TORONTO, le 11 déc. 2023 /CNW/ - Kevin Strain, président et chef de la direction de la Financière Sun Life inc. (TSX : SLF) (NYSE : SLF), a annoncé aujourd'hui que Manjit Singh deviendra le nouveau président de Sun Life Asie à compter du 18 mars 2024. Il travaillera à Hong Kong.

M. Singh, qui occupe actuellement le poste de vice-président général et premier directeur financier de la Sun Life, sera responsable de l'un des piliers stratégiques de la Sun Life qui connaissent la croissance la plus rapide, comprenant les secteurs de l'assurance-vie, de l'assurance-maladie et de la gestion de patrimoine dans huit marchés asiatiques - la Chine, le Hong Kong, l'Inde, l'Indonésie, la Malaisie, les Philippines, le Singapour et le Vietnam. Nous sommes actuellement à la recherche de la personne qui remplacera M. Singh au poste de premier directeur financier.

M. Singh succède à Ingrid Johnson, qui assume le nouveau poste de vice-présidente des partenariats stratégiques pour la Sun Life à l'échelle mondiale.

« Depuis que Manjit s'est joint à la Sun Life il y a trois ans, l'équipe de direction a grandement bénéficié de son expérience et de son expertise en services financiers. Manjit a fait ses preuves en tant qu'excellent leader doté d'un savoir-faire financier et stratégique et fermement engagé à concrétiser notre raison d'être », a déclaré M. Strain. « Manjit a la bonne vision pour continuer à bâtir sur les solides fondations posées par Ingrid et faire passer nos activités en Asie au niveau supérieur. »

« Je suis extrêmement honoré et ravi d'assumer ces nouvelles fonctions au sein de Sun Life Asie », a déclaré M. Singh. « L'Asie représente une occasion de croissance fort intéressante pour la Sun Life. Grâce à la croissance rapide de la classe moyenne et à notre présence dans divers marchés, nous entrevoyons un énorme potentiel pour créer des solutions et des produits plus novateurs afin d'aider les clients à atteindre leurs objectifs en matière de finances, d'assurance et de santé à l'échelle de la région. J'ai hâte de travailler avec mes collègues de l'Asie pour continuer à répondre aux besoins de nos clients et de nos partenaires stratégiques en vue de concrétiser notre raison d'être. »

Activement impliqué dans la collectivité, Manjit siège au conseil d'administration de Trillium Health Partners et était l'ancien président d'ASCEND Canada. Il siège également au conseil d'administration d'Aditya Birla Sun Life Insurance Company. Manjit détient un baccalauréat ès arts de l'Université de Waterloo et une maîtrise en administration des affaires pour cadres de la Richard Ivey School of Business et a terminé le programme avancé en gestion de la Harvard Business School. Il a obtenu les titres de comptable agréé et d'analyste financier agréé.

À propos de la Sun Life

La Sun Life est une organisation de services financiers de premier plan à l'échelle internationale qui offre aux particuliers et aux institutions des solutions dans les domaines de la gestion d'actifs et de patrimoine, de l'assurance et de la santé. Elle exerce ses activités dans divers marchés du monde, soit au Canada, aux États-Unis, au Royaume-Uni, en Irlande, à Hong Kong, aux Philippines, au Japon, en Indonésie, en Inde, en Chine, en Australie, à Singapour, au Vietnam, en Malaisie et aux Bermudes. Au 30 septembre 2023, l'actif total géré de la Sun Life s'élevait à 1,34 billion de dollars. Pour plus de renseignements, visitez le site www.sunlife.com.

Les actions de la Financière Sun Life inc. sont inscrites à la Bourse de Toronto (« TSX »), à la Bourse de New York (« NYSE ») et à la Bourse des Philippines (« PSE ») sous le symbole « SLF ».

