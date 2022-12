La succursale de Rivière-du-Loup rouvre ses portes à la clientèle

MONTRÉAL, le 21 déc. 2022 /CNW Telbec/ - La SQDC annonce la réouverture de sa succursale de Rivière-du-Loup dès le 22 décembre 2022 à 10 h. Les travaux de réfection du plafond étant terminés, le point de collecte temporaire qui est situé à l'extérieur de la succursale sera fermé puisque toute l'équipe de conseillers et conseillères est fin prête pour accueillir à nouveau les clients à l'intérieur du point de vente.

La succursale sera ouverte selon l'horaire normal, soit du lundi au vendredi de 10 h à 21 h et le samedi et le dimanche de 10 h à 17 h. Pour connaître l'horaire du temps des fêtes, consultez le SQDC.ca. De plus, les clients auront progressivement accès à la même gamme de produits qu'avant la fermeture temporaire. Enfin, tous les modes de paiement habituels seront désormais acceptés pour les clients qui désirent se rendre en succursale afin de réaliser leurs achats.

Malgré la fermeture du point de collecte extérieur, les clients auront toujours accès au service «cliquez et ramassez» pour leurs commandes web s'ils le désirent. Tous les détails de ce service sont disponibles sur le SQDC.ca.

À propos du conflit de travail en cours

La SQDC compte 92 succursales, dont plus de la moitié ne sont pas syndiquées, et 68 sont ouvertes selon l'horaire régulier. Le conflit de travail actuel ne vise que 24 des 26 succursales représentées par le SCFP.

À ce jour, le principal point en litige avec le SCFP demeure celui du salaire, puisque tous les éléments normatifs ont été réglés depuis quelques mois. D'ailleurs, l'ensemble des conseillers de la Société, à l'exception de ceux qui travaillent dans des succursales représentées par le SCFP, bénéficie d'un taux horaire de 19,01 $/h à l'entrée, et ce, depuis le 3 juillet 2022.

De plus, depuis le 20 décembre dernier, les employés de 7 des 17 succursales représentées par la Confédération des syndicats nationaux (CSN) entreront dans la deuxième année de leur convention collective et leur taux horaire passera à 19,39 $/h à l'entrée. Les employés des 59 autres succursales atteindront progressivement eux aussi un taux horaire de 19,39 $/h à l'entrée d'ici les prochains mois.

La SQDC espère toujours en arriver à une entente négociée, à la satisfaction des parties. Elle demeure toujours disponible et est prête à s'assoir à la table de négociation afin de poursuivre les discussions, dès que le conciliateur convoquera les deux parties.

La SQDC déploie des efforts pour maintenir son service à la clientèle dans ses succursales, incluant celles visées par la grève qui demeurent ouvertes, mais selon des horaires réduits. La clientèle a par ailleurs toujours accès aux achats en ligne sur le SQDC.ca, ainsi qu'aux options de livraison disponibles en fonction des régions desservies, dont la livraison le jour même. Il est important pour la Société de continuer d'exercer sa mission. Les informations sur les horaires allégés sont disponibles sur notre site Web.

Soulignons que la Société a conclu une entente en juin dernier avec la CSN et les 17 succursales qu'elle représente. La CSN a d'ailleurs publié un communiqué de presse à cet effet : https://www.csn.qc.ca/actualites/les-employe-es-de-la-sqdc-syndiques-a-la-csn-acceptent-lentente-de-principe/

À propos de la Société québécoise du cannabis (SQDC)

La SQDC est une entreprise du gouvernement qui a pour mandat d'assurer la distribution et la vente de cannabis au Québec en priorisant la protection de la santé et la sécurité de sa clientèle. Elle s'engage à proposer des produits de qualité, ainsi qu'à informer et conseiller les consommateurs sur les moyens de minimiser les impacts du cannabis sur leur santé. L'objectif à long terme est de réduire la portée du marché illicite du cannabis au Québec. Selon les lois qui nous gouvernent, tous les profits de la Société sont versés dans le Fonds des revenus provenant de la vente du cannabis, dont la gestion est assurée par le ministère des Finances du Québec, et sont réinvestis notamment en prévention et en recherche en matière de cannabis. Pour plus de renseignements, visitez le SQDC.ca .

SOURCE Société québécoise du cannabis

Renseignements: Fabrice Giguère, Relations médias, 514 262-2437, [email protected]