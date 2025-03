TORONTO, le 5 mars 2025 /CNW/ - Le ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles, l'honorable Jonathan Wilkinson, a conclu aujourd'hui sa participation au congrès 2025 de l'Association canadienne des prospecteurs et entrepreneurs (ACPE), tenu à Toronto, en Ontario. Ce fut pour le gouvernement du Canada l'occasion de mettre en vitrine les progrès accomplis dans le secteur des minéraux critiques depuis le lancement de la Stratégie canadienne sur les minéraux critiques, en 2022. Le Canada est fier de souligner le dynamisme avec lequel les divers ordres de gouvernement et le secteur privé s'emploient à développer la production et les exportations canadiennes de minéraux critiques tout en cherchant à répondre à la croissance de la demande et à réduire la dépendance mondiale envers les pays non alignés.

Au congrès, le ministre a annoncé :

jusqu'à 50 millions de dollars dans le cadre de la Stratégie canadienne sur les minéraux critiques pour faire progresser des projets qui soutiendront le développement d'infrastructures, l'innovation et l'acquisition de données tout en nouant des partenariats avec les communautés autochtones qui favoriseront la mobilisation, la participation et le renforcement des capacités nécessaires à la réalisation du potentiel du Canada comme chef de file mondial dans le domaine des minéraux critiques durables, issus de sources responsables;

le lancement officiel du deuxième appel de propositions du Fonds pour l'infrastructure des minéraux critiques, qui dispose de plus de 500 millions de dollars pour des projets d'infrastructures d'énergie propre et de transport qui soutiendront l'exploitation durable et l'expansion de la production de minéraux critiques au Canada;

que le gouvernement propose de prolonger jusqu'au 31 mars 2027 le crédit d'impôt pour l'exploration minière de 15 % accordé aux détenteurs d'actions accréditives.

Ensemble, ces investissements - et d'autres - aideront à développer les ressources en minéraux critiques au Canada, à stimuler la croissance économique, à réduire les émissions par l'avancement des technologies propres et à encourager la participation économique des Autochtones tout en créant des emplois au pays.

Ces annonces survenaient au moment où M. Wilkinson rencontrait à nouveau ses homologues des provinces et des territoires afin de faire monter en puissance les efforts concertés pour soutenir le secteur canadien des ressources face aux nouveaux droits de douane imposés par les États-Unis sur les exportations canadiennes. M. Wilkinson et les ministres fédéraux et territoriaux responsables de l'énergie et des mines ont convenu que leur approche Équipe Canada face au protectionnisme américain doit prévoir l'accélération de la réalisation des bons projets de mise en valeur des ressources naturelles tout en poursuivant nos progrès aux chapitres de la protection de l'environnement et de la collaboration avec les peuples autochtones, en consolidant les chaînes d'approvisionnement, la sécurité énergétique et les infrastructures au Canada et en cherchant de nouveaux marchés, au pays et à l'étranger.

À la faveur de discours et de tables rondes avec des leaders de l'industrie, des responsables gouvernementaux et des partenaires étrangers, le ministre a exposé la vision qu'a le Canada du secteur des minéraux critiques, les actions importantes que nous engageons pour établir chez nous des chaînes d'approvisionnement et les lacunes à combler pour réussir, au pays comme sur la scène internationale. Lors de tables rondes avec des partenaires de l'industrie, M. Wilkinson a réitéré la nécessité de produire et d'offrir davantage de minéraux critiques plus rapidement et a discuté de solutions possibles aux barrières commerciales, du manque d'infrastructures et des aides gouvernementales. Il a souligné l'importance cruciale des minéraux critiques pour la sécurité nationale et continentale. Il a aussi rencontré des porte-parole d'institutions financières et de l'industrie à propos des mesures à prendre pour attirer les capitaux nécessaires à la réalisation des projets qui permettront de poursuivre le développement des chaînes de valeur des minéraux critiques au Canada.

En marge du congrès, M. Wilkinson a rencontré plusieurs partenaires étrangers pour discuter du potentiel des minéraux critiques du Canada, de l'élargissement de l'accès aux marchés mondiaux et du renforcement de la sécurité énergétique pour les pays alliés. Dans le cadre de ces discussions, il a aussi réitéré que, pendant sa présidence du G7, le Canada s'attachera à montrer son leadership et à promouvoir un dialogue constructif, une action concertée et des solutions innovantes, dans l'intérêt de tous les peuples.

Enfin, pendant le congrès, le ministre a signé une entente de collaboration avec l'Argentine sur les minéraux critiques et l'exploitation minière durable qui vise à rendre l'activité minière plus durable en améliorant les mécanismes de financement, les politiques fiscales, les normes environnementales et sociales, la technologie et le bassin de main-d'œuvre. Par ailleurs, avec son homologue des Pays-Bas, il a discuté d'une collaboration accrue dans les filières des minéraux critiques et de l'hydrogène, notamment des possibilités d'investir pour développer le marché des minéraux critiques canadiens en Europe.

La demande mondiale de minéraux critiques augmente constamment à mesure que les pays prennent résolument des dispositions afin de s'assurer les ressources dont ils ont besoin pour alimenter l'économie de l'avenir, notamment pour fabriquer des semi-conducteurs, des puces de traitement, des batteries, des technologies énergétiques propres, etc. Durant le congrès, le ministre Wilkinson a réitéré que le Canada est le pays idéal où faire des investissements stratégiques. Producteur de plus de 60 minéraux et métaux, dont le nickel, le lithium, la potasse, l'aluminium, l'acier et l'uranium, le Canada est particulièrement bien placé pour être un fournisseur fiable et écoresponsable de minéraux critiques durables. En développant et en élargissant les chaînes de valeur des minéraux critiques - de l'extraction au recyclage en passant par le traitement et la fabrication -, le Canada peut créer de bons emplois pour les travailleurs et les entreprises du pays, ouvrir des possibilités économiques, renforcer sa sécurité énergétique, réduire sa dépendance à l'égard de gouvernements autoritaires et contribuer à un avenir économique résilient et sûr.

Citations

« Le secteur énergétique canadien est prêt à prospérer grâce aux investissements fédéraux dans les minéraux critiques et aux collaborations avec les provinces, les territoires et les partenaires autochtones et industriels. Depuis le lancement de la Stratégie canadienne sur les minéraux critiques, en 2022, le gouvernement fédéral a investi plus de 700 millions de dollars et fait augmenter la production d'importants minéraux critiques de 15 %, si bien que seulement cinq points de pourcentage nous séparent aujourd'hui de notre objectif de 2030, fixé à 20 %. En cette période tumultueuse, notre industrie minière a été à la hauteur du défi de renforcer nos chaînes d'approvisionnement pour répondre à la demande mondiale de minéraux critiques, qui ne cesse de croître, et pour assurer l'indépendance énergétique du Canada. Les investissements et les initiatives annoncés pendant le congrès 2025 de l'ACPE aideront le Canada à conserver son statut de chef de file mondial des minéraux critiques, plus recherchés que jamais dans un monde où notre économie et notre sécurité nationale futures dépendent de notre capacité à aller chercher nos ressources et à les mettre efficacement en marché. »

L'honorable Jonathan Wilkinson

Ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles

« Le Canada est un pays minier et un chef de file mondial de la gestion durable et responsable des ressources minérales. Comme les minéraux critiques et les technologies et énergies propres qu'ils soutiennent sont de plus en plus recherchés, nos rigoureuses normes environnementales, sociales et de gouvernance, ainsi que le savoir-faire de notre main-d'œuvre, seront de précieux avantages dans l'économie sobre en carbone de l'avenir. En promouvant des pratiques minières responsables à l'échelle mondiale en concertation avec nos alliés à l'international, nous faisons en sorte que les matières dont nous avons besoin pour réduire les émissions et bénéficier d'une économie prospère sont produites dans le souci de protéger notre planète. »

Marc G. Serré

Secrétaire parlementaire du ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles et de la ministre des Langues officielles

Quelques faits

Le congrès annuel de l'ACPE est l'un des plus importants congrès sur l'exploration et l'exploitation minières au monde. Il a attiré cette année plus de 27 000 délégués de l'industrie minière de plus de 135 pays.

Pendant le congrès, le ministre Wilkinson a rencontré des dignitaires des Pays-Bas et de l'Argentine et a signé un accord bilatéral.

À l'occasion d'une réunion avec les ministres des mines des provinces et des territoires, il a échangé avec ses homologues au sujet de l'importance stratégique et économique des minéraux critiques, du commerce et de l'investissement.

Au cours d'une table ronde sur le financement des minéraux critiques avec le groupe TMX, M. Wilkinson a examiné des occasions d'attirer davantage de capitaux pour faire progresser le développement de chaînes de valeur des minéraux critiques au Canada.

Lors d'une table ronde de l'industrie sur l'accélération de la production et de l'offre au Canada, M. Wilkinson a réuni des chefs de file de l'industrie pour discuter des moyens de faciliter l'augmentation de la production et de l'offre de minéraux critiques. Les obstacles au commerce, le manque d'infrastructures, les aides gouvernementales et d'autres grandes sources de tension figurent parmi les sujets abordés.

Pendant la table ronde Canada-États-Unis sur les minéraux critiques pour les chaînes d'approvisionnement de la défense, M. Wilkinson a discuté d'occasions pour les deux pays de collaborer plus étroitement dans les chaînes de valeur des minéraux critiques utilisés pour la défense - étant donné l'importance cruciale des minéraux critiques canadiens pour la sécurité du continent - avec des homologues du gouvernement des États-Unis, des cadres du secteur minier canadien et des entreprises américaines du secteur de la défense.

Lors du dixième sommet international des ministres des mines, organisé par l'ACPE et le Forum économique mondial, M. Wilkinson a échangé avec des ministres des mines, des porte-parole de l'industrie et des responsables d'ONG clés de différents pays au sujet des moyens d'accélérer la découverte et la production de minéraux.

Documents connexes

Liens connexes

Suivez-nous sur LinkedIn

SOURCE Ressources naturelles Canada

Personnes-ressources : Ressources naturelles Canada, Relations avec les médias, 343-292-6096, [email protected]; Joanna Sivasankaran, Directrice des communications, Cabinet du ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles du Canada, [email protected]