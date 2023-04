La Subaru Impreza reçoit la distinction Meilleure valeur retenue dans la catégorie principale des voitures

La Subaru Crosstrek termine au deuxième rang dans la catégorie principale des VUS compacts/sous-compacts

Les Subaru BRZ et Solterra terminent au troisième rang dans leur catégorie respective

MISSISSAUGA, ON, le 14 avril 2023 /CNW/ - Subaru Canada, Inc. (SCI) est fière d'annoncer que la Subaru Impreza a reçu de Canadian Black Book la distinction 2023 Meilleure valeur retenue, récoltant ainsi les plus grands honneurs dans la catégorie principale des voitures. D'autres modèles Subaru se sont aussi distingués, notamment la Crosstrek qui termine au deuxième rang dans la catégorie principale des VUS compacts/sous-compacts, ainsi que les BRZ et Solterra, qui terminent au troisième rang dans les catégories principales des voitures de sport et des VUS électriques de moins de 60 000 $, respectivement.

La Subaru Impreza continue de séduire les Canadiens avec sa traction intégrale symétrique à prise constante Subaru livrée de série qui se caractérise par sa polyvalence, sa fiabilité et ses capacités. L'Impreza, remaniée de fond en comble pour le millésime 2024, est plus performante et s'enrichit de caractéristiques axées sur la sécurité et les technologies. Plus particulièrement, le millésime 2024 marque le retour pour l'Impreza de la version RS qui rappelle la version 2.5RS, le précurseur de la WRX sur le marché américain.

Une habituée de Canadian Black Book, la Crosstrek a reçu deux fois de suite la distinction Meilleure valeur retenue dans la catégorie principale des VUS sous-compacts. Le classement au troisième rang de la BRZ et de la Solterra, premier VUS électrique mondial signé Subaru, est tout aussi stimulant. La Solterra est un véhicule électrique doté de véritables capacités de VUS, un atout important dans le segment en pleine expansion des VUS électriques selon Canadian Black Book.

« Les Canadiens ont toujours un faible pour les véhicules plus grands et plus polyvalents. Ce goût transcende le débat entre les moteurs à combustion interne et les véhicules électriques. La hausse du nombre de VUS électriques sur le marché a favorisé l'augmentation de la reconnaissance et des ventes de VE, ce qui fait grimper les valeurs », a déclaré Daniel Ross, directeur principal, analyse automobile et stratégie de valeurs résiduelles, Canadian Black Book.

« Nous remercions Canadian Black Book pour cette distinction et nous sommes encouragés de voir non seulement la victoire de catégorie de l'Impreza, mais aussi les mentions de nos autres modèles », a déclaré Tomohiro Kubota, président du conseil, président et chef de la direction de Subaru Canada. « La durabilité de notre offre fera toujours partie de notre planification stratégique. »

Au sujet de Canadian Black Book

Depuis plus de 60 ans, Canadian Black Book agit comme source d'information sur la valeur des véhicules pour l'industrie automobile canadienne. Au fil de sa croissance, CBB est devenu un fournisseur de données de premier plan en matière d'évaluation de véhicules, de prévisions de la valeur résiduelle et de décodage de NIV. Les concessionnaires et les constructeurs en passant par les grossistes et les sociétés de location, de financement et d'assurances consultent les valeurs publiées par Canadian Black Book, perçu comme « l'expert » en matière de valeurs de véhicules.

Au sujet de Subaru Canada , Inc.

Subaru Canada, Inc. est une filiale à part entière de Subaru Corporation du Japon. Ayant son siège social à Mississauga, en Ontario, la société commercialise et distribue les véhicules, pièces et accessoires Subaru par l'entremise d'un réseau de 95 concessionnaires agréés à travers le Canada. Tous les produits Subaru sont fabriqués dans des usines à zéro enfouissement. Pour de plus amples renseignements, visitez le site www.subaru.ca ou le site www.pr.subaru.ca ou encore suivez @SubaruCanada sur Twitter.

