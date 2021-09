La Sun Life annonce la nomination d'une première directrice de la durabilité

Cette nomination souligne l'engagement grandissant de la Sun Life à faire avancer la cause de la durabilité dans le monde.

TORONTO, le 13 sept. 2021 /CNW/ - La Financière Sun Life inc. (la « Sun Life ») (TSX: SLF) (NYSE: SLF) a annoncé aujourd'hui la nomination d'Alanna Boyd au poste de vice-présidente principale et première directrice de la durabilité. Ce nouveau poste centré sur la durabilité est une première à la Sun Life. Mme Boyd relèvera de Kevin Strain, qui est devenu le 9 août le onzième président et chef de la direction de l'entreprise.

Dans ses nouvelles fonctions, Mme Boyd développera et poursuivra les engagements économiques, environnementaux et sociaux à long terme de la Sun Life pour accroître sa performance en matière de durabilité. Ces engagements s'alignent sur la stratégie d'affaires globale de l'entreprise et appuient sa raison d'être - aider les Clients à atteindre une sécurité financière durable et un mode de vie sain.

« Comme chef de file de l'industrie, la Sun Life a la capacité et la responsabilité de faire progresser réellement la cause de la durabilité. C'est une priorité stratégique pour nous, a déclaré Kevin Strain, président et chef de la direction. Nommer une première directrice de la durabilité qui se consacrera à faire avancer nos priorités est important pour moi. C'est une étape cruciale dans notre engagement envers la durabilité. »

« Mme Boyd possède une grande expertise en matière de durabilité. Avec sa solide expérience, elle aidera la Sun Life à poursuivre l'intégration des pratiques de durabilité dans ses opérations et à adopter d'autres mesures pour créer un avenir plus propre, plus inclusif et plus durable. »

Mme Boyd s'est jointe à la Sun Life en 2016. Elle était tout récemment vice-présidente, affaires gouvernementales, réglementation et durabilité. Elle a encadré l'élaboration et l'exécution de la stratégie de durabilité de la Sun Life et la communication des progrès réalisés. Elle a aussi contribué au développement des déclarations d'information sur les facteurs ESG de la Sun Life, en réponse à l'intérêt croissant des investisseurs et à leur demande accrue de renseignements solides sur la performance liée à la durabilité.

En 2019, elle a dirigé le développement d'un nouveau plan de durabilité axé sur la raison d'être de la Sun Life et son engagement à être une entreprise fiable et responsable.

Ces dernières années, la Sun Life a pris plusieurs mesures pour atteindre des résultats mesurables dans les secteurs où elle peut avoir un impact positif sur la société et l'environnement, incluant :

Accroître la sécurité financière : Promouvoir des produits novateurs, une information proactive et un accès aux services amélioré pour les groupes mal servis. Depuis 2018, la Sun Life Asie a établi plus de 120 000 contrats de microassurance pour aider les personnes ayant peu accès à de l'assurance ou un revenu insuffisant à obtenir une couverture abordable.





Promouvoir des produits novateurs, une information proactive et un accès aux services amélioré pour les groupes mal servis. Depuis 2018, la Sun Life Asie a établi plus de 120 000 contrats de microassurance pour aider les personnes ayant peu accès à de l'assurance ou un revenu insuffisant à obtenir une couverture abordable. Encourager un mode de vie sain : Durant la pandémie, la Sun Life a soutenu les efforts de vaccination en appuyant financièrement une clinique mobile en Alberta et en aidant les gens à trouver des ressources sur la COVID-19 grâce à Lumino Santé. En Asie, la Sun Life a aboli les périodes d'attente et maintenu la couverture des contrats d'assurance tombés en déchéance en raison des quarantaines et des hospitalisations. Aux États-Unis, elle a ajouté une couverture COVID-19 aux contrats d'assurance contre les maladies graves, parmi d'autres mesures clés pour soutenir la santé pendant la pandémie.





Durant la pandémie, la Sun Life a soutenu les efforts de vaccination en appuyant financièrement une clinique mobile en et en aidant les gens à trouver des ressources sur la COVID-19 grâce à Lumino Santé. En Asie, la Sun Life a aboli les périodes d'attente et maintenu la couverture des contrats d'assurance tombés en déchéance en raison des quarantaines et des hospitalisations. Aux États-Unis, elle a ajouté une couverture COVID-19 aux contrats d'assurance contre les maladies graves, parmi d'autres mesures clés pour soutenir la santé pendant la pandémie. Faire progresser les placements durables : Engagement à faire de nouveaux placements durables de 20 milliards de dollars durant les cinq prochaines années pour soutenir la transition vers une économie inclusive et à faibles émissions de carbone. Ces placements s'ajoutent aux quelque 60 milliards de dollars que la Sun Life détient déjà dans des placements durables.





Engagement à faire de nouveaux placements durables de 20 milliards de dollars durant les cinq prochaines années pour soutenir la transition vers une économie inclusive et à faibles émissions de carbone. Ces placements s'ajoutent aux quelque 60 milliards de dollars que la Sun Life détient déjà dans des placements durables. Être une entreprise fiable et responsable : Pour encourager les initiatives visant à réduire les émissions de gaz à effet de serre (GES), les opérations de la Sun Life deviendront carboneutres à l'échelle mondiale à compter de 2021. Exemples des mesures prises : amélioration de l'efficacité énergétique des édifices occupés par la Sun Life et adoption à l'interne d'une taxe sur le carbone pour les voyages d'affaires en avion dès la levée des restrictions actuelles liées à la COVID-19.

« Le monde fait face à des défis sans précédent. Changements climatiques, pandémie de la COVID-19, inégalités croissantes - la Sun Life a la responsabilité et l'occasion d'élargir son programme de durabilité pour créer une économie résiliente, durable et inclusive, a déclaré Mme Boyd. »

« Beaucoup de travail nous attend, notamment pour atteindre les objectifs de développement durable de l'ONU d'ici 2030. »

Les objectifs de développement durable de l'ONU sont l'une des campagnes les plus importantes soutenues par la Sun Life. Ces objectifs visent à mettre fin à la pauvreté, à faire avancer les droits de la personne et à protéger la planète.

Au cours de sa carrière, Mme Boyd a occupé des postes de direction d'importance croissante dans les secteurs privé et public et a agi comme conseillère en politiques au fédéral et au provincial. Elle compte aussi plus de 10 ans d'expérience en durabilité dans le secteur privé.

Pour Mme Boyd, faire avancer la cause de la durabilité est une priorité. Elle siège au conseil de l'association Canadian Business for Social Responsibility (CBSR), qui soutient les efforts d'entreprises canadiennes qui veulent avoir un impact positif sur la société. Elle siège également aux conseils de Toronto Finance International (TFI) et du Public Affairs Council (PAC).

Depuis 2006, la Sun Life est constamment reconnue pour son leadership en matière de durabilité. Elle figure au Dow Jones Sustainability Index North America depuis quinze années de suite pour sa performance ESG. Elle fait partie de la liste Corporate Knights des sociétés les plus engagées pour le développement durable dans le monde depuis 12 ans. Elle figure aussi au palmarès Corporate Knights des 50 meilleures entreprises citoyennes du Canada depuis 15 ans.

À propos du plan de durabilité de la Sun Life

Le plan de durabilité de la Sun Life est fondé sur sa réputation d'entreprise digne de confiance. Il est axé sur les secteurs sociaux et environnementaux où la Sun Life peut avoir le plus d'influence. Il vise donc à accroître la sécurité financière, à promouvoir un mode de vie sain et à faire progresser les placements durables. Dans son plan de durabilité, la Sun Life met aussi l'accent sur la réduction de son empreinte écologique, sur la diversité, l'équité et l'inclusion au travail, sur la sécurité des données, sur la protection des renseignements personnels, sur la gouvernance et l'éthique et sur la gestion du risque. En 2019, la Sun Life est devenue la première compagnie d'assurance-vie du monde à émettre des obligations durables. Pour en savoir plus sur le Rapport sur la durabilité de la Sun Life, rendez-vous à l'adresse www.sunlife.com/fr/sustainability.

À propos de la Sun Life

La Sun Life est une organisation de services financiers de premier plan à l'échelle internationale qui offre aux particuliers et aux entreprises des solutions dans les domaines de l'assurance et de la gestion d'actifs et de patrimoine. Elle exerce ses activités dans divers marchés du monde, soit au Canada, aux États-Unis, au Royaume-Uni, en Irlande, à Hong Kong, aux Philippines, au Japon, en Indonésie, en Inde, en Chine, en Australie, à Singapour, au Vietnam, en Malaisie et aux Bermudes. Au 30 juin 2021, l'actif total géré de la Sun Life s'élevait à 1 360 milliards de dollars. Pour plus de renseignements, visitez le site www.sunlife.com.

Les actions de la Financière Sun Life inc. sont inscrites à la Bourse de Toronto (TSX), à la Bourse de New York (NYSE) et à la Bourse des Philippines (PSE) sous le symbole « SLF ».

Note à l'intention des rédacteurs : Toutes les sommes sont en dollars canadiens.

Renseignements pour les médias : Mylène Bélanger Conseillère principale Relations publiques Tél. : 438-341-3884 [email protected] Relations avec les investisseurs : Yaniv Bitton Vice-président, chef des relations avec les

investisseurs et des marchés financiers Tél. : 416-979-6496 [email protected]

SOURCE Financière Sun Life inc.