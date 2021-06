TORONTO, le 23 juin 2021 /CNW/ - La Financière Sun Life inc. (TSX : SLF) (NYSE : SLF) (la « Compagnie ») a annoncé aujourd'hui son intention d'émettre au Canada des billets de capital à recours limité de la série 2021-1 (dettes subordonnées) à un taux de 3,6 % et représentant un capital de 1 milliard de dollars (les « billets »). La clôture de cette offre devrait avoir lieu le 30 juin 2021. Le produit net de cette émission sera utilisé pour les besoins généraux de la Compagnie, notamment des investissements dans les filiales, le remboursement de dettes et d'autres investissements stratégiques.

Les billets seront assortis d'un taux d'intérêt fixe annuel de 3.6 %, payable semestriellement, pour la période initiale se terminant le juin 2026 et excluant cette dernière date. Par la suite, le taux d'intérêt des billets sera révisé tous les cinq ans à un taux égal au taux des obligations à cinq ans du gouvernement du Canada alors en vigueur, plus 2,604 %. Les billets viendront à échéance le 30 juin 2081.

Dans le cadre de l'émission des billets, la Compagnie émettra 1 million actions privilégiées à dividende non cumulatif et à taux rajusté de catégorie A de la série 14 (les « actions de la série 14 »). Ces actions seront détenues par la Société de fiducie Computershare du Canada en tant que fiduciaire d'une fiducie nouvellement formée (la « fiducie à recours limité »). En cas de non-paiement des intérêts ou du capital des billets à l'échéance, le recours de chaque porteur de billets est limité à la part proportionnelle de l'actif de la fiducie à recours limité qu'il détient, cet actif étant constitué des actions de la série 14 sauf dans certaines circonstances précises.

Sous réserve de l'approbation préalable des autorités de réglementation, la Compagnie peut racheter les billets, en tout ou en partie sur préavis de la Compagnie d'au moins 15 jours et d'au plus 60 jours, le 30 juin 2026 et tous les cinq ans par la suite durant la période du 31 mai au 30 juin, à partir de 2031, à un prix de rachat égal à la valeur nominale, avec les intérêts cumulatifs impayés jusqu'à la date de rachat, mais à l'exclusion de celle-ci.

Les renseignements détaillés de l'offre seront présentés dans un supplément de prospectus que la Compagnie entend déposer en vertu de son prospectus préalable de base simplifié, daté du 19 mars 2021. Ces documents sont accessibles, ou le seront prochainement, sur le site Web de SEDAR pour la Financière Sun Life inc. à l'adresse www.sedar.com. Cette émission s'inscrit dans le cadre d'une convention de placement pour compte conclue avec un syndicat financier dirigé conjointement par RBC Marchés des Capitaux, BMO Marchés des capitaux et Valeurs Mobilières TD. Il est prévu que le produit de cette offre puisse s'inscrire dans les fonds propres de catégorie 1.

Ni les billets, ni les actions de la série 14 n'ont été, ni ne seront, enregistrés en vertu de la Securities Act of 1933 des États-Unis, avec ses modifications, et ne peuvent être offerts, vendus ou livrés, directement ou indirectement, aux États-Unis d'Amérique ou dans leurs territoires et possessions, ou pour le compte ou au bénéfice de personnes des États-Unis, sauf pour certaines opérations qui n'ont pas à être inscrites en vertu de cette loi. Le présent communiqué de presse ne constitue pas une offre d'achat ou de vente de ces valeurs mobilières aux États-Unis.

Énoncés prospectifs

À l'occasion, la Compagnie présente, verbalement ou par écrit, des énoncés prospectifs au sens de certaines lois sur les valeurs mobilières, y compris les règles d'exonération de la Private Securities Litigation Reform Act of 1995 des États-Unis et des lois canadiennes sur les valeurs mobilières applicables. Les énoncés prospectifs contenus dans le présent communiqué comprennent i) les énoncés concernant la clôture de l'offre et l'utilisation du produit de l'offre; ii) les énoncés de nature prévisionnelle ou dont la réalisation est tributaire, ou qui font mention, de conditions ou d'événements futurs; et iii) les énoncés qui renferment des mots ou expressions tels que « intention », « prévoit », « devrait », « servira » ou d'autres expressions semblables. Les énoncés prospectifs formulés dans le présent communiqué sont donnés au 23 juin 2021, font état des attentes, estimations et prévisions actuelles de la Compagnie en ce qui touche des événements futurs, et ne représentent pas des faits passés. Les énoncés prospectifs ne constituent pas une garantie des résultats futurs et comportent des hypothèses, des risques et des incertitudes dont la portée est difficile à prévoir. Quelques hypothèses, risques et incertitudes sont décrits dans les rapports de gestion de la Compagnie pour l'exercice terminé le 31 décembre 2020 sous la rubrique « Énoncés prospectifs », dans la notice annuelle de la Compagnie pour l'exercice terminé le 31 décembre 2020 sous la rubrique « Facteurs de risque », dans le rapport de gestion intermédiaire de la Compagnie pour le trimestre terminé le 31 mars 2021 sous la rubrique « Gestion du risque », dans les autres facteurs présentés dans les états financiers annuels et intermédiaires de la Compagnie, ainsi que dans d'autres documents déposés auprès des autorités canadiennes et américaines de réglementation des valeurs mobilières, que l'on peut consulter au www.sedar.com et au www.sec.gov, respectivement. Les résultats réels peuvent différer de façon significative de ceux exprimés, sous-entendus ou prévus dans de tels énoncés prospectifs.

La Compagnie ne s'engage nullement à mettre à jour ni à réviser ces énoncés prospectifs pour tenir compte d'événements ou de circonstances postérieurs à la date du présent document ou par suite d'événements imprévus, à moins que la loi ne l'exige.

Note à l'intention des rédacteurs : Toutes les sommes sont en dollars canadiens.

