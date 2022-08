Chris aura également la responsabilité de repérer et de promouvoir des solutions novatrices axées sur la réalisation de notre raison d'être, y compris l'établissement de cibles mesurables relativement à la façon dont nous aidons les Clients à atteindre une sécurité financière durable et un mode de vie sain, tout en optimisant notre incidence favorisant une société plus durable et une planète plus saine.

« Nous sommes ravis d'accueillir Chris à la Sun Life, affirme Kevin Strain, président et chef de la direction de la Sun Life. L'équipe de la Sun Life pourra compter sur les atouts de Chris, soit sa riche expérience internationale, son leadership et ses connaissances sectorielles approfondies. Son expérience en matière d'initiatives de transformation organisationnelle ainsi que de développement de produits et de canaux de distribution jouera un rôle essentiel dans la stimulation de notre croissance et la concrétisation de notre stratégie Incidence sur le Client. Ses compétences dans les domaines de l'assurance, de la gestion de patrimoine et des activités bancaires seront déterminantes pour notre équipe. »

« Je suis honoré d'intégrer l'équipe de la Sun Life en acceptant ce poste créé récemment. La Sun Life est une organisation prospère et dont la marque est respectée, qui exploite des activités de façon disciplinée au Canada, aux États-Unis et en Asie, explique Chris Wei. Je me réjouis de travailler en étroite collaboration avec Kevin et l'équipe de la haute direction pour concrétiser notre raison d'être et aider des millions de Clients à atteindre une sécurité financière durable et un mode de vie sain, tout en offrant une valeur à long terme à nos actionnaires. »

Au cours de sa carrière, Chris a collaboré avec plusieurs marques réputées et respectées dans le secteur des services financiers à Londres, à Hong Kong, à Singapour et au Canada. Il met son sens des affaires et sa vaste connaissance du secteur numérique au service des organisations pour les aider à mettre en œuvre leur vision et leur stratégie numériques.

Originaire de Toronto, Chris est titulaire d'un baccalauréat ès sciences avec spécialisation en actuariat de l'Université de Toronto. Il fait partie des associés de la Casualty Actuarial Society et est membre de l'American Academy of Actuaries (MA.A.A.). Chris travaillera à Singapour.

À propos de la Sun Life

La Sun Life est une organisation de services financiers de premier plan à l'échelle internationale qui offre aux particuliers et aux institutions des solutions dans les domaines de la gestion d'actifs et de patrimoine, de l'assurance et de la santé. Elle exerce ses activités dans divers marchés du monde, soit au Canada, aux États-Unis, au Royaume-Uni, en Irlande, à Hong Kong, aux Philippines, au Japon, en Indonésie, en Inde, en Chine, en Australie, à Singapour, au Vietnam, en Malaisie et aux Bermudes. Au 30 juin 2022, l'actif total géré de la Sun Life s'élevait à 1,26 billion de dollars. Pour plus de renseignements, veuillez visiter le site www.sunlife.com.

Les actions de la Financière Sun Life inc. sont inscrites à la Bourse de Toronto (« TSX »), à la Bourse de New York (« NYSE ») et à la Bourse des Philippines (« PSE ») sous le symbole « SLF ».

