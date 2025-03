TORONTO, le 5 mars 2025 /CNW/ - Innovation, Sciences et Développement économique Canada

Aujourd'hui, la ministre de la Petite Entreprise, l'honorable Rechie Valdez, a souligné les réalisations de la toute première Stratégie pour les femmes en entrepreneuriat (SFE) du Canada, lors d'un événement tenu par le Portail de connaissances pour les femmes en entrepreneuriat pour rendre publiques les conclusions préliminaires de son rapport intitulé État des lieux de l'entrepreneuriat féminin au Canada de 2025.

La SFE a été lancée en 2018 pour aider à aplanir les obstacles systémiques qui se dressent devant les femmes entrepreneures et favoriser le renforcement du pouvoir économique des femmes. La SFE a attiré près de 7 milliards de dollars en investissements et en engagements par 20 ministères, organismes et sociétés d'État en vue de renforcer l'écosystème de l'entrepreneuriat féminin.

Depuis son lancement, la SFE aide plus de 400 000 femmes à obtenir le financement, les occasions de réseautage et les services de mentorat dont elles ont besoin pour réussir. Les réalisations de la SFE incluent ce qui suit :

le renforcement de l'écosystème d'entrepreneuriat : les femmes entrepreneures ont accédé plus de 181 100 fois aux programmes et événements de l'écosystème fédéral;

les femmes entrepreneures ont accédé plus de 181 100 fois aux programmes et événements de l'écosystème fédéral; l'amélioration de l'accès au financement : les programmes fédéraux ont accordé plus de 25 600 prêts à des femmes entrepreneures issues de la diversité;

les programmes fédéraux ont accordé plus de 25 600 prêts à des femmes entrepreneures issues de la diversité; l'amélioration des connaissances et des données : le Portail de connaissances pour les femmes en entrepreneuriat a aidé à organiser ou a parrainé plus de 4 800 événements avec plus de 160 000 participants.

Le Portail de connaissances pour les femmes en entrepreneuriat, avec l'appui du gouvernement fédéral, offre son expertise à l'échelle nationale pour aider les fournisseurs de services, les universités, les gouvernements et l'industrie à mieux soutenir les femmes entrepreneures.

Depuis 2015, le gouvernement fédéral soutient l'épanouissement des femmes et fait des investissements historiques dans des programmes qui appuient les femmes dans tous les aspects de leur vie, en vue de les aider à entrer sur le marché du travail. Ces soutiens incluent les suivants :

la Stratégie pour les femmes en entrepreneuriat;

les services de garde d'enfants à 10 $ par jour, pour que les femmes n'aient plus jamais à choisir entre la garde de leurs enfants et leur carrière;

les congés parentaux rémunérés, pour offrir un soutien accru aux femmes pendant l'une des périodes les plus transformatrices de leur vie;

la législation sur l'équité salariale, pour aider à combler l'écart salarial entre les sexes et veiller à ce que le travail réalisé par les femmes soit valorisé et rémunéré équitablement.

Citations

« Des études montrent qu'en favorisant l'égalité des genres et la participation des femmes à l'économie, nous pourrions ajouter des milliards de dollars au produit intérieur brut. Depuis la création de la toute première Stratégie pour les femmes en entrepreneuriat du Canada, notre gouvernement a aidé des centaines de milliers de femmes à lancer de nouvelles entreprises, à faire croître leurs entreprises existantes et à étendre leurs activités sur les marchés mondiaux. Investir dans les femmes entrepreneures n'est pas seulement la bonne chose à faire, c'est essentiel pour l'économie et c'est une stratégie intelligente pour un avenir prospère. »

- La ministre de la Petite Entreprise, l'honorable Rechie Valdez

« En plus de stimuler la croissance par leur création d'emplois, les entreprises qui appartiennent à des femmes ont augmenté leurs revenus l'an dernier comparativement à l'année précédente, enregistrant des ventes de plus de 90 milliards de dollars au pays tout en employant au-delà de 865 000 personnes. À cela s'ajoute l'effet multiplicateur des PME, y compris de celles dont des femmes sont propriétaires, à l'échelle des secteurs et des communautés. En outre, les femmes sont plus portées à participer à l'atteinte des objectifs de développement durable. On constate une forte augmentation du nombre d'entreprises fondées par des femmes dans un éventail de secteurs, dont les technologies, les finances, les soins de santé et les biens de consommation, et cela suscite des investissements importants et beaucoup d'intérêt sur les marchés. En prévision d'une période plus difficile, nous devons placer les femmes entrepreneures au cœur des stratégies de résilience et d'autosuffisance. »

- Wendy Cukier, Ph. D., professeure en entrepreneuriat et en stratégie d'affaires, Université métropolitaine de Toronto

Faits en bref

