La STQ annonce une offre estivale à plein régime pour 2022 à la traverse Tadoussac-Baie-Saint-Catherine

QUÉBEC, le 25 mars 2022 /CNW Telbec/ - La Société des traversiers du Québec (STQ) s'est entretenue, hier, avec les membres du comité consultatif régional de la traverse lors de la rencontre annuelle. Elle leur a notamment annoncé un service à plein régime à deux navires pour cet été selon l'horaire régulier.

Malgré le phénomène de pénurie de main-d'œuvre toujours bien présent dans la région et partout au Québec, le recrutement progresse bien et la STQ est confiante de revenir au service intégral au cours des prochaines semaines à la traverse de Tadoussac.

D'ailleurs, afin de faciliter l'attraction et la rétention du personnel, la STQ offre maintenant l'hébergement aux matelots avec 22 chambres disponibles. L'organisation espère ainsi consolider ses effectifs et assurer une stabilité et une prévisibilité au service offert tout au long de l'année, et ce, dans un contexte où les deux conventions collectives ont été renouvelées dans les derniers mois.

Préparatif pour la saison estivale

La STQ a également assuré aux membres du comité que la traverse sera prête pour la saison estivale qui arrive à grands pas. En plus de s'assurer d'avoir le personnel nécessaire pour opérer les deux navires selon l'horaire régulier, le NM Jos-Deschênes II et le NM Armand-Imbeau II , les deux navires de grande capacité seront en service durant la haute saison touristique. Les arrêts techniques obligatoires réglementaires seront effectués avant et après cette période fort prisée des vacanciers et des navires de relève assureront leur remplacement.

Les comités consultatifs régionaux

Rappelons que ces comités consultatifs régionaux ont été créés afin de maintenir un lien privilégié entre la STQ et les communautés qu'elle dessert. Principalement constitués d'élus régionaux, parfois accompagnés d'autres acteurs économiques et sociaux, ils sont une tribune de discussion autour des enjeux spécifiques à chaque traverse pour guider l'organisation dans ses décisions. Ils se rassemblent au moins une fois par année pour faire état du service et considérer des pistes d'amélioration, au besoin.

