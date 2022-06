La STQ inaugure la gare fluviale de Saint-Ignace-de-Loyola et baptise le NM Alexandrina-Chalifoux

QUÉBEC, le 28 juin 2022 /CNW Telbec/ - Le ministre des Transports du Québec, M. François Bonnardel, le maire de Saint-Ignace-de-Loyola, M. Jean-Luc Barthe, le maire suppléant de Sorel-Tracy, M. Martin Lajeunesse, ainsi que le président-directeur général de la Société des traversiers du Québec (STQ), M. Stéphane Lafaut, ont procédé aujourd'hui à l'inauguration officielle de la gare fluviale de Saint-Ignace-de-Loyola et au baptême du NM Alexandrina-Chalifoux.

Cette inauguration finalise le projet Fluidité de la traverse de Sorel-Tracy qui permet d'améliorer la capacité, la fluidité et le confort des clients. Cet investissement de 25 millions de dollars positionne la traverse comme un lien maritime structurant non seulement pour les citoyens de la Montérégie et de Lanaudière, mais aussi pour tous les automobilistes et les camionneurs de l'est de la grande région métropolitaine. Ce projet d'envergure a été réalisé par la Société québécoise des infrastructures (SQI) en collaboration avec la STQ.

Baptême du NM Alexandrina-Chalifoux

La STQ a profité de l'événement d'inauguration de la gare fluviale de Saint-Ignace-de-Loyola pour baptiser le NM Alexandrina-Chalifoux. Le navire, dont le nom commémore une personnalité ayant apporté une contribution significative au développement de la communauté de Sorel-Tracy, a été baptisé par Jean-Pierre Chalifoux, parrain du navire, et la bénédiction a été effectuée par le maire suppléant de Sorel-Tracy, Martin Lajeunesse. Soulignons la présence de quatre générations de la famille Chalifoux à cet événement pour officialiser cette désignation commémorative de leur ancêtre Alexandrina Pelletier-Chalifoux.

Citations

« C'est un moment important pour toute la clientèle et les communautés desservies par cette traverse. Au cours des dernières années, la STQ a redoublé d'efforts afin de bonifier et d'améliorer son offre de service tant au chapitre de l'entretien de ses navires que de la gestion de l'achalandage. L'inauguration d'aujourd'hui démontre très bien les nouveaux standards établis par la STQ lors de projets d'envergure qui ont des impacts directs sur la clientèle et la communauté. Quant au NM Alexandrina-Chalifoux, je me réjouis qu'il porte maintenant un nom représentatif de la région. Ce changement de nom prouve que la STQ a à cœur les communautés qu'elle dessert. »

- François Bonnardel, ministre des Transports et ministre responsable de la région de l'Estrie

« Je me réjouis de l'annonce d'aujourd'hui tant par les investissements assurant la pérennité de ce lien important que par le rehaussement des standards favorisant l'expérience client. Je suis persuadée que la communauté ainsi que l'ensemble des visiteurs trouveront en cette nouvelle gare un lieu accueillant et moderne. Je félicite l'ensemble des partenaires pour tout le travail accompli dans ce projet d'envergure. »

- Caroline Proulx, ministre du Tourisme, ministre responsable des régions de Lanaudière et du Bas-Saint-Laurent, et députée de Berthier

« Force est d'admettre que la STQ a livré de grands chantiers pour permettre de moderniser la traverse pour les prochaines décennies. L'inauguration d'aujourd'hui est un moment important pour la communauté de Saint-Ignace-de-Loyola puisqu'elle officialise la livraison de cette nouvelle gare. Nous sommes plus que ravis d'être ici afin de souligner les efforts considérables mis dans ce projet qui aura des impacts positifs pour l'ensemble de notre région. »

- Jean-Luc Barthe, maire de Saint-Ignace-de-Loyola

« Deux ans après l'annonce de l'ouverture officielle de la nouvelle gare de Sorel-Tracy, nous sommes heureux de participer à cette inauguration tout aussi importante pour la région. J'aimerais également souligner le baptême du NM Alexandrina-Chalifoux, nom représentatif de la région de Sorel-Tracy. Je remercie du même coup le PDG de la STQ pour avoir respecté son engagement de renommer les navires en optant, dans ce cas-ci, pour un nom commémorant une personnalité ayant apporté une contribution significative au développement de la communauté de Sorel-Tracy. »

- Martin Lajeunesse, maire suppléant de Sorel-Tracy

« La gare que nous inaugurons aujourd'hui représente très bien la tendance qu'a prise la STQ au cours des dernières années et qu'elle entend renforcer dans le futur afin de bonifier l'expérience de la clientèle qui utilise nos services. Je suis également heureux de pouvoir officialiser par la tradition maritime le changement de nom du NM Alexandrina-Chalifoux. Lors de l'inauguration de la gare de Sorel-Tracy en 2019, je m'étais engagé envers la communauté à ce que les navires portent des noms représentatifs de leur nouvelle région, c'est maintenant en partie chose faite. Le NM Armand-Imbeau quant à lui sera baptisé officiellement cet automne. Il portera alors le nom de NM Didace-Guévremont, commémorant ainsi le nom du premier maire de Saint-Ignace-de-Loyola. »

- Stéphane Lafaut, PDG de la STQ

SOURCE Société des traversiers du Québec

Renseignements: Source : Bruno Verreault, Conseiller en communication, Société des traversiers du Québec, Téléphone : 1 877 787-7483 poste 71026, Cellulaire : 418 953-2521, [email protected], Traversiers.com