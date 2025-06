La STQ reste mobilisée pour ses clients face aux grèves annoncées

QUÉBEC, le 27 juin 2025 /CNW/ - Vendredi dernier, les officiers de navigation et officiers mécaniciens de la Société des traversiers du Québec (STQ), affiliés au Syndicat des Métallos, ont accepté dans une proportion de 80 % l'hypothèse de règlement formulée par le conciliateur. La STQ se réjouit de cette entente, qui permettra de bonifier les conditions de travail en plus de renforcer l'attraction et la rétention du personnel.

En parallèle de ce règlement, et à moins d'en arriver à un règlement d'ici là, les employés non-brevetés de la traverse Matane-Baie-Comeau-Godbout et ceux de la traverse Québec-Lévis ont transmis des avis de grève touchant la période du 4 au 13 juillet inclusivement.

Après avoir réussi à en arriver à un règlement avec le syndicat représentant les officiers de navigations et les officiers mécaniciens, la STQ déploie actuellement tous les efforts afin d'en arriver à un règlement dans les meilleurs délais. D'ailleurs, plusieurs dates de rencontre sont prévues dans les prochains jours avec les syndicats prévoyant exercer leur droit de grève prochainement. Trois rencontres sont à l'horaire, soit le 30 juin ainsi que le 1er et le 4 juillet. La STQ espère que ces rencontres permettront d'éviter les grèves prévues.

La STQ demeure disponible d'ici les dates de grève annoncées pour poursuivre les négociations avec les représentants syndicaux afin d'éviter des grèves qui auraient des impacts sur la clientèle de ses traverses en pleine saison estivale.

Impact des grèves annoncées sur le service

Traverse Service interrompu Québec-Lévis Du 4 au 13 juillet (inclusivement) 2025 Matane-Baie-Comeau-Godbout Du 4 au 13 juillet (inclusivement) 2025

L'horaire normal sera en vigueur par la suite.

Traverse MBCG : Pour les clients qui ont une réservation pour les traversées annulées, les dépôts seront remboursés.

