CHANGSHA, Chine, 20 juillet 2020 /CNW/ - Zoomlion Heavy Industry Science & Technology Co., Ltd. (Zoomlion) a remporté un succès mondial continu au cours du premier semestre de 2020, y compris une exportation record de grues à tour vers la Corée du Sud, la livraison de sa dernière grue tout-terrain ZAT2000 au Qatar, et de nouvelles commandes de grues à tour T6515-8KC en Slovénie.

Zoomlion a augmenté ses investissements en recherche et développement afin d'innover et d'optimiser ses produits pour ses clients du monde entier, mais aussi d'offrir des services complets qui amélioreront sa compétitivité.

« La "localisation" a toujours été au cœur du développement mondial stratégique de Zoomlion. Elle se reflète non seulement dans la collaboration avec des agents locaux, mais aussi dans le développement de produits adaptés aux conditions de construction locales et aux habitudes des utilisateurs », a déclaré Li Bin, directeur général adjoint de la filiale étrangère de Zoomlion.

Saisissant les opportunités présentées par la reprise des travaux en Corée du Sud depuis l'épidémie de COVID-19, Zoomlion a enregistré un nombre record d'exportations de grues à tour vers la Corée du Sud. La marque détient présentement près de la moitié des parts de marché de l'exportation de grues à tour chinoises vers la Corée du Sud et continue à occuper la première place.

Zoomlion coopère avec des agents locaux sud-coréens depuis 2013, en ajustant et en mettant à niveau les produits actuels pour répondre aux demandes du marché local. Zoomlion exporte maintenant des grues à tour de gros tonnage vers la Corée du Sud et propose des grues à tour sans tirants, des grues-marteaux et des grues à flèche relevable. Zoomlion a entrepris des projets de coopération avec des entreprises de construction sud-coréennes de premier plan telles que Lotte Construction, Daewoo Construction et Samsung Engineering & Construction Group.

« En travaillant en étroite collaboration avec des agents locaux, nous cherchons à créer des situations mutuellement bénéfiques pour toutes les parties grâce à d'excellents produits et services, mais aussi à contribuer aux projets de construction locaux », a déclaré Zhang Xin, directeur régional de la société de commercialisation étrangère d'engins de levage de construction de Zoomlion (région spéciale Asie)

La ZAT2000, la dernière grue tout-terrain de génération 4.0 de Zoomlion, a été exportée au Qatar avec plusieurs grues sur camion de moyen tonnage en juin. Avec une capacité de levage de 200 tonnes, la ZAT2000 est devenue un nouvel acteur sur le marché local très concurrentiel des grues de gros tonnage. Zoomlion détient présentement la plus grande part de marché parmi les exportations de grues chinoises vers le Moyen-Orient.

En 2019, Zoomlion a créé Zoomlion CIFA Europe pour développer son activité de grues à tour dans l'UE et a noué une coopération avec le plus grand service de location de grues à tour en Slovénie pour introduire ses produits sur le marché local. La grue à tour T7020-12H est le premier produit Zoomlion à être commercialisé en Slovénie, et ses excellentes performances ont récemment conduit à une autre commande de grues à tour T6515-8KC.

À propos de Zoomlion

Fondée en 1992, Zoomlion Heavy Industry Science & Technology Co., Ltd. (01157.HK) est une entreprise de fabrication d'équipements haut de gamme qui intègre des machines d'ingénierie, des machines agricoles et des services financiers. À l'heure actuelle, la société commercialise plus de 600 produits de pointe provenant de 55 gammes de produits couvrant dix grandes catégories.

SOURCE Zoomlion

Renseignements: PERSONNE-RESSOURCE : Tian Zhang, [email protected], +86-731-8892-3810, www.zoomlion.com

Liens connexes

www.zoomlion.com