financières non conformes aux normes IFRS » du présent document et du rapport de gestion du deuxième trimestre de 2024. 3) Par rapport à l'exercice précédent. 4) Distribution Financière Sun Life (« DFSL ») est notre réseau de conseillers exclusif.

Au deuxième trimestre, nous avons lancé l'Assurance-vie temporaire Sun Life - Diabète, une solution unique en son genre qui donne aux personnes atteintes de diabète les moyens de prendre des décisions quant à leurs finances et à leur santé, à leurs conditions. Nous comprenons les difficultés que présente la gestion de l'affection au quotidien. Nous avons donc créé un produit d'assurance-vie complet qui offre non seulement plus de chances d'être approuvé1) et des primes abordables, mais aussi l'accès des soins personnalisés. Et depuis 2012, la Sun Life a dépassé le cap des 50 M$ dans la lutte contre le diabète à l'échelle mondiale - par l'entremise de partenariats stratégiques avec des organisations venant en aide aux personnes les plus vulnérables.

Du côté de la Sun Life Santé, le Régime canadien de soins dentaires (« RCSD ») a été lancé officiellement le 1er mai. Ce sont plus de 11 700 fournisseurs de soins buccodentaires de partout au pays qui se sont inscrits en vue de participer au régime, et au moins 200 000 personnes âgées qui ont reçu des soins chez ces fournisseurs. La Sun Life est fière d'être l'administrateur du RCSD, qui contribuera à rendre les soins de santé buccodentaire plus abordables pour près de 9 millions de Canadiens qui n'ont pas actuellement accès à ces soins.

États-Unis : Leader en santé et en garanties collectives

Le bénéfice net sous-jacent aux États-Unis s'est établi à 149 M$ US, en baisse de 11 M$ US, ou 7 % (204 M$, en baisse de 11 M$, ou 5 %), par rapport à l'exercice précédent, en raison des facteurs suivants :

Santé et protection collective 2) en baisse de 37 M$ US : diminution des résultats pour les garanties de frais dentaires reflétant principalement l'incidence du réexamen de l'admissibilité au régime Medicaid et des règlements connexes après la fin de l'urgence de santé publique, et les résultats défavorables enregistrés au chapitre de la morbidité pour l'assurance-maladie en excédent de pertes à mesure que l'utilisation se normalise, partiellement contrebalancés par la forte croissance des affaires aux Garanties collectives et par l'amélioration des résultats enregistrés au chapitre des règlements au titre de l'assurance collective.

en baisse de 37 M$ US : diminution des résultats pour les garanties de frais dentaires reflétant principalement l'incidence du réexamen de l'admissibilité au régime Medicaid et des règlements connexes après la fin de l'urgence de santé publique, et les résultats défavorables enregistrés au chapitre de la morbidité pour l'assurance-maladie en excédent de pertes à mesure que l'utilisation se normalise, partiellement contrebalancés par la forte croissance des affaires aux Garanties collectives et par l'amélioration des résultats enregistrés au chapitre des règlements au titre de l'assurance collective. Protection individuelle2) en hausse de 26 M$ US : amélioration des résultats enregistrés au chapitre de la mortalité.

Le bénéfice net déclaré s'est établi à 91 M$ US, en baisse de 42 M$ US, ou 32 % (127 M$, en baisse de 48 M$, ou 27 %), par rapport à l'exercice précédent, reflétant les modifications des hypothèses et mesures de la direction favorables à l'exercice précédent, l'incidence des marchés, et la diminution du bénéfice net sous-jacent. L'incidence des marchés est principalement attribuable aux résultats liés aux placements immobiliers, partiellement contrebalancés par l'incidence des taux d'intérêt.

L'incidence du change a donné lieu à une augmentation de 4 M$ du bénéfice net sous-jacent et à une augmentation de 3 M$ du bénéfice net déclaré.

Les souscriptions de produits collectifs aux États-Unis se sont chiffrées à 243 M$ US, en baisse de 24 % (332 M$, en baisse de 22%), reflétant la diminution des souscriptions de garanties de frais dentaires au titre des régimes Medicare et Medicaid en raison des souscriptions institutionnelles importantes à l'exercice précédent, partiellement contrebalancée par la hausse des souscriptions pour l'assurance-maladie en excédent de pertes.

En tant que leader en santé et en garanties collectives, nous continuons d'aider les participants de régime à accéder aux soins et à la couverture dont ils ont besoin. Du même coup, nous aidons les employeurs à simplifier les garanties grâce à des capacités numériques et à l'automatisation. Du côté de l'assurance collective, nous avons étendu notre partenariat avec Goodpath afin d'offrir aux participants en invalidité des soins virtuels qui tiennent compte de la personne dans son intégralité, donc des services pour la santé physique et mentale, y compris un nombre illimité de séances de thérapie. Les participants peuvent désormais être proactifs dans la gestion de leur santé mentale et physique, ce qui les aide à éviter les absences et les longs congés.

Nous avons conclu un partenariat en technologie avec UKG, un fournisseur chef de file de solutions de gestion des ressources humaines, de la paie et de l'effectif. Ce partenariat permettra aux Clients qui ont recours à UKG d'économiser des centaines d'heures en tâches de gestion des absences par le recours à des interfaces de programmation d'applications qui simplifient le suivi des congés et des absences, créent des mises à jour en temps réel qui font gagner du temps et de l'efficacité aux employeurs, et fournissent un système de communication pour les services administratifs uniforme et confidentiel assurant l'exactitude et l'automatisation des renseignements relatifs aux congés.

Asie : Leader régional axé sur les marchés en croissance rapide

Le bénéfice net sous-jacent en Asie s'est chiffré à 179 M$, en hausse de 29 M$, ou 19 %, par rapport à l'exercice précédent en raison des facteurs suivants :

Gestion de patrimoine et d'actifs en hausse de 5 M$ : hausse du bénéfice tiré des honoraires en raison de la hausse de l'actif géré.

en hausse de 5 M$ : hausse du bénéfice tiré des honoraires en raison de la hausse de l'actif géré. Protection individuelle en hausse de 32 M$ : essor favorable des souscriptions et bonne croissance des affaires en vigueur, et apport des coentreprises, partiellement contrebalancés par la hausse des charges reflétant principalement la rémunération incitative et la croissance des volumes.

en hausse de 32 M$ : essor favorable des souscriptions et bonne croissance des affaires en vigueur, et apport des coentreprises, partiellement contrebalancés par la hausse des charges reflétant principalement la rémunération incitative et la croissance des volumes. Charges du bureau régional et autres perte nette en hausse de (8) M$ reflétant l'augmentation de la rémunération incitative et les investissements continus dans nos activités dans l'ensemble de la région.

Le bénéfice net déclaré s'est établi à 151 M$, en hausse de 29 M$, ou 24 %, par rapport à l'exercice précédent, en raison de l'augmentation du bénéfice net sous-jacent et de l'incidence favorable des modifications des hypothèses et mesures de la direction, partiellement contrebalancées par un ajustement3) au titre du taux d'imposition global minimal prévu par les règles du Pilier Deux et l'incidence des marchés. L'incidence des marchés est principalement attribuable aux taux d'intérêt, partiellement contrebalancés par l'incidence des marchés des actions et les résultats liés aux placements immobiliers.

__________ 1) Plus de chances d'approbation comparativement à l'assurance-vie traditionnelle. 2) Avec prise d'effet au premier trimestre de 2024, reflète des améliorations apportées à la méthode de répartition des charges du type d'activité Protection individuelle au type d'activité Santé et protection collective. 3) Pour plus de renseignements, se reporter à la note 9 de nos états financiers consolidés intermédiaires pour la période close le 30 juin 2024 et à la rubrique C, « Rentabilité », du rapport de gestion du deuxième trimestre de 2024.

L'incidence du change a donné lieu à une augmentation de 1 M$ du bénéfice net sous-jacent et à une augmentation de 3 M$ du bénéfice net déclaré.

Souscriptions en Asie1) :

Les souscriptions de produits individuels se sont établies à 586 M$, en hausse de 30%, principalement en raison de la hausse des souscriptions enregistrées à Hong Kong , attribuable à l'accroissement des capacités de distribution, et en Inde, attribuable à la croissance du réseau de distribution directe, partiellement contrebalancée par la baisse des souscriptions enregistrées en Chine et au Vietnam en raison des conditions du secteur et du marché.

, attribuable à l'accroissement des capacités de distribution, et en Inde, attribuable à la croissance du réseau de distribution directe, partiellement contrebalancée par la baisse des souscriptions enregistrées en Chine et au en raison des conditions du secteur et du marché. Les souscriptions de produits de gestion de patrimoine et flux bruts de gestion d'actifs se sont chiffrées à 2 G$, en hausse de 24 %, en raison de la hausse des souscriptions de fonds communs de placement et de fonds de titres à revenu fixe en Inde, partiellement contrebalancée par la baisse des souscriptions de fonds du marché monétaire aux Philippines .

La MSC liée aux affaires nouvelles s'est établie à 220 M$ au deuxième trimestre de 2024, en hausse comparativement à 118 M$ à l'exercice précédent, principalement en raison des souscriptions enregistrées à Hong Kong.

Nous sommes résolus à étendre notre offre de produits afin d'aider les Clients à répondre à leurs besoins en évolution. À Hong Kong, nous avons lancé SunWell2), une nouvelle série de contrats d'assurance maladies graves offrant une protection complète pour différentes étapes de la vie. Il s'agit du premier produit sur le marché3) qui ne prévoit aucune période d'exclusion pour tous les diagnostics de maladie grave et simplifie les questions de tarification pour les Clients ayant des antécédents de crise cardiaque et d'accident vasculaire cérébral. C'est aussi un des premiers contrats d'assurance vie entière/maladies graves axés sur les facteurs ESG offerts sur le marché de Hong Kong3).

Nous améliorons encore davantage les capacités permettant aux conseillers d'aider les Clients à atteindre une sécurité financière durable. Aux Philippines et au Vietnam, nous avons lancé un nouveau système de gestion des recommandations, qui favorise la conversion des recommandations en ligne en ventes hors ligne, accélère le processus de vente et aide les Clients à trouver le produit qui convient à leurs besoins financiers. En Malaisie, nous avons ouvert notre premier bureau dans un État oriental du pays à Kuching. Les conseillers ont ainsi un accès pratique aux ressources, aux outils et aux formations nécessaires pour répondre aux besoins de protection des près de trois millions de résidents de la région.

Organisation internationale

La perte nette sous-jacente s'est établie à 92 M$, comparativement à une perte nette sous-jacente de 113 M$ à l'exercice précédent, reflétant la diminution des charges d'exploitation et des coûts de financement.

La perte nette déclarée s'est chiffrée à 198 M$, comparativement à une perte nette déclarée de 95 M$ à l'exercice précédent, reflétant une charge de restructuration de 108 M$ et le profit tiré de la vente de la Sun Life UK4), partiellement contrebalancée par la diminution de la perte nette sous-jacente.

En appui à notre engagement continu envers les placements durables, nous avons procédé à notre troisième placement d'obligations durables d'un montant en capital de 750 M$ le 15 mai. Un montant égal au produit net du placement de ces obligations servira à financer ou refinancer, en totalité ou en partie, des actifs nouveaux ou existants admissibles, selon leur définition dans notre Cadre des obligations durables daté d'avril 2024.

__________ 1) Par rapport à l'exercice précédent. 2) SunWell Advanced Care, SunWell Supreme Care et SunWell Essential Care. 3) Par comparaison avec d'autres contrats d'assurance maladies graves pour les nouvelles activités « Composite » et « Long Term » définies comme telles par l'Insurance Authority dans le « Register of Authorized Insurers » du 25 avril 2024. 4) Le 3 avril 2023, nous avons conclu la vente de la SLF of Canada UK Limited à Phoenix Group Holdings plc (la « vente de la Sun Life UK »). En vertu de l'entente, nous conserverons notre participation économique dans les activités de rentes à constitution immédiate par l'entremise d'un traité de réassurance qui, avec prise d'effet au deuxième trimestre de 2023, est comptabilisé dans la Gestion des affaires en vigueur du secteur États-Unis. Pour plus de renseignements, se reporter à la note 3 de nos états financiers consolidés annuels de 2023. Les résultats de l'exercice précédent comprennent un profit de 19 M$ généré par la vente de la Sun Life UK dans le bénéfice net déclaré de l'Organisation internationale.

Conférence téléphonique portant sur les résultats

Les résultats financiers de la Compagnie pour le deuxième trimestre de 2024 seront présentés durant la conférence téléphonique qui aura lieu le mardi 13 août 2024, à 10 h, heure de l'Est. Pour accéder à la webémission ou à la conférence téléphonique, rendez-vous au www.sunlife.com/RapportsTrimestriels 10 minutes avant l'heure prévue. Nous encourageons les gens qui participent à la conférence en mode écoute seulement à se connecter à la webémission. La webémission et la présentation seront par la suite archivées sur le site Web de la Compagnie et accessibles à l'adresse www.sunlife.com jusqu'à la clôture du deuxième trimestre de 2025.

Renseignements pour les médias : Renseignements pour les investisseurs : Mylène Bélanger David Garg Gestionnaire, rayonnement Vice-président principal, gestion du capital et Bureau du président, Québec relations avec les investisseurs Téléphone : 438-341-3884 Téléphone : 416-408-8649 [email protected] [email protected]

Mesures financières non conformes aux normes IFRS

Nous présentons certaines informations financières en ayant recours à des mesures financières non conformes aux normes IFRS, étant donné que nous estimons que ces mesures fournissent des informations pouvant aider les investisseurs à comprendre notre rendement et à comparer nos résultats trimestriels et annuels d'une période à l'autre. Ces mesures financières non conformes aux normes IFRS ne font pas l'objet d'une définition normalisée et peuvent ne pas être comparables à des mesures semblables utilisées par d'autres sociétés. Pour certaines mesures financières non conformes aux normes IFRS, il n'y a aucun montant calculé selon les normes IFRS qui soit directement comparable. Ces mesures financières non conformes aux normes IFRS ne doivent pas être considérées de manière isolée ou comme une solution de rechange aux mesures de performance financière établies conformément aux normes IFRS. Des renseignements supplémentaires concernant les mesures financières non conformes aux normes IFRS, ainsi que des rapprochements avec les mesures conformes aux normes IFRS les plus proches, le cas échéant, sont disponibles à la rubrique N, « Mesures financières non conformes aux normes IFRS », du rapport de gestion du deuxième trimestre de 2024 et dans les dossiers de renseignements financiers supplémentaires disponibles à la section « Investisseurs - Résultats et rapports financiers » à l'adresse www.sunlife.com .

1. Bénéfice net sous-jacent et bénéfice par action sous-jacent

Le bénéfice net sous-jacent est une mesure financière non conforme aux normes IFRS qui aide à comprendre le rendement des activités de la Sun Life en apportant certains ajustements au bénéfice calculé en vertu des IFRS. Le bénéfice net sous-jacent, de même que le bénéfice net attribuable aux actionnaires ordinaires (le bénéfice net déclaré), servent de base à la planification de la gestion et constituent également une mesure clé de nos programmes de rémunération incitative du personnel. Cette mesure reflète le point de vue de la direction à l'égard du rendement sous-jacent des activités de la Compagnie et du potentiel de bénéfice à long terme. Par exemple, en raison de la nature à plus long terme de nos activités d'assurance individuelle, les fluctuations du marché liées aux taux d'intérêt, aux marchés des actions et aux immeubles de placement peuvent avoir une incidence importante sur le bénéfice net déclaré de la période de présentation de l'information financière. Toutefois, ces incidences ne se matérialisent pas nécessairement, et elles pourraient ne jamais se matérialiser si les marchés fluctuent dans la direction opposée au cours de périodes ultérieures ou, dans le cas des taux d'intérêt, si le placement à revenu fixe connexe est détenu jusqu'à son échéance.

Le bénéfice net sous-jacent élimine l'incidence des éléments suivants du bénéfice net déclaré :

L'incidence des marchés reflétant l'écart après impôt entre les fluctuations réelles et les fluctuations prévues du marché;

Les modifications des hypothèses et mesures de la direction;

D'autres ajustements :

i) Participation de la direction dans des actions de la MFS;

ii) Acquisitions, intégrations et restructurations;

iii) Amortissement des immobilisations incorporelles;

iv) D'autres éléments de nature inhabituelle ou exceptionnelle.

Pour plus d'information sur les ajustements retirés du bénéfice net déclaré pour arriver au bénéfice net sous-jacent, se reporter à la rubrique N, « Mesures financières non conformes aux normes IFRS - 2 - Bénéfice net sous-jacent et bénéfice par action sous-jacent », du rapport de gestion du deuxième trimestre de 2024.

Le tableau ci-après présente les montants après impôt exclus de notre bénéfice net sous-jacent (perte nette sous-jacente) et de notre bénéfice par action sous-jacent, ainsi qu'un rapprochement entre ces montants et notre bénéfice net déclaré et notre bénéfice par action déclaré selon les normes IFRS.

Rapprochements de certaines mesures du bénéfice net Résultats trimestriels Cumuls annuels (en millions de dollars, après impôt) T2 24 T2 23 2024 2023 Bénéfice net sous-jacent 1 000 920 1 875 1 815

Incidence des marchés









Incidence des marchés des actions (8) (13) 4 --

Incidence des taux d'intérêt1) (52) (99) (12) (88)

Incidence des variations de la juste valeur des immeubles de placement (résultats liés aux

placements immobiliers) (93) (108) (215) (196)

À ajouter : Incidence des marchés (153) (220) (223) (284)

À ajouter : Modifications des hypothèses et mesures de la direction 16 7 9 2



Autres ajustements











Participation de la direction dans les actions de la MFS -- (1) (12) 16



Acquisitions, intégrations et restructurations2), 3), 4), 5), 6) (164) (20) (142) (24)



Amortissement des immobilisations incorporelles (38) (26) (74) (59)



Autres7), 8) (15) -- 31 --

À ajouter : Total des autres ajustements (217) (47) (197) (67) Bénéfice net déclaré - actionnaires ordinaires 646 660 1 464 1 466 Bénéfice par action sous-jacent (dilué) (en dollars) 1,72 1,57 3,22 3,09

À ajouter : Incidence des marchés (en dollars) (0,26) (0,38) (0,39) (0,48)



Modifications des hypothèses et mesures de la direction (en dollars) 0,03 0,01 0,02 --



Participation de la direction dans les actions de la MFS (en dollars) -- -- (0,02) 0,03



Acquisitions, intégrations et restructurations (en dollars) (0,28) (0,03) (0,24) (0,04)



Amortissement des immobilisations incorporelles (en dollars) (0,07) (0,05) (0,13) (0,11)



Autres (en dollars) (0,03) -- 0,05 -- Bénéfice par action déclaré (dilué) (en dollars) 1,11 1,12 2,51 2,49

1) Nos résultats sont sensibles aux taux d'intérêt à long terme en raison de la nature de nos activités, ainsi qu'aux variations non parallèles de la courbe de rendement (par exemple, les aplatissements, les inversions, les accentuations). 2) Les montants ont trait aux coûts d'acquisition relatifs aux sociétés liées de Gestion SLC, soit BentallGreenOak, InfraRed Capital Partners, Crescent Capital Group LP et Advisors Asset Management, Inc., y compris la désactualisation au titre des autres passifs financiers de 22 M$ au deuxième trimestre de 2024 et de 44 M$ au premier semestre de 2024 (deuxième trimestre de 2023 - 21 M$; premier semestre de 2023 - 41 M$). 3) Comprend les coûts d'intégration de DentaQuest, acquise le 1er juin 2022. 4) Les données du deuxième trimestre de 2024 comprennent une charge de restructuration de 108 M$ comptabilisée dans le secteur Organisation internationale. 5) Afin de respecter certaines obligations réglementaires, au premier trimestre de 2024, nous avons vendu 6,3 % de notre participation dans ABSLAMC (la « vente partielle d'ABSLAMC »), générant un profit de 84 M$. À la suite de la transaction, notre participation dans ABSLAMC a été réduite, passant de 36,5 % à 30,2 %, pour un produit brut de 136 M$. Par la suite, au deuxième trimestre de 2024, nous avons vendu 0,2 % de notre participation. 6) Comprend un profit de 65 M$ à la vente des activités liées aux marchés spéciaux au Canada au premier trimestre de 2023 et un profit de 19 M$ à la vente de la Sun Life UK au deuxième trimestre de 2023. 7) Comprend un ajustement fiscal au titre du taux d'imposition global minimal prévu par les règles du Pilier Deux pour le deuxième trimestre de 2024. Pour plus de renseignements, se reporter à la note 9 de nos états financiers consolidés intermédiaires pour la période close le 30 juin 2024 ainsi qu'à la rubrique C, « Rentabilité », du présent document. 8) Comprend la résiliation anticipée d'une entente de distribution de Gestion d'actifs au premier trimestre de 2024.

Le tableau suivant présente les montants avant impôt des ajustements au titre du bénéfice net sous-jacent.



Résultats trimestriels Cumuls annuels (en millions de dollars) T2 24 T2 23 2024 2023 Bénéfice net sous-jacent (après impôt) 1 000 920 1 875 1 815 Ajustements au titre du bénéfice net sous-jacent (avant impôt) :







À ajouter : Incidence des marchés (169) (298) (195) (397)

Modifications des hypothèses et mesures de la direction1) 18 11 10 6

Autres ajustements (254) (89) (213) (99)

Total des ajustements au titre du bénéfice net sous-jacent (avant impôt) (405) (376) (398) (490) À ajouter : Impôts liés aux ajustements au titre du bénéfice net sous-jacent 51 116 (13) 141 Bénéfice net déclaré - actionnaires ordinaires (après impôt) 646 660 1 464 1 466

1) Dans le présent document, l'incidence des modifications des hypothèses et mesures de la direction sur le bénéfice net déclaré exclut les montants attribuables aux titulaires de contrat avec participation et inclut les incidences autres que sur les passifs. À l'inverse, l'incidence sur le résultat net des modifications des méthodes et hypothèses figurant dans les états financiers consolidés intermédiaires pour la période close le 30 juin 2024 comprend les montants attribuables aux titulaires de contrat avec participation et exclut les incidences autres que sur le passif.

Les impôts liés aux ajustements au titre du bénéfice net sous-jacent peuvent varier par rapport à la fourchette de taux d'imposition effectifs prévus en raison de la composition des activités de la Compagnie à l'échelle internationale ainsi que d'autres ajustements fiscaux.

2. Mesures financières additionnelles non conformes aux normes IFRS

La direction utilise également les mesures financières non conformes aux normes IFRS suivantes, et une liste complète est présentée à la rubrique N,

« Mesures financières non conformes aux normes IFRS », du rapport de gestion du deuxième trimestre de 2024.

Actif géré. L'actif géré constitue une mesure financière non conforme aux normes IFRS qui indique la taille des actifs de notre Compagnie pour l'ensemble des domaines de la gestion d'actifs, de la gestion de patrimoine et de l'assurance. Il n'existe aucune mesure financière normalisée en vertu des normes IFRS. En plus des mesures conformes aux normes IFRS les plus directement comparables, soit le solde du fonds général et des fonds distincts dans nos états de la situation financière, l'actif géré comprend également les actifs de tiers gérés et les ajustements de consolidation. Les ajustements de consolidation sont présentés séparément, puisque les ajustements de consolidation s'appliquent à toutes les composantes du total de l'actif géré. Pour plus de renseignements sur les actifs de tiers gérés, se reporter aux rubriques D, « Croissance - 2 - Actif géré », et N, « Mesures financières non conformes aux normes IFRS », du rapport de gestion du deuxième trimestre de 2024.



Résultats trimestriels (en millions de dollars) T2 24 T2 23 Actif géré



Actif du fonds général 207 545 196 575 Fonds distincts 136 971 123 366 Actifs de tiers gérés1) 1 161 525 1 084 437 Ajustements de consolidation1) (41 240) (37 536) Total de l'actif géré 1 464 801 1 366 842

1) Ces éléments constituent des mesures financières non conformes aux normes IFRS. Pour plus de détails, se reporter à la rubrique N, « Mesures financières non conformes aux normes IFRS », du rapport de gestion du deuxième trimestre de 2024.

Trésorerie et autres actifs liquides. Cette mesure comprend la trésorerie, les équivalents de trésorerie, les placements à court terme et les titres négociés sur le marché, déduction faite des prêts liés aux acquisitions et des prêts à court terme détenus par la FSL inc. (la société mère ultime), et ses sociétés de portefeuille en propriété exclusive. Cette mesure constitue un des facteurs clés pris en considération à l'égard des fonds disponibles pour la réaffectation de capitaux afin de soutenir la croissance des activités.

(en millions de dollars) Au 30 juin 2024 Au 31 décembre 2023 Trésorerie et autres actifs liquides (détenus par la FSL inc. et ses sociétés de portefeuille en propriété

exclusive) :



Trésorerie, équivalents de trésorerie et titres à court terme 939 712 Titres de créance1) 1 127 1 228 Titres de capitaux propres2) 106 102 Sous-total 2 172 2 042 À déduire : Prêts liés aux acquisitions et prêts à court terme3) (détenus par la FSL inc. et ses sociétés de

portefeuille en propriété exclusive) (152) (411) Trésorerie et autres actifs liquides (détenus par la FSL inc. et ses sociétés de portefeuille en propriété

exclusive) 2 020 1 631

1) Comprennent les obligations négociées sur le marché. 2) Comprennent les placements dans des FNB. 3) Comprennent les prélèvements effectués sur les facilités de crédit afin de gérer le calendrier des flux de trésorerie.

3. Rapprochement de certaines mesures financières non conformes aux IFRS

Rapprochement entre le bénéfice net sous-jacent et le bénéfice net déclaré - Données avant impôt par secteur d'activité



T2 24 (en millions de dollars) Gestion

d'actifs Canada États-Unis Asie Organisation

internationale Total Bénéfice net sous-jacent (perte nette sous-jacente) 307 402 204 179 (92) 1 000 À ajouter : Incidence des marchés (avant impôt) (2) (127) (35) (3) (2) (169)

Modifications des hypothèses et mesures de la direction (avant impôt) -- 8 -- 10 -- 18

Autres ajustements (avant impôt) (33) (9) (70) (4) (138) (254)

Charge (économie) d'impôt 2 18 28 (31) 34 51 Bénéfice net déclaré (perte nette déclarée) - actionnaires

ordinaires 274 292 127 151 (198) 646

T2 23 Bénéfice net sous-jacent (perte nette sous-jacente) 296 372 215 150 (113) 920 À ajouter : Incidence des marchés (avant impôt) (40) (212) (17) (30) 1 (298)

Modifications des hypothèses et mesures de la direction (avant impôt) -- (8) 29 (10) -- 11

Autres ajustements (avant impôt) (29) (1) (65) (7) 13 (89)

Charge (économie) d'impôt 21 59 13 19 4 116 Bénéfice net déclaré (perte nette déclarée) - actionnaires

ordinaires 248 210 175 122 (95) 660

Énoncés prospectifs

À l'occasion, la Compagnie présente, verbalement ou par écrit, des énoncés prospectifs au sens de certaines lois sur les valeurs mobilières, y compris les règles d'exonération de la Private Securities Litigation Reform Act of 1995 des États-Unis et des lois canadiennes sur les valeurs mobilières applicables. Les énoncés prospectifs contenus dans le présent document comprennent i) les énoncés se rapportant à nos stratégies, nos plans, nos cibles, nos objectifs et nos priorités; ii) les énoncés se rapportant à nos initiatives de croissance et autres objectifs d'affaires; iii) les énoncés se rapportant aux attentes relatives aux rachats d'actions; iv) les énoncés se rapportant aux mesures reflétées dans la charge de restructuration (y compris l'amélioration de la productivité, la croissance des bénéfices dans la partie supérieure de nos objectifs financiers à moyen terme, et les économies annuelles prévues découlant de ces mesures); v) les énoncés se rapportant à l'utilisation du produit de notre troisième placement d'obligations durables; vi) les énoncés de nature prévisionnelle ou dont la réalisation est tributaire, ou qui font mention de conditions ou d'événements futurs; et vii) les énoncés qui renferment des mots ou expressions tels que « atteindre », « viser », « ambition », « prévoir », « aspirer à », « hypothèse », « croire », « pourrait », « estimer », « s'attendre à », « but », « avoir l'intention de », « peut », « objectif », « initiatives », « perspectives », « planifier », « projeter », « chercher à », « devrait », « stratégie », « s'efforcer de », « cibler », « fera », ou d'autres expressions semblables. Entrent dans les énoncés prospectifs les possibilités et hypothèses présentées relativement à nos résultats d'exploitation futurs. Ces énoncés font état de nos attentes, estimations et prévisions actuelles en ce qui concerne les événements futurs, et non de faits passés, et ils pourraient changer.

Les énoncés prospectifs ne constituent pas une garantie des résultats futurs et comportent des risques et des incertitudes dont la portée est difficile à prévoir. Les résultats et la valeur pour l'actionnaire futurs pourraient différer sensiblement de ceux qui sont présentés dans ces énoncés prospectifs en raison, entre autres, des facteurs traités aux rubriques C, « Rentabilité - 5 - Impôt sur le résultat », F, « Solidité financière » et I, « Gestion du risque » du rapport de gestion du deuxième trimestre de 2024 et à la rubrique « Facteurs de risque » de la notice annuelle de 2023 de la FSL inc., et des facteurs décrits dans d'autres documents déposés par la FSL inc. auprès des autorités canadiennes et américaines de réglementation des valeurs mobilières, que l'on peut consulter au www.sedarplus.ca et au www.sec.gov , respectivement.

Les facteurs de risque importants qui pourraient faire en sorte que nos hypothèses et estimations, ainsi que nos attentes et nos prévisions, soient inexactes et que les résultats ou événements réels diffèrent de façon significative de ceux exprimés ou sous-entendus dans les énoncés prospectifs présentés dans le présent document sont indiqués ci-après. La réalisation de nos énoncés prospectifs dépend essentiellement du rendement de notre entreprise, qui est assujetti à de nombreux risques. Les facteurs susceptibles d'entraîner un écart significatif entre les résultats réels et les résultats escomptés comprennent notamment : les risques de marché - les risques liés au rendement des marchés des actions; à la fluctuation ou à la volatilité des taux d'intérêt, des écarts de crédit et des écarts de swap; aux placements immobiliers; aux fluctuations des taux de change et à l'inflation; les risques d'assurance - les risques liés aux résultats enregistrés au chapitre de la mortalité, aux résultats enregistrés au chapitre de la morbidité et à la longévité; aux comportements des titulaires de contrat; à la conception des produits et à la fixation des prix; à l'incidence de dépenses futures plus élevées que prévu; et à la disponibilité, au coût et à l'efficacité de la réassurance; les risques de crédit - les risques liés aux émetteurs des titres de notre portefeuille de placements, aux débiteurs, aux titres structurés, aux réassureurs, aux contreparties, à d'autres institutions financières et à d'autres entités; les risques d'entreprise et risques stratégiques - les risques liés aux conjonctures économique et géopolitique mondiales; à l'élaboration et à la mise en œuvre de stratégies d'entreprise; aux changements se produisant dans les canaux de distribution ou le comportement des Clients, y compris les risques liés aux pratiques commerciales des intermédiaires et des agents; à l'incidence de la concurrence; au rendement de nos placements et des portefeuilles de placements qui sont gérés pour les Clients, tels que les fonds distincts et les fonds communs de placement; aux changements dans les tendances en matière de placement et dans les préférences des Clients en faveur de produits différents des produits ou des stratégies de placement que nous offrons; à l'évolution des environnements juridique et réglementaire, y compris les exigences en matière de capital et les lois fiscales; à l'environnement, ainsi qu'aux lois et aux règlements en matière environnementale; les risques opérationnels - les risques liés aux atteintes à la sécurité informatique et à la protection des renseignements personnels et aux défaillances à ces égards, y compris les cyberattaques; à notre capacité d'attirer et de fidéliser des employés; à l'observation des exigences réglementaires et prévues par la loi et aux pratiques commerciales, y compris l'incidence des demandes de renseignements et des enquêtes liées à la réglementation; à la réalisation des fusions, des acquisitions, des investissements stratégiques et des cessions, et aux activités d'intégration qui s'y rattachent; à notre infrastructure de technologies de l'information; aux défaillances des systèmes informatiques et des technologies fonctionnant sur Internet; à la dépendance à l'égard de relations avec des tiers, y compris les contrats d'impartition; à la poursuite des affaires; aux erreurs de modélisation; à la gestion de l'information; les risques de liquidité - la possibilité que nous soyons dans l'incapacité de financer la totalité de nos engagements en matière de flux de trésorerie à mesure qu'ils arrivent à échéance; et les autres risques - les changements de normes comptables dans les territoires au sein desquels nous exerçons nos activités; les risques liés à nos activités internationales, y compris nos coentreprises; aux conditions de marché ayant une incidence sur notre situation sur le plan du capital ou sur notre capacité à mobiliser des capitaux; à la révision à la baisse des notations de solidité financière ou de crédit; et aux questions d'ordre fiscal, y compris les estimations faites et le jugement exercé dans le calcul des impôts.

La Compagnie ne s'engage nullement à mettre à jour ni à réviser ses énoncés prospectifs pour tenir compte d'événements ou de circonstances postérieurs à la date du présent document ou par suite d'événements imprévus, à moins que la loi ne l'exige.

À propos de la Sun Life

La Sun Life est une organisation de services financiers de premier plan à l'échelle internationale qui offre aux particuliers et aux institutions des solutions dans les domaines de la gestion d'actifs et de patrimoine, de l'assurance et de la santé. Elle exerce ses activités dans divers marchés du monde, soit au Canada, aux États-Unis, au Royaume-Uni, en Irlande, à Hong Kong, aux Philippines, au Japon, en Indonésie, en Inde, en Chine, en Australie, à Singapour, au Vietnam, en Malaisie et aux Bermudes. Au 30 juin 2024, l'actif total géré de la Sun Life s'élevait à 1,46 T$. Pour plus de renseignements, veuillez visiter le site www.sunlife.com .

Les actions de la Financière Sun Life inc. sont inscrites à la Bourse de Toronto (« TSX »), à la Bourse de New York (« NYSE ») et à la Bourse des Philippines (« PSE ») sous le symbole « SLF ».

SOURCE Financière Sun Life inc.