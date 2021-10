TORONTO, le 25 oct. 2021 /CNW/ - Kevin Strain, président et chef de la direction de la Financière Sun Life inc. (TSX: SLF) (NYSE: SLF) a annoncé aujourd'hui qu'Ingrid Johnson deviendra la nouvelle présidente de Sun Life Asie à compter du 26 octobre 2021.

Mme Johnson sera responsable de l'un des piliers stratégiques de la Sun Life qui connaît la croissance la plus rapide, comprenant les secteurs de l'assurance-vie, de l'assurance-maladie et de la gestion de patrimoine dans huit marchés asiatiques - la Chine, Hong Kong, l'Inde, l'Indonésie, la Malaisie, les Philippines, Singapour et le Vietnam.

Mme Johnson succède à Léo Grépin, qui a quitté la Sun Life le 15 octobre pour se consacrer à d'autres projets.

« Nous sommes ravis de voir Ingrid se joindre à la Sun Life. Elle apporte une vaste expérience de direction et une expertise internationale poussée dans l'assurance et les services financiers, a déclaré Kevin Strain. Ingrid continuera à favoriser la croissance et développera nos activités en Asie, où nous misons sur la prestation de solutions de protection, de santé et de gestion de patrimoine, dans les marchés en pleine croissance, soit aux Clients de classe moyenne et auprès d'une clientèle fortunée. Nous remercions Léo pour ses nombreuses contributions à la Sun Life au fil des années et lui souhaitons tout le meilleur pour l'avenir. »

Mme Johnson apporte plus de 25 ans d'expérience commerciale internationale dans les secteurs de l'assurance et des services financiers. Précédemment, elle occupait le poste de directrice financière du groupe Old Mutual plc, une société cotée à Londres et en Afrique du Sud, et était membre de divers conseils de ses filiales. À son poste au sein d'Old Mutual plc, Mme Johnson a joué un rôle de premier plan dans le cadre du retrait de la cotation du groupe dont la capitalisation boursière s'élevait à 12 milliards de livres sterling et de sa restructuration en quatre entités cotées entièrement indépendantes.

Avant cela, Mme Johnson a travaillé pendant 21 ans pour Nedbank Group, une société cotée en Afrique du Sud et une filiale à 53 % d'Old Mutual plc, où elle a occupé des fonctions de plus en plus importantes touchant tant les aspects techniques de la gouvernance, des finances, de la trésorerie, de la gestion des risques et de la gestion des capitaux, que la mise en œuvre d'une transformation durable et à grande échelle des secteurs servant des clients internationaux, commerciaux et de détail. Son dernier poste à Nedbank Group était celui de cadre dirigeante du groupe des services bancaires aux particuliers et aux entreprises, où elle dirigeait collaborativement 20 000 collègues en vue de fournir des résultats de premier ordre en ce qui a trait aux clients, à la culture et à la gestion des risques, en plus d'atteindre une performance financière durable et de promouvoir la diversité au sein de la direction.

Lorsqu'elle était à Nedbank Group, Mme Johnson a dirigé la transformation du secteur des services bancaires aux entreprises et a atteint des résultats tellement remarquables qu'ils ont fait l'objet d'une étude de cas menée par la Harvard Business School en 2009 qui, encore aujourd'hui, continue à être enseignée dans les cours de commerce et de gestion.

« Je suis enchantée de me joindre à la Sun Life dont l'objectif et les valeurs m'interpellent profondément. La santé et la gestion de patrimoine sont essentielles au bien-être de tous les membres de la société. J'ai hâte de travailler avec les leaders, partenaires et conseillers talentueux, et leurs équipes, pour accélérer les effets transformationnels de la Sun Life en Asie. Je suis ravie de faire partie de cette prochaine étape fabuleuse dans les efforts que la Sun Life mène à l'échelle mondiale pour aider ses Clients à atteindre une sécurité financière durable et un mode de vie sain », a déclaré Mme Johnson.

Originaire de Johannesburg, en Afrique du Sud, Mme Johnson détient un titre de comptable agréée et est titulaire d'un baccalauréat en commerce et d'un baccalauréat en comptabilité de l'Université du Witwatersrand en Afrique du Sud. Elle a aussi suivi le programme avancé en gestion à la Harvard Business School.

À propos de la Sun Life

La Sun Life est une organisation de services financiers de premier plan à l'échelle internationale qui offre aux particuliers et aux entreprises des solutions dans les domaines de l'assurance et de la gestion d'actifs et de patrimoine. Elle exerce ses activités dans divers marchés du monde, soit au Canada, aux États-Unis, au Royaume-Uni, en Irlande, à Hong Kong, aux Philippines, au Japon, en Indonésie, en Inde, en Chine, en Australie, à Singapour, au Vietnam, en Malaisie et aux Bermudes. Au 30 juin 2021, l'actif total géré de la Sun Life s'élevait à 1,36 billion de dollars. Pour plus de renseignements, visitez le site www.sunlife.com.

Les actions de la Financière Sun Life inc. sont inscrites à la Bourse de Toronto (« TSX »), à la Bourse de New York (« NYSE ») et à la Bourse des Philippines (« PSE ») sous le symbole « SLF ».

Note à l'intention des rédacteurs : Tous les montants sont en dollars canadiens.

Une photographie d'Ingrid Johnson est disponible sur demande.

SOURCE Financière Sun Life inc.